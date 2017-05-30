07:40 30 мая
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Вежливый ответ русского мужика: «Я устал от обвинений в адрес России»

Российская актриса Лия Ахеджакова зачитала стихотворное произведение «Реквием по МН-17», в котором утверждается, что трагедия малайзийского «Боинга» целиком лежит на совести русских и автору «горько» принадлежать к этому народу.

Лия Ахеджакова ранее неоднократно высказывала свое мнение по ситуации на Украине. Вместе с Эльдаром Рязановым, Юрием Шевчуком, Андреем Кончаловским, Борисом Гребенщиковым и другими представителями российской культуры, как сообщала ТСН, она выступила с критикой политики Москвы по отношению к Украине.

«Я устал от обвинений в адрес России» — пишет на своей странице в соц. сети один из российских блогеров. Он посвятил актрисе письмо, в котором обозначил свою позицию по отношению к оскорблениям в адрес его страны.


Вежливый ответ русского мужика: «Я устал от обвинений в адрес России»


Лия Ахеджакова заявила, что даже если ее будут жестоко оскорблять и унижать, она не перестанет поддерживать целостность и независимость Украины.

В ответ на это блогер Алексей Казаков написал свое обращение к общественности:

«Я русский! Я устал! Устал извиняться, устал нести ответственность, устал стыдиться, устал чувствовать позор!

За что?..

За то, что из Азии пропал рабовладельческий строй?

За то, что Латвия, Эстония, Литва катались как сыр в масле?

За то, что, обороняя Порт-Артур, променяли 15 тысяч русских на 110 тысяч японцев?

За то, что, обороняя Петропавловск-Камчатский в 1854 году, около 1000 ополченцев, потеряв 40 человек, отбили атаку трёхкратно превышающих сил, отправив в могилу или на койку 400 противников, и за то, что их командующий-англосакс застрелился?

За то, что Кипр, Болгарию, Грецию освободили от турок?

За то, что не дали уничтожить сербов?

За то, что, выполняя миротворческий долг, в Афганистане обменяли 15 тысяч на 200 тысяч?

За то, что 90 десантников не дали прорваться 2500 боевиков через высоту 776?

За то, что променяли 84 человека на 400?

За то, что два батальона наёмников в Грозном не смогли уничтожить штурмовой отряд майкопской бригады?

За то, что Советская Армия освободила Европу от фашизма?

Может, мне извиниться за Баязет?

За Брестскую крепость?

За «атаку мертвецов»?

За эсминец «Новик» или лидер «Ташкент»?

А может, пред монголами — за то, что мы иго сбросили?

Или за Александра Невского, за то, что европейских рыцарей на дно Чудского озера спустил?

За то, что Анна Ярославна научила Европу пользоваться вилкой и мыться хотя бы раз в месяц, а не раз в полгода?

А может, извиниться за девятую парашютно-десантную роту 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, принявшую бой на высоте 3234 в Афганистане?

За что я, как русский, должен здесь извиниться!?

За то, что, несмотря ни на что, мы сохранили честь, гордость и человеколюбие?

За то, что наши правители не дают нас опустить до уровня Сомали?

За то, что мои прадеды выбили с Дальнего Востока японцев и американцев?

Я понял!..

Я должен извиниться за то, что «немытая, забитая и необразованная» Россия дала миру Толстого, Герцена, Горького, Гоголя, Ломоносова, Чернышевского, Гагарина, Королёва, Циолковского, Крылова и прочих!

Да. Я устал. Я русский, и я устал извиняться за то, что я русский.



За то, что во мне течёт кровь тех, кто прибивал щит на врата Царьграда, тех, кто разрушил Римскую империю, кто освоил 1/6 земной суши, тех, кто спас Европу от татаро-монголов и фашистов, тех, кто проехал по улицам Парижа, тех, кто на кораблях спасал будущие США от Британии (да, да, и это тоже!).

Можно много перечислять, но…

У каждого государства есть страницы истории, которыми можно гордиться, но почему-то только Россия должна стесняться своей истории и посыпать голову пеплом!

И перед кем?



Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол-Африки, а остаток продала в рабство!

Интересно, что должны мы сделать, чтобы наконец-то все, «униженные» нами, нас простили?

Может, хватит нам писать о своей истории в извиняющемся и самоуничижительном тоне?

