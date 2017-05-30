Эскалационный путь на ТВД Новороссии снова в силе. Памятка по противодействию украинским Т-80БВ

Вразрез с малоэффективными «Минскими соглашениями» украинские войсковые формирования вновь используют реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также ствольную артиллерию калибром 122 и 152 мм. Как ВСУ, так и экстремистские националистические подразделения ДУК «Правый сектор» (запрещено в РФ) проводят регулярные провокационные ночные обстрелы окраин Донецка, а также подконтрольных Киеву населённых пунктов на линии соприкосновения с целью дальнейших обвинений Корпуса народной милиции ДНР. Наиболее показательный инцидент произошёл 25 мая 2017-го года, когда правосеки, с целью нагнетания эскалационной обстановки, произвели 20 выстрелов из 122-мм орудий (очевидно, Д-30) из н.п. Невельское по Красногоровке

По сообщениям ресурсов «Сводки ополчения» и харьковского издания nahnews.org со ссылкой на бывшего нардепа Верховной Рады Алексея Журавко, командование ВСУ снова перебрасывает значительные наступательные ресурсы в направлении сектора «М» (мариупольское ОН). На этот раз железнодорожный эшелон, вышедший из Николаева в сторону Мариуполя утром 25 мая, был представлен 9 ОБТ, 12 САУ, 13 бронетранспортёрами, несколькими БРДМ и большим количеством дополнительного ремонтного оборудования и снарядов, находящихся более чем в 10 грузовых автомобилях (в данный момент эшелон уже выгружен и распределён на южном оперативном направлении)

На этой фотографии можете увидеть украинские Т-80БВ. В то время как бронетанковые подразделения ВС ЛДНР, руководствуясь полученным в ходе боевых действий опытом эксплуатации танков Т-64БВ и Т-72Б, демонтировали с большинства машин инфракрасные прожектора, мгновенно выскрывающие собственные позиции и ослабляющие стойкость лобовой бронеплиты башни, «Харьковский бронетанковый завод» установил прожектора! И это при том, что стойкость лобовой бронеплиты на этом участке у Т-80БВ ещё хуже, чем у Т-72Б. Более того, и слева, и справа от прожектора наблюдается полностью оголённая проекция лобовой плиты

Достаточно малоизвестный и «экзотический» вариант модернизации бронезащиты ОБТ Т-72Б1, состоящего на вооружении Копуса народной милиции ДНР. Стоит обратить внимание на то, что применены сразу две методики перекрытия лобовой и бортовой проекций башни. Первая частично позаимствована у Т-64БВ и Т-80БВ и представляет собой спарки ЭДЗ 4С20, уложенные «клином», вторая же полностью характерна НДЗ «Контакт-1» на всех Т-72Б. Для защиты бортовых проекций предусмотрены большие вынесенные сварные панели с закреплёнными ЭДЗ 4С20. Противокумулятивные экраны также полностью прикрыты «Контактом»

Один из радикально модернизированных в Новороссии Т-72Б с динамической защитой на МТО

Источники информации:

http://otvaga2004.ru/tanki/tanki-concept/t-64-t-72-ili-t-80-chto-luchshe/

http://artofwar.ru/w/wechkanow_i_w/vivboewyetanki-semejstwot-72t-80t-90wtoroeizdanie19122011.shtml

http://x-true.info/45681-vse-luchshee-srazu-t-72b1-nm-dnr.html

http://btvt.narod.ru/4/t-80.htm

http://andrei-bt.livejournal.com/364103.html

https://ru.slovoidilo.ua/2017/05/19/novost/bezopasnost/ukrainskie-desantniki-poluchat-novuyu-partiyu-tankov-t-80

Мирное население, а также военнослужащие Корпусов народной милиции Донецкой и Луганской народных республик за более чем 2,5 года непрекращающихся трагических инцидентов, связанных с гибелью сотен человек от артиллерийских ударов со стороны украинских регулярных формирований и военизированных подразделений националистической организации «Правый Сектор», успели чётко уяснить, что виной всему стали полностью дискредитировавшие и изжившие себя «Минские соглашения». Давайте называть вещи соими именами! Каждый раз после заключения каких-либо «сделок» с украинцами, спустя всего несколько дней призрачной «оперативной тишины», с новой силой разгораются активные боевые действия, которые начинаются с артобстрелов со стороны укроповских подразделений, по сей день оккупирующих западные и северные районы ЛДНР.Деятельность патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ также вызывает огромные сомнения, ведь далеко не один раз наблюдалось чёткое взаимодействие между представителями СММ ОБСЕ и украинской стороной. К примеру, патрули часто «уносят ноги» за нескольколько минут или даже часов до начала активной работы украинской артиллерии на том или ином оперативном направлении, либо вообще не присутствуют во время массированного применения хунтой тяжёлого вооружения. Естественно нарушения фиксируются лишь представителями министерств обороны республик, которым так называемое «мировое сообщество» вообще не прислушивается.В качестве провокаций с дальнейшим обвинением ВС Новороссии, украинцы регулярно открывают огонь по подконтрольным им территориям, примером чего является обстрел частного сектора Авдеевки 13 мая 2017-го года, где в 53-м доме по ул. Сапронова, от 122-мм снаряда гаубицы Д-30 или САУ 2С1 «Гвоздика» погибло 4 человека. Как многие помнят, ещё более страшный обстрел из украинских «Градов» и «Васильков» пришлось пережить Восточному микрорайону Мариуполя, где по неофициальным данным погибло более 100 человек. Для нас, жителей Мариуполя, Авдеевки, Константиновки, Артёмовска, Краматорска, Славянска и других оккупированных украинскими силовиками городов, Украина в качестве государства закончена весной 2014-го года, после событий в Мариупольском ГУВД и его окрестностях, где от стрелкового оружия и РПГ центральноукраинского и западноукраинского отребья погибло более 30 человек.Тем не менее, ожидаемое 6 сентября 14-го года освобождение Мариуполя от тогдашнего националистического батальона «Азов» (теперь это полк) и подразделений ВСУ было остановлено так называемым «минским протоколом», который можно считать «фундаментом проблем и мучений» русского народа Донбасса. На том этапе, когда Крым благополучно вошёл в состав РФ, «Большая игра» обрекала Донбасс на долговременные проблемы и лишения. И вот теперь, во избежание осуждения со стороны всё того же «мирового сообщества», командование «корпусов» республик вынуждено ждать наступления с украинской стороны, после чего и должны последовать ожидаемые всеми нами контрмеры. Когда это произойдёт, по сей день точно сказать невозможно, но оперативно-тактическая обстановка на Донбасском театре военных действий уже сейчас указывает на медленный выход из процесса стагнации.К примеру, если раньше встречи контактной группы в Минске ингда приводили к установлению временной оперативной тишины, то сегодня это практически исключено. Очередные подобные консультации, прошедшие в белорусской столице 15 мая, закончились беспочвенными обвинениями в сторону ЛДНР об обстрелах подконтрольной Киеву территории, а также о необходимости «вывода с территории Украины российского контингента», которого там и близко нет. Одни только подобные заявления уже указывают на неадекватность украинской стороны и на отсутствие возможности заключения с ней каких-либо договорённостей. Вторым индикатором приближающейся эскалации можно считать встречу нелигитимного украинского президента Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по итогам которой планируется поиск «рычагов» давления на Россию с целью «принуждения» к выполнению «Минских соглашений».Довольно интересное мнение относительно кардинально изменившейся позиции Меркель высказал директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин. По его словам, если изначально Меркель различными методами пыталась позиционировать себя в качестве политического деятеля-миротворца, «обнуляющего» конфликт на Донбассе, то сегодня наблюдается диаметрально противоположная картина. Её точка зрения всё больше сходится с крайне неадекватными заскоками Порошенко относительно «российской агрессии». Если излагать более понятным языком, Меркель «ставит крест» на «Минских соглашениях» и переходит к излюбленной на Западе так называемой антироссийской «обвинительной методике», присущей МИД Великобритании. То есть, Европа, ровно как и 3 года назад, полностью далека от объективной оценки происходящего на Донбассе.