10:20 27 мая

Корабельная радиостанция 6-го поколения Р-620 прошла испытания на флоте

Информационное агентство ТАСС , ссылаясь на пресс-службу концерна «Радиотехнические и информационные системы», сообщает об испытаниях военнослужащими ВМФ РФ новейшей корабельной радиостанции. Речь идёт о радиостанции нового поколения Р-620. Из сообщения пресс-службы концерна:
Морская радиостанция Р-620 - научно-производственный и инвестиционный проект Ярославского радиозавода. Она уже прошла испытания в реальных условиях эксплуатации на кораблях ВМФ России и, как ожидается, именно Р-620 заменит выработавшие сроки эксплуатации корабельные радиостанции, значительная часть которых эксплуатируется военными моряками около 25 лет.


Р-620 относят к радиостанциям 6-го поколения. Отличает новейшие российские радиостанции от предшествующих экземпляров – цифровая обработка сигнала наряду с технологией программного определения SDR. Радиостанция способна наладить устойчивую связь с радиостанциями систем связи тактического звена управления 6-го поколения «Азарт», а также с авиационными боевыми комплексами.

Корабельная радиостанция 6-го поколения Р-620 прошла испытания на флоте



Отмечено, что в ходе испытаний Р-620 были выявлены определённые недостатки, которые оперативно устраняются до введения радиостанции в эксплуатацию на флоте.

Пресс-служба Ярославского радиозавода сообщает, что Р-620 в зависимости от потребностей заказчика может иметь от 1 до 4 приёмопередающих каналов УКС в составе одного приёмопередатчика. Р-620 обеспечивает радиотелефонную связь с амплитудной А3Е, частотной F3Е или фазовой G3Е аналоговой модуляцией. Её можно использовать для частотной телеграфии на скоростях до 4,8 тыс. Бод, для одновременной передачи данных и речи, для организации высокоскоростных сетей с показателями до 54 Мбит/с.

Станция позволяет вести одновременный радиообмен в разных сетях. В проекте осуществлён режим использования приёмника ГЛОНАСС/GPS. Р-620 обеспечивает автоматическую ретрансляцию информации с временным (TDMA) и частотным (FDMA) разделением каналов.
Интервал рабочих температур – от минут 10 до плюс 50 по Цельсию.

Использованы фотографии: http://www.yarz.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. RASKAT Сегодня, 09:43
    Ну ни чё так, молодцы так держать.
    RASKAT
    1. Тралл Сегодня, 10:04
      Я на Р-409 в училище обучался когда-то smile
      Тралл
      1. Аскет Сегодня, 10:10
        Цитата: Тралл
        Я на Р-409 в училище обучался когда-то

        я до сих пор помню содержание драгметаллов на списанных радиостанциях Р-260 10гр золота, 13 гр.платины 6 гр.палладия и 120 гр.серебра,которое за драгметалл никто не считал laughing
        Аскет
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:13
        Цитата: Тралл
        Я на Р-409 в училище обучался когда-то smile

        Эта то не подведет..? А то вечно у нас со связью в войсках проблемы и потери потом большие..
        P/S Главное , чтобы точка тире точка не забыли, наши связисты (это на крайний случай..)
        ОТДЕЛ
  2. seregatara1969 Сегодня, 09:49
    тап-57 используют до сих пор ещё
    seregatara1969
    1. Тралл Сегодня, 10:02
      Цитата: seregatara1969
      тап-57 используют до сих пор ещё

      В боевых частях или на овощехранилище?
      Тралл
    2. Аскет Сегодня, 10:11
      Цитата: seregatara1969
      тап-57 используют до сих пор ещё

      вахтеры в общагах ЦПХ laughing
      Аскет
  3. silberwolf88 Сегодня, 10:08
    Как же сейчас любят играть с модными названиями ...РАДИОСТАНЦИЯ 6-ГО ПОКОЛЕНИЯ ... менедженские подходы продажников проникли во все сферы и в терминологию ... и это не имеет практического смысла ...
    Если вести отсчёт о радиостанции Попова ... то наверное этак поколение 10+ ... а от барабанов и костров так и вообще внушительно получиться)))
    silberwolf88
  4. Уэф Сегодня, 10:11
    Никому не доводилось биться с такими разъемами ( ШР ) , когда закусывало резьбу из алюминиевого сплава? Очень увлекательное занятие! wink
    Уэф
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