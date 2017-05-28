Стратегия быстрого глобального обмана

В осложняющейся международной обстановке возрастает значение умения экспертного сообщества отличать реальную опасность от различного рода «разводок», преследующих цель дезориентировать общественность, вызвать паническое настроение и вынудить руководство России пойти на бессмысленные разорительные ресурсные траты для того, чтобы ослабить страну экономически и политически, подорвать возможность проводить активную политику на мировой арене. Одной из таких «страшилок» стал муссируемый в последнее время в российских СМИ тезис о росте угрозы нанесения Соединенными Штатами Америки внезапного ядерного обезоруживающего удара (ЯОУ) в рамках программы «Быстрого глобального удара» (БГУ). Так, в статье полковника Леонида Орленко, опубликованной в «НВО», проводится мысль о том, что задача устранения усиливающейся угрозы ядерного нападения должна стать приоритетом номер один в госпрограмме вооружения на 2018–2025 годы. По его мнению, неуязвимость Стратегических ядерных сил (СЯС) РФ не гарантирована, поскольку применение 1 тыс. ядерных зарядов в ЯОУ «позволит США вывести из строя 90% российских СЯС». И чтобы защититься, нужно «коренным образом изменить наши стратегические подходы» – в два-три раза увеличить военный бюджет, «иначе Россия может потерять свой государственный суверенитет».В столь же алармистских терминах описывают ядерный БГУ и некоторые другие российские аналитики, находящиеся под воздействием американских публикаций по данной теме. Продвигается тезис, согласно которому в рамках концепции БГУ будут наноситься так называемые обезглавливающие и обезоруживающие удары, а уцелевшие у атакованной стороны ракеты, стартовавшие в направлении США для ответного удара, будут уничтожены эшелонированной системой ПРО. Общественное мнение стараются убедить в том, что США могли бы успешно уничтожить Россию в результате внезапного ядерного нападения, лишить ее «ядерного жала» и тем самым восстановить американское мировое господство.Сделаем фантастическое допущение: Соединенным Штатам удалось застать Россию врасплох – нанести массированные обезоруживающие ядерные удары и при этом избежать неприемлемого ущерба. Обретут ли после этого США мировое господство, как уверяют некоторые «эксперты»?Для обеспечения гарантированного вывода из строя российского стратегического наступательного вооружения (СНВ) в шахтах, подвижных грунтовых комплексах, на подводных лодках, а также находящихся на складах и т.д., США могут прибегнуть к нанесению массированных ударов по районам базирования ракетных комплексов.В первом варианте – с применением 4 тыс. стратегических ядерных боезарядов (ЯБЗ) и всех носителей (как развернутых – 700, так и неразвернутых – 100). Предполагается, что во втором варианте будет задействовано около 2 тыс. развернутых ЯБЗ.Рассмотрим вначале вариант с использованием 4 тыс. развернутых и складированных ЯБЗ по 100 килотонн каждый. Согласно расчетам российских ученых, проведенным еще в 1983–1986 годах, в результате ядерных взрывов суммарной мощностью в 400 Мт (значительная часть придется на европейскую часть России) в стратосферу поступит 180 Мт сажи, и солнечный поток у поверхности Земли сократится более чем в 20 раз. В результате произойдет стратосферное задымление и исключительно сильное охлаждение атмосферы. Низкая температура над Европой сохранится на длительное время, что приведет к сокращению осадков и вызовет сельскохозяйственную катастрофу. Дополнением к температурному коллапсу станет высокий уровень радиации, который сохранится на десятки лет. К такому же выводу пришли и американские ученые Оуэн Туна, Алан Робока и Ричард Турко, по мнению которых взрывы 4400 стокилотонных ЯБЗ приведут к драматическому изменению климата и как следствие – к массовому голоду и дефициту питьевой воды.Теперь рассмотрим вариант, если США нанесут первый ядерный удар только развернутыми ЯБЗ (около 2 тыс. ед.). Из них 1тыс. ЯБЗ обшей мощностью в 100 мегатонн (Мт) взрываются в европейской части РФ и выводят из строя 500 российских ЯБЗ (общей мощностью в 50 Мт), которые также превращаются в источники радиоактивного заражения, распространяющегося на весь Европейский континент. Кроме того, целью первого удара могут стать и тактические ядерные боезаряды (1950 ед., по оценке СИПРИ), которые будучи выведенными из строя, также станут источниками радиоактивного заражения Европы, включая европейских стран – союзников США. Даже в том случае, если на их территории не взорвется ни одна ядерная боеголовка. Ядерные взрывы общей мощностью в 100 Мт – это, по оценке специалистов, та критическая точка («ядерный порог»), после которой начинаются катастрофические геофизические и экологические изменения в масштабе континента: загрязнение биосферы радиоактивными продуктами взрывов, в том числе долгоживущими радиоактивными изотопами – стронцием-90 и цезием-137, загрязнение атмосферы аэрозольными частицами и газообразными веществами, образующимися при взрыве и сопутствующем пожаре и др.