Украинская же сторона в это время наращивает суточное количество обстрелов городов ЛДНР (с 400 до 800 снарядов и мин за 1 сутки), снова использует реактивную артиллерию (в ночь на 23 октября на донецком ОН началось применение РСЗО БМ-21 «Град»), а также готовит наступательные операции на новоазовском и тельмановском направлениях, в которых планируется задействовать подразделения так называемой «морской пехоты ВСУ» (в частности 36-ю бригаду), формирования полка «Азов» и «ПС». Подтверждением тому является очередная 10-часовая высотная разведывательная операция тяжёлого беспилотника радиотехнической и оптико-электронной разведки RQ-4A «Global Hawk», проведенная близ линии соприкосновения на Донбассе 14 мая 2017-го года. Траектория базирующегося на авиабазе Сигонелла борта UAVGH000 прошла на высоте 15,5 км над территориями Румынии и центральных областей Украины, после чего RQ-4A барражировал примерно в 60 км от территории ЛДНР по линии «Куйбышево — Красноармейск — Новоайдар», приближаясь к воздушной границе России на расстояние 70 км.В этот день над большей частью Донбасса установился мощный атмосферный фронт с толстой слоисто-дождевой облачностью, что обусловило лишь радиотехнический режим работы «Глобал Хоук». Вся разведка проводилась с использованием бортового радиолокационного комплекса с АФАР AN/ZPY-2 MP-RTIP в режиме синтезированной апертуры (SAR), а также пассивных средств радиоэлектронной разведки. По-видимому, RQ-4A с помощью MP-RTIP тщательно просканировал рельеф местности на территориях республик, выявил немногочисленные позиции обороняющих артиллерийских батарей Корпусов народной милиции ЛДНР (большая част систем отведена в тыловые зоны республик), после чего координаты передали командованию ВСУ. Именно после этого разведывательного полёта украинские боевики с новой силой начали обстреливать позиции укрепрайонов армии ДНР в районе Горловки, Донецка и Докучаевска.Из этого вывод: несмотря на отказ административно-бюджетного управления Белого дома от продолжения предоставления безвозмездной военной помощи Киеву, Вашингтон по-прежнему будет оказывать ВСУ широчайшую информационную поддержку, начиная от радиотехнических и оптико-электронных данных стратегических разведывательных дронов RQ-4A и заканчивая данными спутников-шпионов. К сведению: через 2 дня после проведения радиотехнической разведки бортом UAVGH000 близ линии соприкосновения, точечным артиллерийским огнём ВСУ была выведена из строя телевышка близ Тельманово, транслирующая российские цифровые телеканалы в формате DVB-T2 на временно оккупированные киевским режимом Мариуполь, часть Приазовья и Волноваху.И наконец, наиболее важным показателем, свидетельствующим о приближении активной фазы боевых действий на Донбассе, является ситуация на дебальцевском ОН и в районе Станицы Луганской. Так, на западном берегу Светлодарского водохранилища (н.п. Новолуганское) 53-я отдельная механизированная бригада ВСУ захватила несколько жилых домов с целью ведения контрбатарейного огня на горловском и дебальцевскомоперативных направлениях. В домах размещены 11 позиций 120-мм миномётов 2Б11 с полным боекомплектом. Более того, различные источники сообщают о сложной ситуации в районе высоты 223 и опорного пункта «Кикимора» (Светлодарская дуга, между н.п. Лозовое и Логвиново). Удалось ли удержать подразделениям ВС ДНР этот опорник. Также в Светлодарск перебрасывается дополнительная бронетанковая техника, артиллерия и личный состав с целью возможного локального наступления в «серых зонах», а также отвлечения от готовящегося широкомасштабного наступления в районе тельмановского и новоазовского направлений.Очень серьёзная и тревожная информация пришла за последние двое суток от военнослужащих 7-й славянской бригады Вооружённых сил ДНР на Светлодарской дуге. Как сообщил один из бойцов 7-й бригады собкору «Радиуса», 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ сменило подразделение «Азова», которое, в отличие от первых, ведёт себя более агрессивно и мотивированно, часто задействует отлично обученных снайперов, от действий которых ополченцы уже понесли первые потери. С расстояния в 600 м, при доволи ветреной погоде, националистам удалось «снять» с позиции молодого бойца ВС ДНР, на секунду высунувшегося из укрытия. По сообщениям ополченцев, северней Углегорска ВСУ начали использовать 240-мм «Тюльпаны».