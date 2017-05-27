15:41 27 мая

Зюганов призвал соратников не дать прозападным силам монополизировать уличный протест

Выступая на 17-м отчётно-выборном съезде КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов сделал заявление, которое обратило на себя особое внимание. По словам Зюганова, западные и прозападные силы сегодня явно повышенное внимание уделяют уличным протестам для продвижения своих интересов. Геннадий Зюганов предложил соратникам по партии не дать возможности прозападным силам и радикалам монополизировать уличные протесты, явно имея в виду то, во что в итоге вылился украинский майдан.

Интерфакс приводит заявление лидера Компартии:
В повестке дня партии - активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально. Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами, особое внимание партии и комсомола надо уделить молодёжи; она показала готовность к активным уличным выступлениям. «Оранжевые» оппозиционеры лишь используют антикоррупционную риторику для возвращения страны к недобрым временам Ельцина и Гайдара.





Зюганов отмечает, что за последние несколько лет КПРФ провела более полусотни всероссийских акций, при этом покритиковал Кремль за то, что не все акции власть позволяет КПРФ провести. Из заявления лидера партии:
Зажимая нас, власть открывает клапан самым разрушительным, фашиствующим силам. Нам нужно активизировать борьбу за свободу политической деятельности на улице, придать свежее дыхание различным формам протеста. Темы наших лозунгов должны быть актуальны и конкретны. Нужно "бить в нерв" общественной атмосферы.


По сути, это призыв к однопартийцам и сочувствующим к недопущению уличной победы тех сил, перед которыми изначально ставится задача по нанесению наибольшего вреда конституционному строю РФ.

Использованы фотографии: https://kprf.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. Olegater Сегодня, 13:53
    Очнулся. А раньше где был со своими высказываниями и опасениями? Если Ты Зю. лидер партии и при этом в гос.думе почему не поднимаешь острые социальные и политические проблемы в думе? А может ты начал на волне противостояния приобретать политические бонусы на будущие выборы и боишься потерять материальный доход? К стати, все эти "патриотические движения" будут применяться всеми полит партиями - набрать очки.
    Как это не приятно - лично для меня.
    Olegater
    1. Pirogov Сегодня, 14:00
      Цитата: Olegater
      Очнулся. А раньше где был со своими высказываниями и опасениями?

      А моё мнение всё правильно Зюганов сказал и во время ,а острые социальные проблемы ,нужно решать ,а не усугублять майданами .
      Pirogov
      1. Olegater Сегодня, 14:06
        Я с Вами не согласен. Почему его партия с голосами в думе не решает эти самые вопросы? Я не вижу что бы он создал коалицию в противовес тем решениям, которые усугубляют эти проблемы. Где он был, когда принимали антинародную систему отупления в области обучения ливаном и его гопкомпанией. Или сокращения медпунктов на селе? Такое ощущение, что его действия направлены на окончательную дискредетация идей "власть для народа" а не наоборот.
        Olegater
        1. Татьяна Сегодня, 14:49
          Зюганов прав! Только вот денег для массовости на оплату участникам на протестующих митингах у либералов и компрадоров гораздо больше, чем у коммунистов!
          Обывателей-потребителей глобалисты для участия в своих митингах покупают из народа - и многие беспечно - по дурости своей - продаются.
          Политическая коррупция достигла давно самых низов общества.
          Татьяна
        2. Владимир 38 Сегодня, 15:01
          Зюганов, к сожалению, много говорит,но ничего не делает.. Впрочем и как все остальные. Но в его силах было в свое время многое изменить. Не сумел, забоялся. По этому, ему нужно менять лицо партии. Ставить нового человека.Добавлять прогрессивные идеи, которые соответствуют духу времени и активно бороться за голоса. У него сейчас опять появляется реальная возможность.. Но думаю опять не воспользуется. И да, с Вами полностью согласен.
          Владимир 38
        3. Игорь Половодов Сегодня, 15:29
          Они в меньшенстве... Увы...
          Игорь Половодов
        4. alexmach Сегодня, 15:29
          Он конъюнктурщик и приспособленец. Бесполезный бюрократ.
          alexmach
      2. dauria Сегодня, 14:27
        А моё мнение всё правильно Зюганов сказал и во время


        Больше Зюганова для дискредитации коммунизма и невозможности к
        возврату никто не сделал, даже Чубайс с Абрамовичем. wassat Те хоть в "защитников народа" не наряжаются. Спасибо тебе , дядюшка Зю, ты честно промурыжил для буржуинов целое поколение, можешь уходить на покой.
        dauria
    2. Вас Влад Сегодня, 14:06
      Цитата: Olegater
      Очнулся.

      Он не очнулся,а скорее всего на помощь Навальному спешит!
      Вас Влад
    3. сибиралт Сегодня, 14:29
      Оппа Зюганова на Поклонной замечена не была. Зато на Болотной шныряла массово. laughing
      сибиралт
      1. yuriy55 Сегодня, 15:09
        Если представить ГД, как псарню, то вся эта российская оппозиция похожа на выбракованных по разным признакам, не попавшим в "элитное" подворье собак. На охоту их не берут: нюх не тот, слабая хватка и резвость... no Выставить на ответственные государственные должности нельзя: экстерьер выдаёт "неблагородное" происхождение... fool Разделаться жестоким образом рука не поднимается... crying А где гарантия, что в результате разных "случек и случаев" не появятся им подобные? belay А так прижились, убогие. Из всего вреда только кучки экскрементов. Так на это есть уборщица. Народ им симпатизирует видя в их возне какую-то возможность защиты интересов. Они даже сбились в стаи. Некоторые норовят куснуть, громко лают... stop Простите, что может сделать кокер-спаниель против кавказца? belay Какое сопротивление окажет болонка русской борзой? laughing
        А так, все вроде при деле...
        Зюганов, вероятно, умный и грамотный человек. Много читает, говорит, пишет книги... stop НО!!!
        НЕЛЬЗЯ ЖЕ ПОСТОЯННО ПУДРИТЬ ЛЮДЯМ МОЗГИ ПОСТУЛАТАМИ О СВЕТЛОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ БУДУЩЕМ
        Как этот мужчина объясняет название партии? Что он хочет предложить вместо социализма?
        yuriy55
    4. лаврентий павлович Сегодня, 15:08
      Людей на улицы надо было выводить, когда выборы у алканавта выиграл и забирать власть при поддержки большинства населения страны. Испугался и народ отвернулся, а сейчас спокойно лежит под нынешней властью.
      лаврентий павлович
    5. Владимир Постников Сегодня, 15:18
      Цитата: Olegater
      А раньше где был со своими высказываниями и опасениями?

      Вы имели в виду где он был последние 24 года (с октября 1993)?
      Да, именно. Где он был? И кто такая КПРФ? Мой товарищ утверждает, что это проект Кремля (как и ЛДПР, и едроссы с правороссами), который находится на его содержании.
      До 1993 ВВП России был не меньше китайского. А теперь где он, Китай? Сегодня в Китае строят, строят, и строят. А в России ..., ..., и ....
      Кстати, мне было бы интересно, если бы провели соцопрос на эту тему, что следует употребить вместо многоточия.
      Варианты ответов:
      1. Строят;
      2. Заботятся о процветании страны;
      3. Заботятся о душе;
      4. Воруют;
      5. Разводят морковку;
      6. Другое.
      Владимир Постников
      1. Olegater Сегодня, 15:27
        До 1993 ВВП России был не меньше китайского. А теперь где он, Китай? Сегодня в Китае строят, строят, и строят. А в России ..., ..., и .... Вариант 4,4,4,4,4,4 и немного 6. laughing
        Многоуважаемый Владимир Постников благодарю за хороший юмор!!!!!!!!!
        Olegater
  2. rotmistr60 Сегодня, 13:53
    не дать возможности прозападным силам и радикалам монополизировать уличные протесты

    Прекрасно, кто же против. Но Геннадию Андреевичу нужно напомнить, что коммунисты ни раз ходили в одной колонне с "недовольными оппозиционерами" и др. сбродом.
    rotmistr60
    1. GRF Сегодня, 14:14
      Я против, и тех и других и прочих ибо.
      Уличные протесты, это первый шаг к гражданской войне, беспорядкам, хаосу в наглых руках, и они обязательно найдутся...

      Я за то, что
      Должны быть постоянные, цивилизованные механизмы для выражения воли народа и обязательного учета мнения большинства.

      Референдумы по многим моментам развития страны, должны быть обыденностью.

