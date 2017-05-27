15:40 27 мая

ВС США планируют впервые перехватить МБР

Согласно информации интернет-портала « Корреспондент », ВВС со ссылкой на Пентагон сообщила о том, что 30 мая ВС США намерены провести испытания системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Указывается, что данное мероприятие минобороны организовало на фоне роста напряженности, вызванной ракетно-ядерной программой Северной Кореи.

Как заявляется, в рамках предполагаемого испытания военные США впервые попытаются перехватить МБР. До этого проверялся только перехват более медленных ракет средней дальности.


ВС США планируют впервые перехватить МБР


Агентство противоракетной обороны утверждает, что пуск ракеты-перехватчика будет выполнен из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния, по макету МБР, запущенному с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах. Ожидается, что цель будет поражена над Тихим океаном.

Мы проводим все более сложные тестовые сценарии по мере того, как программа развивается. Тестирование против угрозы типа МБР - это следующий шаг в этом процессе.

- пояснил представитель Агентства по противоракетной обороне Кристофер Джонсон.

Задачей испытаний является проверка эффективности наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. Pirogov Сегодня, 11:29
    Согласно информации интернет-портала « Корреспондент », ВВС со ссылкой на Пентагон сообщила о том, что 30 мая ВС США намерены провести испытания системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет............................................
    ......................................Желательно перехватить над Вашингтоном и не очень удачно ,должен же у нормальных людей быть когда то праздник.
    Pirogov
    1. Pulya Сегодня, 11:35
      Маячок установят на МБР и по нему собьют 100%
      Pulya
      1. Shurik70 Сегодня, 12:07
        Раз объявили заранее - значит, шоу.
        Раз шоу - значит, 110% гарантии, что всё пройдёт удачно.
        Маячок на мишени - вряд ли. Его могут услышать, кому не надо (а что Китай и Россия будут внимательно смотреть - вне сомнений). Скорее всего, дистанционно управляемый взрывпакет. Любая МБР имеет штатный самоликвидатор, подрываемый при получении определённого сигнала.
        Да и ракет-перехватчиков наверняка несколько, не запустится одна - запустят другую
        А про то, что "впервые" - враки. Ещё в 90-ые помню, скандал был. Испытали "убийцу спутников и МБР на стадии орбитального полёта". Только тогда Пентагон сначала объявил об успешном испытании, потом оказалось, перепутали мишень, и поразили чей-то коммерческий спутник. Тогда скандал мгновенно заглох (выдать, штраф по-тихому заплатили)
        Shurik70
        1. cniza Сегодня, 12:30
          Цитата: Pulya
          Маячок установят на МБР и по нему собьют 100%


          А смысл , самих себя обмануть или Вы думаете , что они только деньги пилят , не без этого , но и боятся ракетного удара.
          cniza
          1. сибиралт Сегодня, 12:33
            Смысл Ына насмерть перепугать. laughing
            сибиралт
            1. сибиралт Сегодня, 12:39
              Как-то так.
              сибиралт
              1. Татьяна Сегодня, 12:53
                Даже если у Пентагона эти испытания перехвата МБР пройдут неудачно, всё равно их в США объявят вполне удачными.
                Главное ведь не только абы как испытать, но и напугать противника! Вспомним Рейгана с его "звёздными войнами" - гонка вооружений при нём была в полном накале!

                "Американский десант. Три автомобиля разбились во время учений". Опубликовано: 21 апр. 2016 г.

                Учения Пентагоном тогда были признаны успешными.
                Татьяна
          2. Комментарий был удален.
        2. neri73-r Сегодня, 13:13
          Любая МБР имеет Штатный ликвидатор
          - не смешите народ, если есть ликвидатор, то им могут воспользоваться и другие!!! Соломонов выступал и сказал, что никаких ликвидаторов нет и не может быть! hi Я про МБР стоящие на боевом дежурстве.
          Кстати, мы МБР перехватил ещё в 60-х! tongue
          neri73-r
        3. To be or not to be Сегодня, 13:42
          "Ури .ури ,Где у него кнопка?"
          (— Не понял. Повторите.
          — УЗНАЙ, ГДЕ У НЕГО КНОПКА!!!
          — Где кнопка, где кнопка… "")
          (Приключения Электроника )
          To be or not to be
    2. Владимир 38 Сегодня, 11:38
      Нужно нашим сделать предложение, что бы испытания были максимально приближены к боевым. Мы запускаем Тополь в Вашингтон, а они сбивают, если не сумеют, что же, тогда придется насвсегда прекратить заниматься фигней) Будут осваивать новые предметы оружия ( ножи,топоры, стрелы)
      Владимир 38
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:17
        Цитата: Владимир 38
        Нужно нашим сделать предложение, что бы испытания были максимально приближены к боевым. Мы запускаем Тополь в Вашингтон, а они сбивают, если не сумеют, что же, тогда придется насвсегда прекратить заниматься фигней) Будут осваивать новые предметы оружия ( ножи,топоры, стрелы)

