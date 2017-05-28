11:03 28 мая

США направили третий авианосец к берегам Корейского полуострова

США решили направить третий авианосец к берегам корейского полуострова. Как заявляют в японской прессе, это сделано с целью сдерживания КНДР. По данным издания Asahi Shimbun, речь идёт об отправке в регион авианосца USS Nimitz, который должен присоединиться к двум другим - USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson.

Ранее сообщалось, что «Нимиц» будет действовать в Ближневосточном регионе, но в связи с «угрозой, исходящей от Пхеньяна», Вашингтон решил направить его в Азиатско-Тихоокеанский регион.

США направили третий авианосец к берегам Корейского полуострова



В то же время в Академии национальной обороны КНДР для лидера государства (Ким Чен Ына) была продемонстрирована создаваемая система ПРО. Ким Чен Ын распорядился провести испытания на полигоне. Цитата от северокорейского телеграфного агентства :

Он присутствовал на успешных испытаниях системы противоракетной обороны нового типа. По словам Ким Чен Ына, он жалеет о том, что Ким Ир Сен и Ким Чен Ир не дожили до этого момента, когда КНДР обрела по-настоящему эффективное оружие, которое защитит народ и приведёт страну к успеху.


Между тем в Пекине выразили недовольство в связи с заявлениями, сделанными в ходе саммита Большой Семёрки. Лидеры G7 заявили, что будут "прилагать усилия" по Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морям, ситуация вокруг которых "вызывает озабоченность". В итоговом заявлении говорится о "нарушении международного права" в этом регионе. В Китае это заявление расценили как готовность G7 к милитаризации у морских границ КНР. РИА Новости приводит заявление МИД Китая:
Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права

Использованы фотографии: Copybook
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Комментарии 64

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  1. Самаритянин Сегодня, 07:50
    А что нам на это скажет ученик СиЦзепинь? Нечего, садись "2"...
    Самаритянин
    1. Татьяна Сегодня, 08:02
      Молодцы китайцы! Они всё правильно понимают и правильно оценивают действия лидеров бандитской сходки стран G7- так называемого саммита Большой Семёрки - о милитаризации обстановки в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях со стороны Пентагона.
      Татьяна
      1. Самаритянин Сегодня, 08:11
        Цитата: Татьяна
        Молодцы китайцы! Они всё правильно понимают и правильно оценивают действия лидеров бандитской сходки стран G7- так называемого саммита Большой Семёрки - о милитаризации обстановки в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

        Да и в чём они молодцы?
        Трамп только что встречался с Китайцами и заявил о новый хороших отношениях... А не продал ли Китай нашу дружбу и КНДР? Ведь КНДР ему самому кость в горле...
        Самаритянин
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Татьяна Сегодня, 08:33
              Хрыч
              КНР теряя рынок США, бросится его искать у нас и пр.
              Наш рынок и так захвачен китайцами - и товарами, и рабочей силой. Это первое. А второе - это то, что КНР рынок США, как таковой, не потеряет. Китайских предприятий полно в самих США. Однако в случае войны США с Китаем США могут национализировать китайский бизнес на территории США.
              Всё это, по сути, похоже на международное рейдерство США и Японии в отношении КНР.
              Татьяна
              1. хрыч Сегодня, 08:47
                Цитата: Татьяна
                Всё это похоже на международное рейдерство США и Японии в отношении КНР.

                Семерка кстати впервые после Обамы не была бестолковой. Там конечно решалось где начать: в Европе, на БВ или в АТР, выбрали АТР и правильно. Там у нас меньше всего интересов (собственно это и решило исход, с РФ никто не решил связываться). Потрошить на деньги будут Японию и Р.Корею, а китайцев удушат морской блокадой, видимо она под шумок КНДР началась. Возможно китайцев заставят демонтировать авианосцы и АПЛ, чтоб знали свое место в этом Мире. Так же Сталин выбрал в свое время основным местом противостояния АТР, только после его смерти свернули корейскую войну и основным местом противостояния систем стал БВ.
                хрыч
                1. Татьяна Сегодня, 10:05
                  хрыч
                  китайцев удушат морской блокадой, видимо она под шумок КНДР началась.

                  Здравая мысль! Только она и РФ касается. На "ВО" это уже обсуждали - а именно, каким образом США намерены контролировать морские порты ДВ РФ.
                  Татьяна
                  1. APASUS Сегодня, 10:24
                    Цитата: Татьяна
                    хрыч
                    китайцев удушат морской блокадой, видимо она под шумок КНДР началась.

                    Здравая мысль! Только она и РФ касается. На "ВО" это уже обсуждали - а именно, каким образом США намерены контролировать морские порты ДВ РФ.

