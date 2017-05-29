Полёт Руста. Эпизод войны против СССР

Ровно тридцать лет назад, 28 мая 1987 года, в День пограничных войск СССР, над Москвой появился легкий самолет «Сессна-172 Скайхок» американского производства. Погода была малооблачной, и самолет без особых проблем приземлился на Большом Москворецком мосту и доехал накатом до Собора Василия Блаженного. Самолет сразу же окружили восторженные зеваки. Из него вылез молодой человек, почти подросток, который начал раздавать окружившим его москвичам и гостям столицы автографы. Арестовали дерзкого летчика лишь через час. Это был Матиас Руст — 18-летний гражданин ФРГ.До сих пор историки гадают, был ли полет Матиаса Руста дерзким хулиганством, «мальчишеским лихачеством» самого юного летчика, или же это была спланированная акция спецслужб (западных, а может быть и советских — ведь к тому времени СССР уже переживал процесс перестройки). Для 18-летнего юноши отважный перелет в другое, да еще и практически враждебное государство — романтический подвиг. Однако, само собой, сразу же появилась версия и о происках западных спецслужб. Еще бы — иностранец смог беспрепятственно долететь до Москвы и приземлиться в непосредственной близости от Кремля. А если бы это был не любитель — юноша, а террорист?С другой стороны, после трагедии с корейским самолетом, произошедшей в 1984 году, ПВО СССР получили приказ не сбивать гражданские и спортивные самолеты — во избежание международных скандалов. Тем самым, была создана первая «брешь» в обороне воздушного пространства. Полет Матиаса Руста имел большое пропагандистское значение и для Запада, и, что еще важнее, — для Советского Союза. Ведь он ставил под вопрос обороноспособность советского государства. Для «внутренней реакции» время было выбрано очень подходящее — ко второй половине 1980-х гг. в Советском Союзе стремительно нарастал внутренний кризис, в том числе социокультурный. Все большее количество советских людей, особенно молодежи, разочаровывалось в существующей системе. Перемен хотели все, но мало кто понимал, какими должны быть эти перемены. На социальном недовольстве играли заинтересованные в ослаблении СССР силы. С помощью массовой культуры, постепенно приобретающей все более антисоветский оттенок, подрывалась поддержка советской власти со стороны населения. Полет Матиаса Руста в этом контексте превращался в лишнее подтверждение слабости советской власти и «превосходства» Запада. Таким образом, антисоветская пропаганда получала прекрасный козырь.Сам Матиас Руст, если действительно имела место игра спецслужб, был в ней лишь «пешкой». Ко времени описываемых событий ему вот-вот должно было исполниться 19 лет. Сын инженера Карла-Хайнца Руста (род. 1937), Матиас Руст с детства увлекался авиацией. В 1986 году он получил лицензию пилота в авиационном клубе г. Гамбурга. Днем 28 мая 1987 года Матиас Руст на своей «Цесне» вылетел из аэропорта Маальме близ Хельсинки. Конечным пунктом полета значился Стокгольм. Однако, уже через двадцать минут, самолет Руста пропал из виду — пилот выключил все средства связи и резко изменил курс. Вскоре самолет Маиаса Руста пересек советскую границу возле города Кохтла-Ярве.Вторжение самолета Руста в советское воздушное пространство позже однозначно подавалось антисоветскими средствами массовой информации как свидетельство бессилия «хваленой системы ПВО СССР». Тем самым, в сознании людей — и на Западе, и в самом Союзе — закладывались зерна сомнения в могуществе советского государства. О каком могуществе может идти речь, если даже свое воздушное пространство от восемнадцатилетнего летчика-любителя Советский Союз не в состоянии защитить? — такой посыл после полета Руста лежал в основе многих публикаций и телесюжетов. Кроме того, неоправданными в этой ситуации оказывались и высокие расходы советского государства на оборону, в том числе на средства ПВО.