Лунгин решил снять фильм о сталинских репрессиях

Я ищу, я работаю сейчас с музеем ГУЛага очень плотно, с его директором Романом Романовым. Можно сказать, что этот проект в работе. Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным.

Не надо забывать об этом периоде. Сейчас в обществе идёт спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине.