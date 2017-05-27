Проложено 120 км железной дороги в обход Украины

В целом группировка насчитывает более 1 тыс. человек и свыше 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

Продолжается активная работа по строительству железной дороги в обход Украины – между Воронежской и Ростовской областями РФ. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков сегодня сообщил журналистами о том, что железнодорожными войсками выполнены около 97% всех земляных работа на участке Журавка-Миллерово.Российские военные железнодорожники в общей сложности проложили 120 км так называемой рельсошпальной решётки из запланированных 177,2 км. Все 100% земляных работ на указанном участке, по словам замминистра, должны завершиться уже в июне этого года.Напоминаем, что по планам ветка железнодорожного полотна в обход территории Украины должна быть введена в эксплуатацию и к осени 2017 года.К строительно-монтажным работам привлечены пять отдельных ж/д-батальонов и три отдельных путевых ж/д-батальона. ТАСС цитирует Дмитрия Булгакова:К строительству привлекаются и гражданские специалисты из ОАО «РЖД». Представители этой компании приняли участие в инспекции строительства вместе с комиссией главного оборонного ведомства страны.