      А подстрекателей нужно отравлять подальше на пмж.
      GRF
      1. Владимир 38 Сегодня, 15:09
        Цитата: GRF
        Я за то, что
        Должны быть постоянные, цивилизованные механизмы для выражения воли народа и обязательного учета мнения большинства.
        Референдумы по многим моментам развития страны, должны быть обыденностью.
        А подстрекателей нужно отравлять подальше на пмж.

        Так все за это, нет здравых людей, которые хотели бы революции.. Но у нас в стране, видно по другому ничего не решается. Механизмы для выражения воли народа не работают. На волю народа дружно забили все имеющиеся партии и в едином экстазе грабят, проедают, народные деньги и лоббируют собственные интересы.Какого народа интересы отстаивает гос дума у нас? Вы помните хоть один закон, который направлен на улучшение качества жизни народа? Все доят только. Кто нибудь слышит народ? Слушаю порой какие инициативы выдвигают, волосы дыбом встают. А мы всю эту братию кормим. Если так и будет продолжаться, обязательно что то вспыхнет, а запад с удовольствием дров подкинет.
        Владимир 38
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:54
    Отберите у него микрофон, иначе дедушка Зю наговорит себе на три пожизненных. ... fool
    Изгоняющий либероидов
    1. kepmor Сегодня, 13:59
      у него с жириком и мироном пожизненная "кремлёвская крыша"...эти не тюрьмы боятся, а гнева куратора своего...
      kepmor
  4. Монос Сегодня, 13:55
    Круто! Зюганова вернули на его грядку "политической борьбы" А то зажирели там в парламентах. Свою поляну либерздяем отдали. smile
    Монос
    1. himRa Сегодня, 14:26
      Цитата: Монос
      Круто! Зюганова вернули на его грядку "политической борьбы" А то зажирели там в парламентах. Свою поляну либерздяем отдали. smile

      Стесняюсь спросит ......
      За чей счет сей "банкет" кто печеньки будет носить ?
      Не плохо устроились карманные опозиционеры..!
      himRa
    2. avt Сегодня, 15:08
      Цитата: Монос
      Круто! Зюганова вернули на его грядку "политической борьбы"

      bully bully bully
      Цитата: Million
      Зюганов-обычная политическая проститутка,не имеющего никакого отношения к коммунистам

      Причём со стажем , вовремя приватизировавшая ошмётки КПСС. Просто поищите и обрящете КТО у ,,прораба перестройки" замом был.
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      но кпрф выродилась до партии третьего сорта, и существует еще на славе и за счет заслуг КПСС времен послевоенного Советского Союза.

      Это ВООБЩЕ не партия , а клуб ностальгирующих по СССР с отдельным залом для VP клиентов , в который рядовым посетителям , даже при наличии клубной карточки, вход категорически запрещён.
      avt
  5. Million Сегодня, 13:56
    Зюганов-обычная политическая проститутка,не имеющего никакого отношения к коммунистам
    Million
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:11
      Емко и в самую точку..
      Цитата: Million
      Зюганов-обычная политическая проститутка,не имеющего никакого отношения к коммунистам
      Владимир 38
  6. Mavrikiy Сегодня, 13:56
    Зюганов призвал соратников не дать прозападным силам монополизировать уличный протест
    Точно, монополию КПРФ! Спал 10 лет, может у кого снатворное есть, нужно помочь очередному медведю.
    Mavrikiy
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:57
    Как не прискорбно , но кпрф выродилась до партии третьего сорта, и существует еще на славе и за счет заслуг КПСС времен послевоенного Советского Союза.
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 14:20
      существует еще на славе и за счет заслуг КПСС времен послевоенного Советского Союза.

      Masya Masya
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:00
    Зюганов лично для меня перестал существовать как политик, когда "сдал" выигранные выборы Ельцину. А сейчас - типичный оппортунист, по определению Ленина. Коммунистическая идеология строится на отрицании капитализма. А что собирается делать дядя Зю?
    Горный стрелок
    1. kepmor Сегодня, 14:06
      как что?...и дальше "крушить и отрицать", являясь владельцем "нехилого" бизнеса с сотоварищами...
      kepmor
  9. max51423 Сегодня, 14:14
    Как писал ранее, если бы лидером КПРФ стал бы любой, посто случайный человек, сейчас бы правящей партией была бы КПРФ (да и президент был бы из коммунистов). Коммунисты позиционируют себя как главные оппоненты нынешней власти, но за все эти годы они ни одного шага не сделали что бы упрочить свои позиции. Кто им мешал самим создать аналог Навальновского ФБК и составить ему конкуренцию? Возможно они в доле, и пилить сук на котором сидишь глупо.
    max51423
  10. Ст.пропорщик Сегодня, 14:15
    Очень нравятся деятели наподобие Зюганова и ДАМа. " НАДО СДЕЛАТЬ". Вашими благими намерениями вымощена дорога в ад. У одного весь гос .аппарат под рукой , у другого 10 млн соратников в стране. Извините за интимные подробности - делать будет ВВП, резонный вопрос - Вы ребята при каких делах?
    Ст.пропорщик
  11. Банный Сегодня, 14:16
    Коммуняки РФ-филиал ЕдрА у дяди Зю хохотало уже в Майбах не пролазит бедолага оппозиционер))) с такой ряшкой и партийцы такие же прилипалы вон одного аж на Украину занесло)))
    Банный
  12. APASUS Сегодня, 14:19
    Можно по разному относиться к коммунизму,успехах и проблемам СССР,но относиться к Зюганову хорошо нельзя.Этот болтун не хуже Жириновского,знает как продать свои голоса
    APASUS
  13. Великанов Сегодня, 14:20
    Я с утра всплакнул от умиления, прочитав новость:
    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о стоимости стадиона «Санкт-Петербург».

    «Стадион «Санкт-Петербург» самый дорогой в мире? Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр — а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч «квадратов», — цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется.
    И какое же значение вкладывает в слово "дорого" г-н Албин?
    Великанов
  14. 777-3-59-97 Сегодня, 14:24
    активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально.

    777-3-59-97
    1. Александр романов Сегодня, 14:46
      Цитата: 777-3-59-97
      777-3-59-97

      В Молдавии вином отметишь и на том,всё закончиться wassat
      Александр романов
  15. grm Сегодня, 14:35
    КПРФ давно уже стали помощником партии Единой России для создания видимости демократии.

    Зюганов критикует власть, но так, что его критика создана для того, чтобы в народе ощущалось присутствие ещё каких то сил. В реальности его критика создана, чтобы взять немного голосов для себя и своих приближенных и потом сидеть и не оказывать никакого влияния на власть.

    Все его акции созданные для вида никогда не представляли опасности для власти.

    А за получение тёплых мест Зюганов будет сейчас отрабатывать и линию партии Единой России и критиковать единственную реальную альтернативу власти - Навального, который помимо того, что показал как ворует власть, смог ранее вывести на митинги столько людей, столько не видели уже оооочень давно. Сейчас он ещё и штабы открывает почти в 200 городах и очень успешно.

    Скоро будет митинг и Зюганова и тут используют, так как ранее Зюганов для вида критиковал власть, то теперь он вроде как может критиковать и Навального и показать, что критика Навального идёт не только из Кремля.

    Сейчас будут пугать майданами и прочим и думать, что народ будет и дальше верить чуши, что власть все делает для народа и те, кто придут после них к власти угробят страну. И это им все надо, чтобы дальше грабить страну кидая остатки с барского стола голодающим пенсионерам и нищим учителям, врачам и прочим, кто получают в месяц меньше, чем стоят серебряные чайные ложечки, что роснефть хотела закупить недавно, но отменила под давлением.
    grm
  16. LÄRZ Сегодня, 14:38
    Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами
    Ну так делай! Кто вам мешает? Всё в ваших руках. Чего зазря с трибуны воздух сотрясать. Конкретный "выхлоп" должен быть, уж коль озадачились этим вопросом.
    LÄRZ
  17. Градиент 3 Сегодня, 15:13
    Жаль, что Зюганов...
    Не дает....возможность молодежи...
    Возглавить партию...
    Идеи коммунизма и социализма...
    За ними...Будущее человечества...
    Градиент 3
  18. samarin1969 Сегодня, 15:17
    А что это он "вдруг"?...Был респектабельным главой думской партии и вдруг подался в сторонники "народного гнева"?...Даже если научится курить сигары - на Че Гевару не похож. wink
    Похоже Геннадия Андреевича попросили изобразить "оппозицию". Будут толкаться с национальной гвардией за красные флаги.
    samarin1969
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