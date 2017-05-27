10:14 27 мая

СМИ США: Зять Трампа предлагал российскому послу создать засекреченный канал связи

Американская пресса продолжает заниматься демонизацией российского посла и его контактов с представителями нынешней администрации. Так, издание Washington Post вышло с материалом, в котором утверждается, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер якобы предлагал Сергею Кисляку создать засекреченный канал связи между Вашингтоном и Москвой при использовании для этих целей российского диппредставительства.

СМИ США: Зять Трампа предлагал российскому послу создать засекреченный канал связи


В материале, в котором не приводится ни единого доказательства по этой теме, говорится, что такое предложение в адрес российского дипломата поступило якобы во время его встречи с Кушнером в небоскрёбе Trump Tower.


В Washington Post заявляют, что «Кисляк был ошеломлён предложением использовать для таких целей российское посольство в США».

Помимо всего прочего добавляется, что на встрече, прошедшей в начале декабря 2016 года, присутствовал и советник будущего президента по нацбезопасности Майкл Флинн. Как известно, Флинн после многочисленных нападок со стороны штаба Хиллари Клинтон был вынужден уйти в отставку.

В штабе американских демократов заявили, что «заинтересовались» и встречей Кушнера с главой Внешэкономбанка РФ Сергеем Горьковым. При этом адвокат Кушнера отмечает, что его клиент готов выступить перед Конгрессом, если у представителей американского парламента есть к нему какие-то вопросы.

Ранее Владимир Путин назвал все подобные пертурбации в США политической шизофренией.

Использованы фотографии: Rubic.us
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Комментарии 14

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  1. Teberii Сегодня, 06:05
    Ух,уж эти сказочники ,ух уж эти сказки.
    Teberii
    1. Астарт Сегодня, 06:20
      Даже если такое предложение действительно было, а не очередной вброс СМИ, Это элементарная попытка уйти от постоянных утечек информации со стороны американских, я извиняюсь, спецслужб
      Астарт
  2. Умник Сегодня, 06:10
    Это бизнесс ничего личного
    Умник
    1. Чёрный Сегодня, 06:17
      Трампа тупо ломают через колено. Заставляюи всеми своими решениями показывать , что он не "агент Кремля"...для него это означает одно - решения за него будут принимать другие, а ты мол, милок, сиди в Белом доме, раз уж сумел проскочить,и только озвучивай их.....А нет - не взыщи...
      Чёрный
  3. avg-mgn Сегодня, 06:13
    Отвратительная работа спецслужб! Да будь так, как сегодня заявляете, кандидатура Трампа на пост президента, попросту не могла появиться. Бардак под соусом "демократия".
    avg-mgn
    1. Смог Сегодня, 06:21
      Цитата: avg-mgn
      Бардак под соусом "демократия".

      Да какая демократия?Какой бардак? Все гораздо хуже! Все признаки массовой паранойи
      Паранойя – это специфическое расстройство мышления, проявляющее себя в странностях поведения и характеризующееся склонностью видеть в различных реальных или надуманных стечениях обстоятельств происки врагов, угрозу для личности субъекта, заговор.
      Смог
      1. Partyzan Сегодня, 07:25
        это не паранойя - не мытьем, так катаньем, и пока трамп не начнет дело против клинтонихи, за поставку оружия бармалеям, а за одно не притянет (хотябы даже за уши) пару главных брехунов-оппонентов, то так и будет отбиваться, - если тебя уже бьют - бей в ответ и сильнее angry
        Partyzan
  4. volodya Сегодня, 06:24
    Я был лучшего мнения об Америке,оказывается настоящий дурдом!
    volodya
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    Цитата: Смог
    Все признаки массовой паранойи

    Начинает походить на времена макартизма -заслушивания в сенате, волчий билет, а кому тюрьма. Разница единственно в том, что там искали коммунистов и сочувствующих им, а сегодня мочат Трампа и его семью. Ведьма Клинтоша со своей сворой и отставной Обама гонят волну, которая может смыть и их.
    rotmistr60
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:40
    В подтверждении искреннести своих намерений зять трампа принес на встречу в своем дипломате три тонны секретных документов.! lol
    Изгоняющий либероидов
  7. 3vs Сегодня, 06:42
    Рано или поздно все ненавистники России будут наказаны.
    Вот и Збигнев Бжезинский дуба дал, земля ему стекловатой!
    3vs
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:29
    СМИ США: Зять Трампа предлагал российскому послу создать засекреченный канал связи
    Ага кабель ,протянуть между Кремлём и трамп тауэр За эим занятием зятька и спалили американские СМИ Вот и фото документ. bully laughing wassat
    Наблюдатель2014
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:35
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ага кабель ,протянуть между Кремлём и трамп тауэр

      laughing lol Пусть лучше по старинке общаются , так надежней..(точка тире, точка тире..))))

      Все поцстолом..)))) wassat crying
      ОТДЕЛ
  9. Васян1971 Сегодня, 08:56
    " В Washington Post заявляют, что «Кисляк был ошеломлён предложением использовать для таких целей российское посольство в США»."
    Ну так это жирный "плюс" нашему послу и жирный "минус" мериканскому провокатору.
    Васян1971
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