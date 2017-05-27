Главный экспонат: «Тигр» с историей



«Сомюрский Тигр», сфотографированный во время нахождения в экспозиции танкового музея в Мюнстере. Танк экспонируется (как и в Сомюре) на узких транспортных гусеницах. Широкие боевые гусеницы лежат рядом. «Сомюрский Тигр», сфотографированный во время нахождения в экспозиции танкового музея в Мюнстере. Танк экспонируется (как и в Сомюре) на узких транспортных гусеницах. Широкие боевые гусеницы лежат рядом.





​Командиры «Тигров», наткнувшихся на союзников у Ле Фурне, слева направо: Артур Глагов, Мартин Шройф и Алоис Каллс.

​Командиры «Тигров», наткнувшихся на союзников у Ле Фурне, слева направо: Артур Глагов, Мартин Шройф и Алоис Каллс.



Схема, на которой показан маршрут «Тигров» отряда Алоиса Каллса 18–19 августа 1944 года Схема, на которой показан маршрут «Тигров» отряда Алоиса Каллса 18–19 августа 1944 года



Современный вид перекрестка у Ле Фурне. «Тигры» 102-го тяжелого танкового батальона СС двигались к перекрестку со стороны Неси Современный вид перекрестка у Ле Фурне. «Тигры» 102-го тяжелого танкового батальона СС двигались к перекрестку со стороны Неси



Самая ранняя из известных фотографий «Сомюрского Тигра». Французы уже поставили танк на ход, соскребли балочные кресты с бортов, но на башне еще сохранился оригинальный тактический №114 Самая ранняя из известных фотографий «Сомюрского Тигра». Французы уже поставили танк на ход, соскребли балочные кресты с бортов, но на башне еще сохранился оригинальный тактический №114



Вверху «Бретань» в составе «Отдельного танкового эскадрона Бенье», внизу «Пантера» с именем «Дофине» и три Pz IV – «Эльзас», «Вандея» и «Анжу» – из состава эскадрона Бенье Вверху «Бретань» в составе «Отдельного танкового эскадрона Бенье», внизу «Пантера» с именем «Дофине» и три Pz IV – «Эльзас», «Вандея» и «Анжу» – из состава эскадрона Бенье



«Кольмар» во время службы в составе французских оккупационных войск на территории Германии «Кольмар» во время службы в составе французских оккупационных войск на территории Германии



Фото «Кольмара» на котором отмечена вмятина на стыке лобовых бронеплит, появившаяся в результате столкновения с «Тигром» Мартина Шройфа 19 августа 1944 года Фото «Кольмара» на котором отмечена вмятина на стыке лобовых бронеплит, появившаяся в результате столкновения с «Тигром» Мартина Шройфа 19 августа 1944 года



«Тигру» с бортовым №241, вероятно, повезло меньше, чем «Тигру» №114, но он продолжает служить людям «Тигру» с бортовым №241, вероятно, повезло меньше, чем «Тигру» №114, но он продолжает служить людям

