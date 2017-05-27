10:13 27 мая

Лунгин решил снять фильм о сталинских репрессиях

Российский режиссёр Павел Лунгин сообщает СМИ о начале работы над новым фильмом. Интерес к теме возникает в связи с тем, что это будет очередной фильм, посвящённый ГУЛагу и сталинским репрессиям. Об этом сообщает сам Лунгин. Его заявление приводит информационное агентство ТАСС :
Я ищу, я работаю сейчас с музеем ГУЛага очень плотно, с его директором Романом Романовым. Можно сказать, что этот проект в работе. Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным.


Лунгин решил снять фильм о сталинских репрессиях


Лунгин отмечает, что сценария фильма пока нет, но работа в этом направлении уже ведётся. По словам режиссёра, он хотел бы снять фильм о «сталинских» лагерях на основе документально подтверждённых фактов. При этом Лунгин заявляет, что его целью в данной ситуации является то, чтобы россияне «не забывали о том периоде».


Лунгин:
Не надо забывать об этом периоде. Сейчас в обществе идёт спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине.


Напомним, что ранее Лунгин уже снимал фильмы об исторических персонах России. Речь идёт о фильме "Царь", где было представлено вИдение Лунгиным правления царя Ивана Грозного. Если фильм о сталинской эпохе будет снят с тем уклоном, который проповедуется музеем истории ГУЛага, то у Лунгина есть все шансы заявиться на Оскар...

Использованы фотографии: 1tvnet.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 98

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:21
    Если фильм о сталинской эпохе будет снят с тем уклоном, который проповедуется музеем истории ГУЛага, то у Лунгина есть все шансы заявиться на Оскар..
    . не удивлюсь "официальному спонсору" из-за бугра... солженицевская стая.
    андрей юрьевич
    1. lwxx Сегодня, 06:33
      Извиняюсь, что не в тему, но бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймса Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает газета The New York Times. Сдохла сабака.
      lwxx
      1. soroKING Сегодня, 06:38
        в России - пить drinks am
        soroKING
        1. Тралл Сегодня, 07:13
          Серебряков в главной роли?
          Тралл
      2. soroKING Сегодня, 06:41
        земля- ему стекловатой
        soroKING
      3. Сергей956 Сегодня, 06:50
        Хорошая новость. Ещё бы подохли Российские подпевалы Бжезинского и было бы всё хорошо.
        Сергей956
        1. З.О.В. Сегодня, 09:23
          Российский режиссёр Павел Лунгин сообщает СМИ о начале работы над новым фильмом.

          Антироссийский режисёр Павел Лунгин. - "Для того чтобы жить лучше - усилим накал разоблачения сталинского режима". Фильм в стиле "Свадьбы", "Сволочей" или "Острова". Сплошной негатив. До каких пор, за наши деньги, нам будут плевать в лицо?
          З.О.В.
      4. Skif83 Сегодня, 08:48
        И... туда ему и дорога, жаль, что поздновато... am
        Лунгина с компанией - туда же!
        Вот такие ...животные и уродуют нашу историю на протяжении веков в угоду иноземцам
        Skif83
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:34
      "Обиженный "по жизни, из тех кто мать родную продаст, пиарастишка либерального толку.Нечтожество, короче говоря.
      Изгоняющий либероидов
      1. василий50 Сегодня, 07:05
        Для деятелей от культуры, вроде этого, соврать и не стыдится этого вроде как профессиональная обязанность.
        Не он первый, сначала нашлись мастера *художественного свиста* среди пишущей братии, потом среди художников и вот киношники захотели отметиться в русофобской истерии.
        Про право художника на вымысел все слышали, но вот вопрос, а почему все эти вымыслы обязательно русофобские? И почему эти поделки не делают за свой счёт?
        У нас вроде как рынок? Пусть сам и деньги ищет и потом через прокат отобьёт прибыль. Так ведь нет. Получит деньги, потратит, прибыли не получит и будет с умным видом рассуждать о *тенденциях ....* или о цензуре, которая не пускает зрителя.
        василий50
      2. Dashout Сегодня, 09:38
        Да, Лунгин же активно выступал в поддержку ПуссиРайт. То еще болото. Достали уже эти правдорубы...
        Dashout
    3. samarin1969 Сегодня, 07:26
      Цитата: андрей юрьевич
      Если фильм о сталинской эпохе будет снят с тем уклоном, который проповедуется музеем истории ГУЛага, то у Лунгина есть все шансы заявиться на Оскар..
      . не удивлюсь "официальному спонсору" из-за бугра... солженицевская стая.