Выпадению радиоактивных осадков расщепляющихся веществ и радиоактивному заражению подвергнется местность на расстоянии, измеряемом тысячами километров – далеко за пределами мест ядерных взрывов. При указанной выше общей мощности использованных (и выведенных из строя) ядерных боеприпасов почти вся территория Европы станет зоной заражения радионуклидами с суммарными дозами гамма-излучения, существенно нарушающими функции иммунной системы человека. Увеличенные дозы радиации – источник раковых заболеваний, патологии новорожденных и генетических мутаций вследствие нарушения цепочек ДНК. В результате десятки миллионов жителей западной части Европейского континента, подвергнутые радиационному поражению, будут обречены на мучительную смерть. К тому же люди окажутся в условиях предельного психологического стресса и деградации. Это вызовет хаос в Европе и за ее пределами – поток деморализованных беженцев, дезорганизацию мирохозяйственных связей, особенно в большей части Северного полушария.Таким образом, результатом «успешных» массированных обезоруживающих ядерных ударов США по России закономерно станет вывод из строя европейских стран – союзников США по НАТО и фактический распад этого военного блока.Конечно, США в рассмотренном сценарии наносят колоссальный урон России. Но указанные действия неизбежно обернутся бумерангом против самих же США: их позиции в мире ухудшатся, а бенефициаром преступной ядерной авантюры станет Китай – главный геополитический соперник и конкурент США на мировой арене, предъявляющий претензии на мировое лидерство и готовящийся заменить в этом качестве США. При этом, совершив массированное ядерное нападение на Россию, США не только лишатся союзников в Европе и других частях света, но и приобретут статус мирового изгоя, совершившего злодеяние, которому еще не придумано название.В этой связи уместно напомнить, что большинство государств – членов ООН выступают за выработку юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия и его полной ликвидации. 115 государств уже подписали договоры, устанавливающие зоны, свободные от ядерного оружия, и практически все страны взяли на себя обязательства воздерживаться от его испытаний, присоединившись к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний или установив мораторий на их проведение. 190 государств являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ширится антиядерное движение, участники которого не считают легитимным применение этого оружия.Применив ядерное оружие, США оказались бы не только в глухой международной изоляции, но и в уязвимом стратегическом положении. Кроме того, израсходовав большую часть своего арсенала против России, США на какое-то время останутся без убедительных средств ядерного устрашения. Другие ядерные государства, а также террористические образования, вполне могут в такой ситуации поддаться искушению свести исторические счеты с США…При этом глобальный расклад сил радикально изменяется в пользу Китая (даже без учета фактора стратегического наступательного вооружения), что поспособствовало бы расширению его зоны влияния, росту амбиций и доминированию китайского центра силы, выдвижению Китая на позицию глобального лидера. Тем более что США, уже сегодня испытывающие растущую конкуренцию со стороны КНР, запускающей амбициозные геополитические инициативы («Великий шелковый путь») и наращивающей военно-политическое и экономическое влияние на мировой арене, останутся без союзников – наедине со стремительно растущей силой «красного дракона», которой они вряд ли уже будут способны противостоять.Возможности США по сдерживанию распространения китайского влияния в сопредельных регионах будут ослаблены. У их главного глобального противника появится намного больше шансов для наращивания геополитической и геоэкономической активности, для превращения в единоличного глобального лидера. Воспользовавшись ослаблением России и США, Китай, например, может вновь заявить о правах на Байкал и значительную часть Дальнего Востока, под различными предлогами завладеть природными ресурсами Сибири (нефть, газ, металлы, лес и т.д.), а также других частей света. В частности, у Китая будут развязаны руки и в таких животрепещущих для Юго-Восточной Азии вопросах, как территориальные споры в Южно-Китайском море. Так что ядерный удар по России явился бы не только беспрецедентным в истории международным военным преступлением, но и грубейшим геополитическим просчетом Вашингтона, катастрофической глупостью.Так может ли президент США, если он руководствуется здравым смыслом, национальным эгоизмом, да и просто чувством политического самосохранения, отважиться на столь заведомо провальную, безумную и преступную авантюру? Ради чего американскому политическому истеблишменту безрассудно повышать ставки и рисковать буквально всем, как это имело бы место в случае с ядерными обезоруживающими ударами по РФ? Существует ли достаточная политическая, экономическая и иная мотивация к инициированию столь чрезвычайно рискованной операции?Территориально-пограничные споры? Таковые отсутствуют. Идеологические противоречия? Между США и РФ нет идеологических преград, их отношения свободны от заидеологизированности. Ликвидация сильного научно-промышленного конкурента? Но при чем здесь испытывающая колоссальные трудности современная Россия с ее менее чем 2% в мировом валовом продукте, 0,7% в мировом экспорте наукоемкой продукции и темпами роста экономики в 1,5–2%?Противоречия и конфликтные зоны в отношениях между РФ и США, конечно, существуют. Но не носят антагонистического характера и вполне поддаются развязке и регулированию политико-дипломатическими средствами даже в условиях кризиса в отношениях с Западом. Во всяком случае, в ситуации, когда и та, и другая сторона обладает способностью нанесения взаимного неприемлемого ущерба, в реальной рациональной политике по отношению друг к другу нет места ЯОУ. Поэтому в России теме обеспечения неприемлемого ущерба в ответном ударе уделяется большое внимание.Проведенный анализ показывает, что США не могут вернуть мировое господство, даже уничтожив российские ядерные средства сдерживания. Более того, в результате операции ЯОУ агрессор при любом раскладе, как уже отмечалось, понесет и колоссальные политические утраты. США неминуемо теряют поддержку своих нынешних ключевых союзников – потенциальных жертв применения американского же ядерного оружия. Однако следует признать, что установка на ЯОУ неплохо конвертировалась в инструмент информационной войны. Имеются все основания интерпретировать концепцию ЯОУ прежде всего как блеф, основное назначение которого – служить в качестве страшилки. Ее главная функция – напугать россиян, вызвать панику у российского руководства, заставить его пойти на разорительные расходы, снижающие конкурентоспособность страны и лишающие ее перспектив развития.Кстати, прецедент такого рода «разводки» имеется. 21 марта 1983 года президент США Рональд Рейган объявил о так называемой Стратегической оборонной инициативе (СОИ). В контексте CОИ было много разговоров о звездных войнах, орбитальных боевых станциях, о предстоящем создании американского потенциала безнаказанного первого удара «по империи зла» и т.п.На самом деле программа СОИ прежде всего была нацелена на стратегическую дезориентацию Советского Союза. В СОИ недруги СССР видели инструмент истощения и подрыва советской экономики. И тогда им это в полной мере удалось. Советское руководство поверило в блеф под названием СОИ, поэтому экономика страны была обескровлена бессмысленной гонкой вооружения. Что и явилось одной из основных причин развала СССР и исчезновения его с мировой арены.Уже потом, когда дело было сделано, США официально признали СОИ «стратегически нецелесообразной и экономически расточительной», и работы в рамках программы были прекращены. Таким образом, СОИ оказалась очень успешной пропагандистской акцией.Страшилка о растущей угрозе внезапного безнаказанного нападения посредством нанесения ЯОУ – тоже из арсенала информационных технологий. И так же вредоносна и разрушительна для международной стратегической стабильности, поскольку препятствует продвижению процесса международного контроля над ядерным вооружением, создает предпосылки для возобновления гонки ядерных вооружений и увеличивает вероятность применения ядерного оружия. Поэтому задача объединения усилий госструктур, общественности и экспертного сообщества для противодействия таким далеко не безобидным страшилкам весьма актуальна.Это помогло бы своевременно распознавать в контексте информационного противостояния подобного рода блефы, провоцирующие ядерную паранойю, и как следствие – разорительную гонку вооружений. Избыточные вооружения России не нужны. Как показывает опыт, они обременительны и неэффективны против «мягкой силы», только отвлекут финансовые ресурсы от первоочередных задач экономики, медицины, образования, науки и техники.С точки зрения интересов России, необходимо делать больший упор на наращивании комплексной обороноспособности, и особенно – ресурса своей «мягкой силы». Это позволит преодолеть отставание и получить значительные конкурентные преимущества. России важно вновь стать лидером глобального процесса международного многостороннего контроля над вооружением и процесса разоружения, укрепляя тем самым и национальную, и мировую безопасность. И свой международный имидж, конечно. Действуя таким образом, Россия сможет успешно противостоять современным и грядущим вызовам.