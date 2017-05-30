Как неопытный политик и бизнесмен стал хорошим стратегом во внешнеполитических играх

В одной из недавних статей я упомянул о том, что для меня стало очевидным то, что президент США при всей своей неопытности во внешнеполитических играх оказался прекрасным стратегом. Естественно, такое заявление вызвало множество вопросов со стороны читателей. Благо среди тех, кто постоянно читает наши материалы, много людей, разбирающихся достаточно глубоко в этих проблемах. Не секрет, что мы в любой поднятой теме выражаем не только своё мнение, но и мнение именно специалистов в данной тематике. Так что разговор о Трампе-стратеге сегодня — это скорее мой ответ на все эти вопросы читателей.Начать, наверное, стоит с того, какие обещания избирателям сделали Дональда Трампа президентом. Если отбросить "воду", то получится одно простое предложение.Примерно так.А теперь посмотрим на некоторые шаги, которые уже предпринял американский президент. Благо сегодня уже есть действия, а не только слова. Посмотрим через призму предвыборных обещаний Трампа.Начнем с самой "смешной" его идеи. С "Великой мексиканской стены". Согласитесь, что большинство не только иностранных, но и американских аналитиков так и не поняло, в чем суть проблемы. Что за бред? В 21 веке отгораживаться стеной? А как же единый мир? Вон единая Европа как-то живет. Сложилось там "общежитие". Почему не может быть единой Америки?Нет, Дональд Трамп прекрасно понимает, что для экономики и безопасности США псевдограница на юге опасна. Если оставить всё так, как оно есть сегодня, то Мексика, Центральная и Южная Америка придут в США. Сегодня в стране уже десятки миллионов нелегалов из южных для США стран. Только мексиканцев сегодня более 12 миллионов человек! И эти люди требуют для себя таких же условий жизни, как и остальные американцы. Эти люди представляют реальную опасность стабильности США. Пока контролировать импорт преступности, наркотиков, нелегальной рабочей силы Вашингтон не может. А значит, идея Трампа правильна. Необходимо обустраивать реальную границу. В том числе и стеной, электроникой, пограничными заставами, КПП. Государство должно контролировать приток тех, кто собирается приехать на его территорию. И пропускать только тех, кто лоялен и не представляет опасности.Что сделал Трамп затем? А он отменил Тихоокеанский торговый союз! Зачем? Ровно потому, что США не устраивают условия, на которых этот союз действовал. Всё в рамках программы кандидата в президенты Трампа. За свою безопасность надо платить...Даже широко распиаренная операция "Фейк" по умиротворению КНДР не более, чем обычный ход грамотного переговорщика перед выставлением новых условий партнерам. И ведь всё удалось американскому президенту. Новые соглашения уже в пользу США.Кстати, сюда же прекрасно вписалась и встреча Трампа с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Как мне кажется, после этой встречи Япония получила "некоторую свободу". И опять в той же стратегической линии, что и остальные страны. За помощь надо платить.Отсюда следует, что сегодня большинство стран этого региона, включая Японию, волевым решением американского президента превратились в "витязей на распутье". Старое место в мировом политическом раскладе США отобрали, а новое необходимо искать. Думаю, предстоит Путину и Лаврову множество встреч с лидерами этих стран. Сложно после многолетней зависимости от "сильных мира сего" становиться независимыми.Единственная страна, в отношении которой Трамп пока не предпринял никаких действий, — это Австралия. Возможно потому, что он решил перенести центр американской политики в этом регионе подальше от конкурентов — России и Китая. Но это всего лишь предположения.Нельзя пройти мимо Сирии. Конфликт там давно превратился из внутрисирийского дела в международное. Ситуация меняется ежедневно. При этом США занимают позицию больше наблюдателя, чем активного игрока. Почему? Трамп отказался от своих амбиций?