На самом деле, советская противовоздушная обороны засекла самолет Матиаса Руста сразу же, как только он пересек воздушную границу Советского Союза. Оператор РЛС рядовой Дильмагомбетов доложил об объекте дежурному по пункту управления роты капитану Осипову. Далее началась привычная неразбериха. Ефрейтор Шаргородский, служивший оператором на другой РЛС, доложил своему оперативному дежурному о появлении неопознанной цели. Однако вынесение решения было задержано на пятнадцать минут. Самолет Руста пересек границу СССР в зоне ответственности Таллинской дивизии ПВО — над территорией Эстонской ССР. Оперативным дежурным по дивизии был подполковник Иван Карпец, дежурным по радиотехнической бригаде — майор Вячеслав Черных. Впоследствии именно их сделают «стрелочниками», виновными в том, что они якобы просмотрели перелет Матиаса Руста через государственную границу Советского Союза. Хотя на самом деле, когда дежурные доложили в штаб, было решено поднять по тревоге истребитель МиГ-23. Пилот истребителя быстро нагнал самолет Руста и установил, что это — легкомоторный спортивный самолет. Затем «Цесна» вновь пропала из видимости.Генерал-полковник Игорь Мальцев в 1987 году занимал пост первого заместителя главнокомандующего Войсками Противовоздушной обороны страны — начальника Главного штаба ПВО. В качестве депутата Верховного совета Эстонской ССР 28 мая он принимал участие в заседании. В это время председатель КГБ Эстонской ССР Карл Картелайнен сообщил генералу Мальцеву, что час назад на Красной площади приземлился спортивный самолет, который пилотировал гражданин ФРГ Матиас Руст. Как установили органы, самолет пересек границу над Эстонской ССР — в зоне Таллинской дивизии ПВО.Полет Матиаса Руста вызвал настоящий шок у советского руководства. Хотя не исключен и тот вариант, что часть государственных деятелей оценила провокацию Руста скорее положительно. Ведь она давала возможность для дальнейшего дрейфа СССР в сторону разоружения и переориентации на западные ценности. Полет Матиаса Руста стоил должностей целому ряду высокопоставленных советских военачальников. Так, лишился своего поста Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Сергей Соколов. Отправился в отставку главнокомандующий Войск ПВО страны главный маршал авиации Александр Колдунов. Сильнее всего пострадал командный состав Войск Противовоздушной обороны страны — его «проредили» очень сильно. При этом руководство страны отнюдь не собиралось разбираться в действительных причинах произошедшего. По старой отечественной традиции главной задачей был провозглашен поиск виновных. Естественно, что их нашли очень быстро. Подполковник Карпец и майор Черных были осуждены военным трибуналом.До сих пор никто не может ответить на вопрос, были ли действия Матиаса Руста «срежиссированы» каким-либо серьезным центром извне, или же просто германскому любителю улыбнулась удача, и он не стал мишенью советских зенитчиков. В любом случае, если полет Матиаса Руста действительно готовился какими-либо силами, заинтересованными в дискредитации советской системы обороны, то они находились в курсе не столь давней трагедии, когда силы ПВО СССР сбили южнокорейский «Боинг», залетевший в советское воздушное пространство. Известно, что когда «Цесна» Матиаса Руста была повторно засечена советскими средствами ПВО, то ее определили уже как «самолет без сигнала опознавания», т.е. не как потенциального врага, а как лишь нарушителя режима полетов. Соответственно, ПВО не стали предпринимать каких-либо радикальных действий в отношении Матиаса Руста, а именно сбивать самолет.Некоторые средства массовой информации уже в постсоветский период отечественной истории обратили внимание на целый ряд странных обстоятельств, сопутствовавших полету Матиаса Руста. Во-первых, Руст летел через район, где незадолго до его полета произошло две авиакатастрофы — потерпели крушение истребитель МиГ-25 и бомбардировщик Ту-22м. поэтому в районе падения самолетов осуществлялись поисково-спасательные мероприятия. В небе постоянно находились несколько вертолетов спасательных служб, что создавало определенную неразбериху, вполне позволявшую «проскользнуть» через этот район.Когда Руст совершал свой полет, в небе находились шесть неопознанных целей. Примерно в 16.39 их засекла дежурная смена, которая сопровождала цели около получаса. Затем на них перестали обращать внимание, поскольку было решено, что это — облака.