                    Перегон авианосца стоит громадных денег ,на сей раз не думаю что американцы будут кого то пугать ,все идет к войне.
                    Весь смысл в том ,что в миру существует несколько центров сил и война в С Корее затронем многое из них.Сюда попадут Китай ,Россия,Ю Корея,
                    Япония и на территории С Кореи можно будет сделать замес.
                    Кто выиграет если буде вторая корейская война???
                    Вот и ответ
                    1 Американцы поднимут кучу военных заказов
                    2 Американцы поднимут кучу заказов промышленных ,от воюющих стран
                    3 Ослабление экономики 5 стран
                    4 Финансовые потоки из Азии перейдут под управление США
                    5 Какой бы нек был итог войны американцы получат контракты на восстановление союзных стран
                    6 Многие сами начнут проситься под крышу США.
                    Конечно будут минусы,но в итоге США получат возможность выйти из финансовой дыры победителем
                    APASUS
                    1. pvv113 Сегодня, 10:40
                      Поддерживаю, по опыту предыдущих мировых войн американцы всегда извлекали финансовую выгоду
                      pvv113
              2. Александр романов Сегодня, 09:55
                Цитата: Татьяна
                Наш рынок и так захвачен китайцами

                Китаи захватил весь рынок тряпок в мире,а не только у нас. А вот китаиской рабочеи силы наити трудно.Русских много на китаицев работают.
                Цитата: Татьяна
                Однако в случае войны США с Китаем США могут национализировать китайский бизнес на территории США.

                В случае воины США с Китаем,национализировать,уже будет нечего и некому,при чем с обоих сторон.
                Александр романов
              3. seal78 Сегодня, 10:16
                Цитата: Татьяна
                Однако в случае войны США с Китаем США могут национализировать китайский бизнес на территории США.

                В этом случае гораздо больше пострадает США, когда Китай национализирует всё их имущество на своей территории.
                seal78
                1. Татьяна Сегодня, 10:53
                  Вы, Алексей, не вчитались в мою фразу
                  Цитата: Татьяна
                  Однако В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ США с Китаем США могут национализировать китайский бизнес на территории США.
                  В случае войны с Китаем на территории Китая, как на полях боевых действий, от американского имущества скорее всего ничего не останется - Китаю из американского имущества на своей территории национализировать будет нечего. А вот США на своей территории, не подверженной разрушению от военных действий, будет что национализировать у Китая.
                  Татьяна
            2. Самаритянин Сегодня, 09:17
              Вот теперь три авианосца,с кучей самолетов, не меньше ПЛ с сотнями КР (в каждый АУГ входят эсминцы с КР и Иджисами, парочка атомных многоцелевиков с теми же КР, так еще переделанные под КР пара Огайо) да все это под самый нос (или зад) Пекина (он от берега и от Кореи совсем рядышком)
              Цитата: хрыч
              Вот теперь три авианосца,с кучей самолетов, не меньше ПЛ с сотнями КР (в каждый АУГ входят эсминцы с КР и Иджисами, парочка атомных многоцелевиков с теми же КР, так еще переделанные под КР пара Огайо) да все это под самый нос (или зад) Пекина (он от берега и от Кореи совсем рядышком)

              А у нас кот наплакал... бросайте в меня чем угодно, но наш ТФ посравнению с КНР И США СМЕХ....
              Нам остается только готовится к приему беженцев из КНДР...
              Самаритянин
              1. хрыч Сегодня, 10:09
                Цитата: Самаритянин
                А у нас кот наплакал... бросайте в меня чем угодно, но наш ТФ посравнению с КНР И США СМЕХ....

                Смех говорите ... там 3 Кальмара и 2 новых Борея, по 16 ракет каждая с 3-12 ББ от 240 до 960 belay крупных города можно сжечь напрочь. Еще есть 5 Антеев (2 в ремонте) с тучей КР, 5 Щук-Б (3 в ремонте, 1 в резерве), которые также могут лупить КР из торпедных аппаратов, 7 дизелюх, которые нынче носители стратегических КР.
                ТОФ он один из сильнейших флотов на Земле, правда, как айсберг, основное тело под водой. Хотя и надводная часть приличная, есть ракетные крейсера, так нынче МРК и даже сторожевики вооружили стратегическими КР. Ту22м3 ему в помощь...
                А о беженцах не переживайте, в КНДР паникеров к стенке, а скоротечный ход войны с применением средств массового поражения удрать шансов не оставит. Да собственно ДВ ведь не отдельное ханство и ТОФ не сам по себе, это часть РФ, которая может вмазать и по КНР, и по США с Японией и со Средне-русской равнины и с Арктики laughing Хотя поверьте ТОФ справится сам wink
                хрыч
            3. seal78 Сегодня, 10:19
              Лично мне нахрен не сдались "белые американцы". Для моей страны ( да и всех остальных) они сделали столько зла, что китайцам и не снилось. Потому с гораздо большим удовольствием я буду мочить "белых американцев".
              seal78
              1. хрыч Сегодня, 10:37
                Цитата: seal78
                Для моей страны ( да и всех остальных) они сделали столько зла, что китайцам и не снилось.

