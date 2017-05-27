15:33 27 мая

Проложено 120 км железной дороги в обход Украины

Продолжается активная работа по строительству железной дороги в обход Украины – между Воронежской и Ростовской областями РФ. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков сегодня сообщил журналистами о том, что железнодорожными войсками выполнены около 97% всех земляных работа на участке Журавка-Миллерово.

Российские военные железнодорожники в общей сложности проложили 120 км так называемой рельсошпальной решётки из запланированных 177,2 км. Все 100% земляных работ на указанном участке, по словам замминистра, должны завершиться уже в июне этого года.

Напоминаем, что по планам ветка железнодорожного полотна в обход территории Украины должна быть введена в эксплуатацию и к осени 2017 года.


К строительно-монтажным работам привлечены пять отдельных ж/д-батальонов и три отдельных путевых ж/д-батальона.

Проложено 120 км железной дороги в обход Украины


ТАСС цитирует Дмитрия Булгакова:
В целом группировка насчитывает более 1 тыс. человек и свыше 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.


К строительству привлекаются и гражданские специалисты из ОАО «РЖД». Представители этой компании приняли участие в инспекции строительства вместе с комиссией главного оборонного ведомства страны.

Использованы фотографии: Бамстроймеханизация
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 82

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  1. злой партизан Сегодня, 13:08
    Все говорят, что железка проходит по территории ЛНР и делают вывод, что мол Россия отгораживается от ЛНР. Дело в том, что деньги за пересечение границы Россия\Украина шли прямо в Киев, а сейчас Россия сэкономит на транзите. немного, но сэкономит.
    злой партизан
    1. himRa Сегодня, 13:12
      Цитата: злой партизан
      сейчас Россия сэкономит на транзите. немного, но сэкономит.

      Да от массового психоза в лице ПС не мешает отгородится ...
      himRa
      1. Смог Сегодня, 13:17
        И не только это. Представьте, каклы вводят визы! И что? Эти ж параноики на все пойдут, лишь бы нагадить. А так, давай, до свидания. laughing
        Смог
        1. Тралл Сегодня, 13:28
          Теперь дело за маршрутами перелетные птиц и миграций животных. Зачем Украине ватные журавли и кабаны, вдруг они и в Крыму побывали smile
          Тралл
          1. RUS96 Сегодня, 14:17
            Цитата: Тралл
            Зачем Украине ватные журавли и кабаны

            От нас...с востока еще и солнце встаёт laughing
            RUS96
    2. svp67 Сегодня, 13:15
      Цитата: злой партизан
      немного, но сэкономит.

      Да не в деньгах уже дело. Понятно же, что это строительство обошлось ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже чем плата за пересечение и пользование ж.д.путями Украины. Она, же их могла просто перекрыть и тогда наш ж.д. транзит на Кавказ из центральных районов становился весьма проблематичен...
      svp67
      1. Невский_ЗУ Сегодня, 13:18
        Люди, тема так или иначе касается Украины. Вот, вчера была годовщина налёта украинских ВВС на некогда украинские города. Поскольку сайт о военной тематике, вот вам материал интересный, не забывайте пожалуйста о "подвигах" ваших бывших сослуживцев и коллег. Видео приводит в тонус после 3 лет усталости от обсуждения вируса свидомости. Обратите внимание на фамилии, да на всё обратите внимание.
        Невский_ЗУ
        1. himRa Сегодня, 13:34
          Цитата: Невский_ЗУ
          Люди, тема так или иначе касается Украины. Вот, вчера была годовщина налёта украинских ВВС на некогда украинские города. Поскольку сайт о военной тематике, вот вам материал интересный, не забывайте пожалуйста о "подвигах" ваших бывших сослуживцев и коллег. Видео приводит в тонус после 3 лет усталости от обсуждения вируса свидомости. Обратите внимание на фамилии, да на всё обратите внимание.

          Такие события нельзя забывать ! Суд будет,уверен!
          himRa
      2. Монархист Сегодня, 13:34
        На данный момент действительно строительство Ж/Д обходится в приличную сумму,но Ж/Д строятся в расчет на длительную и эксплуатацию и окупаемость
        Монархист
    3. Володин Сегодня, 13:18
      Цитата: злой партизан
      Все говорят, что железка проходит по территории ЛНР и делают вывод, что мол Россия отгораживается от ЛНР.


