Зрелищные кадры работы российской авиации в Сирии Сегодня, 17:43 В ролике продемонстрирована работа пилотов, показаны вылеты боевой авиации, а также действия ВС РФ на земле и в море. 4 Солдаты будущего Взлететь с пятачка Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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