Немецкий тяжелый танк «Тигр», ныне находящийся в экспозиции танкового музея во французском Сомюре — одна из шести машин этого типа, сохранившихся до наших дней. Из этой шестерки именно он обладает самой интересной историей. Этот танк успел повоевать в двух армиях по разные стороны линии фронта, имел собственные имена и менял их.«Сомюрский Тигр» покинул сборочную линию завода фирмы «Хеншель» в середине мая 1944 года. Номер его шасси 251114 – соответственно, это 1114-й по счету построенный «Тигр», с номером башни 250857. Машина относится к так называемой «поздней» производственной серии, главной технической особенностью которой являются стальные катки ходовой части.В конце мая новенький «Тигр» пополнил штат формировавшегося 102-го тяжелого танкового батальона СС. Машина попала в 1-й взвод 1-й роты батальона и по последним цифрам серийного номера получила тактический номер 114. Первым командиром танка стал обершарфюрер СС Вильгельм Шмидт.С начала июля 1944 года батальон участвовал в активных боевых действиях против высадившихся в Нормандии войск союзников. Подробности боевого применения «Сомюрского Тигра» при этом пока остаются неизвестными, за исключением последних суток пребывания машины в составе батальона. В изложении непосредственного участника событий, командира 1-й роты оберштурмфюрера СС Алоиса Каллса, это было так:«Наши танки вели упорные бои в самом центре Фалеза, у собора, и отступили на рубежи за городом только по приказу, после наступления темноты. Таким образом, из немецкой обороны был выломан краеугольный камень, и линия фронта начала быстро разваливаться.В ранние часы 18 августа мы, получив устные персональные приказы, начали общее отступление из Вилли в направлении на Винья, что к югу от Френе-ля-Мер. Мы прибыли на место в три часа утра и заняли участок фронта к северу от городка рядом с самоходками, расположившимися на левом фланге. Днем английские танки и пехота заняли Ла-Огет. Доложив об этом в штаб боевой группы, мы получили новый приказ, немедленно покинули позиции и вышли к железнодорожной насыпи у разъезда к западу от Неси. Танк №124 из 1-й роты, подбитый там, был отбуксирован к южной окраине Л'Абе. Северо-западный выезд из города мы перекрыли двумя самоходками, которые около 17:00 заставили английские танки отступить.С наступлением темноты мы получили по радио новый приказ немедленно отходить и прибыть на КП в 500 метрах восточнее Винья. Подбитый танк был уничтожен подрывным зарядом и двумя бронебойными снарядами, и сгорел. Прибыв на КП в половине первого ночи, мы тут же получили новый приказ. Мы должны были прорваться через Винья в Неси с дополнительным запасом топлива на корме танков, заправить танки 1-й роты бензином и вместе с ними отойти на высоту рядом с Неси.В 02:30 мы отправились в опасное ночное путешествие по вражеской территории с двумя 200-литровыми бочками бензина, закрепленными за башней танка. Было достаточно одной трассирующей пули, чтобы провалить наше задание и полностью уничтожить танк вместе с экипажем. Мы стартовали на полной скорости и через час добрались до товарищей без единой царапины.После заправки наша маленькая танковая группа, как и было приказано, начала отступать на северо-восток. В 05:15, с первыми лучами солнца, мы наткнулись на английскую противотанковую позицию, оборудованную на дороге. Пока обе стороны пытались справиться с замешательством, наш танк проскочил мимо орудий и продолжил движение по дороге на полной скорости. Шройф, шедший за нами, открыл пулеметный огонь по позициям, которые мы вовремя не заметили и с которых по нашим танкам велся пулеметный огонь трассирующими пулями, но потом получил два прямых попадания.Радист и водитель были тяжело ранены. Третий танк (№114, командир унтершарфюрер СС Артур Глагов – прим.авт.), шедший вплотную за остановившимся танком Шройфа, на большой скорости врезался в него и не смог расцепиться. Все это произошло за считанные секунды. Шройф, раненный в голову и ногу, выскочил из поврежденной машины и длинными прыжками устремился под прикрытие живой изгороди и дальше через поле – к немецким позициям. Два члена экипажа попали в плен к англичанам, кроме заряжающего, сумевшего проделать то же, что и Шройф.Через несколько минут, когда другие танки так и не появились, мы остановились и решили медленно вернуться, чтобы выяснить, что их задержало. Но стоило нам повернуть за поворот, как мы увидели такой фейерверк, что продолжать путь было безумием. Бронебойный снаряд из противотанковой пушки ударил в башню, другой – в корпус, пулеметные очереди хлестали по броне. В любую минуту могло что-то произойти! В этот момент последовал четкий и ясный приказ командира: «Танк – стоп! Танк – вперед – марш!» Танк остановился так резко, что нас ударило о борт, а потом мгновенно рванул вперед, ревя двигателем. Молниеносная реакция нашего водителя, управлявшего 60-тонным монстром, не раз спасала нам жизнь!»