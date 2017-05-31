ПВО Исламской Республики Иран (часть 5)

Спутниковый снимок Google Earth: F-4E на авиабазе Бушер

F-4Е ВВС Ирана

Спутниковый снимок Google Earth: F-4E и F-5E на авиабазе Мешхед

Одноместные F-5E и двухместный F-5F ВВС Ирана

Иранский истребитель Azarakhsh

Иранский истребитель Saeqeh

Двухместный истребитель Saeqeh-2

Самолёт ДРЛО Simorgh

Истребители JF-17 ВВС Пакистана

По материалам:

https://www.strategypage.com

http://www.aerospaceweb.org/question/planes/q0077.shtml

http://www.badassoftheweek.com/index.cgi?id=122867315593

https://theaviationist.com/2013/09/26/farouk-missile/

https://defence.pk/pdf/threads/iran-satellites-and-tomcats.242439/

http://www.globalaviationresource.com/v2/2016/12/05/airshows-iran-international-airshow-kish/

https://naked-science.ru/article/tech/russkie-vityazi-blesnuli-na

http://en.mehrnews.com/tag/Islamic+Republic+of+Iran%E2%80%99s+Air+Force+(IRIAF)

Из шахского наследства в Иране ещё остались истребители американского производства F-4Е Phantom II и F-5E/F Tiger II. Данные по их численности сильно разнятся, в некоторых справочниках приводятся совсем уж сомнительные цифры 60-70 машин каждого типа. Сколько самолётов реально осталось в лётном состоянии, является одним из строго охраняемых иранских секретов. Иранские власти всячески стараются преувеличить собственные возможности, но судя по коммерческим спутниковым снимкам, на стоянках авиабаз в последние годы образовалось слишком много свободного места, и в строю имеется по 20-25 «Фантомов» и «Тайгеров».Исследуя спутниковые снимки крупной авиабазы Бушер за последние 5 лет, на стоянках и ВПП с большим трудом можно обнаружить пару-тройку «Фантомов», хотя авиабаза легко может принять более 50 самолётов. И это относится буквально ко всем аэродромам, летающие иранские боевые самолёты в настоящее время стали большой редкостью и, хотя формально парк иранских истребителей иностранными наблюдателями оценивается в 130-150 единиц, большую часть времени самолёты простаивают в многочисленных ангарах авиабаз.В прошлом F-4Е Phantom II в Иране рассматривали как универсальную машину, способную осуществлять перехват и наносить удары по сухопутным и морским целям. Во время войны с Ираком, по официальным иранским данным, пилоты «Фантомов» одержали более 50 воздушных побед, но и парк иранских F-4D/Е сократился примерно на 70%. При этом основные потери были нанесены ЗРК и огнём зенитной артиллерии.В данный момент у «Фантома» в воздушном бою с современными истребителями стран, которые рассматриваются в качестве наиболее вероятных противников, нет никаких шансов. При использовании в роли истребителя ПВО, его возможности по перехвату маловысотных целей совершенно не удовлетворительны. РЛС AN/APQ-120 обладает неудовлетворительной по современным меркам помехозащищённостью, а ракеты средней дальности AIM-7F безнадёжно устарели. Единственной реальной сферой применения этого культового для своего времени самолёта осталась бомбардировка наземных целей. Сообщалось, что в 2013 году иранские F-4Е наносили бомбовые удары по позициям исламистов на территории Ирака.Примерно так же дела обстоят и у иранских F-5E/F Tiger II. Их на аэродромах ничуть не больше, чем «Фантомов». Этот лёгкий истребитель считается не самым простым противником в ближнем манёвренном бою. По крайней мере, в прошлом пилотам американских эскадрилий «Агрессор» неоднократно удавалось выигрывать тренировочные воздушные схватки с истребителями 4-го поколения.Однако хорошая маневренность вряд ли поможет выиграть воздушные бои с израильскими F-15I и F-16I или американскими F/A-18E/F. Из управляемого оружия «Тайгер» может нести только весьма устаревшие ракеты ближнего боя с ТГС, а его РЛС AN / APQ-153, по сути, является радиолокационным прицелом с очень ограниченной дальностью действия.В прошлом «Тайгеры» хорошо зарекомендовали себя во время ирано-иракской войны. В ходе воздушных схваток с МиГ-21 и МиГ-23 они продемонстрировали превосходство в горизонтальном манёвре. Благодаря простой конструкции, процент исправных истребителей этой модели был выше, чем среди «Томкэтов» и «Фантомов». Так как F-5 состояли на вооружении во многих странах, достать к ним запчасти было гораздо проще.