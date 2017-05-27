Зюганов призвал соратников не дать прозападным силам монополизировать уличный протест

В повестке дня партии - активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально. Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами, особое внимание партии и комсомола надо уделить молодёжи; она показала готовность к активным уличным выступлениям. «Оранжевые» оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны к недобрым временам Ельцина и Гайдара.

Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам. Нам нужно активизировать борьбу за свободу политической деятельности на улице, придать свежее дыхание различным формам протеста. Темы наших лозунгов должны быть актуальны и конкретны. Нужно "бить в нерв" общественной атмосферы.