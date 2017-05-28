США направили третий авианосец к берегам Корейского полуострова
США решили направить третий авианосец к берегам корейского полуострова. Как заявляют в японской прессе, это сделано с целью сдерживания КНДР. По данным издания Asahi Shimbun, речь идёт об отправке в регион авианосца USS Nimitz, который должен присоединиться к двум другим - USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson.
Ранее сообщалось, что «Нимиц» будет действовать в Ближневосточном регионе, но в связи с «угрозой, исходящей от Пхеньяна», Вашингтон решил направить его в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В то же время в Академии национальной обороны КНДР для лидера государства (Ким Чен Ына) была продемонстрирована создаваемая система ПРО. Ким Чен Ын распорядился провести испытания на полигоне. Цитата от северокорейского телеграфного агентства :
Между тем в Пекине выразили недовольство в связи с заявлениями, сделанными в ходе саммита Большой Семёрки. Лидеры G7 заявили, что будут "прилагать усилия" по Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морям, ситуация вокруг которых "вызывает озабоченность". В итоговом заявлении говорится о "нарушении международного права" в этом регионе. В Китае это заявление расценили как готовность G7 к милитаризации у морских границ КНР. РИА Новости приводит заявление МИД Китая:
Ранее сообщалось, что «Нимиц» будет действовать в Ближневосточном регионе, но в связи с «угрозой, исходящей от Пхеньяна», Вашингтон решил направить его в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В то же время в Академии национальной обороны КНДР для лидера государства (Ким Чен Ына) была продемонстрирована создаваемая система ПРО. Ким Чен Ын распорядился провести испытания на полигоне. Цитата от северокорейского телеграфного агентства :
Он присутствовал на успешных испытаниях системы противоракетной обороны нового типа. По словам Ким Чен Ына, он жалеет о том, что Ким Ир Сен и Ким Чен Ир не дожили до этого момента, когда КНДР обрела по-настоящему эффективное оружие, которое защитит народ и приведёт страну к успеху.
Между тем в Пекине выразили недовольство в связи с заявлениями, сделанными в ходе саммита Большой Семёрки. Лидеры G7 заявили, что будут "прилагать усилия" по Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морям, ситуация вокруг которых "вызывает озабоченность". В итоговом заявлении говорится о "нарушении международного права" в этом регионе. В Китае это заявление расценили как готовность G7 к милитаризации у морских границ КНР. РИА Новости приводит заявление МИД Китая:
Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права
Использованы фотографии: Copybook
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти