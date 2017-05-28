"Цивилизованная" жестокость

Об американских и английских бомбардировках в Европе в ходе Второй мировой войны написано много; российскому читателю менее известно о действиях бомбардировочной авиации США по японским городам в конце Второй мировой войны. Факты шокирующие, и на их фоне даже сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года предстает достаточно заурядным делом, вполне вписывающимся в логику ведения воздушной войны американской авиацией – вплоть до наших дней – в войнах в Корее, во Вьетнаме, в авиационных ударах по Югославии, Ливии, Ираку и Сирии. Опьяненные безусловным успехом в войне с Японией, достигнутым без высадки американских войск на собственно Японские острова, стратеги Пентагона хотели сделать авиацию основным средством для достижения мирового господства. Мне, прослужившему в Войсках ПВО страны два с лишним десятка лет, вспоминается в связи с этим, что в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века в боевом составе Стратегического авиационного командования ВВС США насчитывалось 1,5 тыс. тяжелых бомбардировщиков, которые планировалось использовать против нашей страны по сценарию, прошедшему первичную обкатку на городах Германии и Японии. С Советским Союзом такой вариант провалился. Хочется верить, что он не сработает и против современной России.Статья подготовлена по материалам зарубежной печати и книге М. Кайдена «Факел для врага», изданной в 1992 году.Ровно в полдень 10 марта 1945 года японский императорский штаб в Токио опубликовал следующее коммюнике:«Сегодня, 10 марта, вскоре после полуночи и до 02.40, около 130 бомбардировщиков В-29 атаковали Токио всей своей мощью и произвели беспорядочную бомбардировку города. …бомбардировка вызвала пожары в различных местах столицы. Пожар в здании штаб-квартиры императорского министерства Двора был взят под контроль в 02.35, а остальные не позднее 08.00.По далеко не полным сведениям было сбито 15 и повреждено 50 самолетов»…Японские газеты, находившиеся в жестких тисках цензуры, опубликовали не только это краткое сообщение, но и еще несколько строк, намекавших на беспрецедентную силу удара и его последствия.Скупые газетные строчки – как ни старались редакторы и издатели японских газет – не могли в полной мере отразить тот ужас, который охватил Токио после этого рейда американских бомбардировщиков. Газеты не сообщили о том, что почти 17 квадратных миль территории в промышленном центре города подверглись жесточайшему удару, после которого от зданий остались лишь остовы. Не было информации о количестве мертвых, сгоревших и искалеченных жителей города. Не было ни слова о том, что в течение последующих суток узнали простые японцы: по меньшей мере 48 тыс. человек скончались, а еще от 50 до 100 тыс. человек, возможно, также нет в живых. Газеты молчали и о том, что городские власти, знавшие лучше других район трущоб, полагали, что конечный список погибших – хотя и невозможно было говорить о точных цифрах – мог достигать четверти миллиона человек.«Великое» токийское землетрясение 1923 года и толчки земли с последовавшими затем пожарами вызвали гибель – по официальным данным – приблизительно 100 тыс. человек. Еще 43 тыс. человек пропали, и из этой цифры по меньшей мере 25 тыс. также были занесены в список погибших. В результате землетрясения десятки тысяч человек оказались в ловушке под рухнувшими зданиями, но возникший пожар перемещался гораздо медленнее, чем ужасающая набегающая волна пламени, которая беспрепятственно катилась по Токио в ранние утренние часы 10 марта 1945 года. В этот день приблизительно за 6 часов выгорело 17 квадратных миль городской территории Токио и было убито более 100 тыс. его жителей.К такому оглушительному «успеху» американцы шли несколько лет…14 августа 1945 года военный правитель более полумиллиарда человек и территория планеты площадью почти 3 млн квадратных миль признал полное поражение и сдался безо всяких условий своему противнику. Империя, незадолго до капитуляции достигшая зенита в своих завоеваниях, развалилась как мировая держава, хотя у нее еще имелись миллионы хорошо оснащенных и подготовленных солдат и тысячи боевых самолетов, готовых к сильнейшему самоубийственному удару по американским силам вторжения.