В Станице Луганской также наблюдается выраженная предэскалационная обстановка. Помимо того, что все попытки Корпуса народной милиции ЛНР отвести крупнокалиберную артиллерию от линии соприкосновения по «зеркальному» принципу не увенчались успехом из-за постоянного игнора с украинской стороны, последняя ещё и регулярно совершает вопиющие преступление против местного населения. В частности, укропы развёртывают батареи САУ и миномётов прямо на земельных участках мирного населения прекрасно осознавая, что ополченцы не ведут огонь по данным районам. В районах частных секторов Станицы Луганской и соседних населённых пунктов создаётся внушительная сеть окопов и блиндажей для сдерживания армии ЛНР после её перехода в контрнаступление на северном ОН.Что же касается контрнаступления армий ДНР и ЛНР после «купирования» наступательных действий Киева на Северном фронте, то его никак нельзя назвать удачной стратегической акцией. Здесь в распоряжении ВСУ, добровольческих территориальных нацбатов, наёмников и натовских инструкторов имеется разветвлённая сеть крупных посёлков и городов, представляющих собой 2 мощных оборонительных рубежа с уже возведёнными опорными пунктами и укрепрайонами. К первому рубежу относятся ближайшие к линии соприкосновения города с развитой инфраструктурой: Константиновка, Артёмовск, Соледар, Новоайдар. Второй рубеж представлен городами: Дружковка, Краматорск, Славянск, Лисичанск, Северодонецк, Старобельск. Чтобы наступать на данных направлениях, ВС ЛДНР необходимо численное превосходство штурмовых подразделений, чего на данный момент не наблюдается.На Южном фронте, где сразу после линии соприкосновения укры не располагают серьёзной сетью крупных населённых пунктов с укрепрайонами, наступать Корпусу народной милиции будет на порядок проще. Главной задачей останется лишь начальное сдерживание наступления украинских формирований, выдвинувшихся из Мариуполя и Волновахи, общей численностью около 7 — 8 тыс. человек (оставшиеся 8 — 10 тыс. останутся в инфраструктуре городов). Удачное взятие Мариуполя в «котёл» станет возможным лишь после разгрома группировки ВСУ в Волновахе. Это является главным ключом к дальнейшему освобождению всего Приазовья. Вероятность эскалации конфликта на Донбассе в летний период остаётся крайне большой независимо от итогов встречи контактной группы в рамках «Минских договорённостей» 24 мая 2017 года.Отдельным пунктом для рассмотрения является отправка Киевом на ТВД Донбасса отремонтированных основных боевых танков Т-80Б/БВ. О восстановлении мощностей по капитальному ремонту и модернизации газотурбинных ОБТ семейства Т-80Б на базе ГП «Харьоковский бронетанковый завод» стало известно ещё в мае 2015 года из заявления директора предприятия Виктора Козонака. Согласно информации справочника «The Military Balance», на хранении ВСУ находилось 123 машины модификации Т-80Б и 25 более современных машин в версии Т-80БВ, которые простояли под открытым небом около 30 лет. Ранее Т-80Б/БВ состояли на вооружении передовых бронетанковых подразделений Группы советских войск в ГДР. Там они выполняли роль «прорывного костяка», способного за 2 — 2,5 суток (с боями) выйти на рубежи Ла-Манша. Но на тот момент до этого так и не дошло и легендарные «Восьмидесятки» вернулись на базы хранения в Россию, Украину и Белоруссию. И вот, украинские «Восьмидесятки» решили на скорую руку восстановить и направить на Донбасс против мирного русского населения и военнослужащих армий молодых республик.Что является ещё более неприятным моментом, в распоряжении «Харьковского бронетанкового завода» и на украинских базах хранения каким-то чудом оказались наиболее совершенные 1250-сильные газотурбинные двигатели ГТД-1250, в то время как Т-80Б/БВ обычно оснащались ранним вариантом ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л.с. Данный двигатель придаст укроповским танкистам беспрецедентную подвижность на поле боя, которой у бронетанковых подразделений ДНР на текущий момент нет. Как известно в данный момент на вооружении так называемых «Высокомобильных» войск Украины (по стандарту — ВДВ) состоит около 20 подобных танков, переданных ещё в 2015-м году. Количество машин в новой партии официально не озвучивалось, очевидно, что примерно столько же.