      Железка проходит по той территории Луганского региона, который контролируется Киевом.
      Володин
    4. seti Сегодня, 13:20
      Работа титаническая очень дорогая но и очень нужная.
      seti
    5. vch Сегодня, 13:27
      Врут. Железка проходит по территории Ростовской области. На территорию ЛНР не заходит.
      vch
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:08
    120 км. путей а пишут в статье как будто речь о военной операции или стройке века.
    Рабинович_007
    1. rotmistr60 Сегодня, 13:11
      Рабинович, а не желаете хотя бы пару денечков повкалывать на строительстве ж/д, тогда может поймете как даются километры прокладки. А главное здесь, что в обход Украине.
      rotmistr60
      1. Рабинович_007 Сегодня, 13:14
        Тяжёлый труд, представляю.
        Рабинович_007
      2. Володин Сегодня, 13:15
        Конечно, он не желает. Это называется, лишь бы ляпнуть. Просто понятия не имеет человек, что значит проложить 120 км железной дороги посреди чернозёмов - с нуля, да ещё и с инфраструктурой - ЛЭП, водоотводными сооружениями и прочим.
        Володин
    2. svp67 Сегодня, 13:11
      Цитата: Рабинович_007
      120 км. путей а пишут в статье как будто речь о военной операции или стройке века.
      Ну конечно не стройка века, но уж точно военная операция, раз для её прокладки и обустройства решили Железнодорожный Войска России привлечь
      svp67
      1. сибиралт Сегодня, 14:27
        Во времена главного железнодорожника Аксененко на Алтае много ж. дорог испарилось вместе с медными троллеями, опорами и шпалами. причем за одно лето. Новые строить как бы нет надобности.
        сибиралт
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:12
      Рабинович -стройка стройке рознь , это не новый магазин в мегаполисе, это стратегически важный участок железной дороги.
      Изгоняющий либероидов
      1. Смог Сегодня, 13:20
        Ви таки думаите, что Рабинович_007 (Агент что ли?) можеть отличить мегаполис от магазина laughing ?
        Смог
    4. krops777 Сегодня, 13:47
      120 км. путей а пишут в статье как будто речь о военной операции или стройке века.


      Да это очень печально, что такая махина как РЖД может за год построить всего 120км железных дорог да еще и не электрифицированных это при том что перевозки растут каждый месяц, да еще и тотальная оптимизация всего и вся, стыдно за родное РЖД. sad
      krops777
    5. avt Сегодня, 13:47
      Цитата: Рабинович_007
      120 км. путей а пишут в статье как будто речь о военной операции или стройке века.

      Ищите поисковиком ,,рокада"и будет вам знание .
      Цитата: svp67
      , раз для её прокладки и обустройства решили Железнодорожный Войска России привлечь

      Только полотно РЖД кладёт.
      avt
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:09
    Тем временем, где то в на укроине в это время обсуждают зачем эту дорогу строить, если ее можно было нарисовать на карте а деньги поделить? ??? wassat
    Изгоняющий либероидов
  4. himRa Сегодня, 13:09
    Все правильно!если они уже плату за пролет спутников хотели брать...
    И есть у них удобная "общественная" организация ПС для давления на соседей,чуму - изолируют!
    himRa
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:13
      Рахим hi -Если допрыгнут до спутника, то пускай с него деньги и требуют lol drinks
      Изгоняющий либероидов
      1. himRa Сегодня, 13:19
        Хм..хм вроде как и прыжки чуток ниже стали ,устали видимо братки не могут даже ГЭС на днестре достроить уже 35 лет попрошенко вот даже бутылку в основание заложил ...может поможет... laughing
        himRa
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    Малой кровью построили. Быстро и организовано. Совершенно необходимая "врезка", в обход неадекватного соседа. Который может в любой момент сделать "блокаду", или ещё чего похуже. А там и пассажирские поезда ходят...
    Горный стрелок
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 13:13
    Чёт слабовато работают за такие бабки.Или чайку много закупили?БАМ быстрее построили.
    ВЕРЕСК
    1. Володин Сегодня, 13:16
      Ждём Вас на подмогу
      Володин
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:18
        Мне БАМа хватило.На вас посмотреть-ничего толком не можете.Пока вам деды пендаля не дадут.
        ВЕРЕСК
        1. Володин Сегодня, 13:23
          Цитата: ВЕРЕСК
          ничего толком не можете

          Ну так в таком случае будем ждать вашей "дедовской" помощи.

