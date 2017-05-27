10:16 27 мая

В Иране будут собирать российские вертолёты

В ходе выставки HeliRussia-2017 были достигнуты договорённости с представителями Ирана о создании на территории этой страны производственных мощностей, на которых будет осуществляться сборка вертолёта лёгкого класса. Об этом сообщает пресс-службы холдинга «Вертолёты России».

Соглашение о взаимопонимании подписано с иранской госкомпанией IHSRC, занимающейся вопросами эксплуатации и ремонта вертолётов.

Соглашение первоначально предполагает дооснащение иранской стороны необходимым для сборки вертолётов оборудованием. Кроме того, иранское предприятие должно будет пройти аттестацию на соответствие возможностям сборки винтокрылых машин.


Глава холдинга «Вертолёты России» отметил, что в Иране высока востребованность вертолётов лёгкого класса и отмечается большое число потенциальных эксплуатантов такого рода техники.

В Иране будут собирать российские вертолёты


На данный момент IHSRC временно авторизована как единственная в Иране компания, имеющая право осуществлять ремонт вертолётов российской марки «Ми». Предприятие уже отремонтировало более полусотни российских вертолётов. Наибольшая востребованность при этом отмечается в отношении Ми-17.

Пресс-служба российского холдинга отмечает, что только за день международной вертолётной выставки "Вертолеты России" заключили контрактов и соглашений на общую сумму около 20 млрд рублей.

Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 15

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  1. soroKING Сегодня, 06:46
    иех... из чего будут собирать? ну если тольки Чубис request
    soroKING
    1. Teberii Сегодня, 07:11
      Пускай собирают главное лицензию сохранять.
      Teberii
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:47
        Интересно, как себя Израиль поведет ? Хесболла теперь на вертолетах перемещаться будет ...Непорядок ! wassat
        ОТДЕЛ
      2. Alikos Сегодня, 09:23
        Цитата: Teberii
        Пускай собирают главное лицензию сохранять.

        У нас что, переизбыток рабочих мест?
        Собирать надо самим и продавать если уж так хочется
        Alikos
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:46
    Индия хнычет, что им технику гоним один брак, хотя во всем виновата их криворукость, мало нашим чинушам?Еще хотят мазохисты рок-н-ролла на граблях? ??? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. perepilka Сегодня, 07:21
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Индия хнычет, что им технику гоним один брак,

      Те всегда хнычут, иль поют и танцувают. Ишшо танки гирляндами обвешивают
      +100 к защите от ломика
      А персы, ну, раз восьмёрки ремонтируют и не пищат, может будет толк what
      perepilka
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
        perepilka

        Ишшо танки гирляндами обвешивают

        ... они думают, что это слон... laughing
        a.s.zzz888
        1. perepilka Сегодня, 07:58
          Цитата: a.s.zzz888
          .. они думают, что это слон... laughing

          Фиг его знает, слон, или слониха, оне его сзади не фотографируют request
          perepilka
        2. сибиралт Сегодня, 08:26
          Цитата: a.s.zzz888
          perepilka

          Ишшо танки гирляндами обвешивают

          ... они думают, что это слон... laughing

          Ага. А точнее - самец. laughing
          сибиралт
  3. Serg65 Сегодня, 07:14
    bully Год назад российские вертолёты. иранцы собирали в Бишкеке и под маркой маде ин Кыргызстан гнали в Иран. Сейчас санкции отменили, так сборку сразу в Иран перевели.
    Serg65
  4. лысова Сегодня, 07:22
    Единственное государство, за которое не душит жаба, при отдачи технологий и производственных мощностей. Чисто мое мнение.
    лысова
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:48
      Цитата: лысова
      Единственное государство, за которое не душит жаба, при отдачи технологий и производственных мощностей. Чисто мое мнение.

      Тоже присоединяюсь ! hi good
      ОТДЕЛ
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:04
    около 20 млрд рублей.

    Деньги российской казне всегда нужны, да и Ирану грех не помочь в сегодняшней обстановке.
    rotmistr60
  6. ротмистр Сегодня, 08:13
    Это очень здорово, что будут собирать НАШИ вертолеты.
    ротмистр
  7. RASKAT Сегодня, 09:47
    Наверняка договорились о сборке КА-226 как и с Индией, разговоры давно шли. Молодцы.
    RASKAT
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