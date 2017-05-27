СМИ США: Зять Трампа предлагал российскому послу создать засекреченный канал связи
Американская пресса продолжает заниматься демонизацией российского посла и его контактов с представителями нынешней администрации. Так, издание Washington Post вышло с материалом, в котором утверждается, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер якобы предлагал Сергею Кисляку создать засекреченный канал связи между Вашингтоном и Москвой при использовании для этих целей российского диппредставительства.
В материале, в котором не приводится ни единого доказательства по этой теме, говорится, что такое предложение в адрес российского дипломата поступило якобы во время его встречи с Кушнером в небоскрёбе Trump Tower.
В Washington Post заявляют, что «Кисляк был ошеломлён предложением использовать для таких целей российское посольство в США».
Помимо всего прочего добавляется, что на встрече, прошедшей в начале декабря 2016 года, присутствовал и советник будущего президента по нацбезопасности Майкл Флинн. Как известно, Флинн после многочисленных нападок со стороны штаба Хиллари Клинтон был вынужден уйти в отставку.
В штабе американских демократов заявили, что «заинтересовались» и встречей Кушнера с главой Внешэкономбанка РФ Сергеем Горьковым. При этом адвокат Кушнера отмечает, что его клиент готов выступить перед Конгрессом, если у представителей американского парламента есть к нему какие-то вопросы.
Ранее Владимир Путин назвал все подобные пертурбации в США политической шизофренией.
В материале, в котором не приводится ни единого доказательства по этой теме, говорится, что такое предложение в адрес российского дипломата поступило якобы во время его встречи с Кушнером в небоскрёбе Trump Tower.
В Washington Post заявляют, что «Кисляк был ошеломлён предложением использовать для таких целей российское посольство в США».
Помимо всего прочего добавляется, что на встрече, прошедшей в начале декабря 2016 года, присутствовал и советник будущего президента по нацбезопасности Майкл Флинн. Как известно, Флинн после многочисленных нападок со стороны штаба Хиллари Клинтон был вынужден уйти в отставку.
В штабе американских демократов заявили, что «заинтересовались» и встречей Кушнера с главой Внешэкономбанка РФ Сергеем Горьковым. При этом адвокат Кушнера отмечает, что его клиент готов выступить перед Конгрессом, если у представителей американского парламента есть к нему какие-то вопросы.
Ранее Владимир Путин назвал все подобные пертурбации в США политической шизофренией.
Использованы фотографии: Rubic.us
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