          Есть идеи - подскажите, есть силы - лопату в руки и вперёд, есть средства - помогите материально. А нравоучительства с дивана оставьте себе.
          Володин
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:29
            Насчёт идеи-может сооружу.Но Вы,как я понимаю-руководитель.Умейте работать с людми.Метод кнута и пряника действует. Приехать к Вам не смогу.Смысла нет.Меня и здесь неплохо кормят.
            ВЕРЕСК
            1. Монархист Сегодня, 14:09
              Вереск, если Вы не можете приехать" меня и здесь неплохо кормят", пожелание:" кушайте на здоровье,но не обляпайтесь"( мы в детстве так говорили) и просьба:МОЛЧА кушать
              Монархист
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:12
                пожелание:" кушайте на здоровье,но не обляпайтесьВ чём проблемы?Народу на стройке не хватает?Тады ,вам,монархистам-удачка подвернулась.Только когда вас кормить будут-не подавитесь,случайно.Чтоб мне радость недоставить.
                ВЕРЕСК
          2. himRa Сегодня, 13:43
            Цитата: Володин
            Есть идеи - подскажите

            А Вы слушать то будете?
            Есть не какие то розовые идеи,есть давно проверенные способы...
            Все новое это хорошо забытое старое!
            Выж щас все копируете на западе и уверены что советские методы и правила устарели! Вот когда шишек набьете тогда будете слушать внимательнее ...
            himRa
        2. himRa Сегодня, 13:28
          Цитата: ВЕРЕСК
          Мне БАМа хватило.На вас посмотреть-ничего толком не можете.Пока вам деды пендаля не дадут.

          - веселей ребята
          - выпало нам
          - строить путь железный
          - а короче- БАМ!
          Точно пока не подскажешь никак не умеют быстро работать! drinks laughing
          himRa
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:32
            Да,ладно,земляк. Один корпус НПО ПМ (ОАО ИСС) третий год строят.Вот те и прикалывание.А эту песню я ещё в детстве орал.Тебе не понять первого "бичевоза",и первого транспортника.
            ВЕРЕСК
            1. himRa Сегодня, 14:15
              Цитата: ВЕРЕСК
              Один корпус НПО ПМ (ОАО ИСС) третий год строят.Вот те и прикалывание.

              Да ,земляк,но ведь не все так плохо в современной России ...тоже работают ребятки ,вот хотябы пример:
              раньше, при СССР,панельный дом строили 3 года!
              сейчас сам знаешь, за год сдают...
              Про качество разговор другой а вот стали в 3 раза быстрее строить,при чем со всей ифраструктурой ...парковки,дороги,магазины ...
              himRa
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:28
                Это у вас в крае так.У нас-полный крындец.Правда пару девятиэтажек обещают сдать к февралю следующего года.Пара лет всего.Там красноярцы работают.Я им верю.Там квартира у меня.А с градообразующими предприятиями-не так всё весело.
                ВЕРЕСК
    2. Смог Сегодня, 13:21
      Так ,это... Комсомольцы кончились.
      Цитата: ВЕРЕСК
      БАМ быстрее построили.
      Смог
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:22
        Вот то-то и оно-то.
        ВЕРЕСК
      2. Masya Masya Сегодня, 13:31
        Так ,это... Комсомольцы кончились.

        Не расстанусь с Комсомолом, Буду вечно молодым! wink
        Masya Masya
        1. Смог Сегодня, 13:34
          Цитата: Masya Masya
          Буду вечно молодым!

