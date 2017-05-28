28 мая - День пограничника
От первого упоминания о засечной страже до защиты рубежей Отечества дня сегодняшнего – долгая и славная история российской Пограничной службы, у которой сегодня особый день. 28 мая ежегодно российские пограничники и советские ветераны службы отмечают профессиональный праздник – праздник зеленых фуражек и беретов, как часто его называют по одному из наиболее узнаваемых атрибутов войск Пограничной службы ФСБ РФ.
Официально в Российской Федерации в календарь праздничных дат День пограничника вошёл 23 мая 1994 года на основании президентского указа №1011. Речь идёт об указе, носящем название «Об установлении Дня пограничника».
В текущем году празднование Дня представителей пограничной службы началось ранее официального срока. 26 мая делегация в составе руководства ПС ФСБ РФ, сотрудников службы и членов ветеранских организаций возложила цветы к мемориалам и захоронениям военнослужащих, командовавших в своё время войсками. Памятные мероприятия состоялись на Троекуровском кладбище столицы и других местах захоронений выдающихся представителей Погранслужбы.
Накануне в Москве прошло торжественное событие, посвящённое Дню пограничника – возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии принимали участие действующие пограничники и ветераны службы по защите рубежей Родины. Торжественные мероприятия прошли и у монумента «Пограничникам Отечества», который располагается на Яузском бульваре Москвы. Речь идёт о таком мероприятии как торжественный ритуал «Боевого расчёта», как сообщает пресс-служба ПС ФСБ РФ.
История Пограничной службы России – по сути, представляет собой историю самой России. Ведь сложно отделять одну историю от другой, так как защита государственных границ во все времена являлась одной из наиболее ответственных миссий. Первое упоминание о пограничной службе в Русском государстве относят к 1360 году, когда Митрополитом Алексием было послано благословение стражам и станичниками, перед которыми стояла задача по наблюдению за перемещением ордынских отрядов. Немалую роль сыграла такого рода служба для последующей победы русского воинства на Куликовом поле.
В 1512 году Василием III утверждается такое понятие как заставы. Это рубежные позиции, которые должны были не просто наблюдать за перемещениями вооружённых «соседей», но и предпринимать меры по недопущению нарушения рубежей Русского государства. Ещё через 59 лет в России принимается документ, который принято считать первым пограничным уставом. Это так называемый Боярский приговор о станичной и сторожевой службе.
Уже при Романовых – в XVIII века создаётся пограничная таможенная охрана. Век XIX приносит упорядочение устройства пограничной таможенной стражи, как она была обозначена в положении, подписанного от имени императора Николая I в 1827 году.
Однако все эти своды и положения не выводили пограничную охрану (стражу) в самостоятельную боевую единицу. Лишь за 8 лет до наступления XX века пограничная стража (название службы на тот момент – 1893) стала по-настоящему самостоятельным родом войск – Отдельным корпусом пограничной стражи.
О становлении Пограничной службы после Октябрьской революции рассказывает замечательный советский фильм «Государственная граница».
Этот фильм, снятый на Белорусской киностудии, был удостоен премии КГБ СССР в 1981году и Госпремии СССР в 1989 году. Как известно, помимо первого этапа формирования пограничных структур молодой послереволюционной России фильм рассказывал и о других исторических этапах. В частности, «Государственная граница» является одним из немногих фильмов советского периода, рассказавшим (в своей 6-й части под названием «За порогом победы») о противостоянии советских пограничников и сотрудников специальных служб бандеровскому подполью на западе Украинской ССР после окончания Великой Отечественной войны. К моменту выхода на экраны отечественных кинотеатров этой части «Государственной границы» (1987 год) отнюдь не все советские граждане были в курсе того, что обозначает аббревиатура УПА (прообраз украинской организации, в наше время запрещённой судом в РФ) и какими зверствами в отношении гражданского населения Западной Украины отличались бандеровские банды. Фильм режиссёра Бориса Степанова и сценариста Олега Смирнова приоткрыл страницу истории, которая и сегодня аукается злым эхом в некогда процветающей республике.
В 59 лет назад – в 1958 году в СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны государственной границы Совмином СССР было принято решение об установлении той самой праздничной даты, которую все пограничники отмечают и сегодня. 28 мая – День пограничника в России.
Несмотря на свой профессиональный праздник российские пограничники и в этот день несут службу по защите рубежей Отечества, оберегая границы от посягательств тех, для кого личная нажива и дестабилизация обстановки в России – важные цели и задачи. Учитывая тот факт, что границы России самые протяжённые в мире – и по воде, и по суше; и как с иронией отметил президент, «границы РФ не заканчиваются нигде», можно с уверенностью говорить о том, что служба российских пограничников насколько сложна, настолько и почётна.
Пограничники противостоят контрабанде, наркотрафику, противозаконному промыслу в российских территориальных водах, проникновению на территорию России деструктивных элементов с целью нанесения ущерба интересам страны и народа. Несут свою непростую службу пограничники от карельского Суоярви до Южных Курил, от мурманского участка границы с Норвегией до непростого пограничного участка с неадекватным соседом на Крымском полуострове.
