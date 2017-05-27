20:09 27 мая

Ружейные патроны в револьвере: что из этого получится?

Мэтт с "Разрушительного ранчо" показывает два крутых револьвера, способных стрелять патронами для ружья.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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