          А куда мы денемся с подводной лодки!? love laughing
          Смог
          1. sabakina Сегодня, 13:57
            Вы будете смеяться, но я из комсомола официально не вышел (90-проклятые, шурум-бурум полный тогда был).
            sabakina
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:15
              я из комсомола официально не вышелТак.Это.Взносы,или как они сейчас обзываются,платил?Нет?Блин.Я то-же.
              ВЕРЕСК
              1. sabakina Сегодня, 14:39
                Не платил. Сижу и думаю, приставы придут или нет? С одной стороны-не платил, с другой стороны-власть не Советская, кому платить? Мдя, без поллитра не разберёшься. Пойду к Пашке за РПД!
                sabakina
                1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:54
                  Ну,Сабакина,зафигачил зогогулину к трымбу.Тоже потопаю за помогаловым.
                  ВЕРЕСК
    3. Serg65 Сегодня, 13:22
      Цитата: ВЕРЕСК
      Чёт слабовато работают за такие бабки

      Serg65
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:24
        Нежно.Подробности нужны?
        ВЕРЕСК
        1. Serg65 Сегодня, 13:34
          А как же!!! Конечно нужны! Я БАМ строил, а потом Байконур! Вышку на 5 -м километре от Чихуяновска знаешь - тоже я строил! Строитель wassat
          Serg65
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:01
            Я БАМ строил, а потом Байконур!Ну-флаг Вам в руки и премию на шею.Надеюсь,с вышки не сильно больно ударился?Строй дальше.
            ВЕРЕСК
            1. Serg65 Сегодня, 14:09
              Цитата: ВЕРЕСК
              Строй дальше.

              laughing Ну что, "дочка крымского офицера". расскажи. как ты БАМ строил?
              Serg65
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:18
                Ну ка,дочка дибилоида,подскажи,где я писал,что БАМ строил?Развелось удодов на сайте.А вроде нелохой парень был.Чего-то 65-й ты скурвился.Я на любимую твою мозоль наступил?Я жил тогда на участке Северобайкальской трассы.Если про историю рассказать -обращайся.Не будешь выглядить тупым.
                ВЕРЕСК
                1. himRa Сегодня, 14:37
                  Вереск,земляк -не принимай так близко к сердцу...мало ли инсультников "воюют" на сайте ...нервов не хватит!
                  himRa
                  1. Serg65 Сегодня, 14:49
                    Цитата: himRa
                    мало ли инсультников "воюют" на сайте ...нервов не хватит!

                    Рюмочку коньячку на ночь принимайте - сердце болеть не будит и нервы подлечите!
                    Serg65
                    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:09
                      Следующий будет явно не Макейн.С такой грамотностью.Флаг поменяй на полосатый.
                      ВЕРЕСК
                  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
                    Да я не на нервах.Просто слишком много правильных нынче развелось.Завтра мои в край едут.Я за руль не сяду.Пофестивалю здесь.Родня в Зелёной Роще.
                    ВЕРЕСК
                2. Serg65 Сегодня, 14:47
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Ну ка,дочка дибилоида,подскажи,где я писал,что БАМ строил?

                  laughing Чё недоношенный. память отшибло?
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Мне БАМа хватило

                  Я так посмотрю, ты прям разносторонний специалист? И в реакторах понимаешь, и отличник ПВО - прям вундеркинд?
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Чего-то 65-й ты скурвился.

                  А как не скурвиться? Терпеть не могу. когда начинают пяткой в грудь себя бить? И орать на весь Мир...все дибилы, один я крутой! Вот вроде ты 20 лет отслужил, вроде вертолётчик - че хвастливый такой?
                  Serg65
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:05
                    Я в отличии от некоторых-вообще скромный.Да,БАМ пережил ещё пацаном.Всю трассу от Северобайкальска до Северомуйска и далее до Тынды не только обьехал,но и пешком прошёл.Да,в авиации соображаю.20 лет не выкинуть.Реакторы-так я сейчас на них и работаю.15 лет уже.Язвительные коментарии принимаются круглосуточно.С 4.00 до 17.00.Такса-один юань.За букву.Если пишите иероглифами-доллар за штрих.
                    ВЕРЕСК
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:15
    Чего то долга они (8 батальонов и рабочие ОАО "РЖД") ее строят уже два года как...
    https://topwar.ru/73910-zheleznodorozhnye-voysk-r
    f-pristupili-k-stroitelstvu-vetki-v-obhod-ukrainy
    .html
    DOCTOR ZLO
    1. svp67 Сегодня, 13:20
      Цитата: DOCTOR ZLO
      Чего то долга они (8 батальонов и рабочие ОАО "РЖД") ее строят уже два года как...