        А может КНДР одну ракетку предоставить , без боевой части .? Отличная проверка была бы ..Можем договорится ! Вам координаты траектории нашепчем , вы сбиваете и все довольны ! soldier И от КНДР отваливаете..
        ОТДЕЛ
        1. himRa Сегодня, 13:01
          Аполитично рассуждаешь ,понимаешь!
          Аполитично...договориться с матрасами хочешь?
          Не отстанут от Ына ...подозреваю он нужен им будет еще долго , как повод...
          himRa
        2. sir_obs Сегодня, 15:12
          Это точно. Зам у нас на лолке всем локазывал какой он меткий стрелок, просто снайпер. Когла надоело его бахвальство, предложил ему положить свои часы рядом с моими и отойти на ...ть метров. Я по его стрельну оно по моим. Зам остался без часов и больше не рассказывал о своих стрелковых подвигах.
          А я никогда не рассказывал, что почти мастер спорта по пулевой стрельбе.
          sir_obs
    3. Зяблицев Сегодня, 11:39
      Мне тут подумалось - человечество страдает какой то ...ерундой! Вкладывает силы и средства в бог знает что...В 1961 году человек вышел в космос и все еще летает там же, где и Юрий Алексеевич - зато тратит на развлечения и войны все оставшееся время! Ни нашел возможности победить болезни, увеличить продолжительность жизни, достичь других планет... - зато страдает ежегодным выпуском обновленного телефона и очередной смертельной разработкой по уничтожению себе подобных...Дура...и мы все! laughing
      Зяблицев
      1. ser-pov Сегодня, 11:57
        Я уже об это здесь писал, что уже можно было и звездалет совместно со штатами создать, и все болезни победить если бы эти у.р.оды из Бильдербегского клуба не страдали бы фигней по всей Земле... am
        ser-pov
        1. KaPToC Сегодня, 12:02
          Цитата: ser-pov
          можно было и звездалет совместно со штатами создать

          Нас там не ждут
          KaPToC
        2. НЕКСУС Сегодня, 12:15
          Цитата: ser-pov
          Я уже об это здесь писал, что уже можно было и звездалет совместно со штатами создать, и все болезни победить если бы эти у.р.оды из Бильдербегского клуба не страдали бы фигней по всей Земле... am

          Они как раз фигней не страдают,тк им космос как предмет изучения не интересен...а по поводу болезней,так у меня давно сложилось ощущение,что для данных земноводных все вакцины и лекарства против любых болезней давно уже созданы. Власть ,вот что им интересно,а в космосе могут найтись силы,которым будет плевать на их деньги,влияние и планы,и которые просто их уничтожат.
          НЕКСУС
          1. ser-pov Сегодня, 13:59
            Просто я мечтал, что еще при моей жизни люди полетят к звездам.... Но увы и ах... crying
            ser-pov
        3. dorz Сегодня, 12:23
          Цитата: ser-pov
          все болезни победить если бы эти у.р.оды из Бильдербегского клуба не страдали бы фигней по всей Земле... am

          Они уже для себя победили все болезни - живут до 102 лет при этом заменяют себе многократно почки и сердца.
          dorz
          1. himRa Сегодня, 12:47
            Рассказывает чукча который был на съезде партии :
            -Ну что ты там видел?
            -О ...все видел,все слышал!все ради человека!,все для блага человека .........даже того человека видел! laughing
            himRa
          2. ser-pov Сегодня, 14:02
            Значит все таки не победили, если подыхают все равно... Вечных оказывается нет, в независимости от количества денег...
            ser-pov
      2. новичок Сегодня, 12:03
        Зяблицев, да вы романтик! держите краба!
        новичок
        1. himRa Сегодня, 12:42
          Цитата: новичок
          Зяблицев, да вы романтик! держите краба!