Главными отличительными качествами «воскрешённых» и модернизированных Т-80Б/БВ с двигателями ГТД-1250 станут: высокая удельная мощность в 27,8 л.с./т, скорость в 75 — 85 км/ч, хорошие разгонные качества и лёгкость замены газотурбинной силовой установки (порядка 5 — 6 часов в полевых условиях). В Корпусах народной милиции ЛДНР главный бронетанковый «кулак» представлен ОБТ Т-64БВ, некоторое количество трофейных украинских Т-64БМ «Булат», Т-72А/АВ/Б. Большинство данных машин имеют массу от 42,4 т (Т-64БВ) до 44,5 т (Т-72Б) и оснащаются двигателями 5ТДФ (700 л.с.) и В-84-1 (840 л.с.) соответственно, а поэтому их удельная мощность едва дотягивает до 16 и 18,9 л.с./т, а скорость передвижения лишь до 60 км/ч. Более того, данные типы дизельных двигателей обладают куда более низким запасом крутящего момента и тяговых возможностей в сравнении с ГТД-1250. «Летающие» Т-80Б/БВ будут значительно «проворней» основных боевых танков, состоящих на вооружении армий республик. Предназначенные для внезапного и молниеносного «прорыва» оборонительных рубежей противника, восстановленные украинские «Восьмидесятки» в большинстве своём будут направлены в те подразделения Высокомобильных войск ВСУ, которые командование армии «незалежной» бросит в наступательный «костяк» на тельмановском и новоазовском оперативных направлениях. Смогут ли Корпуса народной милиции ДНР противостоять, к примеру, 1 батальону Т-80Б/БВ (31 танк), поддерживаемому аналогичным количеством Т-64БВ в районе Коминтерново?Естественно, смогут, но придётся хорошо «попотеть». Если против Т-80Б будут выставлены лишь обычные Т-72А или Т-64БВ, то расчитывать на скорое превосходство не стоит. В 1,5 раза более скоростные «Восьмидесятки» вполне способны даже пробить «тактический коридор» в обороне ВС ДНР по линии «Октябрь — Саханка», а затем продвинуться до н.п. Митьково-Качкары. Вслед за Т-80БВ по «коридору» могут пройти и украинские Т-64БВ и Т-72. Дальнейшее наступление ВСУ на этом направлении будет купировано выдвинувшимися из Тельманово, Новоазовска и Безыменного дополнительными бронетанковыми подразделениями, а также батареями ствольной и реактивной артиллерии 1-го АК МО Народной милиции ДНР. Несмотря на то, что украинский танковый батальон будет в итоге разгромлен, у армейских подразделений НМ ДНР появится временная огромная «брешь», которую потребуется немедленно перекрыть. Решить вопрос сможет лишь быстрое контрнаступление с освобождением новых населённых пунктов на ближних подступах к Мариуполю (Лебединское, Водяное).Во избежание значительных потерь ВС ДНР в ходе столкновения с украинскими «Восьмидесятками», танкистам и противотанковым расчётам армии республики следует помнить, что несмотря на отличные скорость и верткость газотурбинных Т-80Б/БВ, у них имеется целый список конструктивных недостатков, которыми можно воспользоваться в ходе боя. Во-первых, это весьма посредственная бронезащищённость башни и корпуса танка. Верхняя лобовая деталь со встроенными элементами динамической защиты 4С20 «Контакт-1» обладает эквивалентной стойкостью от БОПС порядка 400 — 450 мм и от «кумы» (кумулятивных снарядов) порядка 850 — 900 мм. Следовательно, ВЛД украинских Т-80Б/БВ может быть пробита таким списком бронебойных снарядов: ЗБМ-22 «Заколка» (на расстоянии около 1200 м), ЗБМ-26 «Надежда-Р» (около 1,8 км), ЗБМ-32 «Вант» (2,5 — 3 км), ЗБМ-42М «Лекало» и более современными БПС с большего расстояния. В список кумулятивных снарядов, пробивающих ВЛД танков Т-80Б/БВ входят: тандемный выстрел ПГ-7ВР «Резюме», тандемные ПТУРС 9М131 и 9М131М противотанкового комплекса «Метис-М/1», тандемный ПТУРС 9М113М комплекса «Конкурс-М», противотанковые ракеты 9К119 комплекса «Рефлекс» и т.д. «Метис» ранней версии 9К115, а также «Малютки» с ВЛД данного танка не справятся.Теперь касаемо защищённости лобовой проекции башни Т-80Б/БВ. Литая башня с комбинированным бронированием обладает стойкостью от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов порядка 540 мм с ДЗ «Контакт-1» (данная ДЗ практически не обеспечивает защиты от кинетических сердечников) и от кумулятивных снарядов — около 900 мм. Следовательно, лобовые плиты танка могут быть уверенно пробиты лишь БОПС с индексами ГРАУ ЗБМ-29 «Надфиль-2» (с 900 — 1100 м), ЗБМ-42 «Манго» (на дистанции 1,3 км и менее) и ЗБМ-42М «Лекало» (до 2,5 км). Список кумулятивных снарядов, пробивающих лоб башни Т-80Б/БВ примерно тот же, что и для верхней лобовой детали корпуса. Номенклатура БОПС, танковых управляемых ракет и КС у бронетанковых подразделений ВС ДНР полностью способствует для уничтожения попавших в руки ВСУ газотурбинных «танков Ла-Манша» в переднюю проекцию на дистанции 1500 — 3000 м. Между тем, в ходе «суматохи» активных боевых действий может произойти так, что в удобном ракурсе относительно прорывающихся украинских Т-80Б/БВ не окажется Т-64БВ и Т-72Б армии ДНР, либо 100-мм противотанковых пушек «Рапира». Именно здесь очень актуальным станет знание слабых мест в бортовых и кормовой проекциях танка.Одним из основных недостатков бронирования бортовых проекций корпуса Т-80Б/БВ является небольшой диаметр опорных катков (670 против 750 мм у Т-72Б), в результате чего оголяются значительные участки бортовых бронелистов корпуса толщиной порядка 80 мм. Эти участки могут быть поражены следующими методами: огнём 30-мм АП 2А42 БМП-2 с применением бронебойных подкалиберных снарядов ЗУБР8 «Кернер» на дистанции около 500 м, огнём «сапогов» (СПГ-9) с использованием противотанковых гранат ПГ-9В, огнём 73-мм орудий 2А28 «Гром» (БМП-1) с использованием выстрелов ПГ-15В. В пользу армии ДНР играет и то, что на тонких противокумулятивных экранах украинских «Восьмидесяток» не размещаются элементы динамической защиты «Контакт-1», а поэтому можно сразу бить по незащищённому борту из любого оружия калибром более 30 мм, что приведёт к пробитию листа и детонации боекомплекта. К примеру с Т-72А/Б (состоят на вооружении ВС ДНР), у которого большие опорные катки прикрывают значительную площадь боковой проекции корпуса, такие манипуляции будет совершить сложнее. Механизм заряжания Т-80БВ предусматривает вертикальное размещение боекомплекта, что в несколько раз увеличивает его площадь; следовательно, в несколько раз возрастает и шанс его детонации в случае хотя бы одного пробития снарядом противника.Бортовые бронелисты башни представлены стальным габаритом, плавно утоньшающимся к кормовой части башни с 320 — 340 до 70 -90 мм. В центральной и передней частях башни эта цифра увеличивается на 20 — 30 мм с учётом ЭДЗ, и составляет порядка 360 — 800 мм благодаря закруглению её «скуловых» элементов. Нанести непоправимый ущерб в «скуловую» деталь с бортовой проекции достаточно трудно, а поэтому и нецелесообразно. Задняя часть бортовых листов башни, ровно как и тонкий кормовой бронелист, может пробиваться любым выстрелом РПГ-7, либо СПГ-9. Элементы динамической защиты здесь отсутствуют. Также кормовой бронелист башни уязвим для снарядов «Кернер», применяемых в 30-мм АП 2А42.И наконец, ещё одной деталью семейства Т-80Б/БВ является достаточно низкая защищённость кормовой части корпуса, обусловленная наличием больших каналов воздуховодов. Это может стать причиной поражения двигателя крупнокалиберными пулемётами, автоматическими пушками, а также осколками от разорвавшихся осколочно-фугасных снарядов. Более того, для длительного оперирования на театре военных действий танкам Т-80Б/БВ с 1250-сильной газотурбинной силовой установкой потребуется в 4 раза больше топлива по часовому расходу и в 3,7 раза — по путевому расходу в сравнении с Т-72Б. Данный факт создаст украинским формированиям массу проблем с подвозом топлива на активный участок боевых действий, которые развернутся под Влновахой и Мариуполем. Даже американские танкисты с их достойным уровнем материально-технического обеспечения на поле боя высказывают недовольство в связи с «прожорливостью» их газотурбинных «Абрамсов». Представьте себе, какая ситуация сложится у войск украинской хунты в момент ответки 1-го АК НМ ДНР из «Градов» и артиллерии, когда нормальная работа топливозаправщиков будет едва возможной: их «Восьмидесятки» банально превратятся в «груду неподвижного металла» сначала в переносном (ввиду отсутствия топлива), а затем и в прямом значении этого выражения.Весьма противоречивая ситуация складывается комплексом управления ОБТ Т-80БВ. Машина использует автоматизированную СУО 1А33 «Обь», которая представлена стабилизатором 2Э26М (такой же комплект установлен на Т-64БВ). Тем не менее, на «Восьмидесятке» он гораздо более эффективен, нежели на Т-64БВ, за счёт более мягкой и совершенной ходовой части. Так, даже первая опытная модификация Т-80 («Объект 219») демонстрировала очень высокие огневые и динамические возможности в ходе испытаний в далёком 75-м году. В частности, согласно показаниям командования одного из опытных батальонов данных машин в Прибалтийском ВО, «Восьмидесятка» с двигателем ГТД-1000Т отличалась такими характеристиками: на 30% большей дальностью эффективного огня, сохраняющейся точностью при в 2 раза большей скорости хода, в 2 раза большей скоростью хода на 15-градусном подъёме, на 70% временем разгона, в 2 раза меньшими потерями на ТВД за счёт высочайшей подвижности, в 2,1 раза меньшим временем на подготовку первого выстрела и т.д. Более того, МТО с отбором крутящего момента на ведущие колёса (через коробку передач) от свободной турбины даёт возможность сохранять работу даже при столкновении с «критическим» препятствием. Ни у Т-72Б, ни у Т-64БВ подобных способностей не наблюдается.Вернёмся к СУО «Обь» со стабилизатором 2Э26М. Как сообщают различные источники, а также военнослужащие, несмотря на автоматизацию этой системы и удачную ходовую часть, она абсолютно не может тягаться с более совершенным стабилизатором вооружения 2Э42-2 «Жасмин» (установлен на Т-72Б), позволяющим безошибочно «вести» юниты противника даже при более высоких собственных скоростях, а поэтому и точность ведения огня с ходу у Т-72Б хоть незначительно, но выше, чем у Т-80БВ. Здесь бронетанковые подразделения ВС ДНР получат преимущество перед украинскими танкистами.Не менее интересным фактом является и превосходство Т-72Б над Т-80Б/БВ по бронезащищённости лобовой проекции, а также по защищённости отдельных узлов и агрегатов машины. К примеру, помимо легкозащищённых ранних версий Т-72 «Урал» и Т-72А, на вооружении армии ДНР имеются ОБТ Т-72Б/Б1/3, оснащённые комплектами динамической защиты «Контакт-1» и «Контакт-5». Более того, нижнетагильские машины данной модификации получили совершенно новый тип бронезащиты «полуактивного» типа, представленной специальными контейнерами-нишами с «отражающими листами». Эти ниши составляют около 50% физического габарита лобовых бронеплит башни и наклонены под углом 54-55º относительно продольной оси пушки танка. В каждой нише находится 390-килограммовый бронепакет, состоящий из 20 3-хслойных блоков спецбронирования с толщиной 30 мм, в каждом из которых находится 21-мм бронеплита и 6-мм резиновый лист для эффекта «заблаговременного набегания» тонкой 3-мм пластины на проникающую кумулятивную струю. Такое спецбронирование увеличивает эквивалент стойкости от кумулятивных снарядов в 1,4 раза.Таким образом, даже без динамической защиты лобовая проекция Т-72Б неплохо защищена от выстрелов из СПГ-9. С динамической защитой «Контакт-1» она увеличивается до 950 мм от КС и может защитить экипаж от огня большинства моноблочных противотанковых средств, состоящих на вооружении украинских формирований. Достаточно большое количество Т-72Б в армейских корпусах ЛДНР оснащены ДЗ «Контакт-5». И в этом случае украинские Т-80БВ с их первым «Контактом» вообще оказываются «ниже плинтуса». Мало того, что элементы 4С22 встроенной динамической защиты «Контакт-5» не инициируются от попадания пуль стрелкового оружия и 12,7 — 14,5 — 30-мм снарядов, они ещё и неплохо справляются с уменьшением пробивного действие бронебойных подкалиберных снарядов, уменьшая их эффективность на 25 — 30%. В то время как стойкость башни Т-80БВ (с «Контактом-1») составляет порядка 560 мм от БОПС и 850 мм от КС, Т-72Б с аналогичным навесным комплектом имеет не худшую защиту от БОПС (560 — 570 мм) и немного лучшую защиту от КС (900-950 мм). Башня Т-72Б с «Контактом-5» получает 650 — 900 мм эквивалента от БОПС и 1100 мм от КС! Как вам разница?