      Провести линию на карте конечно ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее и легче, а ведь перед прокладкой необходимо провести КУЧУ различных подготовительных работ, что бы просто понять, где её можно укладывать, а где нет. А мосты через речушки перекинуть, а электросеть подвести... Работы действительно много, дорогу ведь не на пять дней прокладывают, а на долго...
      svp67
    2. Монархист Сегодня, 14:00
      Д,октор,а Вы не хотите помочь строить? Тогда мигом достроят
      Монархист
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:05
        Цитата: Монархист
        Д,октор,а Вы не хотите помочь строить? Тогда мигом достроят

        А Вы злой, как пропивать аванс на строительство ж/д ветки так МО РФ и ОАО "РЖД", а как строить так я, переадресуйте свой совет своим родным....
        DOCTOR ZLO
  8. Арон Заави Сегодня, 13:17
    Что ж развод, так развод. Может оно и для РФ лучше.
    Арон Заави
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:21
      Что ж развод, так разводГлавное-пошлину заплатить.
      ВЕРЕСК
      1. sabakina Сегодня, 13:52
        ВЕРЕСК. госпошлина, ГОС!
        sabakina
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:35
          Дико извиняюсь.Ты чего материшься?Чего такое ГОС?
          ВЕРЕСК
          1. himRa Сегодня, 14:57
            Цитата: ВЕРЕСК
            Дико извиняюсь.Ты чего материшься?Чего такое ГОС?

            Государственная значит ...кхе,кхе ...
            А вот насчет комсомольских взносов этт надо посчитать,однако....
            Копеек по 30 платили ,бешенные деньги! ДВА мороженных можно было купить!
            Собсно ,попали вы ребятки за столько то лет! tongue
            himRa
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:20
              Сабакина.Пора гаситься.Однако на нас скоро :himRa приставов науськает.Где я найду 30 копеек за месяц.Банки грабить не умею.Да и нет их у меня...
              ВЕРЕСК
  9. LÄRZ Сегодня, 13:36
    Напоминаем, что по планам ветка железнодорожного полотна в обход территории Украины должна быть введена в эксплуатацию и к осени 2017 года.
    Тлоько бы по срокам не получилось бы как с ПАК ФА.
    Железнодоро́жная линия в обхо́д Украи́ны — строящаяся двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяжённостью 137,5 км в стороне от государственной границы России и Украины. В перспективе рассматривается в качестве элемента инфраструктуры проектируемой высокоскоростной магистрали «Москва — Адлер». Предполагаемый срок запуска трассы — 15 августа 2017 года На новом участке магистрали планируется построить новые железнодорожные станции Зайцевка и Сергеевка в Воронежской области, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченко́во в Ростовской области, а также мост через реку Белая Калитва Строительство первого участка между станциями примыкания Журавка (ЮВЖД) и Миллерово (СКЖД) началось в 2015 году.

    Земляное полотно возводят Железнодорожные войска Вооружённых сил Российской Федерации. Также железнодорожные войска производят укладку рельсошпальной решётки. Другие виды работ ведут гражданские организации. По сообщению пресс-центра ОАО «РЖД», общая готовность к январю 2017 года составляла 47 %. К концу 2016 года была построена большая часть искусственных сооружений — 70 объектов (71 %), отсыпано 34,3 млн м³ земляного полотна (86 %), уложено 40,2 км звеньев верхнего строения пути (12 %).
    В начале февраля готовность составляла 50 % Железная дорога двухпутная электрифицированная. Проект предусматривает большой объём земляных работ — 40 млн м³, что позволит выровнять перепад высот и использовать магистраль как часть скоростного хода «Центр — Юг».