      Не удивлюсь если Лунгина проспонсирует министерство культуры РФ. По крайней мере дети в школе изучают его фильмы в 11 классе (учебник) как достижения современной эпохи. как режиссер - он снимает интересно. Но по сути - чернушный вражина.
      samarin1969
    4. Pancir026 Сегодня, 07:27
      Цитата: андрей юрьевич
      "официальному спонсору" из-за бугра... солженицевская стая.

      Спонсоров хватает внутри России.НО НЕТ спонсора для БОРТКО.которому ЗАПРЕЩАЮТ снять фильм о И.Сталине,мотивируя тем,что его видение не совпадает с бредом лунгиных и солженицыных.Может стоит написать Требование в ГД-выделить деньги и перестать давать деньги всяким серебряковым.лунгиным и прочим им подобным ремесленникам,а не профессионалам в кино?
      Pancir026
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:19
        чтобы россияне «не забывали о том периоде».

        Мы помним и с ностальгией...

        Все было и плохое и хорошее , но была национальная идея и факты сами за себя говорят . hi
        ГОСУДАРСТВО было!!!!! А не размазня либерастная..
        ОТДЕЛ
        1. Александр романов Сегодня, 08:31
          Цитата: ОТДЕЛ
          Мы помним и с ностальгией...

          Не равеял
          Александр романов
          1. Ефрейтор Валера Сегодня, 08:40
            Цитата: Александр романов
            Не равеял

            Да нет, просто весь мусор к тебе сдуло laughing
            Ефрейтор Валера
            1. Александр романов Сегодня, 09:12
              Цитата: Ефрейтор Валера
              Да нет, просто весь мусор к тебе сдуло

              Я тебе уже про дочь и ефреитора писал. Повторить?
              Александр романов
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:40
            Цитата: Александр романов
            Цитата: ОТДЕЛ
            Мы помним и с ностальгией...

            Не равеял

            Романов ты поперхнулся , как я понял..? Пусть жена сковородкой по спине вдарит..Ты нам живой нужен! drinks
            ОТДЕЛ
    5. moskowit Сегодня, 09:24
      Так и сценарий почти готов... Трус и дезертир солженицын, "классик" хренов, давно накропал...
      moskowit
      1. Басарев Сегодня, 09:48
        А вот о ленинских репрессиях фильм снять стоит. Ведь тогда кто куда разбегались лучшие люди России. И Сикорский с Ботезатом бежали в США именно тогда. Всё потому что Ленин ненавидел интеллигенцию, а русскую - особенно. Большевики вообще ненавидели всё русское.
        Басарев
      2. romandostalo Сегодня, 09:56
        И снимет ведь гад очередную дрянь с Мамоновым в главной роли, потому что он так видит....
        romandostalo
  2. Астарт Сегодня, 06:26
    Лунгин талантливый режиссер (Такси блюз...), но у него были и явно проплаченые фильмы (Олигарх....) Что сейчас его "сподвигло" можно гадать сколько угодно, но по СМИ видно, что тему Сталина "в негативном свете" кто то сильно "качает"
    Астарт
    1. Смог Сегодня, 06:48
      Цитата: Астарт
      Что сейчас его "сподвигло" можно гадать сколько угодно,

      Можно угадать с одного раза?
      БАБЛО!!!!!!!!!!!
      Смог
    2. perepilka Сегодня, 07:32
      Цитата: Астарт
      Лунгин талантливый режиссер (Такси блюз...),

      Ой! belay Это где Мамонов резиновую бабу притащил? what Што ле? Еле фамилию вспомнил what
      Ну, я её, в смысле резиновую, первый раз тогда в телевизоре увидел, потому и запомнилось это талантливое произведение
      perepilka
  3. апро Сегодня, 06:28
    Очередной антирусский ,антисоветский высер, режиссёр на Оскар метит,значит зловония будет сверх меры.
    апро
    1. Александр романов Сегодня, 08:32
      Цитата: апро
      Очередной антирусский ,антисоветский высер

      Ну это каждый,кто имеет сказать слово,против большевиков. Сразу предатель.
      Александр романов
      1. sergo1914 Сегодня, 09:05
        Цитата: Александр романов
        Цитата: апро
        Очередной антирусский ,антисоветский высер

        Ну это каждый,кто имеет сказать слово,против большевиков. Сразу предатель.