Во второй половине 90-х иранской авиастроительной компанией HESA был создан первый иранский истребитель. Его проектирование началось в 1986 году, ещё во время ирано-иракской войны. Самолет, получивший обозначение Azarakhsh, впервые поднялся в воздух в 1997 году и во многом напоминал F-5E. Но нельзя сказать, что Azarakhsh стал полной копией F-5E. Самолёт отличается увеличенными на 10-15% габаритами, почти вдвое большим максимальным взлётным весом и составом БРЭО. Также изменилась форма воздухозаборников, и на иранском истребителе они перенесены выше. Самолёт изначально строился в двухместном варианте.По сравнению с F-5E лётные данные остались практически одинаковыми: максимальная скорость 1650 км/ч, перегоночная дальность 1200 км. Но при этом по сравнению с «Тайгером» максимальная боевая нагрузка возросла в два раза – до 7000 кг.Как это свойственно образцам, созданным иранской оборонной промышленностью, первый истребитель собственного производства представлял собой конгломерат американских и советских технологий. Согласно иранским данным, на самолёте используются два российских двигателя РД-33 тягой по 8300 кгс каждый, и БРЛС Н019МЭ «Топаз» (экспортный вариант радиолокатора МиГ-29). По сравнению с F-5E, построенными в конце 70-х, Azarakhsh получил более совершенные системы связи и навигации, а также датчики, предупреждающие о радиолокационном облучении, и автоматы выброса тепловых и радиолокационных ложных целей. По сравнению с «Тайгером» возросли возможности по применению современных управляемых средств поражения. Опять же, если верить иранским источникам, истребитель может нести две УР Р-27 с полуактивной радиолокационной системой наведения и четыре ракеты ближнего боя с ИК ГСН. Для работы по земле предназначены НАР, свободнопадающие бомбы и напалмовые баки. Как сообщается, в состав вооружения введены ПКР YJ-7 с дальностью пуска 35 км, с телевизионной или радиолокационной ГСН. Встроенное вооружение осталось таким же, как на F-5Е – две 20-мм пушки.Однако начало серийного производства истребителей Azarakhsh сильно затянулось. За первые 10 лет, прошедшие с момента полёта первого прототипа, построено не более 10 самолётов. Во многом это объясняется нехваткой авиадвигателей, лишь в 2007 году был подписан контракт с Россией стоимостью $150 млн. на поставку ИРИ 50 РД-33. В настоящий момент иранский истребитель Azarakhsh не может считаться современным и конкурировать с израильскими и американскими самолётами, в связи с чем и связан фактический отказ от его крупносерийного строительства.Одновременно с испытаниями первого истребителя Azarakhsh велась разработка его усовершенствованного варианта Saeqeh. Благодаря облагороженной аэродинамике максимальную скорость полёта самолёта удалось довести до 2080 км/ч, а перегоночная дальность составила 1400 км. Этот самолёт изначально проектировался в качестве перехватчика и истребителя завоевания превосходства в воздухе. При создании улучшенной версии большое внимание было уделено повышению манёвренности, разгонных характеристик и весовому совершенству. Максимальный взлётный вес истребителя составляет 16800 кг, что на 1200 кг меньше, чем у двухместного истребителя Azarakhsh. Для ведения воздушного боя на внешних подвесках может находиться до семи УР средней и малой дальности. По сравнению с F-5E лётные данные остались практически одинаковыми: максимальная скорость 1650 км/ч, перегоночная дальность 1200 км. Но при этом по сравнению с «Тайгером» максимальная боевая нагрузка возросла в два раза – до 7000 кг.Впервые Saeqeh оторвался от ВПП в мае 2004 года. Его внешними отличиями от Azarakhsh стало двухкилевое хвостовое, во многом сходное с американским «Хорнетом», оперение и одноместная кабина. В августе 2007 года иранские истребители Azarakhsh и Saeqeh серийной постройки были показаны широкой публике на авиационной выставке, проходившей на авиабазе Мехрабат в Тегеране.9 февраля 2015 года в Тегеране была публично представлена и официально передана иранским ВВС двухместная модификация Saeqeh-2. Как заявил заместитель министра обороны Исламской Республики, бригадный генерал Амир Хатами, задачей нового истребителя является обеспечение непосредственной поддержки в тактических операциях и тренировка пилотов. Это можно считать косвенным признанием того, что истребитель Saeqeh оказался малопригодным для роли перехватчика ПВО, и иранская промышленность переориентирована на выпуск многоцелевой двухместной версии.