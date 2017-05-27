ВС США планируют впервые перехватить МБР
Согласно информации интернет-портала « Корреспондент », ВВС со ссылкой на Пентагон сообщила о том, что 30 мая ВС США намерены провести испытания системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Указывается, что данное мероприятие минобороны организовало на фоне роста напряженности, вызванной ракетно-ядерной программой Северной Кореи.
Как заявляется, в рамках предполагаемого испытания военные США впервые попытаются перехватить МБР. До этого проверялся только перехват более медленных ракет средней дальности.
Агентство противоракетной обороны утверждает, что пуск ракеты-перехватчика будет выполнен из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния, по макету МБР, запущенному с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах. Ожидается, что цель будет поражена над Тихим океаном.
- пояснил представитель Агентства по противоракетной обороне Кристофер Джонсон.
Задачей испытаний является проверка эффективности наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).
Указывается, что данное мероприятие минобороны организовало на фоне роста напряженности, вызванной ракетно-ядерной программой Северной Кореи.
Как заявляется, в рамках предполагаемого испытания военные США впервые попытаются перехватить МБР. До этого проверялся только перехват более медленных ракет средней дальности.
Агентство противоракетной обороны утверждает, что пуск ракеты-перехватчика будет выполнен из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния, по макету МБР, запущенному с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах. Ожидается, что цель будет поражена над Тихим океаном.
Мы проводим все более сложные тестовые сценарии по мере того, как программа развивается. Тестирование против угрозы типа МБР - это следующий шаг в этом процессе.
- пояснил представитель Агентства по противоракетной обороне Кристофер Джонсон.
Задачей испытаний является проверка эффективности наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).
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