Японская земля еще не видела ни одного солдата противника, и все же Япония сдалась. Как пишет в своей книге М. Кайден, это произошло в результате хорошо скоординированных усилий по наращиванию воздействия на нее, для чего были использованы огромные промышленные ресурсы США.«Полностью признавая важные вклады других видов вооруженных сил, – констатировал американский генерал Генри Арнольд в своем докладе 12 ноября 1945 года, – я считаю, что вклад, сделанный воздушной силой, может быть по справедливости назван решающим…Крах Японии подтвердил правильность всей стратегической концепции наступательной фазы войны на Тихом океане. Если смотреть широко и просто, эта стратегия заключалась в том, чтобы вести наступление воздушной мощью, как сухопутного, так и авианосного базирования, до такой степени, чтобы вся ярость сокрушающего воздушного нападения могла быть обрушена на саму Японию, с вероятностью того, что такое нападение вызовет поражение Японии без вторжения (в нее).Войну против Японии американцы условно делят на три этапа. Первый этап – оборонительный, он начался с Перл-Харбора и одновременного наступления японцев в Океании и в Азии. Для США это был период отчаяния – их войска отступали, неся тяжелые потери. Потом произошло сражение (июнь 1942 года) при атолле Мидуэй, когда ВМС США впервые нанесли ответный удар и в результате успешных ударов пикирующих бомбардировщиков уничтожили 4 больших авианосца противника. Этим начался «оборонительно-наступательный период», или период «сдерживания» японцев от расширения их уже имеющихся завоеваний. Американцы стали проводить ограниченные наступления (Гуадалканал), но главной задачей они считали изыскание возможности так расположить свои живую силу и боевую технику, чтобы те могли наносить удары по собственно японским островам.Но на тот период война в Европе была для США высшим приоритетом, поэтому они не могли выделить достаточных сил и средств для решительных действий в Азии.К середине 1944 года исход войны в Европе был предрешен. Она еще не была выиграна, но в ее исходе не было сомнения. Значительно сократились районы сражений. Африканский континент был чист от противника. Американские войска были на европейском континенте, а с востока немцев гнала Красная армия.Американская программа «Бомбардировщик очень большой дальности полета», задуманная несколько лет назад, стала обретать реальную форму. В Азии и Океании американцы пробивали бреши в периметре японской обороны, захватывали острова и накапливали там материальные ресурсы и живую силу для наступления в Азии, и японские города неизбежно становились основной целью для быстро растущего флота громадных бомбардировщиков В-29.Как пишет Кайден, В-29 обрушили на Японию невероятный поток огня. Ее способность продолжать войну рухнула в пепле затянутых рубцами и сожженных городских центров. На долю двух атомных бомб пришлось менее 3% ущерба от общего ущерба, нанесенного промышленным центрам Японии. «Но эти бомбы дали японцам, так озабоченным тем, чтобы сохранить лицо, оправдание и средства для окончания долгой напрасной войны с привнесением оттенка чести…» – указывает автор.15 июня 1944 года стал днем, с которого начала раскручиваться американская кампания применения бомбардировщиков на большие дальности для сожжения сердцевины Японии. В этот день базировавшиеся в Китае В-29 сбросили множество бомб на огромный металлургический комбинат в Явата; одновременно далеко на юг от Явата американские морские пехотинцы с боем начали высадку на остров Сайпан (Марианские острова), что давало надежду на то, что В-29 вскоре будут иметь хорошую стартовую площадку для массивных бомбардировок собственно Японии.Как указывает Кайден, «в тот день высшему командованию Японии пришлось признать, по крайней мере, для себя, что его прекрасная мечта об изолированности Японских островов превратилась в ужасный кошмар».