Российские военные уничтожили более 120 боевиков в Сирии Сегодня, 10:55 В Сирии российские военные уничтожили более 120 боевиков, направлявшихся из Ракки в Пальмиру. Сообщается, что передвигались они колонной в составе 39 автомобилей. 3 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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