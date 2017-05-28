28 мая - День пограничника

Фото Дениса Любимова

Фото Дениса Любимова

От первого упоминания о засечной страже до защиты рубежей Отечества дня сегодняшнего – долгая и славная история российской Пограничной службы, у которой сегодня особый день. 28 мая ежегодно российские пограничники и советские ветераны службы отмечают профессиональный праздник – праздник зеленых фуражек и беретов, как часто его называют по одному из наиболее узнаваемых атрибутов войск Пограничной службы ФСБ РФ.Официально в Российской Федерации в календарь праздничных дат День пограничника вошёл 23 мая 1994 года на основании президентского указа №1011. Речь идёт об указе, носящем название «Об установлении Дня пограничника».В текущем году празднование Дня представителей пограничной службы началось ранее официального срока. 26 мая делегация в составе руководства ПС ФСБ РФ, сотрудников службы и членов ветеранских организаций возложила цветы к мемориалам и захоронениям военнослужащих, командовавших в своё время войсками. Памятные мероприятия состоялись на Троекуровском кладбище столицы и других местах захоронений выдающихся представителей Погранслужбы.Накануне в Москве прошло торжественное событие, посвящённое Дню пограничника – возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии принимали участие действующие пограничники и ветераны службы по защите рубежей Родины. Торжественные мероприятия прошли и у монумента «Пограничникам Отечества», который располагается на Яузском бульваре Москвы. Речь идёт о таком мероприятии как торжественный ритуал «Боевого расчёта», как сообщает пресс-служба ПС ФСБ РФ.История Пограничной службы России – по сути, представляет собой историю самой России. Ведь сложно отделять одну историю от другой, так как защита государственных границ во все времена являлась одной из наиболее ответственных миссий. Первое упоминание о пограничной службе в Русском государстве относят к 1360 году, когда Митрополитом Алексием было послано благословение стражам и станичниками, перед которыми стояла задача по наблюдению за перемещением ордынских отрядов. Немалую роль сыграла такого рода служба для последующей победы русского воинства на Куликовом поле.В 1512 году Василием III утверждается такое понятие как заставы. Это рубежные позиции, которые должны были не просто наблюдать за перемещениями вооружённых «соседей», но и предпринимать меры по недопущению нарушения рубежей Русского государства. Ещё через 59 лет в России принимается документ, который принято считать первым пограничным уставом. Это так называемый Боярский приговор о станичной и сторожевой службе.Уже при Романовых – в XVIII века создаётся пограничная таможенная охрана. Век XIX приносит упорядочение устройства пограничной таможенной стражи, как она была обозначена в положении, подписанного от имени императора Николая I в 1827 году.Однако все эти своды и положения не выводили пограничную охрану (стражу) в самостоятельную боевую единицу. Лишь за 8 лет до наступления XX века пограничная стража (название службы на тот момент – 1893) стала по-настоящему самостоятельным родом войск – Отдельным корпусом пограничной стражи.О становлении Пограничной службы после Октябрьской революции рассказывает замечательный советский фильм «Государственная граница».Этот фильм, снятый на Белорусской киностудии, был удостоен премии КГБ СССР в 1981году и Госпремии СССР в 1989 году. Как известно, помимо первого этапа формирования пограничных структур молодой послереволюционной России фильм рассказывал и о других исторических этапах. В частности, «Государственная граница» является одним из немногих фильмов советского периода, рассказавшим (в своей 6-й части под названием «За порогом победы») о противостоянии советских пограничников и сотрудников специальных служб бандеровскому подполью на западе Украинской ССР после окончания Великой Отечественной войны. К моменту выхода на экраны отечественных кинотеатров этой части «Государственной границы» (1987 год) отнюдь не все советские граждане были в курсе того, что обозначает аббревиатура УПА (прообраз украинской организации, в наше время запрещённой судом в РФ) и какими зверствами в отношении гражданского населения Западной Украины отличались бандеровские банды. Фильм режиссёра Бориса Степанова и сценариста Олега Смирнова приоткрыл страницу истории, которая и сегодня аукается злым эхом в некогда процветающей республике.В 59 лет назад – в 1958 году в СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны государственной границы Совмином СССР было принято решение об установлении той самой праздничной даты, которую все пограничники отмечают и сегодня. 28 мая – День пограничника в России.Несмотря на свой профессиональный праздник российские пограничники и в этот день несут службу по защите рубежей Отечества, оберегая границы от посягательств тех, для кого личная нажива и дестабилизация обстановки в России – важные цели и задачи. Учитывая тот факт, что границы России самые протяжённые в мире – и по воде, и по суше; и как с иронией отметил президент, «границы РФ не заканчиваются нигде», можно с уверенностью говорить о том, что служба российских пограничников насколько сложна, настолько и почётна.Пограничники противостоят контрабанде, наркотрафику, противозаконному промыслу в российских территориальных водах, проникновению на территорию России деструктивных элементов с целью нанесения ущерба интересам страны и народа. Несут свою непростую службу пограничники от карельского Суоярви до Южных Курил, от мурманского участка границы с Норвегией до непростого пограничного участка с неадекватным соседом на Крымском полуострове.