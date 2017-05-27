В Иране будут собирать российские вертолёты
В ходе выставки HeliRussia-2017 были достигнуты договорённости с представителями Ирана о создании на территории этой страны производственных мощностей, на которых будет осуществляться сборка вертолёта лёгкого класса. Об этом сообщает пресс-службы холдинга «Вертолёты России».
Соглашение о взаимопонимании подписано с иранской госкомпанией IHSRC, занимающейся вопросами эксплуатации и ремонта вертолётов.
Соглашение первоначально предполагает дооснащение иранской стороны необходимым для сборки вертолётов оборудованием. Кроме того, иранское предприятие должно будет пройти аттестацию на соответствие возможностям сборки винтокрылых машин.
Глава холдинга «Вертолёты России» отметил, что в Иране высока востребованность вертолётов лёгкого класса и отмечается большое число потенциальных эксплуатантов такого рода техники.
На данный момент IHSRC временно авторизована как единственная в Иране компания, имеющая право осуществлять ремонт вертолётов российской марки «Ми». Предприятие уже отремонтировало более полусотни российских вертолётов. Наибольшая востребованность при этом отмечается в отношении Ми-17.
Пресс-служба российского холдинга отмечает, что только за день международной вертолётной выставки "Вертолеты России" заключили контрактов и соглашений на общую сумму около 20 млрд рублей.
Соглашение о взаимопонимании подписано с иранской госкомпанией IHSRC, занимающейся вопросами эксплуатации и ремонта вертолётов.
Соглашение первоначально предполагает дооснащение иранской стороны необходимым для сборки вертолётов оборудованием. Кроме того, иранское предприятие должно будет пройти аттестацию на соответствие возможностям сборки винтокрылых машин.
Глава холдинга «Вертолёты России» отметил, что в Иране высока востребованность вертолётов лёгкого класса и отмечается большое число потенциальных эксплуатантов такого рода техники.
На данный момент IHSRC временно авторизована как единственная в Иране компания, имеющая право осуществлять ремонт вертолётов российской марки «Ми». Предприятие уже отремонтировало более полусотни российских вертолётов. Наибольшая востребованность при этом отмечается в отношении Ми-17.
Пресс-служба российского холдинга отмечает, что только за день международной вертолётной выставки "Вертолеты России" заключили контрактов и соглашений на общую сумму около 20 млрд рублей.
Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero
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