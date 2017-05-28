11:04 28 мая
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Стратегия быстрого глобального обмана

Стратегия быстрого глобального обмана


В осложняющейся международной обстановке возрастает значение умения экспертного сообщества отличать реальную опасность от различного рода «разводок», преследующих цель дезориентировать общественность, вызвать паническое настроение и вынудить руководство России пойти на бессмысленные разорительные ресурсные траты для того, чтобы ослабить страну экономически и политически, подорвать возможность проводить активную политику на мировой арене. Одной из таких «страшилок» стал муссируемый в последнее время в российских СМИ тезис о росте угрозы нанесения Соединенными Штатами Америки внезапного ядерного обезоруживающего удара (ЯОУ) в рамках программы «Быстрого глобального удара» (БГУ). Так, в статье полковника Леонида Орленко, опубликованной в «НВО», проводится мысль о том, что задача устранения усиливающейся угрозы ядерного нападения должна стать приоритетом номер один в госпрограмме вооружения на 2018–2025 годы. По его мнению, неуязвимость Стратегических ядерных сил (СЯС) РФ не гарантирована, поскольку применение 1 тыс. ядерных зарядов в ЯОУ «позволит США вывести из строя 90% российских СЯС». И чтобы защититься, нужно «коренным образом изменить наши стратегические подходы» – в два-три раза увеличить военный бюджет, «иначе Россия может потерять свой государственный суверенитет».

В столь же алармистских терминах описывают ядерный БГУ и некоторые другие российские аналитики, находящиеся под воздействием американских публикаций по данной теме. Продвигается тезис, согласно которому в рамках концепции БГУ будут наноситься так называемые обезглавливающие и обезоруживающие удары, а уцелевшие у атакованной стороны ракеты, стартовавшие в направлении США для ответного удара, будут уничтожены эшелонированной системой ПРО. Общественное мнение стараются убедить в том, что США могли бы успешно уничтожить Россию в результате внезапного ядерного нападения, лишить ее «ядерного жала» и тем самым восстановить американское мировое господство.


Сделаем фантастическое допущение: Соединенным Штатам удалось застать Россию врасплох – нанести массированные обезоруживающие ядерные удары и при этом избежать неприемлемого ущерба. Обретут ли после этого США мировое господство, как уверяют некоторые «эксперты»?


УДАР ПО СВОИМ

Для обеспечения гарантированного вывода из строя российского стратегического наступательного вооружения (СНВ) в шахтах, подвижных грунтовых комплексах, на подводных лодках, а также находящихся на складах и т.д., США могут прибегнуть к нанесению массированных ударов по районам базирования ракетных комплексов.

В первом варианте – с применением 4 тыс. стратегических ядерных боезарядов (ЯБЗ) и всех носителей (как развернутых – 700, так и неразвернутых – 100). Предполагается, что во втором варианте будет задействовано около 2 тыс. развернутых ЯБЗ.

Рассмотрим вначале вариант с использованием 4 тыс. развернутых и складированных ЯБЗ по 100 килотонн каждый. Согласно расчетам российских ученых, проведенным еще в 1983–1986 годах, в результате ядерных взрывов суммарной мощностью в 400 Мт (значительная часть придется на европейскую часть России) в стратосферу поступит 180 Мт сажи, и солнечный поток у поверхности Земли сократится более чем в 20 раз. В результате произойдет стратосферное задымление и исключительно сильное охлаждение атмосферы. Низкая температура над Европой сохранится на длительное время, что приведет к сокращению осадков и вызовет сельскохозяйственную катастрофу. Дополнением к температурному коллапсу станет высокий уровень радиации, который сохранится на десятки лет. К такому же выводу пришли и американские ученые Оуэн Туна, Алан Робока и Ричард Турко, по мнению которых взрывы 4400 стокилотонных ЯБЗ приведут к драматическому изменению климата и как следствие – к массовому голоду и дефициту питьевой воды.

