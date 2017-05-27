20:09 27 мая

Зрелищные кадры работы российской авиации в Сирии

В ролике продемонстрирована работа пилотов, показаны вылеты боевой авиации, а также действия ВС РФ на земле и в море.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 19:27
    красивый ролик. Почему так ничтожно мало снимают кино про Армию? и так Много про всяких ков и "меньшинства" ? Лунгин,может Делом займёшься?
    андрей юрьевич
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