«Военное обозрение» поздравляет пограничников и ветеранов службы с праздником!
Официально в Российской Федерации в календарь праздничных дат День пограничника вошёл 23 мая 1994 года на основании президентского указа №1011. Речь идёт об указе, носящем название «Об установлении Дня пограничника».
Фото Дениса Любимова
В текущем году празднование Дня представителей пограничной службы началось ранее официального срока. 26 мая делегация в составе руководства ПС ФСБ РФ, сотрудников службы и членов ветеранских организаций возложила цветы к мемориалам и захоронениям военнослужащих, командовавших в своё время войсками. Памятные мероприятия состоялись на Троекуровском кладбище столицы и других местах захоронений выдающихся представителей Погранслужбы.
Накануне в Москве прошло торжественное событие, посвящённое Дню пограничника – возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии принимали участие действующие пограничники и ветераны службы по защите рубежей Родины. Торжественные мероприятия прошли и у монумента «Пограничникам Отечества», который располагается на Яузском бульваре Москвы. Речь идёт о таком мероприятии как торжественный ритуал «Боевого расчёта», как сообщает пресс-служба ПС ФСБ РФ.
История Пограничной службы России – по сути, представляет собой историю самой России. Ведь сложно отделять одну историю от другой, так как защита государственных границ во все времена являлась одной из наиболее ответственных миссий. Первое упоминание о пограничной службе в Русском государстве относят к 1360 году, когда Митрополитом Алексием было послано благословение стражам и станичниками, перед которыми стояла задача по наблюдению за перемещением ордынских отрядов. Немалую роль сыграла такого рода служба для последующей победы русского воинства на Куликовом поле.
В 1512 году Василием III утверждается такое понятие как заставы. Это рубежные позиции, которые должны были не просто наблюдать за перемещениями вооружённых «соседей», но и предпринимать меры по недопущению нарушения рубежей Русского государства. Ещё через 59 лет в России принимается документ, который принято считать первым пограничным уставом. Это так называемый Боярский приговор о станичной и сторожевой службе.
Уже при Романовых – в XVIII века создаётся пограничная таможенная охрана. Век XIX приносит упорядочение устройства пограничной таможенной стражи, как она была обозначена в положении, подписанного от имени императора Николая I в 1827 году.
Однако все эти своды и положения не выводили пограничную охрану (стражу) в самостоятельную боевую единицу. Лишь за 8 лет до наступления XX века пограничная стража (название службы на тот момент – 1893) стала по-настоящему самостоятельным родом войск – Отдельным корпусом пограничной стражи.
О становлении Пограничной службы после Октябрьской революции рассказывает замечательный советский фильм «Государственная граница».
Этот фильм, снятый на Белорусской киностудии, был удостоен премии КГБ СССР в 1981году и Госпремии СССР в 1989 году. Как известно, помимо первого этапа формирования пограничных структур молодой послереволюционной России фильм рассказывал и о других исторических этапах. В частности, «Государственная граница» является одним из немногих фильмов советского периода, рассказавшим (в своей 6-й части под названием «За порогом победы») о противостоянии советских пограничников и сотрудников специальных служб бандеровскому подполью на западе Украинской ССР после окончания Великой Отечественной войны. К моменту выхода на экраны отечественных кинотеатров этой части «Государственной границы» (1987 год) отнюдь не все советские граждане были в курсе того, что обозначает аббревиатура УПА (прообраз украинской организации, в наше время запрещённой судом в РФ) и какими зверствами в отношении гражданского населения Западной Украины отличались бандеровские банды. Фильм режиссёра Бориса Степанова и сценариста Олега Смирнова приоткрыл страницу истории, которая и сегодня аукается злым эхом в некогда процветающей республике.
В 59 лет назад – в 1958 году в СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны государственной границы Совмином СССР было принято решение об установлении той самой праздничной даты, которую все пограничники отмечают и сегодня. 28 мая – День пограничника в России.
Фото Дениса Любимова
Несмотря на свой профессиональный праздник российские пограничники и в этот день несут службу по защите рубежей Отечества, оберегая границы от посягательств тех, для кого личная нажива и дестабилизация обстановки в России – важные цели и задачи. Учитывая тот факт, что границы России самые протяжённые в мире – и по воде, и по суше; и как с иронией отметил президент, «границы РФ не заканчиваются нигде», можно с уверенностью говорить о том, что служба российских пограничников насколько сложна, настолько и почётна.
Пограничники противостоят контрабанде, наркотрафику, противозаконному промыслу в российских территориальных водах, проникновению на территорию России деструктивных элементов с целью нанесения ущерба интересам страны и народа. Несут свою непростую службу пограничники от карельского Суоярви до Южных Курил, от мурманского участка границы с Норвегией до непростого пограничного участка с неадекватным соседом на Крымском полуострове.
«Военное обозрение» поздравляет пограничников и ветеранов службы с праздником!
Использованы фотографии: https://vk.com/id308030699
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