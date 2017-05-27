Яков Кедми: Как организовать зоны безопасности в Сирии Сегодня, 10:48 В студии Iton.TV Яков Кедми - военно-политический аналитик, экс-глава израильской секретной службы "Натив". 1 Яков Кедми: В кооперации армий России и США террор будет ликвидирован Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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