        Ну почему же предатель? Еще один бжезинский (строчная буква в фамилии - принадлежность к клану).
        sergo1914
        1. Александр романов Сегодня, 09:08
          Цитата: sergo1914
          Еще один бжезинский (строчная буква в фамилии - принадлежность к клану).

          Ну я и говорю,махом записываете. Только один вопрос,а людеи совсем не жалко ?
          Александр романов
          1. sergo1914 Сегодня, 09:11
            Смотря каких людей. Или все по ложным обвинениям шли?
            sergo1914
            1. Александр романов Сегодня, 09:55
              Цитата: sergo1914
              Или все по ложным обвинениям шли?

              Ну какие же ложные,всё по закону. Человеческая жизнь ни стола ничего.
              Александр романов
              1. sergo1914 Сегодня, 10:03
                Лозунгами отвечать не хочу. Это дискуссия не в разделе комментариев. Были перегибы. Но была и реальная контрреволюция. Тонны книг на эту тему написаны. Процессы разобраны до чиха. Статистика по тройкам тоже существует. Вобщем... полян... круглый стол нужен. А то в обсуждениях в комментах все сваливается в грызню.
                sergo1914
                1. Александр романов Сегодня, 10:06
                  Цитата: sergo1914
                  Были перегибы.

                  То есть фильм будет снят о этих перегибах так? Так чем недовольны?
                  Цитата: sergo1914
                  Но была и реальная контрреволюция.

                  Например?
                  Александр романов
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:29
    Только если он сам в этом фильме примет участие в качестве осужденного по 58ой статье, и весь фильм сидящего под шконкой, или на параше "дырявого"!
    Изгоняющий либероидов
  5. Смог Сегодня, 06:31
    А слабо Лунгину снять фильм о расстреле Белого Дома из танков в 1993 во имя "светлой" "демократической" идеи? О разгуле ельцинской "демократии" и прочих "вкусняшках" той эпохи! Слабо?
    Или тоже сценария пока нет? А давай тоже- без сценария. Спонсора наверное нет, и заказчика. Эх!
    Смог
    1. samarin1969 Сегодня, 07:41
      Цитата: Смог
      А слабо Лунгину снять фильм о расстреле Белого Дома из танков в 1993 во имя "светлой" "демократической" идеи? ...Слабо?
      Или тоже сценария пока нет?


      За основу сценария можно было взять "Возвращение Каина" С.Алексеева. Не самая его сильная книга, но верная по сути.
      samarin1969
      1. ротмистр Сегодня, 08:58
        А не слабо ему снять фильм, как травили газами большевики Тамбовских крестьян?
        ротмистр
        1. sabakina Сегодня, 09:59
          Цитата: ротмистр
          А не слабо ему снять фильм, как травили газами большевики Тамбовских крестьян?

          - Что то белогвардейцы активизировались. К чему бы это?
          - Так 17-й год. Впереди октябрь.
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 10:07
            Цитата: sabakina
            - Так 17-й год. Впереди октябрь.

            И чё wassat Будете сидеть в своих норах и носа не показывать,а то ОМОН ,палка,каталажка,штраф.
            Александр романов
      2. Dashout Сегодня, 09:46
        Интересно было бы посмотреть фильм-фантазию: началась война (неядерная), призыв, обязательные трудовые работы и вот в этой обстановке как поведут себя Гозман, Чубайс, Серебренников и др...
        Dashout
        1. Смог Сегодня, 10:06
          Цитата: Dashout
          Интересно было бы посмотреть фильм-фантазию