Теперь рассмотрим вариант, если США нанесут первый ядерный удар только развернутыми ЯБЗ (около 2 тыс. ед.). Из них 1тыс. ЯБЗ обшей мощностью в 100 мегатонн (Мт) взрываются в европейской части РФ и выводят из строя 500 российских ЯБЗ (общей мощностью в 50 Мт), которые также превращаются в источники радиоактивного заражения, распространяющегося на весь Европейский континент. Кроме того, целью первого удара могут стать и тактические ядерные боезаряды (1950 ед., по оценке СИПРИ), которые будучи выведенными из строя, также станут источниками радиоактивного заражения Европы, включая европейских стран – союзников США. Даже в том случае, если на их территории не взорвется ни одна ядерная боеголовка. Ядерные взрывы общей мощностью в 100 Мт – это, по оценке специалистов, та критическая точка («ядерный порог»), после которой начинаются катастрофические геофизические и экологические изменения в масштабе континента: загрязнение биосферы радиоактивными продуктами взрывов, в том числе долгоживущими радиоактивными изотопами – стронцием-90 и цезием-137, загрязнение атмосферы аэрозольными частицами и газообразными веществами, образующимися при взрыве и сопутствующем пожаре и др.

Выпадению радиоактивных осадков расщепляющихся веществ и радиоактивному заражению подвергнется местность на расстоянии, измеряемом тысячами километров – далеко за пределами мест ядерных взрывов. При указанной выше общей мощности использованных (и выведенных из строя) ядерных боеприпасов почти вся территория Европы станет зоной заражения радионуклидами с суммарными дозами гамма-излучения, существенно нарушающими функции иммунной системы человека. Увеличенные дозы радиации – источник раковых заболеваний, патологии новорожденных и генетических мутаций вследствие нарушения цепочек ДНК. В результате десятки миллионов жителей западной части Европейского континента, подвергнутые радиационному поражению, будут обречены на мучительную смерть. К тому же люди окажутся в условиях предельного психологического стресса и деградации. Это вызовет хаос в Европе и за ее пределами – поток деморализованных беженцев, дезорганизацию мирохозяйственных связей, особенно в большей части Северного полушария.

Таким образом, результатом «успешных» массированных обезоруживающих ядерных ударов США по России закономерно станет вывод из строя европейских стран – союзников США по НАТО и фактический распад этого военного блока.

КТО В ВЫИГРЫШЕ

Конечно, США в рассмотренном сценарии наносят колоссальный урон России. Но указанные действия неизбежно обернутся бумерангом против самих же США: их позиции в мире ухудшатся, а бенефициаром преступной ядерной авантюры станет Китай – главный геополитический соперник и конкурент США на мировой арене, предъявляющий претензии на мировое лидерство и готовящийся заменить в этом качестве США. При этом, совершив массированное ядерное нападение на Россию, США не только лишатся союзников в Европе и других частях света, но и приобретут статус мирового изгоя, совершившего злодеяние, которому еще не придумано название.

В этой связи уместно напомнить, что большинство государств – членов ООН выступают за выработку юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия и его полной ликвидации. 115 государств уже подписали договоры, устанавливающие зоны, свободные от ядерного оружия, и практически все страны взяли на себя обязательства воздерживаться от его испытаний, присоединившись к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний или установив мораторий на их проведение. 190 государств являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ширится антиядерное движение, участники которого не считают легитимным применение этого оружия.

Применив ядерное оружие, США оказались бы не только в глухой международной изоляции, но и в уязвимом стратегическом положении. Кроме того, израсходовав большую часть своего арсенала против России, США на какое-то время останутся без убедительных средств ядерного устрашения. Другие ядерные государства, а также террористические образования, вполне могут в такой ситуации поддаться искушению свести исторические счеты с США…

При этом глобальный расклад сил радикально изменяется в пользу Китая (даже без учета фактора стратегического наступательного вооружения), что поспособствовало бы расширению его зоны влияния, росту амбиций и доминированию китайского центра силы, выдвижению Китая на позицию глобального лидера. Тем более что США, уже сегодня испытывающие растущую конкуренцию со стороны КНР, запускающей амбициозные геополитические инициативы («Великий шелковый путь») и наращивающей военно-политическое и экономическое влияние на мировой арене, останутся без союзников – наедине со стремительно растущей силой «красного дракона», которой они вряд ли уже будут способны противостоять.

Возможности США по сдерживанию распространения китайского влияния в сопредельных регионах будут ослаблены. У их главного глобального противника появится намного больше шансов для наращивания геополитической и геоэкономической активности, для превращения в единоличного глобального лидера. Воспользовавшись ослаблением России и США, Китай, например, может вновь заявить о правах на Байкал и значительную часть Дальнего Востока, под различными предлогами завладеть природными ресурсами Сибири (нефть, газ, металлы, лес и т.д.), а также других частей света. В частности, у Китая будут развязаны руки и в таких животрепещущих для Юго-Восточной Азии вопросах, как территориальные споры в Южно-Китайском море. Так что ядерный удар по России явился бы не только беспрецедентным в истории международным военным преступлением, но и грубейшим геополитическим просчетом Вашингтона, катастрофической глупостью.