Уничтожение японских городов было предопределено в декабре 1943 года, когда США приняли решение о применении радикально нового оружия – бомбардировщиков очень большой дальности полета – против Японии.На развитие «Манхэттенского проекта», который дал США атомную бомбу и считался самым дорогим мероприятием в американской истории, было потрачено 2 млрд долл. Однако еще до того, как первый В-29 поднялся в воздух в июне 1943 года, на его разработку и производство было уже израсходовано или планировалось израсходовать 3 млрд долл. В обстановке строжайшей секретности бомбардировщик проектировали более двух лет.В-29 был первым американским бомбардировщиком, предназначенным для действий с больших (более 9 км) высот; на самолете была масса новинок, в частности, герметизируемые летные отсеки и система подогрева воздуха. Однако самым впечатляющим новшеством являлась централизованная система управления огнем (ЦСУО), которая обеспечивала дистанционное управление огнем в случае гибели одного или нескольких стрелков из имевшихся на самолете 5 огневых точек (в совокупности 12 пулеметов и 1 пушка). Предполагалось, что реализованная на бомбардировщике схема размещения огневых точек исключает наличие «мертвых зон», в которых атакующий истребитель противника не подвергался бы огневому воздействию защитного вооружения бомбардировщика. Эффективность ЦСУО увеличивал и электронный вычислитель, который непрерывно выдавал данные по скорости нападавших истребителей противника и дальности до них, а также определял поправки на силу тяжести, ветер, температуру воздуха и высоту полета самого бомбардировщика.Для оценки эффективности ЦСУО скажем, что за первые 6 месяцев боевого применения В-29 (с территории Китая) японские истребители уничтожили всего 15 бомбардировщиков, потеряв при этом 102 своих самолета как «наверняка уничтоженных», еще 87 как «вероятно уничтоженных» и 156 как «серьезно поврежденных».С полной боевой загрузкой вес бомбардировщика составлял 135 000 фунтов (61 235 кг), из них 20 000 фунтов (9072 кг) приходилось на 40 бомб калибра 500 фунтов (227 кг).Первоначально американское военное командование планировало использовать В-29 централизованно, как единую мобильную силу, поскольку держать на одном театре боевых действий все бомбардировщики представлялось неэкономным. Больше всего против этой концепции сработал тот факт, что В-29 в силу своего веса и размеров могли действовать только с усиленных ВПП.Первоначально для максимального приближения В-29 к целям на Японских островах в районе Ченду (Китай) началось строительство четырех новых аэродромов для бомбардировщиков и трех аэродромов для истребителей; на строительстве было задействовано несколько сот тысяч китайских рабочих.К июню 1944 года В-29 были готовы к боевому дебюту в Азии. 5 июня 1944 года 98 бомбардировщиков с баз в Индии вылетели в рейд на Сиам (Таиланд), где 77 самолетов смогли сбросить свои бомбы на цели, из них только 48 бомбардировщиков поразили свои цели. Через 10 дней, 15 июня, 75 самолетов В-29 атаковали металлургический комбинат в Ямата, из них только 45 бомбардировщиков сбросили бомбы, из которых ни одна ни попала в цель.За два налета американцы потеряли 9 самолетов – без противодействия противника, и рейды имели скорее психологический эффект – положительный для американцев и отрицательный для их противника.Говоря в общем, за девять месяцев боевых действий с территории Китая бомбардировщики В-29, сведенные в XX Бомбардировочное командование, совершили 49 рейдов (3058 самолето-вылетов) и сбросили на противника 11 477 тонн фугасных и зажигательных бомб. Цели на территории собственно Японии подверглись минимальному воздействию со стороны американской авиации, поэтому проект «Маттерхорн», который предусматривал атаку Японских островов с баз в континентальной Азии, был свернут, а действия XX Бомбардировочного командования были признаны «провальными».