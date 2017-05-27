Зюганов призвал соратников не дать прозападным силам монополизировать уличный протест
Выступая на 17-м отчётно-выборном съезде КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов сделал заявление, которое обратило на себя особое внимание. По словам Зюганова, западные и прозападные силы сегодня явно повышенное внимание уделяют уличным протестам для продвижения своих интересов. Геннадий Зюганов предложил соратникам по партии не дать возможности прозападным силам и радикалам монополизировать уличные протесты, явно имея в виду то, во что в итоге вылился украинский майдан.
Интерфакс приводит заявление лидера Компартии:
Зюганов отмечает, что за последние несколько лет КПРФ провела более полусотни всероссийских акций, при этом покритиковал Кремль за то, что не все акции власть позволяет КПРФ провести. Из заявления лидера партии:
По сути, это призыв к однопартийцам и сочувствующим к недопущению уличной победы тех сил, перед которыми изначально ставится задача по нанесению наибольшего вреда конституционному строю РФ.
Интерфакс приводит заявление лидера Компартии:
В повестке дня партии - активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально. Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами, особое внимание партии и комсомола надо уделить молодёжи; она показала готовность к активным уличным выступлениям. «Оранжевые» оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны к недобрым временам Ельцина и Гайдара.
Зюганов отмечает, что за последние несколько лет КПРФ провела более полусотни всероссийских акций, при этом покритиковал Кремль за то, что не все акции власть позволяет КПРФ провести. Из заявления лидера партии:
Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам. Нам нужно активизировать борьбу за свободу политической деятельности на улице, придать свежее дыхание различным формам протеста. Темы наших лозунгов должны быть актуальны и конкретны. Нужно "бить в нерв" общественной атмосферы.
По сути, это призыв к однопартийцам и сочувствующим к недопущению уличной победы тех сил, перед которыми изначально ставится задача по нанесению наибольшего вреда конституционному строю РФ.
Использованы фотографии: https://kprf.ru
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