          Присоеденяюсь,чуствуется мы все из СССР,
          А по теме уверен(вангую) что ....как там было у нас в газетах...успешно сбит и граждане сразу успокаиваются и с удовлетворением отмечают(не зря ,однако lol ) куда идут их налоговые отчисления
          himRa
          1. Зяблицев Сегодня, 13:41
            Взаимно!!!! hi
            Зяблицев
      3. Владимир 38 Сегодня, 14:51
        Да если бы эти деньги пускали на науку и медицину,освоение космоса, кто знает,как бы мы уже жили.. Но мир устроен так, что во главе люди жадные- от этого все, все мало им мало.. Вот зарабатывает человек по три ляма в день, ну куда ему столько? Все уже есть, дети обеспечены по третье колено и все мало.. По этому я считаю, что идея социализма лучшее,что придумано для человека, когда нибудь мир вернется к этому.
        Цитата: Зяблицев
        Мне тут подумалось - человечество страдает какой то ...ерундой! Вкладывает силы и средства в бог знает что...В 1961 году человек вышел в космос и все еще летает там же, где и Юрий Алексеевич - зато тратит на развлечения и войны все оставшееся время! Ни нашел возможности победить болезни, увеличить продолжительность жизни, достичь других планет... - зато страдает ежегодным выпуском обновленного телефона и очередной смертельной разработкой по уничтожению себе подобных...Дура...и мы все!
        Владимир 38
    4. Рабинович_007 Сегодня, 12:19
      Желательно перехватить над Вашингтоном и не очень удачно ,должен же у нормальных людей быть когда то праздник.


      Думай что говоришь, исламский террорист?
      Рабинович_007
    5. Астарт Сегодня, 12:27
      Семь футов им под килем
      Астарт
  2. новичок Сегодня, 11:29
    да нет уж, не для северной кореи вся эта возьня. час “х“ всё ближе.
    новичок
    1. Татьяна Сегодня, 11:38
       новичок
      да нет уж, не для северной кореи вся эта возьня. час “х“ всё ближе
      Это уж точно! Метко подмечено!
      Татьяна
  3. Partyzan Сегодня, 11:30
    Задачей испытаний является проверка эффективности наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).
    что б они у вас провалились negative
    Partyzan
    1. Горный стрелок Сегодня, 11:49
      Они БУДУТ УСПЕШНЫМИ, даже если перехватчик взорвётся на старте. Не надо объяснять, почему?
      Горный стрелок
  4. Комментарий был удален.
  5. Tusv Сегодня, 11:31
    Внимательно всесторонне посмотреть и сделать выводы, как вести себя на маршевом участке
    Tusv
  6. APASUS Сегодня, 11:33
    Долбанули с подлодки по Лос-Анджелесу стратегической ракетой и сразу будет понятно ,степень готовности к перехвату,система защищенности
    APASUS
  7. Товарищ Ким Сегодня, 11:35
    Янки планомерно продвигаются к своей "голубой" мечте- сначала СНВ-1-2-3-...
    потом иджисы с ПРО, радары в восточной европе от ракет товарища Кима или от иранцев, сейчас перехват МБР на маршевом участке.
    Откатают систему ПРО, а там глядишь и зачешется у матрасов- созреют до звёздного налёта, объяснив мировой общественности, что по другому Россию не вразумить.
    Товарищ Ким
    1. Горный стрелок Сегодня, 12:00
      Не зачешется. Любой политик понимает, что такое для США "неприемлемый ущерб". Его может нанести один РКСН который "влупит" из под Арктических льдов - а весь его залп - это больше сотни боеголовок! И все, "пишите письма". Считаем общее количество боеголовок по СНВ, умножаем это на 2 или 3 перехватчика - районы размещения должны быть везде! Это безумные деньги. Даже стране с печатным станком наперевес такое - не потянуть.
      Горный стрелок
  8. новичок Сегодня, 11:37
    надо бы шепнуть “русским хакерам“ , штоб противоракета не достала, или болванка пошла на белый сарай. laughing
    новичок
  9. avg-mgn Сегодня, 11:41
    Хитрозадо промолчали о типе или ТТХ мишени, вариантов два:
    1. стрельба по по классике - тогда ссылка на КНДР можно условносчитать логичной.
    2. по гиперзвуковой мишени - тогда надо обязательно посмотреть, послушать, понюхать, или на мягких лапах вмешаться и ..., как то нагадить.
    avg-mgn
    1. Tusv Сегодня, 11:47
      Цитата: avg-mgn
      или на мягких лапах вмешаться и как то нагадить.