С некоторой натяжкой можно сказать и так. Для США Сирия сегодня — отрезанный ломоть. Быстрого решения сирийской проблемы нет, а значит, нет главного стимула для американцев. Как мы знаем, опять же возвращаясь к предвыборным обещаниям, стимул — это деньги. Потому и активизировалась в регионе Турция. Потому и переговоры идут с оппозицией.Как мне кажется, решение проблемы Сирии сегодня в руках двух, ну может быть, трех стран: России, Турции и самой Сирии. Совпадут интересы этих стран — проблема будет решена. Не договорятся — соответственно, война будет продолжаться. Причем многое зависит именно от Турции. Перекроют границы для "подпитки" террористов, и конфликт угаснет сам собой.Несколько выбивается, на первый взгляд, визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Многие почему-то расценили этот визит как очередную поддержку "спонсоров терроризма". А что там случилось на самом деле? Кроме танца с саблями, конечно. Бизнесмен Трамп заключил очередную удачную сделку для своей "фирмы", используя возможности президента Трампа.США поставляло вооружение саудитам в не меньших количествах и раньше. Просто сделки оформлялись "мелким оптом". Трамп перешел на "крупный опт". Поставки высокотехнологичного вооружения без подготовки соответствующих экипажей — просто очередной пшик. Точно такой же, как передача этого вооружения в дальнейшем третьей стороне. И это все понимают.А вот теперь настало время разбора последних действий Трампа. Время небольшого анализа только что закончившегося саммита НАТО. Саммита, во многом определяющего дальнейшую судьбу блока, да и Европы в целом. А посмотреть есть что.Чего ожидали европейские политики от встречи в Брюсселе? В принципе, ровно того же, что делали и говорили все предыдущие президенты США. Главный враг демократической Европы тоталитарная Россия. Следовательно, необходимо увеличивать присутствие войск НАТО (а понимать надо: США) на её границах. Америка сделает всё, чтобы демократия в Европе была защищена! Мы даем руководству альянса карт-бланш на действия по защите демократии. Ведь 5-ю статью о коллективной безопасности никто не отменял. Примерно так.Кроме этого, важным аспектом переговоров должны были стать и экономические вопросы. Ой как не хочется европейцам выполнять свои обязательства по финансированию блока. 2% собственного бюджета на содержание американской армии это достаточно много. Европейцы надеялись, что в условиях истерии по поводу Украины, в условиях угрозы от мигрантов, в условиях "новых происков Путина" Трамп не особо будет настаивать на выполнении решения, принятого ещё в Уэльсе в 2014 году о пресловутых 2%.И что мы увидели в итоге? А мы увидели... Дональда Трампа. Того самого, кандидата в президенты. Даже не так. Ещё более раннего Трампа. Времен президента Рейгана. Ведь именно тогда, в далеком 1987 году, Трамп впервые высказался в том ключе, что НАТО — структура устаревшая, и её надо ломать. Мы увидели Дональда Трампа, который, не стесняясь, поставил на место "всех членов альянса". Даже нашумевший инцидент с представителем Черногории вписался в эту позицию. Равные? Так платите. А не платите — ваше место в коридоре на коврике.Многие СМИ в Европе, особенно у наших, традиционных уже, "демократов" из прибалтийских государств, Польши, Украины с упоением рассказывают, что Трамп назвал Россию противником блока. "Ура, господин назначил меня любимой женой!" Только задумаемся, а что должен был сказать Трамп? Россия друг и союзник? Но что дальше-то?А дальше вполне взвешенные слова о том, что с Россией нужно договариваться. И не "толпой", как бы этого хотели европейские политики, а самостоятельно. Тет-а-тет. По крайней мере, именно так американский президент будет поступать в дальнейшем. Диалог Россия — США. И что теперь остается европейцам? Договариваться с русскими? Наверное. А как же решения о приостановке контактов Россия — НАТО? Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...Вернусь к вопросу "оплаты услуг". К тем пресловутым 2%. Итоги каковы? А всё просто. "Политические мамонты" не смогли продавить бизнесмена. Трамп заставил себя слушать и принять ровно то решение, которое принял он. Платить за европейскую безопасность европейцы будут!"