          ага! А Лунгин типа режиссер- хроникер. И вместе с ними на фронт. Но боюсь сзади заград. отряд ставить придется. Побегут ведь гады, ой да еще как побегут. am
          Смог
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:31
    Вот почему у нас головы поднимает всякая нежеть, буквально сомн либеров и иуд всех мастей творят в стране и со страной что в и бошки влезет, а народ эту нечесть терпит! !!!!
    Изгоняющий либероидов
  7. soroKING Сегодня, 06:34
    был бы я Лунгин...
    во замахнулся...
    я ббб снял про Варфоломеевскую неделю, вот что успешно забыли стсуки... am
    soroKING
    1. pzkrfv4 Сегодня, 07:00
      Сказали бы, что нетолерастно)
      pzkrfv4
      1. soroKING Сегодня, 07:04
        опять стсуки
        soroKING
  8. Стройбат запаса Сегодня, 06:36
    Не удивлюсь, если ему еще и наше министерство "культуры" денег подбросит, а потом его и на оскара выдвинут и тут ДАМ какую-нибудь цацку повесит за "вклад"...Эти русофобствующие либеры достали уже.
    Стройбат запаса
    1. Смог Сегодня, 07:09
      Да какое тут удивление? Тут даже и сомневаться не стоит! Медалька уже отлита и ждет своего "героя".
      Смог
    2. demo Сегодня, 07:12
      С утра такие негативные новости.
      Еще и Зурабову "героя Украины" повесили.
      Одна отрада - Бзежинский ласты склеил - это радует.
      demo
      1. romandostalo Сегодня, 10:04
        Бжазинский хоть и был редкостным контрацептивом, но он хотя бы умным был, а сейчас новости смотреть противно, откровенно недалёкие люди считают что вокруг них вообще одни де,билы...
        romandostalo
  9. Ольгович Сегодня, 06:37
    Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным.


    Очень просто: ограничиться простым показом ДОКУМЕНТОВ, им подписанных , например: "Увеличить по 1-й категории -на 4 тыс. человек" и сотни-тысячи подобных этим. И делать это без комментариев, объяснений "обстановки", "причин", оправданий или же осуждений.

    Люди САМИ вынесут вердикт.
    Ольгович
    1. апро Сегодня, 06:54
      Цитата: Ольгович
      Люди САМИ вынесут вердикт.

      Выносят,популярность ИВСталина растёт и этого не скроешь,после всех этих произведений дети Арбата,холодное лето ,штрафбатов и прочих высокохудожественных сбросов люди выходят из дома и видят действительность, и она их почему-то не радует,как Вы думаете почему?
      апро
      1. Александр романов Сегодня, 08:33
        Цитата: апро
        Выносят,популярность ИВСталина растёт и этого не скроеш

        Ну да,ну да laughing
        Александр романов
        1. апро Сегодня, 08:54
          День добрый Александр!А Вы в этом сомневаетесь?а зря,на сайте как статья о Вожде так не протолкнуться.с тв валом идет и фильмы и шоу,поговорить больше не о чем как ИВСталина вспомнить.
          апро
          1. Александр романов Сегодня, 09:10
            Цитата: апро
            ?а зря,на сайте как статья о Вожде так не протолкнуться.с тв валом идет и фильмы и шоу,п

            Да видел я ШОу, и назвать это популярностью не могу,поскольку столько пролитой русскои крови,не каждый народ выдержит.
            Александр романов
            1. апро Сегодня, 09:18
              Цитата: Александр романов
              поскольку столько пролитой русскои крови,не каждый народ выдержит.

              А за последние 30лет Вы уважамый потери считали?как ничего держаться?
              апро
              1. Александр романов Сегодня, 09:49
                Цитата: апро
                А за последние 30лет Вы уважамый потери считали?как ничего держаться?

                И за это спасибо комунистам уничтожившим страну.
                Александр романов
                1. апро Сегодня, 09:54
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: апро
                  А за последние 30лет Вы уважамый потери считали?как ничего держаться?

                  И за это спасибо комунистам уничтожившим страну.

                  Тут да не поспоришь.Спасибо Александр.просветили....
                  апро
    2. Pancir026 Сегодня, 07:14
      Цитата: Ольгович
      Люди САМИ вынесут вердикт.