ЦЕНА АВАНТЮРЫ

Так может ли президент США, если он руководствуется здравым смыслом, национальным эгоизмом, да и просто чувством политического самосохранения, отважиться на столь заведомо провальную, безумную и преступную авантюру? Ради чего американскому политическому истеблишменту безрассудно повышать ставки и рисковать буквально всем, как это имело бы место в случае с ядерными обезоруживающими ударами по РФ? Существует ли достаточная политическая, экономическая и иная мотивация к инициированию столь чрезвычайно рискованной операции?

Территориально-пограничные споры? Таковые отсутствуют. Идеологические противоречия? Между США и РФ нет идеологических преград, их отношения свободны от заидеологизированности. Ликвидация сильного научно-промышленного конкурента? Но при чем здесь испытывающая колоссальные трудности современная Россия с ее менее чем 2% в мировом валовом продукте, 0,7% в мировом экспорте наукоемкой продукции и темпами роста экономики в 1,5–2%?

Противоречия и конфликтные зоны в отношениях между РФ и США, конечно, существуют. Но не носят антагонистического характера и вполне поддаются развязке и регулированию политико-дипломатическими средствами даже в условиях кризиса в отношениях с Западом. Во всяком случае, в ситуации, когда и та, и другая сторона обладает способностью нанесения взаимного неприемлемого ущерба, в реальной рациональной политике по отношению друг к другу нет места ЯОУ. Поэтому в России теме обеспечения неприемлемого ущерба в ответном ударе уделяется большое внимание.

Проведенный анализ показывает, что США не могут вернуть мировое господство, даже уничтожив российские ядерные средства сдерживания. Более того, в результате операции ЯОУ агрессор при любом раскладе, как уже отмечалось, понесет и колоссальные политические утраты. США неминуемо теряют поддержку своих нынешних ключевых союзников – потенциальных жертв применения американского же ядерного оружия. Однако следует признать, что установка на ЯОУ неплохо конвертировалась в инструмент информационной войны. Имеются все основания интерпретировать концепцию ЯОУ прежде всего как блеф, основное назначение которого – служить в качестве страшилки. Ее главная функция – напугать россиян, вызвать панику у российского руководства, заставить его пойти на разорительные расходы, снижающие конкурентоспособность страны и лишающие ее перспектив развития.

Кстати, прецедент такого рода «разводки» имеется. 21 марта 1983 года президент США Рональд Рейган объявил о так называемой Стратегической оборонной инициативе (СОИ). В контексте CОИ было много разговоров о звездных войнах, орбитальных боевых станциях, о предстоящем создании американского потенциала безнаказанного первого удара «по империи зла» и т.п.

На самом деле программа СОИ прежде всего была нацелена на стратегическую дезориентацию Советского Союза. В СОИ недруги СССР видели инструмент истощения и подрыва советской экономики. И тогда им это в полной мере удалось. Советское руководство поверило в блеф под названием СОИ, поэтому экономика страны была обескровлена бессмысленной гонкой вооружения. Что и явилось одной из основных причин развала СССР и исчезновения его с мировой арены.

Уже потом, когда дело было сделано, США официально признали СОИ «стратегически нецелесообразной и экономически расточительной», и работы в рамках программы были прекращены. Таким образом, СОИ оказалась очень успешной пропагандистской акцией.

Страшилка о растущей угрозе внезапного безнаказанного нападения посредством нанесения ЯОУ – тоже из арсенала информационных технологий. И так же вредоносна и разрушительна для международной стратегической стабильности, поскольку препятствует продвижению процесса международного контроля над ядерным вооружением, создает предпосылки для возобновления гонки ядерных вооружений и увеличивает вероятность применения ядерного оружия. Поэтому задача объединения усилий госструктур, общественности и экспертного сообщества для противодействия таким далеко не безобидным страшилкам весьма актуальна.

Это помогло бы своевременно распознавать в контексте информационного противостояния подобного рода блефы, провоцирующие ядерную паранойю, и как следствие – разорительную гонку вооружений. Избыточные вооружения России не нужны. Как показывает опыт, они обременительны и неэффективны против «мягкой силы», только отвлекут финансовые ресурсы от первоочередных задач экономики, медицины, образования, науки и техники.

