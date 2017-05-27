10:18 27 мая

О причине высылки российских дипломатов из Эстонии и "эстонской бабушке"

В эстонских СМИ появилась информация о наиболее вероятной высылке российских дипломатов из страны. Напомним, что накануне МИД Эстонии вручил генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву ноту, в которой говорится о необходимости покинуть эстонскую территорию. Дипломаты объявлены персонами нон-грата. Первоначально по Эстонии поползли слухи о том, что дипломатов выслали якобы в связи со «шпионажем». Однако эта информация опровергается.

Эстонский ТК ETV+ утверждает, что дипломатов РФ высылают в связи с «неподобающим происшествием» во время их общения с главой города Кивиыли (уезд Ида-Вирумаа). В этом эстонском городе вандалами был осквернён памятник экипажу советского самолёта Пе-2, сбитому в тех местах в 1944 году. На памятнике в ночь на 17 мая краской была нанесена надпись, которая в переводе на русский звучит как «Они бомбили мою бабушку. Горите в аду».

О причине высылки российских дипломатов из Эстонии и "эстонской бабушке"



Российские дипломаты попросили мэра Кивиыли разобраться в случившемся и предпринять меры для поиска и наказания вандалов. В Эстонии утверждают, что в обращении к муниципальному служащему было «проявлено неуважение».

Интерфакс приводит заявление, опубликованное на эстонском телеканале:
Отношение к муниципальному служащему было неподобающим. Беседа была запечатлена, и это могло быть главной причиной их высылки из страны.


При этом нет ни слова о том, что в Кивиыли намерены действительно найти и наказать вандалов, которые не скрывают своего позитивного отношения к героизации нацизма.

В российском МИД отмечают, что высылка российских дипломатов – очередной недружественный шаг Эстонии, который не останется без ответа.

Использованы фотографии: Sputnik Эстония
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:10
    «Они бомбили мою бабушку. Горите в аду».

    Плохо бомбили видать...
    ОТДЕЛ
    1. Partyzan Сегодня, 08:21
      Бомбили хорошо, просто бабушка в аду мучается, а наши летчики в раю, вот внучек хоть таким образом старается облегчить страдания своей бабушке fool
      Partyzan
      1. Смог Сегодня, 08:25
        Цитата: Partyzan
        вот внучек хоть таким образом старается облегчить страдания своей бабушке

        Ну так сходил бы да передал ей посылочку. Лично!
        А так, да. Недобомбили, раз бабушка смогла потомство вот такое произвести..
        Смог
        1. Чёрный Сегодня, 08:52
          Вышвырнуть в ответ такое же количество эстонских дипломатов и все дела...с формулировкой - за пособничество нацистам....
          Чёрный
      2. Pivot Сегодня, 09:22
        А может и не было никакой бабушки, просто тварям каким то не ймется пусть тот кто написал на памятнике горит в аду.
        Pivot
    2. Тралл Сегодня, 08:23
      Надо эстонскому мужику, который НАТО со своего огорода выгнал подарить именной маузер. И перенести российское посольство на его приусадебный участок. smile
      Тралл
    3. сибиралт Сегодня, 08:32
      А что с нашим послом, который возлагал цветы на могилу фашистским прихвостням?
      сибиралт
    4. лысова Сегодня, 08:50
      Его бабушка, была дедушкой, со свастикой на рукаве. Памятник демонтировать и на Родину. Они нам,, совершенно не интересны были, а теперь можно вообще забыть.
      лысова
      1. Смог Сегодня, 09:57
        Сейчас по Звезде репортаж на эту тему прошел. Наши дипломаты просили перенести памятник на территорию охраняемого комплекса.Сейчас он стоит у какого то частного дома. Вот и все причины высылки. hi
        Смог
    5. Балу Сегодня, 09:54
      В российском МИД отмечают, что высылка российских дипломатов – очередной недружественный шаг Эстонии, который не останется без ответа.

      Все равно не буду есть эстонские шпроты. wassat
      Не все так грустно. Мир прекрасен: умер Бжезинский. Наконец старый гнусный дракон перестал смердить.
      Мир удивителен, не знаю смеяться или радоваться зап Зурабова. Поросенко присвоил звание Героя Украины Зурабову. Вероятно вручение состоится во время гейпарада в Киеве?
      Балу
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:12
    Ещё одна "неуважайка" протявкала.Очередная вымирающая бабушка.
    ВЕРЕСК
    1. Тралл Сегодня, 08:33
      В Эстонии утверждают, что в обращении к муниципальному служащему было «проявлено неуважение».

      Лавров намекнул нашим дипломатам, что будет не против, если те отмудохают эстонского чиновника и вернутся на Родину с повышением по службе. smile
      Тралл
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:14
    Сколько там осталось, тех эстонцев? Болонки драные. Через пару десятков лет земли Эстонии обезлюдеют окончательно. А выражения наших консульских работников вполне могли быть - не парламентскими - так ведь и повод соответствующий...
    Горный стрелок
  4. ротмистр Сегодня, 08:15
    Посмотрим, чем ответят наши.
    ротмистр
    1. notingem Сегодня, 08:33
      Ничем не ответят
      notingem
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:21
        Цитата: notingem
        Ничем не ответят

        И правильно сделают...Это как по деревне идешь и собаки лают ,но стоит руку поднять и с визгом разбегаются...Разбор полетов будет потом, а сейчас главное не отвлекаться от основной задачи! soldier
        ОТДЕЛ
    2. Tusv Сегодня, 10:00
      Цитата: ротмистр
      Посмотрим, чем ответят наши.