В данный момент в Иране построено приблизительно три десятка истребителей Azarakhsh и Saeqeh, что абсолютно недостаточно для компенсации бреши, образовавшейся в ВВС Ирана в связи со списанием выработавших свой ресурс «Томкэтов», «Фантомов» и «Тайгеров». Совершенно очевидно, что иранские инженеры не в состоянии самостоятельно создать современную модель истребителя. Положение осложняется ещё и тем, что в Иране не производятся ключевые компоненты, необходимые для сборки боевых самолётов. Бортовые радары, двигатели и ряд других узлов Иран вынужден закупать за границей. Истребители собственной постройки, поступившие в строевые эскадрильи, сильно отличаются друг от друга конструктивно и составом БРЭО, что серьёзно осложняет эксплуатацию и ремонт.Ещё одними слабым местом иранской системы ПВО является отсутствие в этой стране самолётов радиолокационного дозора. Впервые иранцы с подобной техникой познакомились в 1991 году, когда в Исламскую Республику, спасаясь от уничтожения, перелетело примерно 30% ВВС Ирака, в том числе и все уцелевшие иракские самолёты ДРЛО. В течение долгого времени доставшиеся Ирану «летающие радары» на базе Ил-76МД простаивали на земле, и лишь в начале 21 века их удалось ввести в строй. В период с 2004 по 2009 год бывшие иракские самолёты ДРЛО Baghdad-1 и Adnan-2 были неоднократно замечены в аэропорту Тегерана, их также можно было наблюдать на спутниковых снимках авиабазы Шираз.В ИРИ самолёт Adnan-2 с вращающейся антенной радиолокатора переименовали в Simorgh. Судя по всему, эта машина прошла капитальный ремонт и модернизацию аппаратной части радара. Иранцы никогда не раскрывали характеристик радиотехнического комплекса, но исходная РЛС Tiger-G самолёта Adnan-2 могла видеть высотные цели на дальности до 350 км, а истребить МиГ-21, летящий на фоне земли, мог быть обнаружен на дистанции 190 км. В 2009 году единственный дееспособный самолёт радиолокационного дозора Simorgh разбился во время подготовки к воздушному параду в результате столкновения в воздухе с истребителем F-5Е.Единственный оставшийся Baghdad-1, с антенной РЛС в хвостовой части фюзеляжа, в силу ограниченных возможностей радара не может эффективно руководить действиями перехватчиков и выдавать целеуказания ЗРК большой дальности и привлекается в основном для контроля морской акватории. В феврале 2001 года после начала испытаний первого Ан-140, собранного в Исфахане, представители компании HESA заявили, что на базе этой машины будет создан самолёт ДРЛО. Однако из-за срыва поставок комплектующих украинской стороной и сильного их удорожания сборка Ан-140 в Иране не ведётся. Учитывая тесные ирано-китайские связи, вполне логичным представляется закупка самолётов ДРЛО «тактического» класса в КНР. Исходя из критерия «цена-качество», Исламской Республике вполне бы подошли созданные для Пакистана самолёты ZDK-03 Karakorum Eagle. Но, скорее всего всё, дело упирается в финансовую сторону вопроса. В отличие от нашего руководства, китайское правительство, исходя из сиюминутных выгод, не склонно просто так делиться критическими технологиями и поставлять современные вооружения в кредит.Рассматривая иранскую систему ПВО в комплексе, нельзя не отметить последовательные шаги, которые предпринимаются для её усиления. В первую очередь, это обусловлено угрозой авиаударов со стороны США и Израиля. В Иране тратятся значительные средства на модернизацию системы управления, создаются и закупаются за границей новые радиолокаторы и зенитно-ракетные системы. Большое внимание уделяется комплексам малой дальности и зенитной артиллерии, которые должны непосредственно противостоять средствам воздушного нападения, действующим на малых высотах. При этом около трети личного состава ПВО ИРИ несёт постоянное боевое дежурство. Стратегически важные объекты защищают не только зенитно-ракетные системы средней и большой дальности, но и армейские мобильные ЗРК, расчёты ПЗРК и многочисленные зенитные автоматы.