В хронике войны с Японией дата 15 июня 1944 года, которая упоминалась выше, примечательна не только бомбардировкой металлургического комбината Явата, но и тем, что в этот день американские морские пехотинцы начали высадку на остров Сайпан (Марианские острова), который обороняли несколько десятков тысяч солдат императора, и в течение месяца, сломав организованное сопротивление японцев, взяли его под свой контроль. Вскоре американцы с боями захватили еще два самых крупных южных острова в составе Марианских островов – Тиниан и Гуам.Сайпан имеет площадь примерно в 75 квадратных миль, и от него до Токио примерно на 800 миль ближе, чем от расположенного на материковом Китае Ченду, с аэродромов которого действовали до этого В-29. Несколько месяцев напряженного труда по строительству аэродромов, и вот уже в 24 ноября 1944 года в первый рейд на Токио с фугасными и зажигательными бомбами с Сайпана уходят 100 В-29. Бомбометание с использованием бортовых РЛС выполнялось с больших высот, но результат этого и большинства последовавших за ним налетов оставлял желать лучшего. Так, 4 марта 1945 года состоялся восьмой по счету налет В-29 на завод «Масашино» в Токио, который выдержал все предыдущие налеты как бомбардировщиков, так и палубной авиации, и продолжал работать. В восьмом налете участвовало 192 В-29, однако нанесенный заводу ущерб был «немного серьезнее царапины». Район цели был полностью закрыт облаками, и В-29 сбрасывали бомбы по РЛС, не в состоянии наблюдать за результатами, и в итоге – полный провал рейда. Причины этой неудачи, как и кампании в целом, следует искать прежде всего в точности бомбометания экипажами В-29, которая официально характеризовалась как «плачевная» и считалась самым слабым звеном в кампании; другой причиной неудач был «шокирующий» процент самолетов, прерывавших по разным причинам полет и возвращавшихся на аэродром вылета (до 21% от числа самолетов, вылетевших в рейд); наконец, было велико число самолетов, которые в силу разных причин производили посадку на воду и терялись, зачатую вместе с экипажами.Возглавивший с 20 января 1945 года XXI Бомбардировочное командование (Марианские острова) генерал-майор Ле Мей тщательно проанализировал результаты рейдов бомбардировщиков и сделал кардинальные выводы. «Я, возможно, и был неправ, – говорил генерал относительно подчиненных ему 334 бомбардировщиков В-29, базировавшихся на Сайпане, Тиниане и Гуаме, – но, изучив данные фоторазведки, я посчитал, что Япония плохо подготовлена к отражению ночных налетов с малых высот. Ей не хватало РЛС и орудий зенитной артиллерии. Если бы дело происходило в небе над Германией, то у нас ничего бы не вышло, поскольку немецкая ПВО была чересчур сильной. А для полного успеха в Японии надо было иметь на самолетах достаточную бомбовую нагрузку, чтобы «насытить» район бомбометания. Достаточная ударная сила у меня была, поскольку я располагал тремя бомбардировочными крыльями».На решение Ле Мея, несомненно, повлиял и тот факт, что в отличие от Европы, где городские здания и заводские постройки были сделаны из прочных материалов, в японских городах жилые дома и заводские корпуса на 90% были сделаны из легковоспламеняющихся материалов.Утром 9 марта 1945 года в комнатах предполетного инструктажа XXI Бомбардировочного командования после постановки задач экипажам наступила неожиданная тишина – летчики начали осознавать только что услышанное:– по основным промышленным городам Японии будет нанесена серия сильнейших ночных ударов зажигательными бомбами;– бомбометание будет производиться с высот в диапазоне 5000–8000 футов (1524–2438 м);– на самолетах не будет оборонительного вооружения и боеприпасов к нему, за исключением огневых точек в хвосте самолета; в последующих налетах они также будут демонтированы; экипажи полетят в сокращенном составе;– боевых порядков – для полета к цели, ее атаки и возвращения на базу вылета – не будет; самолеты будут действовать индивидуально;– первой целью станет Токио – город, известный своей сильной ПВО.По замыслу Ле Мея, налету основной группы должны были предшествовать действия самолетов наведения, которые обозначат точки прицеливания для ударных самолетов.