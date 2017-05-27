15:41 27 мая

Российские военные уничтожили более 120 боевиков в Сирии

В Сирии российские военные уничтожили более 120 боевиков, направлявшихся из Ракки в Пальмиру. Сообщается, что передвигались они колонной в составе 39 автомобилей.




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Комментарии 2

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:00
    Спецура и авиация РОССИИ ...на них лежит сейчас вся тяжесть войны на поле боя в СИРИИ...думаю не будь их АСАДА давно бы забили игиловскими кинжалами.
    Радуюсь успехам наших военных...получают необходимый опыт ведения современной войны с жестоким и коварным врагом...так держать.
    Тот же ЛЕХА
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:40
      Жалко, что ВВС и АА САР, еще не способна проводить такие операции....
      DOCTOR ZLO
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