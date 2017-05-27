Тайны шпионской исповеди

20 февраля 2001 года в США арестовали высокопоставленного сотрудника Федерального бюро расследований Роберта Ханссена, который 20 лет передавал в Москву секретную информацию, разоблачив более полусотни агентов американских спецслужб, в том числе несколько «кротов», окопавшихся в советской внешней разведке. О деле скандального двойного агента, отбывающего пожизненный срок в самой строгой тюрьме штата Колорадо, автору этих строк рассказа ветеран СВР полковник в отставке Сергей Петрович Шапошников.В деле Ханссена столько тайн и загадок, что с ними и по сей день не могут до конца разобраться. Американцы считают, что ущерб их национальной безопасности, который нанес Ханссен, аукается до сих пор. При этом остается открытым вопрос, когда и кем был завербован Роберт Ханссен.Перебежчик-предатель Олег Гордиевский утверждает, что в ноябре 1985 года Ханссена завербовал заместитель советского резидента в США полковник Виктор Черкашин. Но это вымысел чистой воды. Первый шаг к сотрудничеству с советской разведкой Роберт Ханссен сделал еще в 1979 году. В то время он с семьей проживал в Нью-Йорке и числился сотрудником контрразведки в местном отделении ФБР. Именно тогда Ханссен и установил контакт с неким представителем Главного разведывательного управления Генштаба ВС СССР.За информацию он запросил 20 тыс. долл. Про эти деньги случайно узнала его жена и почему-то заподозрила супруга в… любовной интрижке.Разгорелся скандал, на волне которого Ханссен признался жене в шпионаже и клятвенно пообещал порвать связь с Москвой. Ярый католик, он и на исповеди признался в шпионском грехе. Но личный духовник не донес на раскаявшегося грешника из ФБР, а только посоветовал перечислить «коммунистические» деньги на благотворительность.Потом оборванную связь с Робертом Ханссеном действительно восстановил замрезидента полковник Виктор Черкашин. И вот что он пишет в книге «В поисках агента»: «В субботу утром в октябре 1985 года я как обычно выехал на машине из жилого комплекса посольства, мысленно готовясь погрузиться в бумаги, ожидающие меня на работе. Резидентура в это время пустовала. Резидент Андросов находился в отпуске в Москве, и, когда я вошел в помещение, увидел там только заместителя резидента по линии «ПР» (политическая разведка. – «НВО») и дежурного офицера. Рабочий день я должен был начать с просмотра шифротелеграмм, пришедших за ночь из Москвы. Моя голова, однако, была занята совсем другими мыслями. Мне предстояло решить, что делать с моим коллегой – сотрудником резидентуры Валерием Мартыновым, который накануне был раскрыт как агент ЦРУ. Все это время я не находил ответа на вопрос, каким образом организовать отправку Мартынова в Москву, не вызывая у него подозрений.Через несколько минут после того, как я начал читать телеграммы, в дверь ко мне постучался заместитель резидента. В руке у него был конверт.– Дегтярь письмо получил по почте, – сказал он. – Прочти, что там написано.На конверте был адрес Виктора Дегтяря, сотрудника вашингтонской резидентуры. Письмо было доставлено по почте и опущено почтальоном перед входом в его квартиру в вашингтонском пригороде штата Виржиния. На конверте был почтовый штамп графства «Принц Джордж» штата Мэриленд. Открыв конверт, я с удивлением обнаружил второй, на котором было написано: «Не вскрывать! Передайте этот конверт только Виктору И. Черкашину».На этом конверте не было никаких следов, указывающих, кто мог бы послать, однако не вызывало сомнения, что автор был не новичок в мире шпионажа. Адресуя письмо мне, этот человек также демонстрировал, что он знает, «кто есть кто» в вашингтонской резидентуре.Я молча вынул из конверта письмо, которому было суждено сыграть трагическую роль в судьбе многих столпов безопасности американского общества. Я также не мог отогнать от себя мысль, что, судя по довольно необычному способу связи со мной, автору известно о недоверии, которое питают ко мне некоторые мои коллеги в Ясеневе. Эти чувства, очевидно, разделял кто-то и из сотрудников резидентуры, поскольку, несмотря на строгое предупреждение его автора, конверт был вскрыт.