А еще экипажи проинструктировали на предмет того, как себя вести, если их собьют и они окажутся на земле: «…поспешите сдаться в плен военным, поскольку гражданские прибьют вас на месте… на допросах никогда не называйте японцев япошками, это верная смерть…».К исходу суток 9 марта 1945 года самолеты наведения (на каждом было по 180 напалмовых бомб весом по 70 фунтов; взрыватели этих бомб были выставлены на высоту 100 футов, где они подрывались и разбрасывали горючую смесь в разные стороны, которая воспламеняла все, что ей встречалось на пути) были над целью и выложили напалмовыми бомбами букву «Х». Перекрестье «Х» стало точкой прицеливания для В-29 основной группы, которые, начиная с четверти часа после полуночи 10 марта 1945 года, стали бомбить город. Измерители временных интервалов на бомбардировщиках были выставлены на сброс магниевых бомб через каждые 50 футов (15,24 м) пути – при таком раскладе каждая квадратная миля площади в районе цели «получала» минимум 8333 зажигательных бомбы общим весом 25 тонн.В нескольких милях от атакуемого района располагался дом члена дипмиссии Швеции, который так описывал впечатления от налета: «Бомбардировщики выглядели прекрасно, они меняли окраску, как хамелеоны… самолеты смотрелись зеленоватыми, попадая в лучи прожекторов, или красными, когда пролетали над пожарищем… Белые здания из кирпича и камня горели ярким пламенем, а огонь деревянных построек давал желтоватое пламя. Над токийским заливом повисла гигантская волна дыма».Попавшим в огненную ловушку жителям Токио было не до красот и образных сравнений. Как докладывал позже начальник противопожарной службы города, «в 00.45, через полчаса после начала бомбардировки, ситуация полностью вышла из-под контроля и мы оказались полностью беспомощными…»До этого налета японцы и не подозревали, что сброшенные с одного В-29 8 тонн зажигательных бомб за считанные минуты превращают территорию размером 600 на 2000 футов (183–609 м) в пылающий ад, выбраться из которого невозможно. Немецкий Гамбург, попавший в июле 1943 года под массированную бомбежку английской авиации, стал первым в истории городом, по которому пронеслась огненная буря. Токио досталась печальная слава первого города мира, в котором свирепствовал огненный ураган, при котором первичные языки пламени от сброшенных зажигательных бомб впивались в подверженные возгоранию дома японцев и почти мгновенно уносились вверх и в стороны. Скорость распространения огня была невероятной, словно сильный пожар сухих деревьев в большом лесу; сам пожар по мере продвижения огня буквально взрывался. Небольшие пожары соединялись в громадные пылающие сферы, словно одушевленные, эти сферы перескакивали с одного здания на другое, преодолевая за раз расстояние в несколько сот футов и вызывая у оказавшейся у него на пути жертвы мощную вспышку, которая тут же превращала городской квартал или даже несколько кварталов в преисподнюю.Подгоняемый ветром, скорость которого у земли достигала 28 миль в час, пожар быстро распространялся, вбирая в себя новые начавшиеся пожары и объемы раскаленного тепла от десятков тысяч магниевых бомб; пожар стал огненным столбом, затем обрел форму стены огня, скачущую по горящим крышам зданий, затем под сильным напором ветра стена прогнулась и стала склоняться в сторону земли, вбирая в себя насыщенный кислородом приземной слой и повышая температуру горения. Той ночью в Токио она достигала фантастической цифры в 1800 градусов по Фаренгейту (982,2 градуса по Цельсию).Из-за небольших высот бомбометания кабины экипажей В-29 не герметизировались – летчикам не было необходимости надевать кислородные маски. Как свидетельствует Кайден, «в находившиеся над городом бомбардировщики стали проникать газы от бушевавшего внизу пожара, и кабины стали заполняться странной пеленой, имевшей кроваво-красный оттенок. Летчики не могли вынести того, что было привнесено в кабины вместе с пеленой, они задыхались, их бил кашель и рвало, они хватали свои маски, чтобы жадно глотнуть чистого кислорода… Военные летчики могли стерпеть все что угодно, но только не всепроникающее зловоние от горящей человеческой плоти, которое на высоту двух миль заполнило воздух над лежащим в агонии городом…»По официальным японским данным, в тот день погибло более 130 тыс. человек; тысячи из них скончались в страшных муках, будучи сваренными – люди искали спасения от огня в городских водоемах, но те закипали при попадании в них зажигательных бомб.12 марта 1945 года настал черед для города Нагоя, более современного города с постройками из огнеупорных материалов и лучшими пожарными страны. В рейде участвовало 286 В-29, которые сожгли всего 1,56 квадратных миль городской площади, однако там находились важные промышленные объекты. 