С точки зрения интересов России, необходимо делать больший упор на наращивании комплексной обороноспособности, и особенно – ресурса своей «мягкой силы». Это позволит преодолеть отставание и получить значительные конкурентные преимущества. России важно вновь стать лидером глобального процесса международного многостороннего контроля над вооружением и процесса разоружения, укрепляя тем самым и национальную, и мировую безопасность. И свой международный имидж, конечно. Действуя таким образом, Россия сможет успешно противостоять современным и грядущим вызовам.
Автор: Александр Калядин
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-05-26/1_949_usa.html


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Комментарии 13

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Начнем с того, что Сша глубоко наплевать на Европу при достижении своих геополитических целей. Главное, что они (Сша) далеко за океаном. Также интересно, а кто будет осуждать Сша если вдруг действительно начнется? Одних уже не будет, другие будут корчиться. Желание Америки попытаться втянуть Россию в гонку вооружений понятно. Американцы привыкли действовать по старым лекалам, которые когда-то дали результат. Но необходимо учитывать, что сегодняшняя Россия это не СССР 80-х. Старые ошибки учтены и надеюсь повторены не будут.
    rotmistr60
    1. Татьяна Сегодня, 09:56
      rotmistr60
      сегодняшняя Россия это не СССР 80-х. Старые ошибки учтены и надеюсь повторены не будут.
      В том учёте старых ошибок "дыр" до дури! И важно кем и как они учитываются и будут ли учитываться во всём на вершинах власти в самой России.
      Татьяна
  2. Познающий Сегодня, 07:19
    Ну ежели начнется БОЛЬШОЙ "бада бум" , "обнулятся" ВСЕ. Выгодоприобретателей не будет, что бы ТАМ за лужей не трындели.
    Познающий
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
    На самом деле программа СОИ прежде всего была нацелена на стратегическую дезориентацию Советского Союза

    ... помню это время, когда почти каждый день в наших СМИ шло "пережевывание" СОИ...
    ... вот и сейчас очень похожий такой развод проводят мерикатосы...
    a.s.zzz888
  4. Ольгович Сегодня, 07:25
    Выпадению радиоактивных осадков расщепляющихся веществ и радиоактивному заражению подвергнется местность на расстоянии, измеряемом тысячами километров – далеко за пределами мест ядерных взрывов. При указанной выше общей мощности использованных (и выведенных из строя) ядерных боеприпасов почти вся территория Европы станет зоной заражения радионуклидами


    В такой ситуации Европе выгодней, чтобы ядерный удар пришелся... по США yes
    Согласно расчетам российских ученых, проведенным еще в 1983–1986 годах, в результате ядерных взрывов суммарной мощностью в 400 Мт (значительная часть придется на европейскую часть России) в стратосферу поступит 180 Мт сажи, и солнечный поток у поверхности Земли сократится более чем в 20 раз. В результате произойдет стратосферное задымление и исключительно сильное охлаждение атмосферы.


    Есть гораздо более поздние исследования о том, что никакой ядерной зимы (сокращения солнечного потока) -не наступит.
    США не только лишатся союзников в Европе и других частях света, но и приобретут статус мирового изгоя

    Когда это победитель был изгоем?
    При этом глобальный расклад сил радикально изменяется в пользу Китая
    [/b]
    Но Китай не может уничтожить США, а Россия-может.

    И ЧТО может включиться в сумасшедших головах янки не знает никто
    Ольгович
    1. ИмПерц Сегодня, 07:30
      Цитата: Ольгович
      Но Китай не может уничтожить США, а Россия-может.

      Достоверно неизвестно, сколько у Китая ЯГЧ.
      ИмПерц
  5. ИмПерц Сегодня, 07:28
    Одной из таких «страшилок» стал муссируемый в последнее время в российских СМИ тезис о росте угрозы нанесения Соединенными Штатами Америки внезапного ядерного обезоруживающего удара (ЯОУ) в рамках программы «Быстрого глобального удара» (БГУ).

    Предвидение — половина победы.
    И тут как раз возрастает роль воздушной и особенно морской частей ядерной триады.
    Не даром была проведена операция "Бегемот-2".
    Многие горячие головы были остужены.
    ИмПерц
  6. Аскет Сегодня, 07:36
    БГУ-это всего лишь одно из направлений концепции бесконтактной войны, которую американцы уже применяли на практике в той же Югославии,например.А автор смешал все в кучу , то что он описал это не БГУ а массированный РЯУ с применением всех имеющихся сил и средств на который американцы вряд ли решаться ... Концепция БГУ предполагает поражение важнейших военных, политических и экономических объектов противника с использованием существующих и перспективных образцов высокоточного оружия. Предполагается, что в результате таких действий страна-жертва лишится возможности нанесения ответного удара агрессору, а разрушение ключевых объектов ее экономики приведет к коллапсу всей государственной системы. Это массированные удары неядерными СВКН ( либо с использованием минимального наряда ЯБЗ не более трети от планируемых средств) для причинения противнику неприемлемого ущерба и принуждения к принятию политических условий, диктуемых США.
    Поэтому сам посыл и соответственно анализ и аргументация в статье абсолютно не выдерживают критики.
    В настоящее время БГУ возможен только на локальном ограниченном пространстве либо на определенном ТВД,ибо в глобальном масштабе на его подготовку уйдет много времени он уже не будет ни быстрым ни внезапным.Это будет обычный первый ракетно-авиационный удар, проводимый в рамках начальной воздушной наступательной операции.. Для России или Китая даже при достижения американцами оперативного преимущества это не станет критичным, а для США очень высок риск получить ядерной дубиной по неумной башке о ответном РЯУ. Эта концепция реализуема только при подавляющем военно-технологическом превосходстве во всех средах и ТВД над противником, от поверхности до ближнего космоса.
    Поэтому целью информационной войны является необходимость для США убедить своих оппонентов в решающем военно-технологическом превосходстве своих систем вооружения и средств ВКН с целью оказания давления на их ВПР для мягкого принуждения к выполнению условий диктуемых США.
    Аскет
    1. art030765 Сегодня, 10:43
      разумные возражения но только отчасти. ошибка всех рассуждений это представление военного конфликта между сша и Россией. увы если даже представить возможность такого конфликта то на стороне сша тут же выступят страны члены нато израиль. теперь китай основу стабильности его экономики составляет экспорт в сша потеря этого источника дохода грозит полной дестабилизацией ситуации в китае это десятки и сотни миллионов безработных (в китае нет социальных пособий) по этому как поведет себя китай в этом конфликте это еще вопрос.
      art030765
  7. СерегаБосс Сегодня, 07:46
    Очень хочется надеяться что БГУ истинный блеф.
    Даёшь мудрости МО России и крепкие границы нашей Родины! С Днём Пограничника!!!
    СерегаБосс
  8. demo Сегодня, 09:03
    Все сводится только к одному из двух вариантов- мы наступаем или мы обороняемся.
    Если обороняемся, то в соответствии с требованием мировой военной науки нам достаточно иметь для обороны ресурсов в четыре-шесть раз меньше, чем для наступающих.
    Это и человеческие ресурсы и материальные.
    О качестве ресурсов говорить не приходится.
    Но постоянная защита - это заведомо проигрышное дело.
    Значит необходим после изматывающего противника периода защиты нанести один или ряд конечных ударов.
    Вот такая простая логика.
    А уж нашим руководителям необходимо предусмотреть возможность решения этой стратегии с минимальными финансовыми затратами.
    И на счет разводки всякими страшилками.
    Занимаясь научной деятельностью любой ученый знает где та грань в ЕГО науке которую еще не перешли. У которой застряли.
    Аналитические центры с вероятностью в 99.9 % дают ответ на любой вопрос.
    Просто необходимо набирать в эти центры людей могущих проводит анализ огромного количества информации и делать соответствующие выводы.
    demo
  9. DesToeR Сегодня, 10:13
    А что мешает США ударить по России ядерным оружием, а по Китаю, с помощью флота, нанести БГУ? Одновременно. Уничтожив сразу двух противников сразу, США останутся в целости и смогут диктовать свою волю всем остальным. Думаю гибель всего живого в Евразии их не волнует.
    DesToeR
  10. APASUS Сегодня, 10:33
    Если это даже допустить :
    применение 1 тыс. ядерных зарядов в ЯОУ «позволит США вывести из строя 90% российских СЯС».

    То 10% ядерного удара положит США в забытье.Падение всего 2 башен близнецов повергло США в панику ,а ядерные заряды будут катастрофой для ума американца.
    APASUS
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