Члены НАТО должны наконец внести свою справедливую долю и выполнить свои финансовые обязательства, поскольку 23 из 28 государств-членов все еще не платят то, что они должны платить за свою защиту. Это несправедливо по отношению к налогоплательщикам Соединенных Штатов. И многие из этих стран должны огромные суммы денег за прошлые годы".Даже то, о чем говорила канцлер Меркель, четко легло в американскую позицию. Напомню, Меркель напомнила Трампу, что страны НАТО договорились выйти на 2% к 2024 году. Да не вопрос. А военную промышленность, способную освоить хотя бы долг стран — членов альянса, которые не платили взносы (а это 119 млрд. долларов), Европа способна создать до 2024 года? А кто способен? Точнее так, а у кого есть такая промышленность? Шах и мат, Европа.Вот так ненавязчиво американский президент решил сразу несколько проблем. Поставил зарвавшихся европейских политиков на место. Обеспечил развитие своей, американской, военной промышленности и открестился от европейских проблем на ближайшее будущее. Нет денег — нет нашего участия в ваших делах.А "добил" европейских политиков тем, что заставил НАТО участвовать в борьбе против ИГИЛ (запрещенной в РФ). А что такое участие в коалиции? Это очередные "дырки" в бюджете. Сколь бы ни мало было это участие, затраты будут у всех.А теперь, наверное, самое главное, что не сказал Трамп. Позволю себе процитировать уже упомянутую статью 5 Устава Организации Североатлантического договора, принятого 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, округ Колумбия.«Для защиты свободы, общего наследия и цивилизации своих народов стороны соглашаются с тем, что "вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».Именно эта статья позволяет маленьким европейским странам чувствовать свою значимость в мировой политике. Именно эта статья позволяет "монстрам", вроде прибалтийских стран, безнаказанно "гавкать" на мощных соседей. Этакие малыши-плохиши, которые провоцируют на драку сильного противника, а потом убегают за спину своих хозяев. Но... Трамп ничего не сказал по поводу обязательств США согласно этой статье...Европа сейчас стоит перед кучей проблем, которые она и создала. Хоть и с подачи предыдущего президента США. Стоит одна. Это и Украина. Это и Польша. Это и Прибалтика. Это и разрыв отношений во многих сферах с Россией. США практически отказались ввязываться в драку за Украину. Сами заварили кашу, сами и расхлёбывайте.На Западе, да и некоторые наши известные аналитики, уже говорят о подготовке Трампом выполнения своих давних обещаний о роспуске НАТО. Точнее, о создании условий для самороспуска альянса. Не знаю, я бы не спешил с такими выводами. Опять же, исходя из того, что провозгласил американский президент. Исходя из его целей на этом посту.Как мы видим из того, что происходит сегодня, Трамп четко гнет свою линию. Трамп "пинками" толкает своих союзников (а в реальности подчиненных) к новым экономическим отношениям. Так зачем терять такой прекрасно организованный рынок сбыта для американских товаров, в том числе вооружений? Блок, как мне кажется, будет сохраняться именно как большой рынок сбыта. Ну и, в какой-то мере как "пыль в глаза" для мелких европейских государств.В целом же прогнозы, которые делались большинством аналитиков по поводу действий нового американского президента, начинают сбываться. Даже совершенно "наплевательское" отношение Дональда Трампа на подготовку собственного импичмента понятно. Кто уже сегодня проголосует за импичмент? Пентагон, которому "светят" миллиарды прибыли и увеличение военного бюджета? Американский бизнес или банкиры? Американский народ, которому Трамп обещает улучшение экономической ситуации уже в ближайшее время?Трамп, пусть иногда как слон в посудной лавке, но четко следует своей цели. Экстравагантность поведения ему в этом совершенно не мешает. Даже наоборот. Навыки шоумена помогают создать в глазах политических противников иллюзию слабости этого человека. Сложно будет с ним. Но интересно.