      Уже. Отправили колонну басмачей к эстонской бабушке
      Tusv
  5. soroKING Сегодня, 08:19
    эта бабушка курила тюпку
    soroKING
  6. 3vs Сегодня, 08:29
    Шпроты раздухарились под защитой наты.
    3vs
  7. AID.S Сегодня, 08:29
    А "долбанный тормоз" пишется с заглавной буквы, вы же обращаетесь к чиновнику муниципалитета..
    AID.S
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:31
    Нужно будет Нарву срочно вернуть...для начала, назад -под оккупантами из нато земля Российская находится. ...
    Изгоняющий либероидов
  9. APASUS Сегодня, 08:49
    Выпрашивание денег у американцев дело очень хлопотное,надо правильно ставить акцент..Сейчас эстонские СМИ разнесут эту новость в смысле того что дипломаты из России заставляют муниципальных служащих ухаживать за памятниками оккупантам.Дипломаты проявили настойчивость ,значит они явно агрессивные .Ну общий смысл будет представлен в ключе угрозы бедной Эстонии,значит надо срочно дать денег !?
    APASUS
  10. rotmistr60 Сегодня, 08:50
    который не останется без ответа.

    Если ответят так же как и американцам (на что очевидно и надеяться эстонцы), то МИДу и естественно президенту нужно подарить платочек, чтобы утираться от очередных плевков. Не стоит забывать, что Эстония начнет рулить в ЕС (очередь подошла) вместо поляка, а значит просто необходимо показать какие они "крутые" по отношению к России.
    rotmistr60
  11. sergo1914 Сегодня, 09:00
    Неподобающе обратился к чиновнику? Это как? В грудак с ноги пробил? Так это в данной ситуации объяснимо. Где видео посмотреть?
    sergo1914
  12. seregatara1969 Сегодня, 09:03
    а люфтвафе печеньки разбрасывал ? или тушёнку ?
    seregatara1969
  13. gla172 Сегодня, 09:26
    ....шавка лает....караван идёт....
    gla172
  14. Аскет Сегодня, 09:34
    Вечером 9 марта и рано утром 10 марта советская авиация бомбила Таллинн, в котором располагался на тот момент штаб немецкой группы армий "Север",по оценке местных историков были большие разрушения и многочисленные жертвы среди местного населения
    Местный историк Йосеф Кац belay в статье, которую опубликовала газета "Столица", ссылается на составленный в 1950 году генплан Таллинна, в пояснении к которому говорится, что от бомбежки пострадали 6162 жилых дома — 47/% от всех жилых домов Таллинна.



    В Эстонии теперь этому событию придают очень большое значение. сравнимое с холокостом для евреев или геноцидом для армян.
    Конечно про бомбардировки лювтваффе в 1941 никто не вспоминает,
    Посольство США в Эстонии осудило СССР за бомбардировку гитлеровцев


    Американские дипломаты, осуществляющие свою деятельность в Эстонии, уверены, что бомбардировка в сентябре 1944 года советской авиацией оккупированного нацистами Таллина не имела значительного военного эффекта, но стала, в то же время, причиной неоправданных жертв среди мирного населения.

    Шавкам дана команда фас, при этом Дрезден конечно забыли
    Аскет
    1. japs Сегодня, 09:45
      Невероятно, "...Местный историк Йосеф Кац ..."!
      Мало того, что СС не упекла в концлагерь, но и русские не разбомбили.
      Плохо бомбили, однако!
      japs
  15. мыслитель Сегодня, 09:36
    Немного дополню:
    Имена экипажа сбитого самолета: командир младший лейтенант Лев Салтыков, штурман лейтенант Владимир Михалёв и стрелок-радист ефрейтор Мария Малькова.


    https://news.rambler.ru/world/36902542/?utm_conte
    nt=news&utm_medium=read_more&utm_source=c
    opylink
    мыслитель
  16. Циркуль Сегодня, 10:10
    Даже если и бомбили-это война.Никуда не денешься, когда в твоём городе штаб одной из воюющих сторон обязательно прилетит что-нибудь,не от одних-так от других.Только по таким понятиям мы пол Европы измалевать должны.А Германию вообще на метр краской тупо залить..
    Циркуль
  17. Zulu_S Сегодня, 10:12
    Светлая память доблестным лётчикам, отдавшим жизни за Родину.
    Zulu_S
  18. Борис25 Сегодня, 10:16
    Цитата: Горный стрелок
    Сколько там осталось, тех эстонцев? Болонки драные. Через пару десятков лет земли Эстонии обезлюдеют окончательно. А выражения наших консульских работников вполне могли быть - не парламентскими - так ведь и повод соответствующий...

    Думаю, врятли 'обезлюдят', гейропа туда 'несчастный' игил переселет, как самый пострадавший в войне с 'агрессивной' Россией
    Борис25
Картина дня