      Сбить нафиг противоракету, дабы не мешала болванке стремиться к демократии? wassat
      Tusv
    2. Partyzan Сегодня, 11:49
      вот человек уже предложил:
      новичок Сегодня, 11:37
      надо бы шепнуть “русским хакерам“ , штоб противоракета не достала, или болванка пошла на белый сарай.
      Partyzan
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 11:43
    Интересно.У нас есть что-то подобное?
    ВЕРЕСК
    1. sabakina Сегодня, 11:59
      Саш, не понял твой вопрос. МБР или ПРО у нас?
      sabakina
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:07
      Конечно есть -шапки и компьютерная клава! !! lol
      Изгоняющий либероидов
    3. Аскет Сегодня, 12:10
      Многоканальная система ПРО / ПКО, ракетный комплекс дальнего перехвата. Стрельбовой комплекс 14Ц033 с командно-вычислительным пунктом 14П078 разрабатывается по ОКР "Нудоль" в качестве компонента системы ПРО А-235
      Разработка ракеты дальнего перехвата 14А042 ведется, вероятно, ОКБ "Новатор" (г.Екатеринбург, ист. - ОАО "Авангард").
      Предположительно СПУ П222 комплекса 14Ц033 "Нудоль", публикация 2015 г.
      Аскет
      1. Ростовчанин Сегодня, 13:41
        Мне вот интересно Нудоль сможет или нет перехватить противоракеты SM-3+...? Если да, это гарантировано обнуляет всю концепцию американской ПРО
        Ростовчанин
  11. Аскет Сегодня, 11:46
    пуск ракеты-перехватчика будет выполнен из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния, по макету МБР, запущенному с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах. Ожидается, что цель будет поражена над Тихим океаном.


    Вообще то все подобные испытания производились наоборот с базы Вандерберг в сторону атолла Кваджалейн. А тут получается МБР ( пусть даже макет) полетит в сторону Калифорнии...либо американцы рисковые ребята, либо Корреспонденты что то напутали.
    Аскет
    1. sabakina Сегодня, 12:01
      Просто себя проверяют, смогут ли уцелеть? Короче, учения, максимально приближенные к боевым.
      sabakina
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:57
        Что-то похоже на проверку реакции организма на удар молотком по собственной мошёнке

        Соломон Кейн
  12. Горный стрелок Сегодня, 11:47
    Вангую, испытания будут успешными, несмотря ни на что ( на реальный результат) wassat Не может же американский народ вдруг узнать, что его страна практически беззащитна не только против "глобальной ответки" России, но и против более примитивных ракет Китая или Сев.Кореи.
    Важно ведь не перехватить единичную ракету неограниченным количеством ракет-перехватчиков, а с близкой к 100% вероятностью уничтожить ЗАЛП. Кто же будет "пулять" по одной ракете? В подобном раскладе "полетит" все, что сможет...
    Горный стрелок
    1. avg-mgn Сегодня, 11:54
      испытания будут успешными, несмотря ни на что
      Вот я и предложил: на всякий случай нечаянно вмешаться и ..., пускай мишень долетит куда должна. Граждн США нельзя дурачить! Нас, кстати, тоже не нужно.
      avg-mgn
  13. sub307 Сегодня, 11:49
    А как у нас обстоят с перехватом МБР дела? Аналогичные учения проводим?
    sub307
    1. KaPToC Сегодня, 12:04
      Цитата: sub307
      А как у нас обстоят с перехватом МБР дела? Аналогичные учения проводим?

      В стратосфере будут рвать ядерные боеприпасы, чтобы ЭМИ сбивать вражеские боеголовки, учений не будет.
      KaPToC
      1. sub307 Сегодня, 12:23
        С-500 для перехвата МБР большой дальности не сгодиться?
        sub307
        1. KaPToC Сегодня, 13:55
          Цитата: sub307
          С-500 для перехвата МБР большой дальности не сгодиться?

          Не сгодится. С-500 будет сбивать боеголовки на заключительном этапе. На этом надо сделать упор. У американцев примерно 1400 боеголовок на баллистических ракетах, то есть нам надо 4200 противоракеты чтоб их сбить
          KaPToC
  14. grigorii Сегодня, 11:53
    Думают о Северной Корее а готовятся против России.
    grigorii
    1. sabakina Сегодня, 12:04
      Что то евреев на нашем сайте прибывает. К чему бы это? what
      sabakina
      1. Сергей уи Сегодня, 12:07
        Беспокоятся о нас laughing
        Сергей уи
        1. sabakina Сегодня, 12:10
          Наверно так. Нас не будет, и некому будет уговаривать арабов не нападать на них.
          sabakina
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:09
        К чему бы это? Весна снег стаял.Появились мураши.И девочки в лёгком сарафане.
        ВЕРЕСК
        1. sabakina Сегодня, 12:16
          Цитата: ВЕРЕСК
          К чему бы это? Весна снег стаял.Появились мураши.И девочки в лёгком сарафане.

          Что есть "мураши"? Саш, ты про это?
          sabakina
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:19
            Мурашами а называю матрасов.А наши фильмы смотрю постоянно.Такой шедевр и после смерти телесной смотреть буду.
            ВЕРЕСК
            1. sabakina Сегодня, 12:21
              Понял. МСЛ можешь одолжить у Лопахина. Как будто для тебя стоит в кадре. (в смысле не тебя, а Трампа).
              sabakina
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:38
                Да нет проблем.Бедный Трамп.Чё поделать.Обещания надо выполнять. recourse Я свалю на пару суток.Не теряйтесь.
                ВЕРЕСК
      3. Аскет Сегодня, 12:31
        Цитата: sabakina
        Что то евреев на нашем сайте прибывает. К чему бы это?

        Может к очередной алие готовятся ...2018год не за горами request
        Аскет
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:10
      Григорий -я по Русски -вот тут я с вами согласен hi
      Изгоняющий либероидов
    3. sub307 Сегодня, 12:25
      "...а готовятся против России".
      А против России готовиться они и не переставали никогда.
      sub307
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 12:03
    Можно я Трампу рогатку подарю?
    ВЕРЕСК
    1. sabakina Сегодня, 12:07
      Цитата: ВЕРЕСК
      Можно я Трампу рогатку подарю?

      Саша, нельзя. Там резинка в обе стороны растягивается.
      sabakina
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:11
        Понял.Тему закрыл.А можно я ему МСЛ подарю,может,если получится-и по башке вдарю...
        ВЕРЕСК
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:11
      ВЕРЕСК -лучше уж шапку! lol
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:14
        лучше уж шапку!Так пароходов не хватает увезти их.А кидать-так это вообще проблема.
        ВЕРЕСК
  16. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:09
    Честно, не понял, они что никогда до сего дня подобных перехватов в реале не проводили?
    Изгоняющий либероидов
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:26
      Были реальные пуски Минитмен-2 в ,если память не изменяет,97 годике.Система ПРО России засекла пуск раньше самих матрасов на 25 секунд.4 боеголовки ракеты были "условно" уничтожены амерской ПРО.В результате данных учений были уничтожены три острова в Карибском бассейне.Погибло почти 200 тысяч человек.
      ВЕРЕСК
    2. himRa Сегодня, 12:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Честно, не понял, они что никогда до сего дня подобных перехватов в реале не проводили?

      Задачей испытаний является проверка эффективности наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).

      А про то, что "впервые" - враки. Ещё в 90-ые помню, скандал был. Испытали "убийцу спутников и МБР на стадии орбитального полёта". Только тогда Пентагон сначала объявил об успешном испытании, потом оказалось, перепутали мишень, и поразили чей-то коммерческий спутник. Тогда скандал мгновенно заглох (выдать, штраф по-тихому заплатили)

      Такие учения проводились и у нас СССР,да и уже в России проводились и у них а насчет "в первые" журнализды сЭр!
      himRa
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:37
        Лучшим Рахимам сайта привет drinks good hi !!!!!!!
        Изгоняющий либероидов
        1. himRa Сегодня, 12:55
          Здраствуй,уважаемый! hi пыхтим,попердывая потихоньку,назло врагам....
          Когда служил, потенциальным противником был США, ничего не меняется .... drinks laughing
          himRa
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:06
            Мы стареем, жизнь летит, а враг остается тот-же hi drinks soldier
            Изгоняющий либероидов
  17. rotmistr60 Сегодня, 12:22
    Одно дело планировать, а другое действительно сбить. И КНДР дежурно приплели когда ясно чьи ракеты в действительности планируют перехватывать.
    rotmistr60
  18. Соломон Кейн Сегодня, 12:37
    Мы в СССР тоже к 2000 г. планировали Коммунизм построить.
    Соломон Кейн
    1. rotmistr60 Сегодня, 13:29
      Н.С.Хрущев планировал к 1980 г. Поэтому после его отставки страна постепенно перешла в стадию "развитого социализма".
      rotmistr60
    2. himRa Сегодня, 13:55
      Цитата: Соломон Кейн
      Мы в СССР тоже к 2000 г. планировали Коммунизм построить.

      Это называется - слышал звон да не знает где он!
      Такие как ви Соломон планировали всегда и во всех системах устроится а не что там...строить lol
      На 22 сьезде КПСС Хрущ обьявил
      Н. С. Хрущёв во время своего выступления объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.

      На том же сьезде обсуждался вынос тела Сталина из мавзолея
      himRa
  19. 3vs Сегодня, 12:49
    Нашим не плохо бы подобные испытания С300/400 устроить - перехватить макет от тополя/ярса.
    3vs
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