«Уважаемый господин Черкашин, – прочитал я первые слова печатного текста. – Скоро я перешлю господину Дегтярю пачку документов. В них представлены документы об одном очень важном и тщательно охраняемом проекте, осуществляемом американской разведкой. Для нашего долгосрочного сотрудничества вы должны признать, что допуск к такого рода материалам имеет очень ограниченный круг людей. Если их проанализировать все вместе – то все сойдется на мне...»Письмо не было подписано. Потребовалось 16 долгих лет, чтобы я и все мои коллеги в ПГУ (Первое главное управление КГБ СССР – внешняя разведка. – «НВО») узнали фамилию автора этого письма. Им был специальный агент федерального бюро расследований США Роберт Ханссен».Ханссен передал Черкашину через разработанную им самим же систему тайников финансовые отчеты о деятельности всех спецслужб США, материалы о космической разведке, десятки дискет с техническими данными, свыше 6 тыс. страниц сверхсекретной информации – в частности о строительстве тоннеля с прослушкой под новым зданием советского посольства в Вашингтоне. На суде обвинение оценило ущерб от деятельности Ханссена в сотни миллионов долларов.Кроме того, Роберт Ханссен разработал хакерскую программу, позволяющую ему без труда залезать в чужие компьютеры. Кроме того, он любил появляться там, куда его не приглашали, вспоминает Гарри Брандон, один из руководителей контрразведки ФБР: «Я однажды даже удалил его с важного совещания. Оглядываясь назад, могу предположить, что он скомпрометировал все, что мы делали. Ханссен продал врагу практически всю систему американской разведки. Так, только в одном пакете, который он оставил в тайнике в День благодарения 1987 года, содержалась сокращенная версия этой структуры, получившая название COiNS-M». По информации газеты Washington Post, Ханссен назвал КГБ имена трех русских агентов, работавших на ЦРУ. Это Борис Южин, Сергей Моторин и Валерий Мартынов. Моторин и Мартынов были приговорены к высшей мере наказания и казнены. Южин отсидел срок в тюрьме, а после освобождения эмигрировал в США.По словам полковника Шапошникова, другими сотрудниками советских спецслужб, работавшими на ЦРУ и выданными Ханссеном, могли быть Геннадий Вареник и Дмитрий Поляков. Вареник работал в Западной Европе по линии управления «С» КГБ (нелегальная разведка) и передавал данные американцам. Он был арестован как раз после того, как Ханссен стал сотрудничать с Москвой. Возможно, с подачи Ханссена был арестован и самый высокопоставленный предатель-оборотень в советской военной разведке – генерал Дмитрий Поляков. В разное время он был сотрудником миссии ООН, начальником советского центра радиоперехвата в Бирме, военным атташе в Индии, и все это время – 22 года Поляков работал на ЦРУ. Он был выявлен в 1986 году. И Вареник, и Поляков за измену Родине были приговорены к расстрелу.Дело Роберта Ханссена и сейчас волнует многих сотрудников спецслужб. Почему его не могли поймать столько лет? В чем секрет его шпионского долголетия?Вот что по этому поводу отмечали бывшие коллеги двойного агента. Дэвид Мейджор, бывший руководитель Роберта Ханссена, заявил: «Он замкнул систему на себя. Он знал, что, если будут подозрения и заведут дело, оно попадет к нему. И он либо затаится, либо не будет пользоваться тайником».Как писал после ареста Ханссена один из бывших офицеров ЦРУ, «самое важное для меня в этом деле то, что русские сумели пробраться именно туда, куда следует. Если ты являешься разведчиком, ты получишь возможность устанавливать, чем занимаются парни, которые пытаются тебя поймать». Примерно то же говорил и другой сотрудник ФБР: «Боб находился там, где его никто не искал... Выходило так, что Боб Ханссен должен был ловить себя сам».