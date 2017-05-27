ВС США планируют впервые перехватить МБР

Мы проводим все более сложные тестовые сценарии по мере того, как программа развивается. Тестирование против угрозы типа МБР - это следующий шаг в этом процессе.

Согласно информации интернет-портала « Корреспондент », ВВС со ссылкой на Пентагон сообщила о том, что 30 мая ВС США намерены провести испытания системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет.Указывается, что данное мероприятие минобороны организовало на фоне роста напряженности, вызванной ракетно-ядерной программой Северной Кореи.Как заявляется, в рамках предполагаемого испытания военные США впервые попытаются перехватить МБР. До этого проверялся только перехват более медленных ракет средней дальности.Агентство противоракетной обороны утверждает, что пуск ракеты-перехватчика будет выполнен из подземного бункера с базы ВВС Ванденберг, штат Калифорния, по макету МБР, запущенному с испытательного полигона Рейгана на Маршалловых островах. Ожидается, что цель будет поражена над Тихим океаном.- пояснил представитель Агентства по противоракетной обороне Кристофер Джонсон.Задачей испытаний является проверка эффективности наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD).