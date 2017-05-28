США направили третий авианосец к берегам Корейского полуострова

Он присутствовал на успешных испытаниях системы противоракетной обороны нового типа. По словам Ким Чен Ына, он жалеет о том, что Ким Ир Сен и Ким Чен Ир не дожили до этого момента, когда КНДР обрела по-настоящему эффективное оружие, которое защитит народ и приведёт страну к успеху.

Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права