Благодаря использованию передовых технологий Ханссен, будучи высокопоставленным сотрудником, не вызывал подозрений, поскольку ни разу не встречался со своими связными. Причем ряд технологий он разработал лично. Ханссен оставлял связным в тайниках закладки с компьютерными дисками, отдельные места которых не могли быть расшифрованы компьютерами, работающими на обычных системах.Директор ФБР Луис Фрич заметил, что Ханссен так долго оставался нераскрытым потому, что он был очень, очень опытным офицером разведки. «Моя идентификация и полные личные и служебные данные, – писал Ханссен в первом письме в КГБ, – могут поставить под угрозу мою безопасность. Чем меньше вы знаете обо мне, тем лучше».После распада СССР в 1991 году Ханссен решил прервать с Москвой всякие контакты. Его напугали и другие события того времени, в частности первый визит делегации КГБ в штаб-квартиру ФБР. И только когда к власти в России пришел Владимир Путин, лежавший «на дне» Ханссен «проснулся».В деле Роберта Ханссена до сих пор полно загадок. Например, почему ярый антикоммунист Ханссен пошел на сотрудничество с советской разведкой? На суде он объяснил это так. «Страх и гнев, – ответил Ханссен на вопрос, что привело его к измене. «Боязнь чего?» – спросил прокурор. «Я боялся стать неудачником и не был уверен, что смогу как следует обеспечить свою семью. Гнев Ханссена выплескивался каждый раз, когда его, как он думал, пытались обойти по службе.Снова возникает вопрос: кто же сдал неуловимого агента? «Похоже на то, что это был другой двойной агент. Американский «крот» в нашей разведке», – считает полковник Шапошников. Вот книга Дэвида Вайса «Шпион. Взгляд изнутри на историю о том, как Роберт Ханссен предал Америку». В этом опусе впервые говорится о потраченных американцами 7 млн долл. Эту сумму якобы заплатили некоему офицеру КГБ за чемодан документов, которые он передал ФБР. Ни в одном из документов Ханссен не упоминается по имени. Но в материалах, если верить книге, содержались даты, когда анониму давались повышения по службе и новые задания. Кроме того, в документах упоминалось, что анонимный шпион в своих донесениях нередко цитировал американского генерала Джорджа Паттона, прославившегося в годы Второй мировой войны. Один из аналитиков ФБР тут же вспомнил: цитаты из Паттона часто употреблял в разговоре Роберт Ханссен…Из книги Вайса неясно, когда именно чемодан с документами, изобличающими Ханссена, был вывезен из России и когда эти документы были украдены из архивов Лубянки. Дата самого позднего документа – 1991 год. Если верить автору «Шпиона», Москва все-таки вычислила похитителя после ареста Ханссена. Но было уже поздно: он бежал из России вместе с семьей. Похититель компромата на Ханссена в книге Вайса по имени не назван. Сказано только, что сейчас он живет в Соединенных Штатах.По другой версии, ФБР вышло на Ханссена по наводке перебежчика и якобы бывшего куратора Ханссена Сергея Третьякова, передавшего американцам пластиковый пакет с отпечатками его пальцев. Шесть лет назад этот «крот» при странных обстоятельствах умер, подавившись куском мяса. По еще одной версии, сведения на Ханссена передал американцам бывший полковник СВР Александр Запорожский. Некоторые обвиняют в предательстве и Олега Гордиевского, видевшего Ханссена до ареста. Кстати, этот печально знаменитый перебежчик характеризовал Роберта как умного, проницательного, опытного офицера. «По нему было видно, что он не такой, как большинство в ФБР. Большинство там, знаете, провинциальные полицейские, а он был не такой, он явно был кадровый, долго сидящий в отделе. Так что он знал все, он видел все, он все понимал, все правильно оценивал, и он знал, что делал».…Как выручить из американских застенков Роберта Ханссена?Старый разведчик Шапошников задумался:– Только путем обмена на такого же двойного агента, сидящего в тюрьме у нас.– А есть ли у нас такой «обменный» фонд?– Есть, – уверенно ответил полковник. – Например, Мосгорсуд приговорил полковника запаса Владимира Лазаря к 12 годам колонии строгого режима и лишил его воинского звания за шпионаж в пользу США. За измену 18 лет лишения свободы получил и 61-летний полковник ФСБ РФ в отставке Валерий Михайлов. Так что обмен «кротами» возможен.