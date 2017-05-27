О причине высылки российских дипломатов из Эстонии и "эстонской бабушке"

Отношение к муниципальному служащему было неподобающим. Беседа была запечатлена, и это могло быть главной причиной их высылки из страны.

В эстонских СМИ появилась информация о наиболее вероятной высылке российских дипломатов из страны. Напомним, что накануне МИД Эстонии вручил генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву ноту, в которой говорится о необходимости покинуть эстонскую территорию. Дипломаты объявлены персонами нон-грата. Первоначально по Эстонии поползли слухи о том, что дипломатов выслали якобы в связи со «шпионажем». Однако эта информация опровергается.Эстонский ТК ETV+ утверждает, что дипломатов РФ высылают в связи с «неподобающим происшествием» во время их общения с главой города Кивиыли (уезд Ида-Вирумаа). В этом эстонском городе вандалами был осквернён памятник экипажу советского самолёта Пе-2, сбитому в тех местах в 1944 году. На памятнике в ночь на 17 мая краской была нанесена надпись, которая в переводе на русский звучит как «Они бомбили мою бабушку. Горите в аду».Российские дипломаты попросили мэра Кивиыли разобраться в случившемся и предпринять меры для поиска и наказания вандалов. В Эстонии утверждают, что в обращении к муниципальному служащему было «проявлено неуважение». Интерфакс приводит заявление, опубликованное на эстонском телеканале:При этом нет ни слова о том, что в Кивиыли намерены действительно найти и наказать вандалов, которые не скрывают своего позитивного отношения к героизации нацизма.В российском МИД отмечают, что высылка российских дипломатов – очередной недружественный шаг Эстонии, который не останется без ответа.