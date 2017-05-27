Корабельная радиостанция 6-го поколения Р-620 прошла испытания на флоте

Морская радиостанция Р-620 - научно-производственный и инвестиционный проект Ярославского радиозавода. Она уже прошла испытания в реальных условиях эксплуатации на кораблях ВМФ России и, как ожидается, именно Р-620 заменит выработавшие сроки эксплуатации корабельные радиостанции, значительная часть которых эксплуатируется военными моряками около 25 лет.

Информационное агентство ТАСС , ссылаясь на пресс-службу концерна «Радиотехнические и информационные системы», сообщает об испытаниях военнослужащими ВМФ РФ новейшей корабельной радиостанции. Речь идёт о радиостанции нового поколения Р-620. Из сообщения пресс-службы концерна:Р-620 относят к радиостанциям 6-го поколения. Отличает новейшие российские радиостанции от предшествующих экземпляров – цифровая обработка сигнала наряду с технологией программного определения SDR. Радиостанция способна наладить устойчивую связь с радиостанциями систем связи тактического звена управления 6-го поколения «Азарт», а также с авиационными боевыми комплексами.Отмечено, что в ходе испытаний Р-620 были выявлены определённые недостатки, которые оперативно устраняются до введения радиостанции в эксплуатацию на флоте. Пресс-служба Ярославского радиозавода сообщает, что Р-620 в зависимости от потребностей заказчика может иметь от 1 до 4 приёмопередающих каналов УКС в составе одного приёмопередатчика. Р-620 обеспечивает радиотелефонную связь с амплитудной А3Е, частотной F3Е или фазовой G3Е аналоговой модуляцией. Её можно использовать для частотной телеграфии на скоростях до 4,8 тыс. Бод, для одновременной передачи данных и речи, для организации высокоскоростных сетей с показателями до 54 Мбит/с.Станция позволяет вести одновременный радиообмен в разных сетях. В проекте осуществлён режим использования приёмника ГЛОНАСС/GPS. Р-620 обеспечивает автоматическую ретрансляцию информации с временным (TDMA) и частотным (FDMA) разделением каналов.Интервал рабочих температур – от минут 10 до плюс 50 по Цельсию.