В то же время обращает на себя внимание, что ПВО ИРИ строится «от обороны». Для страны с площадью 1 648 000 км², находящейся во враждебном окружении, совершенно непозволительно иметь столь слабые ВВС. Практически все имеющиеся истребители можно считать устаревшими, при этом доля исправной авиатехники в IRIAF невелика. Без развития системы ПВО в комплексе и наличия современных перехватчиков даже столь совершенные противовоздушные системы как С-300ПМУ-2 рано или поздно будут обречены на уничтожение. В данный момент силы противовоздушной обороны Ирана вполне способны нанести серьёзные потери средствам воздушного нападения агрессоров, но в случае достаточно продолжительных по времени «дистанционных» атак с помощью многочисленных крылатых ракет, они будут быстро истощены и уничтожены. В то же время сухопутная операция против Исламской Республики в настоящих условиях невозможна. Даже в случае уничтожения или подавления дальнобойных зенитных систем и средств контроля воздушной обстановки вражеская палубная и тактическая авиация противника, привлечённая для оказания непосредственной авиационной поддержки, неизбежно будет нести серьёзные потери от многочисленных иранских мобильных ЗРК, ПЗРК и зенитных орудий. В этих условиях, с учётом достаточно сильной Сухопутной армии Ирана, перспективы успешной и достаточно быстрой наземной операции выглядят весьма сомнительными.В Иране имеется достаточно развитая аэродромная сеть с капитальными взлётно-посадочными полосами. Всего в стране более 50 таких аэродромов. На постоянной основе возможно размещение истребителей на 16 авиабазах. Кардинальное усиление иранских возможностей по отражению воздушной агрессии могло бы произойти в случае приобретения за рубежом крупных партий современных истребителей. При этом масштабы закупок должны быть не меньше тех, что осуществлялись при шахе. То есть речь должна идти о двух-трёх сотнях самолётов. Оптимальной представляется связка между «тяжелыми» и «лёгкими» истребителями. При желании и наличии финансовой возможности Иран мог бы закупить многофункциональные истребители Су-30МК2.В ноябре 2016 года лётчики пилотажной группы «Русские витязи», летающие на истребителях марки «Су», блеснули своим мастерством на Международном авиасалоне Iran Air Show – 2016, проходящем на острове Киш. При этом был показан групповой и индивидуальный высший пилотаж. При возвращении российских истребителей на родину, их над иранской территорией сопровождали F-4E и F-14AM ВВС Ирана.К сожалению, нашей стране сейчас нечего предложить Ирану в сегменте лёгких истребителей. МиГ-35 только проходит испытания и ещё не поступил в строевые части ВКС России. Одним из наиболее вероятных претендентов на роль массового лёгкого истребителя в IRIAF выступает китайско-пакистанский JF-17 Thunder. Этот самолёт с нормальной взлётной массой немногим более 9 тонн оснащается российским авиадвигателем РД-93 или китайским WS-13. На большой высоте самолёт может разогнаться до 1900 км/ч, радиус действия в варианте истребителя ПВО – до 1300 км.JF-17 может нести ракеты воздушного боя малой и средней дальности. По заявлениям пакистанских военных, модификация JF-17 Block 2 при стоимости на внешнем рынке $20 млн. ничем не уступает F-16A Block 15. Истребитель JF-17 Block 3 с кардинально улучшенным БРЭО и оснащённый РЛС АФАР продаётся уже за $30 млн. Также КНР может предложить Ирану лёгкие истребители J-10, на которые также ставятся российские двигатели АЛ-31ФН. Китайский истребитель J-10, опирающийся на конструкцию израильского IAI Lavi, считается современным боевым самолётом 4-го поколения и с 2007 года поступает в строевые части ВВС НОАК. Пока что экспорту J-10 мешает запрет на поставки двигателей АЛ-31ФН в «третьи страны», но в отношении Ирана российская сторона это ограничение может снять. В 2010 году появилась информация, что Иран и Китай ведут переговоры по поводу продажи крупной партии истребителей на сумму $ 1 млрд. Однако впоследствии стороны выступили с опровержением. Возможно, переговоры провалились из-за неготовности КНР вести поставки J-10 в кредит. Но с учётом того, что международные санкции с Ирана постепенно снимаются и страна получила возможность свободно продавать свою нефть на внешнем рынке, деньги для закупки современных истребителей скоро появятся.