Полковник А. Рудак во время описываемых событий занимал должность начальника радиотехнических войск ПВО, но находился в отпуске. Это не помешало маршалу Дмитрию Язову, который был назначен новым министром обороны СССР после отставки маршала Сергея Соколова, отправить полковника в отставку. По мнению Рудака, странными объектами были малоразмерные шары, которые могли быть запущены с района озера Селигер. Вопрос только в том, кому потребовалось их запускать. Значит, полет Руста «прикрывали»? Кстати, уже после полета Руста выяснилось, что как раз в то время, когда юный немец перелетал границу Советского Союза и летел в Москву, в районе озера Селигер находилась группа западногерманских туристов. Обычно в советское время за подобными группами следили контрразведчики, однако нельзя исключать, что кто-то из членов группы улучшил момент и запустил шары. Либо это действие было осуществлено с ведома сотрудников КГБ, что также нельзя исключать — в программе по дискредитации Советского Союза и советской власти участвовали все структуры власти, включая и армейское командование, и контрразведчиков.Скорее всего, в «обеспечении» полета Матиаса Руста участвовали представители высшего руководства Советского Союза, в том числе входившие в «ближний круг» генсека Михаила Горбачева. Как известно, полет Руста стал формальным поводом для начала серьезной кампании по сокращению советских вооруженных сил. Предлог был просто замечателен — зачем советской стране нужны столь многочисленные вооруженные силы, если даже хваленая система противовоздушной обороны оказалась не в состоянии предотвратить полет немецкого юноши-любителя.Вскоре после полета Руста, как мы уже отмечали выше, лишились своих постов многие высшие советские военачальники, включая министра обороны маршала Соколова. Затем Михаил Горбачев начал сокращение численности вооруженных сил СССР. Аналогичные действия предприняло и руководство большинства стран Восточной Европы, входивших в Организацию Варшавского договора. Вооруженные силы Советского Союза фактически были обезглавлены, лишились наиболее видных руководителей, включая самого министра обороны.Сергей Соколов, которого поспешили быстро убрать с министерского поста, был одним из последних «красных маршалов». Великую Отечественную войну он встретил уже начальником штаба танкового полка. 9 сентября 1943 года 32-летний Соколов получил звание полковника. Генерал-майором он стал в 1953 году, в год смерти Сталина, в возрасте 42 лет. С 1967 года он бессменно занимал должность первого заместителя министра обороны Советского Союза, в 1980-1985 гг. осуществлял непосредственную координацию действий советских войск в Афганистане. То есть, это был опытнейший и проверенный военачальник. Пост министра обороны он занял в 1984 году, сменив почившего маршала Дмитрия Устинова. Однако, продержался на посту главы оборонного ведомства маршал Соколов меньше трех лет — в мае 1987 года, вслед за полетом Матиаса Руста, его отправили в отставку. Так Горбачев «освобождал» советское правительство от лиц, которые потенциально могли помешать проведению того курса, который привел к известным плачевным событиям. Своего поста лишился и главнокомандующий Войсками ПВО Советского Союза главный маршал авиации Александр Колдунов — тоже боевой маршал, участник Великой Отечественной войны, прославленный советский военный летчик и дважды Герой Советского Союза, совершивший за годы войны 412 боевых вылетов. Но Горбачев не учел заслуги маршалов и счел необходимым отправить их в отставку.Что касается самого Матиаса Руста, то 2 сентября 1987 года начался суд над дерзким немцем. Его обвинили в хулиганстве — весьма странное для такого поступка обвинение, а также в нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Девятнадцатилетний Матиас Руст получил четыре года лишения свободы, но уже в августе 1988 года был освобожден по амнистии и вернулся в ФРГ. В принципе, он «отделался легким испугом», да только для советского государства его выходка стоила очень и очень много.Полет Матиаса Руста сегодня, через тридцать лет, можно рассматривать как один из составных эпизодов «информационной войны» против Советского Союза, в которой, к величайшему сожалению, были задействованы и многие советские руководители, выбравшие путь разрушения собственной страны. Именно в то время был заложен фундамент тех многочисленных проблем, с которыми столкнулись Советский Союз и государства, образовавшиеся после его распада. Сегодня мы лишь расхлебываем последствия действий политиков тех лет.