Описываемые события произошли в местечке под названием Ле Фурне, в 500 метрах к западу от Брие. У англичан, в журнале боевых действий 2-го батальона Монмутширского полка, этот бой описан так:«Примерно в 06:00 мы услышали рев танковых моторов, доносящийся с севера. Некоторые из нас решили, что это «Шерманы», однако в грохоте отсутствовало характерное для «Шерманов» дребезжание. Спустя несколько минут мы увидели три немецких «Тигра». Сразу же открыли по ним огонь из всего имеющегося оружия, но они прошли неповрежденными через порядки роты «D» и вышли к перекрестку, который обороняла рота «C» и штаб батальона.Дорогу перегораживал бронетранспортер артиллерийского наблюдателя. «Тигр» протаранил его и отбросил к стене сарая, пока не образовалось достаточно места для проезда. Затем «Тигр» атаковал бронетранспортер командира, который был в спешке покинут экипажем. Когда путь был открыт, «Тигр» продолжил движение через позиции роты «B». Сообразительный радист предупредил бойцов роты, и вскоре мы услышали три громких удара. В штабе батальона решили, что «Тигры» открыли огонь из 88-мм орудий, но спустя несколько минут командир роты «B» спешно вышел на связь и с сожалением сообщил, что одному танку удалось ускользнуть.Он явно скромничал. Первому «Тигру» удалось проскочить мимо закладки с «гранатами Хокинса», установленной у командного пункта, но второй активировав две из них съехал в дорожную канаву. Третий «Тигр», двигаясь, как и все танки в группе, на максимальной скорости, столкнулся с резко остановившейся перед ним машиной, которая к этому времени получила еще и попадание из гранатомета PIAT. При этом ствол его орудия пробил забашенный ящик второго «Тигра». Хотя граната и не пробила броню, экипажи обоих танков спешно покинули свои машины. Те, кто выжил, были взяты в плен».«Бретань», он же «Кольмар»С началом освобождения Франции начали формироваться Французские Внутренние Силы (Forces Françaises de l'Intérieur – FFI). В начале марта 1945 года в их состав был включен «Отдельный танковый эскадрон Бенье» (L'escadron autonome Besnier). Командовал эскадроном капитан Ги Бенье, окончивший в 1939 году танковую школу в Версале.Эскадрон был оснащен немецкой бронетехникой, брошенной на полях сражений во Франции. С января по март 1945 года по всей территории освобожденной Франции велись поиски бронетехники, которую можно было отремонтировать и взять на вооружение. Это было не простой задачей: большинство брошенных машин было разукомплектовано, а из многих приходилось извлекать и останки членов экипажа.Не остались без внимания и «Тигры» Шройфа и Глагова у Брие, о которых стало известно в начале января 1945 года. Усилиями механиков, отца и сына Роджера и Жана Лекутюрье, а также Бернара Верье, через месяц ремонтных работ «Тигр» №114 вновь стал боеготовым. По бокам башни нанесли французские трехцветные кокарды и традиционное для французских танкистов «географическое» собственное имя танка – «Бретань» (Bretagne).Кроме «Тигра», в состав эскадрона также вошли две «Пантеры», одиннадцать Pz IV, один «Мардер», две Stug III, один Jagdpanzer IV и различные транспортные средства. Так же, как и на «Тигр», на всю бронетехнику эскадрона были нанесены знаки государственной принадлежности и присвоены собственные имена. К примеру, одна из «Пантер» именовалась «Дофине» (Dauphine), некоторые Pz IV назывались «Иль-де-Франс» (Île-de-France), «Пуату» (Poitou), «Нормандия» (Normandie), «Фландрия» (Flandre), «Вандея» (Vendée), «Анжу» (Anjou), «Эльзас» (Alsace), а «Мардер» стал «Лотарингией» (Lorraine).До последнего дня войны «Тигр» с именем «Бретань» в составе FFI участвовал в ликвидации котла, действуя к югу от Сен-Назера.20 июня 1945 года «Эскадрон Бенье» включили в 6-й кирасирский полк в качестве 2-го эскадрона. В составе французских оккупационных войск полк был направлен на территорию Германии. Тогда же на танки эскадрона вместо круглых трехцветных кокард нанесли французские флаги, а «Бретань» перекрасили и одновременно переименовали в «Кольмар» (Colmar). Вначале эскадрон располагался в городке Баумхольдер, а в конце октября 1945 года переместился в Морбах, в 50 км к востоку от Трира.В марте 1946 года 6-й кирасирский полк был расформирован, а танки и прочая бронетехника были переданы в Службу резервного хранения бронированных транспортных средств (ERGM/EB, современное название ETAMAT) в Невуа, около города Жьен.Позже, в 1950 году, танки и другую бронетехнику отправили в специализированное хранилище фирмы Satory AMX, где «Тигр» пребывал без малого 30 лет. В 1977 году его передали в только что основанный музей бронетанковой техники в Сомюре. В 2002 году «Тигр» временно пополнил экспозицию немецкого танкового музея в Мюнстере, после чего вновь вернулся во Францию, где экспонируется по сей день.В трёх километрах к востоку от места, где произошел инцидент с «Тиграми» 102-го тяжелого танкового батальона СС, протекает маленький ручей. Через него переброшен мостик, в котором при ближайшем рассмотрении угадывается борт корпуса «Тигра». Возможно, это часть танка Мартина Шройфа, которому не столь повезло, как его «коллеге».