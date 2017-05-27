15:41 27 мая

Яков Кедми: Как организовать зоны безопасности в Сирии

В студии Iton.TV Яков Кедми - военно-политический аналитик, экс-глава израильской секретной службы "Натив".




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