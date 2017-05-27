Лунгин решил снять фильм о сталинских репрессиях
Российский режиссёр Павел Лунгин сообщает СМИ о начале работы над новым фильмом. Интерес к теме возникает в связи с тем, что это будет очередной фильм, посвящённый ГУЛагу и сталинским репрессиям. Об этом сообщает сам Лунгин. Его заявление приводит информационное агентство ТАСС :
Лунгин отмечает, что сценария фильма пока нет, но работа в этом направлении уже ведётся. По словам режиссёра, он хотел бы снять фильм о «сталинских» лагерях на основе документально подтверждённых фактов. При этом Лунгин заявляет, что его целью в данной ситуации является то, чтобы россияне «не забывали о том периоде».
Лунгин:
Напомним, что ранее Лунгин уже снимал фильмы об исторических персонах России. Речь идёт о фильме "Царь", где было представлено вИдение Лунгиным правления царя Ивана Грозного. Если фильм о сталинской эпохе будет снят с тем уклоном, который проповедуется музеем истории ГУЛага, то у Лунгина есть все шансы заявиться на Оскар...
Я ищу, я работаю сейчас с музеем ГУЛага очень плотно, с его директором Романом Романовым. Можно сказать, что этот проект в работе. Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным.
Лунгин отмечает, что сценария фильма пока нет, но работа в этом направлении уже ведётся. По словам режиссёра, он хотел бы снять фильм о «сталинских» лагерях на основе документально подтверждённых фактов. При этом Лунгин заявляет, что его целью в данной ситуации является то, чтобы россияне «не забывали о том периоде».
Лунгин:
Не надо забывать об этом периоде. Сейчас в обществе идёт спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине.
Напомним, что ранее Лунгин уже снимал фильмы об исторических персонах России. Речь идёт о фильме "Царь", где было представлено вИдение Лунгиным правления царя Ивана Грозного. Если фильм о сталинской эпохе будет снят с тем уклоном, который проповедуется музеем истории ГУЛага, то у Лунгина есть все шансы заявиться на Оскар...
Использованы фотографии: 1tvnet.ru
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