14 марта было сброшено 2240 тонн бомб на Осаку – центр тяжелой промышленности и третий крупнейший порт страны; в городе выгорело или было полностью уничтожено все (включая крупнейшие заводы) на площади 9 квадратных миль. 17 марта подвергся бомбардировке Кобе, крупный узел автомобильных и железных дорог и центр судостроения, на него было сброшено 2300 тонн бомб. Последним ударом в этом блицкриге был повторный налет на Нагою (2000 тонн бомб).Таким образом, за пять налетов В-29 сожгли более 29 квадратных миль территории в крупнейших промышленных центрах Японии, сбросив на них 10 100 тонн бомб. Потери в бомбардировщиках от японских истребителей и зенитной артиллерии составили всего 1,3% от находившихся над целью самолетов (в более поздних налетах они вовсе упали до 0,3%).После короткой передышки американцы возобновили налеты, и Токио превратился в город абсолютного террора – в ночь на 13 апреля 1945 года на него высыпали бомбы 327 В-29, а через 36 часов три крыла В-29 вновь отбомбились по Токио. 24 мая 1945 года 520 бомбардировщиков сбросили на город более 3600 тонн бомб; через двое суток, когда еще не догорели пожары от предыдущего налета, на Токио было сброшено еще 3252 тонны бомб М-77, которые представляли собой комбинацию мощного фугасного заряда и горючей смеси. После этого рейда город был вычеркнут из списка целей (всего на город было сброшено 11 836 тонн бомб). В Токио осталось чуть больше 3 млн жителей, остальные покинули город.Лавины фугасных и зажигательных бомб сыпались на Нагою – «город, который не загорался». Нагоя не испытала пожаров такой силы, как Токио, однако после четвертого рейда с применением зажигательных бомб (а до этого были еще и 9 бомбардировок фугасными бомбами) Нагоя была вычеркнута из списка целей.Каток огня сминал Японию. 29 мая 1945 года громадный порт Йокогама был вычеркнут из списка целей всего после одного налета, при котором 459 В-29 сбросили на город 2769 тонн бомб и выжгли 85% его площади. Серии ударов подвергся город Осака, второй по величине город страны, после того, как на него сбросили 6110 тонн бомб. Японские власти объявили, что уничтожено 53% города и что более 2 млн его жителей бежали.К середине июня 1945 года второй этап кампании по применению зажигательных бомб достиг цели – в пяти самых крупных промышленных городах Японии больше нечего было бомбить; из их общей городской площади в 446 квадратных миль на площади 102 квадратные мили, где располагались жизненно важные предприятия, были абсолютные разрушения.Единственным крупным городом, избежавшим бомбардировок, был Киото (5-й по величине в стране), известный религиозный центр.С 17 июня 1945 года рейды с зажигательными бомбами стали выполняться против городов с населением от 100 до 350 тыс. человек; после месяца бомбардировок 23 таких города были вычеркнуты из списка целей.С 12 июля 1945 года ударам стали подвергаться последняя группа целей – города с населением менее 100 тыс. человек.К тому времени, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, В-29 своими рейдами с зажигательными бомбами выжгли дотла площадь в 178 квадратных миль в 69 городах Японии (атомные бомбардировки увеличили этот показатель еще на 3%), а непосредственному воздействию бомбардировок подверглись более 21 млн человек.Как выразился позже генерал Ле Мей, «еще шесть месяцев, и мы вбомбили бы японцев в раннее средневековье…»За неполных полгода, считая с 10 марта 1945 года, бомбардировок зажигательными бомбами потери в гражданском населении Японии более чем в два раза превысили военные потери Японии за 45 месяцев войны с США.