Лично я устал извиняться!

Пора научиться гордиться тем, кто ты есть!

Я русский, и хочу, чтобы мои дети гордились той страной, в которой они родились!»
Автор: Алексей Кравцов
Первоисточник: https:[email protected]/622478


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Комментарии 28

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  1. ML-334 Сегодня, 05:57
    Есть такое слово-прошмандовка.
    ML-334
    1. Teberii Сегодня, 06:02
      Просто она актриса второго плана.
      Teberii
      1. Вас Влад Сегодня, 06:12
        Цитата: Teberii
        Просто она актриса

        Актриса должна играть в кино!А это политика,надо законодательно таких говорунов наказывать!Она просто предатель,вот и всё request Выдворять из страны и ручкой помахать!Гудбай и забыть.
        Вас Влад
        1. рич Сегодня, 06:22
          Почему такая неблагодарность и ненависть к собственной стране ,которая её вскормила и кормит? Политическая близорукость? Глупость ? Или продажность? Трудно объяснить ,чем вызвана данная агрессия Ахеджаковой. Я не вижу никакой смелости в её поступке. Только одна вражда из неё хлещет.
          рич
          1. Вас Влад Сегодня, 06:23
            Цитата: рич
            Трудно объяснить ,чем вызвана данная агрессия Ахеджаковой.

            Слышали такое выражение:Пятая колонна?Так вот ,это она и есть,либирасты их имя!
            Вас Влад
            1. ramzes1776 Сегодня, 07:07
              Вот виде в тему:
              ramzes1776
        2. Reptiloid Сегодня, 06:26
          Старость!!!! Уже маразм!!!!!Вот и ищут подобные сцену побольше.Кем была бы, если не СССР?
          Reptiloid
          1. Вас Влад Сегодня, 06:31
            Цитата: Reptiloid
            Старость!!!! Уже маразм!!!!!Вот и ищут подобные сцену побольше.

            Это акция,причём про плаченая и растиражированная сми!Старостью и маразмом это не объяснить wassat Все старые маразматики дома сидят и с удовольствием общаются сами с собой!
            Вас Влад
            1. рич Сегодня, 07:14
              проплаченая и растиражированная
              рич
          2. brasist Сегодня, 07:03
            Ответ простой - просто недолюбленная мужиками уже была одна такая которой любая власть не нравилась а ларчик просто открывается не власть виновата а недоё...
            brasist
    2. Астарт Сегодня, 07:39
      «Я устал от обвинений в адрес России».... устал, Сходи поработай... Хватит обращать внимание на информационный шум
      Астарт
  2. LIONE Сегодня, 06:14
    когда же им пасть то поганую заткнут ?
    LIONE
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 06:15
    Лишить бы их гражданства и пусть гуляют на все четыре стороны. И игнорировать мероприятия с участием этих "покаяльщиков"..
    Razvedka_Boem
  4. Jurkovs Сегодня, 06:16
    Замечательная статья. Подписываюсь полностью.
    Jurkovs
  5. василий50 Сегодня, 06:17
    То что деятели от культуры лезут в судьи это даже вроде как нормально, ведь они вроде как граждане РОССИИ. Они берутся судить о процессах в которых ничего не понимают, но апломб и уверенный вид заменяет им и знания и умения. Вот только как они все начинают ВИЗЖАТЬ когда кто то посмеет их критиковать за бездарно потраченные деньги, когда то что они произвели остаётся невостребованным. Вплоть до обвинения в цензуре которая *не пущщщаеть* на просмотр *шедевров*.
    Очень интересно просмотреть в *динамике* становление этих *демократов*. На *заре* своей деятельности клеймили всех кто против *линии партии* потом безусловная поддержка горбачёвского курса. Вот почему сегодня они так *смело* и нагло против? А потому что им лично ничего не угрожает, даже содержат за счёт государства которое они смеют охаивать. Всё по схеме *кормите меня, а то мне гадить на вас всех будет нечем*.
    василий50
    1. venaya Сегодня, 07:19
      Цитата: василий50
      .. деятели от культуры лезут в судьи ..

      Неужели у этих нелюдей есть культура? Бескультурье, неописуемая наглость, свинство и ненависть ко всему что их окружает - не могут эти существа по определению называться "деятелями от культуры", не их эта область, не стоит их так называть, не заслужили.
      venaya
  6. Bastinda Сегодня, 06:22
    Странно, люди, которых я уважал, Рязанов, БГ, Ахеджакова, Шевчук. Вот как то не верится, что они продались, за серебреники. Мне реально непонятно.
    Патриотизм, точно есть, нашей историей можно и нужно гордится. Россия никогда никого не предавала.
    Bastinda
    1. синоби Сегодня, 07:12
      Тут всё просто,при союзе они были "Альтернативой",именно с большой буквы.А сейчас?Просто деятели шоубиза.Не очень успешные и мало кому нужные.Их время ушло вместе с союзом,вот и бесятся.Они бы и продались,да покупателя нет.
      синоби
  7. Ольгович Сегодня, 06:23
    Российская актриса Лия Ахеджакова зачитала стихотворное произведение «Реквием по МН-17»,

    Ну какая она актриса? Приметили за удивительную "мартышечность".
    Но мартышечной оказалась не только внешность....
    Ольгович
  8. К0щей Сегодня, 06:35
    интересно, кто автор? с 2014 года встречаю это послание, и сомневаюсь, что Алексей Казаков автор.
    К0щей
  9. ivselim Сегодня, 06:36
    Отличный ответ. hi
    ivselim
  10. Мар.Тира Сегодня, 06:42
    Цитата: Teberii
    Просто она актриса второго плана.

    Просто она ни когда не была русской.Ни по происхождению,ни по воспитанию.Начала катиться в мутной волне русофобии,в 90-е,и теперь только смерть её остановит.С мозгами у неё не в порядке,вот что!
    Мар.Тира
  11. Военный Строитель Сегодня, 06:47
    Со стародавних времен профессия артиста была сродни древнейшей профессии, так что нечему тут удивлятся кто платит тот и танцует девушку. В советское время вроде предали им человеческий облик, но эти времена к сожалению прошли....
    Военный Строитель
  12. алекс-сп Сегодня, 06:50
    А кто вообще давал этим людям право говорить от лица народа России? Оно есть только у одного человека - Президента.
    алекс-сп
    1. venaya Сегодня, 07:12
      Цитата: алекс-сп
      А кто вообще давал этим людям право говорить от лица народа России?

      Это право им дала собственная внутренняя, ничем не ограниченная наглость. Есть такое психическое заболевание, и в науке психиатрии уже достаточно описанное.
      venaya
  13. victorsh Сегодня, 07:00
    А ведь сегодня знаменательный день.Серьезно."Будущий президент"Всея Руси Леха Навальный обязан будетпривести документальные доказательства,что а)Усманов был осужден за изнасилование,б)Усманов давал взятку Медведеву.Подумаете,что пишу не в тему.Нет.Они"одного поля ягода"Что одна,что второй хотят развалить МОЮ страну!Но можно сказать-ВЛАСТЬ т.ж. виновата в том,что есть такие люди.Нам постоянно толкуют-санкции,санкции...Потерпите.Но лично я не вижу урезаний зарплат чиновникам и руководителям предприятий.Я вижу повышение оплаты услуг ЖКХ.Наверно воду мне в квартиру поставляют не из Оби,а из Одера,а ТЭЦ работает на норвежском нефть/газ.Некоторые"хают"СССР.Да многое там было не камильфо.Но тогда мы ели колбасу без ГМО(только не надо про добавление бумаги),пили молоко(да прокисало на третий день),после работы могли выпить нормальное"Жигулевское"(да срок годности неделя,а не пол.года) и т.д. т.п.И пичем здесь САНКЦИИ.Но наши недальновидные политики и чинуши своим бездействием,а может и специально вызывают пока молчаливое недовольство которым пользуются"АХЕДЖАКОВЫ".
    victorsh
  14. синоби Сегодня, 07:01
    Ведёт себя как дворовая девочка,которую все забыли.И плевать ей на Украину и Россию по большому счёту,будет тявкать,лиш-бы хоть как то о себе напомнить.И собственно ненужна обоим государствам.Самое лучшее необращать на таких внимание.Совсем.
    синоби
  15. Ингвар 72 Сегодня, 07:13
    Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол-Африки, а остаток продала в рабство!
    Индию забыли!
    Ингвар 72
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