      Лунгину и вам,вынесут,не сомневайтесь.
      Сомнительная слава режиссерика,снявшего тошнотворный фильм "Царь".покоя вам не дает?
      Pancir026
      1. Александр романов Сегодня, 09:10
        Цитата: Pancir026
        Лунгину и вам,вынесут,не сомневайтесь.

        Кто комунисты? Да по норам сидите и по клаве хлопаете,вот и весь современный комунизьм.
        Александр романов
        1. sabakina Сегодня, 10:02
          И только один романов с шашкой наголо гоняет по тайге краснопёрых!
          sabakina
  10. Oops Сегодня, 06:37
    Навозные жуки из спячки вышли...Зашевелились...
    Кто же Лунгину денег на свежий навоз дал?
    Oops
    1. антивирус Сегодня, 06:45
      раз 5 ли 7 уже повторял старые мои воспоминания:
      23 марта 1989 г прошли первые выборы на Съезд нардепов СССР.
      Отец говорит:надо у деда спросить про репрессии.
      -Он же не начальник по виду.
      -Дед в прокуратуре служил.
      А 28-го день рождения у деда было.Приехали , подарили ботинки, сели за стол. дед выпил стопку за 80-летие( "все равно голова шуметь будет").
      Я отцу напоминаю: надо спросить про репрессии.
      Отец задает вопрос"Ты участвовал?"
      -Нет.
      -А кто , как ,когда. почему?
      -Это кто хотел выслужиться.
      И пошел запивать таблетку "от головы".
      Свинья грязи найдет. а человек чего искал, как жил?.
      В 2015 г спросил тетю, 1933 г р: про деда что говорили?
      -Ни чего плохого, а вот у друга детства Коли( ее мужа) увезли отца, председателя колхоза и никто не знает куда.
      Вот такие пироги с котятками для «Мемориала».
      Кто хотел строить социализм- строил, кто хотел вешать-вешал, топить котят- топил и душил( по Булгакову).
      Считаю , что противоречия от 19 -го века доставшиеся нам( и приведшие к трём революциям мы не 50-70 лет преодолели , а за 30--40 лет.
      Можно ли и эти сроки назвать достижением?
      антивирус
    2. Сергей956 Сегодня, 07:05
      Имеется прекрасный Фонд Сороса. Он выделяет деньги Российским обсиралам. Следственному комитету пора уже заняться финансовой деятельностью киношников и прояснить народу, кто дал деньги и какие суммы? Народ должен знать своих "героев".
      Сергей956
  11. инженерный Сегодня, 06:39
    Всю грязь доставать из прошлого и пиариться над этим ума много не надо, в этом всегда найдутся как спонсоры, так и покровители. Лучше чем Яков Кедми о нашей истории и о Сталине, как мы сами втаптываем в грязь свое прошлое, никто не рассказал.
    инженерный
    1. Горный стрелок Сегодня, 07:12
      Почему никто, кроме еврея, так хорошо о России не говорит? Тем более израильского гражданина? Перевелись мудрые Русские люди? Которые также, как этот Яков, скажут: "Злые и неправедные люди заставляют нас плохо думать о своей великой истории. Истории самой большой на планете страны. А ведь на гнилом фундаменте дом не построишь, не то, что страну".
      Горный стрелок
      1. yuriy55 Сегодня, 09:44
        Цитата: Горный стрелок
        Почему никто, кроме еврея, так хорошо о России не говорит? Тем более израильского гражданина? Перевелись мудрые Русские люди?

        Видимо, кредо этого человека говорить правду, какой бы горькой она не была. Мудрые люди есть и в России. Не горлодёры, ура-патриоты, победители конкурса знатоков, а те, кто понимает суть происходящего в стране, знает причины этого и пути исправления этой ситуации.
        Нам на пальцах объяснили, кого надо мочить и когда придёт это долгожданное завтра. Нам рассказали, что эффективность дороже мудрости, а мораль - такой же товар, как реклама. Мудрости надо учиться у мудрецов... yes Но, stop простите, чему можно научиться у говорунов, у людей, которые даже не удосужились сформулировать свои цели, обозначить национальную идею государства, которое они собираются строить.
        Кедми очень сильно сказал о Сталине, когда подчеркнул, что это был последний (а я бы сказал - единственный) правитель страны, которому было наплевать на свои личные интересы, личные богатства и удобства. После него таких не было...
        А сегодняшняя власть даже не удосужилась признать эти сталинские заслуги... no Мало, они открыли центр иуды...Иуды, с чьей подачи в пьяном угаре была распродана за копейки (за центы!!!) государственная собственность и уничтожена сама государственность, которую подменили наспех принятыми законами и правилами, больше похожими на понятия...
        Дорвались...Доигрались...
        Послушайте Якова, он говорит то, что даже Соловьев feel постеснялся сказать...
        yuriy55
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    чтобы россияне «не забывали о том периоде».