    Основные характеристики:

    эксплуатационная длина участка Журавка — Миллерово 122,5/137,5 км;
    развернутая длина пути — 294 км;
    проектная скорость подвижного состава — 160 км/ч;
    максимальный вес поезда — до 7,1 тыс. тонн;
    пропускная способность (интенсивность движения) — до ста сорока пар поездов в сутки,
    тип тока — переменный 50 Гц, 25кВ
    общая стоимость реализации проекта — около 55 млрд руб.
    начало эксплуатации — сентябрь 2017 г. (предварительная информация)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%
    D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D
    0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D
    1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A3
    %D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
    LÄRZ
    1. sabakina Сегодня, 13:51
      ПАК ФА- современье, ж/д мы строим с 18 века. Учись, студент.
      sabakina
      1. LÄRZ Сегодня, 14:14
        Цитата: sabakina
        ПАК ФА- современье, ж/д мы строим с 18 века. Учись, студент.

        "Кто сказал и не сделал, тот обезьяна. Кто сказал и сделал, тот тигр. Кто не сказал, но сделал, тот лев". Чего зазря трындеть:"Будет готово тогда-то, запустим тогда-то..." Сделали, запустили, заработало нормально, вот тогда и можно говорить. А так... Не удивлюсь, если заявленные сроки сдачи ж/д ветки будут сдвинуты.
        ж/д мы строим с 18 века.
        С 19 века.
        Учись, студент.
        LÄRZ
        1. sabakina Сегодня, 14:21
          Если сильно воровать не будут-сделают в срок!
          sabakina
        2. himRa Сегодня, 15:16
          Цитата: LÄRZ
          С 19 века

          Вот вы все такие "умные" дети ок гугла...
          1837 год это какой век?
          Каждый суслик -агроном!
          himRa
  10. Вас Влад Сегодня, 13:38
    Это Украина в один пояс, один путь не вписалась!Про прыгали...Теперь не инфраструктуры не транзита...Теперь главное выше прыгать,выше.
    Вас Влад
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:48
      Существующая ветка проходит через Луганскую область Украины, соответственно (при окончании строительства РФ обходной ветки) в будущем может быть тоже задействована в параллельном режиме, в т.ч. и для переброски РФ своей В и ВТ....
      DOCTOR ZLO
  11. sabakina Сегодня, 13:50
    Вот там мы изменяем ландшафт. А кто то смеялся, после просмотра фильма "ДМБ".
    sabakina
  12. Gnol Сегодня, 13:54
    Объясню для чего гражданские специалисты! Они идут за вояками и переделывают идут матерятся и переделывают! Там гражданкой техники тяжёлой 300 единиц это я не считаю ту что стоит для перекладки газопроводов!
    Gnol
  13. Монархист Сегодня, 13:57
    Цитата: Смог
    Ви таки думаите, что Рабинович_007 (Агент что ли?) можеть отличить мегаполис от магазина laughing ?

    Захочет купить продуктов или какую-то вещь отличит
    Монархист
  14. Градиент 3 Сегодня, 14:53
    В ходе советско-финской войны, в 1940 году, за 47 рабочих дней, в исключительно тяжелых зимних погодных условиях, была построена 132 километровая железная дорога Петрозаводск — Суоярви.
    А сейчас...177.2 км....Уже почти год...тянут...Потянут...
    Вот был... генерал-полковник А. М. Крюков...
    Который начал ...строительство БАМа...
    Алексей Михайлович...Улыбнулся бы...Грустно..
    Градиент 3
  15. himRa Сегодня, 15:05
    Цитата: Serg65
    Цитата: himRa
    мало ли инсультников "воюют" на сайте ...нервов не хватит!

    Рюмочку коньячку на ночь принимайте - сердце болеть не будит и нервы подлечите!

    Спасибки за совет,отказался от спиртного,здоровья нет ...банька вот еще выручает от всех болезней ...и Вам посоветую спокойнее реагировать когда другие баян растягивают! drinks все мы люди,все человеки у каждого свои тараканы,до оскарблений не стоит опускаться ,тем более это интернет и отвечать за слова никто не будет
    himRa
  16. ротмистр Сегодня, 15:33
    А до дедушки Ленина. точнее до его мудрой национальной политики, эти земли принадлежали России.
    ротмистр
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