Вернемся снова к книге Виктора Черкашина «В поисках агента»: «Вскоре я вернулся в Москву, но «источник» продолжал работать с нами, правда, с большими перерывами: первый – после моего отъезда из США и второй – после распада СССР и до своего ареста в феврале 2001 года. Его схватили сразу после закладки им тайника, находившегося под пешеходным мостиком через ручей «Волчий капкан» в парке «Зокстон», недалеко от его дома в предместье Вашингтона Vienna. Сотрудники ФБР обнаружили также 50 тыс. долл., переданных ему разведчиками. Приговоренный к пожизненному заключению без права на помилование Ханссен содержится в одиночной камере под землей, лишенный возможности кого-либо видеть или что-либо читать. Я впервые узнал его имя из новостей несколько дней спустя после его ареста.Впоследствии в американской прессе сообщалось, что ПГУ-СВР выплатило агенту в общей сложности около 500 тыс. долл. и вручили часы «Ролекс» и некоторые драгоценности. Из указанной суммы 60 тыс. долл. были переданы ему через тайник «Парк». На его имя в Московском банке был открыт счет, на котором находилась сумма в 800 тыс. долл.По мнению американского писателя Рональда Кесслера, имеющего хорошие связи в правительственных кругах США, ЦРУ первоначально вышло на Эймса, получив о нем сведения от своего агента – ушедшего в отставку и сбежавшего за границу высокопоставленного сотрудника Службы внешней разведки РФ. Его оперативный псевдоним «Эвенджер». После сдачи Эймса он помог американцам установить контакт с другим бывшим старшим офицером ПГУ. И вот уже тот в ноябре 2000 года преподнес ЦРУ поистине царский подарок – копию оперативного дела ПГУ-СВР на Роберта Ханссена. Рональд Кесслер далее пишет, что этот второй агент, тоже сбежавший из России, получил за копию дела на Ханссена от американцев 1 млн долл. Можно предположить, что эти два человека сейчас находятся в США под надежной охраной ФБР.Украденное из архива СВР оперативное дело Ханссена содержит документы, датированные 1965–1991 годами. Это подтверждает, что документы, возможно, были получены в период 1992–1993 годов, в смутное время реорганизации всей системы КГБ после распада Советского Союза. Ценная агентура разведки типа Эймса и Ханссена была известна очень узкому кругу сотрудников ПГУ-СВР. Допуск к их делам контролировался самым строгим методом. Оперативное дело Ханссена могло быть взято из архива разведки только по распоряжению соответствующего руководителя.Служба внешней разведки знает, кто украл оперативное дело Ханссена. Как сказал тот же Мейджор, это была своего рода «охранная грамота» для кого-то, пытавшегося выжить на обломках рухнувшего СССР. Найти этого человека довольно просто – достаточно проверить, кто из небольшого числа бывших сотрудников СВР, имевших доступ к делу Ханссена, выехал из страны в США в период с ноября 2000 года.Тем не менее контрразведка России пока так и не выявила сотрудников, выдавших самых ценных ее агентов. А в США пока так и не был найден по крайней мере еще один агент советской разведки – находящийся в гуще ЦРУ или ФБР. Этот «крот» причастен к серьезным потерям американцев в 1985 году. Другими словами, среди американских спецслужб продолжает находиться еще один «Эймс» или «Ханссен». В своей книге бывший начальник отдела СССР и стран Восточной Европы ФБР М. Бирден называет его «четвертым кротом» после арестованных Эдварда ли Говарда, Олдрича Эймса и Роберта Ханссена.Вполне возможно, что американские оперативные источники, предавшие Эймса и Ханссена, также сообщили ЦРУ и некоторые сведения о других советских или русских агентах, все еще работавших на территории США. Среди них наверняка есть те, которым что-либо известно о четвертом «кроте» в ЦРУ или ФБР. Пока в мире существуют известные человеческие слабости – жажда денег или славы, злоба, ревность и т.д., до тех пор шпионы не переведутся.