    Во-первых россияне не забывают и без Лунгина. Во-вторых, если бы и хотели забыть, то тебе не дают. Все сериалы, фильмы последних лет обязательно касаются этой темы причем однобоко - кровавые НКВДешники и далее по списку. Любимая тема "либералов". Они когда не могут конкретно ответить на поставленный вопрос сразу начинают орать про ГУЛАГ, ГБню, приводить свои цифры. Честно говоря достали уже.
    rotmistr60
    1. Reptiloid Сегодня, 08:08
      Опять за государственные деньги, опять воровство будет.
      Бухгалтер театра Серебренникова подтвердила
      сообщение о хищения 200 миллионов бюджетных рублей в ..2011-.2014.. годах. По сюжету.
      Слышал, что при СССР были краткосрочные ограничения свободы артистов за неправильные слова?На до уточнить. А метод хороший!
      Reptiloid
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:21
        были краткосрочные ограничения свободы артистов за неправильные слова?

        Эти "артисты" в своем большинстве придумали это желая показать в 90-е, как они "смело" боролись с советской властью и каким "гонениям" подвергались. На самом деле катались как сыр в масле да еще с удовольствием постукивали на своих коллег. Что-то не припомню ни одного артиста-диссидента (эмигранты в Сша и Израиль не в счет, т.к. просто слиняли).
        rotmistr60
  13. Сергей956 Сегодня, 06:55
    Может хватит уже кусать мёртвого Иосифа Виссарионовича? Не так уж много погибло казнокрадов и взяточников.. Гораздо больше население и территория России уменьшилось за времена Горбачёвско-Ельцинского правления. Этих нужно судить, а не Сталина! Или опять деньги Сороса жгут товарищу ляжку?
    Сергей956
  14. Oops Сегодня, 06:58
    Почему никто не пишет и не делает фильмы о том как режиссёры и актёры пачками писали доносы друг на друга (и сейчас пишут - богема же!), писатели - на писателей, историки - на историков,...
    Oops
  15. Горный стрелок Сегодня, 06:59
    Запад понял, что Россия больше не хочет каяться за "Сталинские репресии", за 100500 тысяч застреленых и погубленных... Там мифов уже нарисовали, со времён Хруща ... Все на десять делить надо.
    А то что Бжезинский СДОХ - так зажился сильно... Земля ему стекловатой. Большего русофоба ещё поискать.
    Горный стрелок
    1. soroKING Сегодня, 08:26
      стесняются...выродки
      soroKING
  16. Severok Сегодня, 07:07
    Еще одному нечем заняться! Пусть уходит из режиссуры руками работать, может физический труд немного облагородит обезьяну?!
    Severok
  17. NikolaiN Сегодня, 07:08
    Опять фильм созданный из штампов о том как половина страны сидело а половина охраняла. Опять основано на "фактах" из книг писателя со значимой фамилией СОЛЖЕницын. Никто не отрицает репрессии, но раздувать их до неимоверных размеров стало уже, похоже, правилом. А вот отбросить эмоции и проанализировать трезво и объективно - это похоже среди киношников и литераторов - моветон.
    - "Сталин убил стопитьсот миллионов граждан!"
    - Откуда узнал?
    - Так в художественной книжке написано...
    И ведь хрен переубедишь, аксиома...
    NikolaiN
  18. Злодей Сегодня, 07:12
    Не надо забывать об этом периоде. Сейчас в обществе идёт спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине.


