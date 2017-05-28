11:07 28 мая

28 мая - День пограничника

От первого упоминания о засечной страже до защиты рубежей Отечества дня сегодняшнего – долгая и славная история российской Пограничной службы, у которой сегодня особый день. 28 мая ежегодно российские пограничники и советские ветераны службы отмечают профессиональный праздник – праздник зеленых фуражек и беретов, как часто его называют по одному из наиболее узнаваемых атрибутов войск Пограничной службы ФСБ РФ.

Официально в Российской Федерации в календарь праздничных дат День пограничника вошёл 23 мая 1994 года на основании президентского указа №1011. Речь идёт об указе, носящем название «Об установлении Дня пограничника».

28 мая - День пограничника

Фото Дениса Любимова



В текущем году празднование Дня представителей пограничной службы началось ранее официального срока. 26 мая делегация в составе руководства ПС ФСБ РФ, сотрудников службы и членов ветеранских организаций возложила цветы к мемориалам и захоронениям военнослужащих, командовавших в своё время войсками. Памятные мероприятия состоялись на Троекуровском кладбище столицы и других местах захоронений выдающихся представителей Погранслужбы.

Накануне в Москве прошло торжественное событие, посвящённое Дню пограничника – возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии принимали участие действующие пограничники и ветераны службы по защите рубежей Родины. Торжественные мероприятия прошли и у монумента «Пограничникам Отечества», который располагается на Яузском бульваре Москвы. Речь идёт о таком мероприятии как торжественный ритуал «Боевого расчёта», как сообщает пресс-служба ПС ФСБ РФ.



История Пограничной службы России – по сути, представляет собой историю самой России. Ведь сложно отделять одну историю от другой, так как защита государственных границ во все времена являлась одной из наиболее ответственных миссий. Первое упоминание о пограничной службе в Русском государстве относят к 1360 году, когда Митрополитом Алексием было послано благословение стражам и станичниками, перед которыми стояла задача по наблюдению за перемещением ордынских отрядов. Немалую роль сыграла такого рода служба для последующей победы русского воинства на Куликовом поле.

В 1512 году Василием III утверждается такое понятие как заставы. Это рубежные позиции, которые должны были не просто наблюдать за перемещениями вооружённых «соседей», но и предпринимать меры по недопущению нарушения рубежей Русского государства. Ещё через 59 лет в России принимается документ, который принято считать первым пограничным уставом. Это так называемый Боярский приговор о станичной и сторожевой службе.

Уже при Романовых – в XVIII века создаётся пограничная таможенная охрана. Век XIX приносит упорядочение устройства пограничной таможенной стражи, как она была обозначена в положении, подписанного от имени императора Николая I в 1827 году.

Однако все эти своды и положения не выводили пограничную охрану (стражу) в самостоятельную боевую единицу. Лишь за 8 лет до наступления XX века пограничная стража (название службы на тот момент – 1893) стала по-настоящему самостоятельным родом войск – Отдельным корпусом пограничной стражи.

О становлении Пограничной службы после Октябрьской революции рассказывает замечательный советский фильм «Государственная граница».

Этот фильм, снятый на Белорусской киностудии, был удостоен премии КГБ СССР в 1981году и Госпремии СССР в 1989 году. Как известно, помимо первого этапа формирования пограничных структур молодой послереволюционной России фильм рассказывал и о других исторических этапах. В частности, «Государственная граница» является одним из немногих фильмов советского периода, рассказавшим (в своей 6-й части под названием «За порогом победы») о противостоянии советских пограничников и сотрудников специальных служб бандеровскому подполью на западе Украинской ССР после окончания Великой Отечественной войны. К моменту выхода на экраны отечественных кинотеатров этой части «Государственной границы» (1987 год) отнюдь не все советские граждане были в курсе того, что обозначает аббревиатура УПА (прообраз украинской организации, в наше время запрещённой судом в РФ) и какими зверствами в отношении гражданского населения Западной Украины отличались бандеровские банды. Фильм режиссёра Бориса Степанова и сценариста Олега Смирнова приоткрыл страницу истории, которая и сегодня аукается злым эхом в некогда процветающей республике.

В 59 лет назад – в 1958 году в СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны государственной границы Совмином СССР было принято решение об установлении той самой праздничной даты, которую все пограничники отмечают и сегодня. 28 мая – День пограничника в России.


Фото Дениса Любимова


Несмотря на свой профессиональный праздник российские пограничники и в этот день несут службу по защите рубежей Отечества, оберегая границы от посягательств тех, для кого личная нажива и дестабилизация обстановки в России – важные цели и задачи. Учитывая тот факт, что границы России самые протяжённые в мире – и по воде, и по суше; и как с иронией отметил президент, «границы РФ не заканчиваются нигде», можно с уверенностью говорить о том, что служба российских пограничников насколько сложна, настолько и почётна.

Пограничники противостоят контрабанде, наркотрафику, противозаконному промыслу в российских территориальных водах, проникновению на территорию России деструктивных элементов с целью нанесения ущерба интересам страны и народа. Несут свою непростую службу пограничники от карельского Суоярви до Южных Курил, от мурманского участка границы с Норвегией до непростого пограничного участка с неадекватным соседом на Крымском полуострове.

«Военное обозрение» поздравляет пограничников и ветеранов службы с праздником!

Использованы фотографии: https://vk.com/id308030699
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. Вас Влад Сегодня, 08:44
    Погранцы с праздником вас!!!
    Вас Влад
    1. рич Сегодня, 09:00
      С праздником drinks
      рич
      1. Татьяна Сегодня, 09:07
        От всей души присоединяюсь к поздравлению!
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
      1. karish Сегодня, 09:06
        Цитата: Татьяна
        От всей души присоединяюсь к поздравлению!

        Татьяна , я конечно понимаю , что Вас , как женщину заинтриговал , а может да же больше , вид обнажённого мужского тела , но казачок то засланный.
        М-16 в руках , а не калаш.
        laughing wink

        karish
        1. Татьяна Сегодня, 09:10
          karish
          казачок то засланный.
          М-16 в руках , а не калаш.

          Ха! Спасибо за подсказку! hi
          Ну, бывает - ошиблась! drinks Прошу прощения! К сожалению, я в калашах и М-16 не разбираюсь! crying Меня в оружии провести несложно.
          А мужчина на тело и выправку действительно знатный!
          Татьяна
          1. karish Сегодня, 09:16
            Цитата: Татьяна
            karish
            казачок то засланный.
            М-16 в руках , а не калаш.

            Спасибо за подсказку! hi
            Бывает! drinks К сожалению, я в калашах и М-16 не разбираюсь! crying

            Ничего , Татьяна , с кем не бывает soldier
            karish
            1. Татьяна Сегодня, 09:35
              Намёк поняла. Так точно! С такими боевыми женщинами - ветеранами ВОВ - промашки в распознавании оружия точно не бывает! Но я к ним по возрасту и профессии не отношусь.
              Татьяна
              1. karish Сегодня, 10:09
                Цитата: Татьяна
                Намёк поняла

                wink

                Цитата: Татьяна
                С такими боевыми женщинами - ветеранами ВОВ - промашки в распознавании оружия точно не бывает!

                Бывает . она ни ветеран и награды её липовые.
                Цитата: Татьяна
                Но я к ним по возрасту и профессии не отношусь.

                love
                И хорошо.
                karish
              2. рич Сегодня, 10:11
                Таня, эта женщина - самозванка.
                рич
                1. Татьяна Сегодня, 10:23
                  рич
                  Таня, эта женщина - самозванка
                  Дмитрий! А как Вы это определили?
                  Я лично первый раз вижу эту фотографию. Кто эта женщина?
                  Честно говоря, я очень свято доверяю всем нашим ветеранам ВОВ, как говорится, искренне даже по внешнему виду их одеяния. Ведь над памятью ветеранов ВОВ непозволительно глумиться ни в каком виде!
                  ВОВ перепахала насмерть нашу родню - в живых осталось немного: 1 мужчина после ранения на фронте, 3 женщины и 2 ребятишек. Остальные погибли на фронтах и от голода. Имущество в войну потеряли абсолютно всё.
                  Для меня ветераны ВОВ - это святые люди!!!
                  Татьяна
                  1. рич Сегодня, 10:32
                    Это на самом деле самозванка. К сожалению бывает и такое. Трудно понять зачем karish выложил Вам эту фотографию. Видимо в качестве насмешки


                    Ссылка: http://rupolitika.ru/not/samozvantsyi-vyipolzayut
                    -9-maya/?
                    рич
                2. 777-3-59-97 Сегодня, 10:27
                  Она не самозванка. Ее как раз таки позвали. На параде победы почти все ветераны фальшивые, с липовыми наградами.
                  777-3-59-97
                  1. Татьяна Сегодня, 10:38
                    777-3-59-97
                    На параде победы почти все ветераны фальшивые, с липовыми наградами.

                    Ну, так нельзя! Грех про всех ветеранов ВОВ так думать!
                    Татьяна
            2. 777-3-59-97 Сегодня, 11:07

              Вот этот чел по круче будет.
              Увешанный наградами времен СССР мужчина средних лет, позировал журналистам во время первомайского шествия. В частности, на лацкане у него висит медаль «Золотая Звезда» (знак отличия к званию Героя Советского Союза), а на груди — муляж ордена «Победа», орден Трудового Красного Знамени, ордена Славы II и III степени, а также множество других медалей и наград. На голове «ветерана» — фуражка командира воздушного судна в гражданской авиации, дополненная эмблемой Вооруженных сил СССР. На вид обладателю этого наряда около 40 лет.
              777-3-59-97
    3. Монос Сегодня, 09:06
      С праздником, зелёные фуражки! Крепко держите границу на замке! drinks
      Монос
  2. СерегаБосс Сегодня, 08:49
    С Днем Пограничника служивые!!! Всем привет от Вилли!!! КГ ПВ 97-99.
    СерегаБосс
  3. Познающий Сегодня, 08:52
    С праздником ВСЕХ причастных ! soldier drinks
    Познающий
  4. Смог Сегодня, 08:52
    С праздником, мужики!
    Смог
  5. ruskih Сегодня, 09:07
    Всех пограничников России и Беларуси с Праздником!!!
    ruskih
  6. kot28.ru Сегодня, 09:15
    С Праздником,ребята!ДВО, в ч 2486!!! drinks
    kot28.ru
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 09:16
    С Праздником погранцы! От всей души , когда такие парни на границе ,можно быть спокойным ..
    ОТДЕЛ
    1. Вас Влад Сегодня, 09:37
      Добавлю от себя Виталий hi У нас великие традиции!
      Вас Влад
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:50
        Цитата: Вас Влад
        У нас великие традиции!

        Именно так и на таких Россия держится и выживает всегда..Ну за таких мужиков drinks
        ОТДЕЛ
  8. moskowit Сегодня, 09:21
    Поздравление всем погранцам! Тяжеленная и ответственная служба! Ветеранам здоровья, действующим успехов в боевой и политической! soldier soldier soldier drinks fellow
    moskowit
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:26
    Как же не поздравить наших погранцов то с их Праздником drinks Искренне, от всей души все вам самого самого наилучшего soldier drinks good drinks !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Изгоняющий либероидов
  10. Таня Сегодня, 09:37
    Как человек, родившийся и выросший в закрытой погранзоне, позволю себе высказать особое уважение всем, кто служил и служит в пограничных войсках. С ПРАЗДНИКОМ!!!
    love love love
    Таня
    1. 777-3-59-97 Сегодня, 10:22
      Мне кажется, или на кокарде у погранца герб Молдовы? what
      777-3-59-97
      1. Таня Сегодня, 10:30
        Цитата: 777-3-59-97
        Мне кажется, или на кокарде у погранца герб Молдовы? what


        Там еще собака - немецкая.
        Таня
        1. ruskih Сегодня, 10:38
          Танюша, не обращай внимания.
          Давай за наших любимых Мужчин drinks !!!!
          ruskih
          1. Таня Сегодня, 10:56
            Цитата: ruskih
            Танюша, не обращай внимания.
            Давай за наших любимых Мужчин drinks !!!!


            С большим удовольствием! drinks Беларусь - тоже моя Родина, и тоже граница - г. Гродно
            Таня
  11. 777-3-59-97 Сегодня, 09:44
    28 мая 1987 в День пограничных войск СССР немецкий пилот-любитель Матиас Руст приземлился в центре Москвы бесконтрольно пролетев 1000 км...
    777-3-59-97
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:52
      Пошел вон мразь либерастная... 777-3-59-97
      ОТДЕЛ
  12. parusnik Сегодня, 10:26
    С Праздником, мужики! drinks и отдельно Валентина Пантина... drinks
    parusnik
  13. Masya Masya Сегодня, 10:59
    с Праздником!!! love
    Masya Masya
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