Что касается защиты верхней лобовой детали (ВЛД), то здесь Т-80БВ уступает Т-72Б примерно на 100 мм (450 против 550 мм соответственно) по защите от кинетических снарядов даже при условии наличия у «Урала» «Контакта-1», с «Контактом-5» ВЛД получает стойкость 690 — 720 мм от кинетических снарядов и 1100 от кумулятивных. Как видите, наблюдается полное превосходство над Т-80БВ. Последним элементом, подтверждающим полное превосходство Т-72Б в плане защищённости является его компактный автомат заряжания карусельного типа, расположенный у днища корпуса танка: он надёжно закрыт лобовой, и бортовыми проекциями, а также имеет гораздо меньшую площадь проекции, которая дополнительно перекрыта большими опорными катками; поразить её не так просто, как у Т-80БВ.В данный момент умельцами-защитниками Новороссии разрабатываются и новые конфигурации прикрытия уязвимых зон танков Т-72 с помощью элементов динамической защиты «Контакт-1» и «Контакт-5». В частности, замечен образец Т-72Б с радикальным расширением перекрытия элементами динамической защиты 4С20 «Контакт-1». Они размещаются не только в в традиционной конфигурации (на башне, ВЛД и передней части противокумулятивных экранов), но и на крыльях, задних частях ПКЭ, кормовом бронелисте корпуса (частично), а также над решёткой эжекторной системы охлаждения двигателя. Такое решение является оптимальным для применения в условиях сложной городской застройки с огромным количеством высотных домов, с которых противник атакует в наиболее уязвимые (тонкогабаритные) участки верхней проекции, включая МТО. Поразить данную модификацию Т-72Б в участок силовой установки с первого выстрела РПГ вряд ли удастся (не берём в расчёт выстрел с тандемной кумулятивной БЧ ПГ-7ВР «Резюме» и мощные ПТУР).Следующими двумя модификациями Т-72Б можно считать машины, замеченные близ одного из полигонов Донецкой Народной Республики. Первый танк оснащён комбинированной ДЗ на базе «Контакт-1/5» (фото выше). Стандартные ЭДЗ 4С22 установлены на лобовых бронеплитах башни клином под наклоном 60 — 70 град. к нормали. Этот момент можно считать очень положительным, так как имеют место рикошет от крышки и/или больший габарит пластин модуля 4С22, противодействующих кумулятивной струе и сердечнику бронебойного снаряда. Отрицательным моментом является то, что из-за «клиновидного» размещения ЭДЗ, уязвимый участок стыка нижней части башни с корпусом остаётся открытым для поражения бронебойными, кумулятивными и осколочно-вугасными снарядами противника.Специалисты ДНР очень оригинально решили эту техническую проблему: на нижний элемент каждой «клин-пары» 4С22 (в районе ребра стыка с верхним элементом), с помощью болтового крепления со стальной прижимной пластиной, установили толстую резиновую юбку, на конце которой закреплён элемент динамической защиты 4С20 «Контакт-1». Последний как раз и оказывается на уровне уязвимого стыка корпуса с башней. Неоспоримым преимуществом данной конструкции является способность танка протискиваться через сложные участки городской инфраструктуры с завалами и лесистые районы с ветвистыми кронами деревьев без повреждения подвесных элементов ДЗ «Контакт-1» за счёт гибкой и подвижной резиновой юбки.Второй танк имеет аналогичную комбинированную ДЗ (фото выше), но с той разницей, что ЭДЗ 4С20 закреплены не на резиновых юбках из ленты конвейера, а на жёстких стальных кронштейнах, скреплённых на внутреннем стыке «клин-пары» «Контакт-5». Данная конструкция, конечно, не такая уж и гибкая, но зато при активном движении Т-72Б с вращением башни позволяет держать проекцию стыка корпуса и башни под защитой, потому что модули 4С20 не будут беспорядочно «телепаться», создавая щели для снарядов противника.Инженерная мысль умельцев с Донбасса и России, пробуждённая варварскими выпадами агрессии со стороны киевских нацистов против исконно русского менталитета нашего населения, продолжает создавать всё новые и новые высокоэффективные средства ведения войны с захватчиком. И, судя по итогам переговоров контактной группы 24 мая 2017-го года, эти средства могут пригодиться армиям ЛДНР уже в ближайшее время.