    Как можно забыть время, когда чиновник головой отвечал за порученое ему дело?
    Смею предположить, что все нынешние "эффективные управленцы" при Иосифе Виссарионовиче в лучшем случае на лесоповале оказались бы. Да и Иоану Грозному, сколько уж лет прошло, а до сих пор собирательства земель Русских простить не могут. Вывел для себя правило: Если либерасты поливают что - либо или кого - либо грязью, визжа истошно, пуская слюни и газы - значит это было правильно, делалось на благо Родины, и очерняемый человек нечисть всякую прессовал не давая головы поднять. hi
    Злодей
    1. yuriy55 Сегодня, 10:02
      Цитата: Злодей
      Сейчас в обществе идёт спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине.

      Вы знаете, есть такие личности в истории, о которых не надо спорить. Надо просто излагать факты, вписывая их в исторический момент.
      Человек, который придёт во власть с решением работать по-сталински, тоже встретит немало противников и выслушает потоки лжи и желчи от тех, кому сейчас "живётся весело,вольготно на Руси (и в Лондоне)" wink
      yuriy55
  19. faiver Сегодня, 07:14
    опять сопли про кровавую гэбню размазывать будет? а снять современное кино про русско-японскую войну? брусиловский прорыв? давку на ходынке и прочее не судьба?
    faiver
  20. perepilka Сегодня, 07:41
    я работаю сейчас с музеем ГУЛага очень плотно, с его директором Романом Романовым.

    Ну-ну... what
    perepilka
    1. soroKING Сегодня, 08:31
      стесняюсь спросить...ну...там...плотно
      а как же работа?!А!
      soroKING
  21. Никкола Мак Сегодня, 07:46
    Лунгин занялся очередным эпатажным проектом - не иначе как на Оскара метит!
    Годы уходят - а Оскара всё нет. За такое да Западе дадут премию - не пропустят.
    Интересно, а если бы снял фильм про геноцид американских индейцев или о выселении японцев в лагеря в США во время ВМВ - за это бы Оскара дали?
    Так что ждём очередное повторение тезисов "разоблачителей девяностых"!!!
    Никкола Мак
    1. Злодей Сегодня, 08:18
      Цитата: Никкола Мак
      Интересно, а если бы снял фильм про геноцид американских индейцев или о выселении японцев в лагеря в США во время ВМВ - за это бы Оскара дали?

      Вспренепременно!!! На закрытой церемонии гденить в Гуантанамо, в номинации клевета века wassat
      Злодей
  22. Million Сегодня, 08:04
    Лучше бы про Гитлера кино снял,как он соплеменников Лунгина в печах сжигал.
    Не трогали бы Сталина,либерасты хреновы
    Million
  23. anjey Сегодня, 08:13
    лучше снял бы про ельцинский распил "бабла и страны,но вступление начал бы с горбатого,короче целый сериал криминально публицистический триллер -драма плавно переходяший в мелодраму
    anjey
  24. tatra Сегодня, 08:19
    Враги коммунистов ради оправдания преступного захвата ими СССР совершили чудовищное преступление перед Законностью ,которого еще никто не делал в мировой истории ,просто так ,походя ,без малейших доказательств ,они объявили "ни в чем не виновными жертвами " и ВСЕХ репрессированных в СССР по политическим мотивам ,и ВСЕХ заключенных ,прошедших через ГУЛАГ за 30 лет .
    tatra
    1. Александр романов Сегодня, 08:35
      Цитата: tatra
      Враги коммунистов

      Так они враги комунистов ? Ну главное,что бы не был врагом России и Русских. А комунисты-вымирающий вид.
      Прошлое ,как и татры на наших дорогах
      Александр романов
  25. Сержант Сегодня, 08:25
    В последнее время в СМИ и кино всячески пытаются унизить Сталина.Видимо кто то боится его до сих пор,а кто то видит в нем соперника
    Сержант
  26. BigRiver Сегодня, 08:31
    Мой прогноз такой.
    Лунгин снимет очередную постперестроечную "какашку", народ ее не примет, и автора посетит глубокий батхерт и тотальный творческий кризис.
    И мы надолго забудем его фамилию.
    BigRiver
  27. soroKING Сегодня, 08:38
    лУНГИН! люби Родинутвоюмать angry
    soroKING
  28. Комментарий был удален.
  29. рядовой61 Сегодня, 08:51
    Цитата: soroKING
    лУНГИН! люби Родинутвоюмать angry

    У таких как лунгин РОДИНЫ НЕТ.
    рядовой61
  30. sergo1914 Сегодня, 09:07
    Ну снимет. И что? В кинотеатры кто-то пойдет это чудо смотреть? Опрос провести? Заодно, так сказать, выявим...
    sergo1914
    1. pafegosoff Сегодня, 09:43
      Да ему зрители - пофигу! Ему - получить бабло из кармана налогоплательщика, снять на три копейки, а сдачу - себе и спонсорам-чиновникам. И получить признание Запада. Потом трясти наградой перед носом расейских чинуш и кричать: видите! ваши деньги оправдались!
      pafegosoff
  31. gla172 Сегодня, 09:19
    .....а они были ???...эти "репресии"???.....очередной "пятоколонный" замес.....проплаченный из за бугра....
    gla172
  32. vladimirvn Сегодня, 09:38
    Сталинские "репрессии" надо показывать в контесте проводимых им преобразований страны. На одну чащу весов одно, на другую другое. И о результате не забывать.
    vladimirvn
  33. was-witek Сегодня, 09:38
    Создать серьезное произведение таланта нет. Берут и выдергивают из истории не проверенные жареные факты , а иногда просто искажая саму историю и в угоду западу опять обливают Россию грязью. Почему никто не создаст фильм о 90-х, о пРЕЗИДЕНТЕ - АЛКАГОЛИКЕ, о расстреле нашего Белого Дома.... Оскар не светит, вот это "жидкое ...какашки " (по словам Сталина) опять будет глумиться над своей собственной Родиной, его народом, получая от этого народа финансирование из бюджета...
    was-witek
  34. pafegosoff Сегодня, 09:39
    Потом будет фильм про Петра Первого, про злого Суворова в Польше и угнетенных синтементальных поляках.
    pafegosoff
  35. ротмистр Сегодня, 09:40
    Прочитал комментарии. И к горькому сожалению во многих не нашел ничего нового, все как обычно. Дело Ленина свято и его нельзя критиковать, если критикуешь, то либерал и вообще негодяй. И плевать основной массе комментирующих, что сегодняшнее состояние России , это следствие ленинских деяний. И плевать многим здесь комментирующим, что Сталин спас на тот момент Россию от новой революции, еще более кровавой, уничтожив истинных ленинцев-троцкистов. Ему за это можно многое простить.Сталин в Конституции 1936г, уровнял всех в правах. Для тех, кто не знает, ленинская Конституция 1 и 2-я, поражала в правах часть населения(лишенцы). А крестьяне не имели одинаковых прав с рабочими. Голос одного рабочего приравнивался к голосам 5-ти крестьян.Это по поводу равенства и братства, при Ленине.
    ротмистр
  36. серафимамурский Сегодня, 09:52
    Будет очередной оплаченный Госдепом опус про нашу историю.
    серафимамурский
  37. Мар.Тира Сегодня, 10:05
    Цитата: апро
    Цитата: Александр романов
    поскольку столько пролитой русскои крови,не каждый народ выдержит.

    А за последние 30лет Вы уважамый потери считали?как ничего держаться?

    Ну так что,надо уроки прошлого что ли забывать?Ещё фильм не вышел,а уже вой на всю округу.Правильно делает,что снимает.По опросам, молодежь уже вообще не знает,что был такой период в истории России.Ещё немного,и станут говорить что это сказки.Единственное что настораживает,так это но минирование на всякие забугорные премии Оскар.А это уже пропаганда западного образа жизни,дескать вы не правильно жили,и живёте сейчас.Фильм нам нужен,а не им для пропаганды.Я знаю не по наслышке,что такое Сталинские репрессии.Все массовые захоронения в Сибири видел сам лично.Не говорю что все они были расстреляны,но умирали,от голода,и холодных зим,люди как мухи.И стар,и млад.Мать до сих пор вспоминает как собирали картошку весной с огородов,и пекли на раскалённой плите печи,жрали крапиву,и лопухи,что бы не умереть с голоду.
    Мар.Тира
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