                У нас с ними может быть только взаимоуничтожение, мы безусловно континентальная сверхдержава с приличным флотом (прежде всего из-за подводных атомоходов), американцы безусловно морская сверхдержава с приличными сухопутными силами. Теоретически мы можем существовать не осложняя друг другу жизнь. И тут нарисовался Китай, который бросал нам вызов на континенте, правда понял, что количество пехоты тут не канает и полез в море, бросать вызов Штатам. Вот Штаты и решили положить этому конец. Если взять англо-саксонскую доктрину Хартленда (территориальная Россия) и Римленда (за пределами Сердца Мира), то КНР тут совершенно лишний laughing
                хрыч
            4. seal78 Сегодня, 10:25
              Цитата: хрыч
              Короче если бы не было КНДР, её надо было бы выдумать.

              Её и не было, и американцы её "выдумали" - путём военного вторжения и разделения Кореи.
              Как и во всех других случаях - Китай и Тайвань(отрезали кусок от Китая), Индия и Пакистан (отрезали кусок от Индии), ФРГ и ГДР, Югославию порвали на несколько кусков, совсем недавно порвали Судан на Северный и Южный, и т.д. и .т.п.
              seal78
        2. Татьяна Сегодня, 08:19
          Самаритянин
          В чём они молодцы?

          Молодцы в том, что китайцы публично прореагировали на заключительное решение лидеров G7.
          “Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права
          А вот Россия подозрительно на весь мир об этом помалкивает, хотя угрозе национальной безопасности России это тоже касается!
          Татьяна
        3. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        4. seal78 Сегодня, 10:32
          А что, у нас с Китаем была дружба ? Да была, до смерти Сталина. После этого Хрущев поссорился с китайцами, что привело к дружбе Китая с США, за счет которой и состоялось "экономическое чудо".
          seal78
        5. ALLxANDr Сегодня, 11:02
          Цитата: Самаритянин
          Трамп только что встречался с Китайцами и заявил о новый хороших отношениях...
          - Главное выделил жирным шрифтом. Китайцы в политике имеют совершенно другую политику.
          Цитата: Самаритянин
          А не продал ли Китай нашу дружбу и КНДР?
          - Время покажет. Китай практически единственный, кто торгует с КНДР. Оборот достигает 85-90%. Зачес ему что-то менять в такой схеме?

          Цитата: Самаритянин
          Ведь КНДР ему самому кость в горле...
          - Кость в горле для КНДР - это Американцы и Японцы. КНДР доставляют лишь неудобства.
          ALLxANDr
      2. VALERIK_097 Сегодня, 08:27
        Похоже скоро будет G-6.
        VALERIK_097
        1. Ныробский Сегодня, 08:46
          Цитата: VALERIK_097
          Похоже скоро будет G-6.

          Много.......Если США и дальше будут выделываться, то будет просто G-2 - Россия и Китай
          Ныробский
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      3. Комментарий был удален.
    3. Stas157 Сегодня, 08:14
      Мой прогноз, удар по КНДР все таки будет. США необходимо попробовать разгромить страну у которой есть на вооружении ЯО и средства доставки(очень не совершенные, но это только плюс). Им нужно испытать и понять, как работает в деле стратегия нападения на страну с ЯО. В какую сторону совершенствовать свои систему предназначенные для нападения на более сильного противника, например на Китай или Россию. Лучше чем КНДР в этой роли нет никого. Здесь только одни плюсы. Никто не осудит, ведь КНДР это зло, которое нужно наказать. Поправить пошатнувшийся образ мирового жандарма. Поэтому нападение на КНДР это вопрос времени. Утрясут все вопросы с Россией и Китаем, по линии безопасности, и вперед. Свою решительность действовать Трамп уже показал, ударив КР по Шайрату.
      Stas157
      1. VALERIK_097 Сегодня, 08:34
        Стас ,Вы всё правильно отписали,одно но ,кто приземлил половину "топоров"
        VALERIK_097
        1. Stas157 Сегодня, 08:44
          Явно не КНДР. Мне очень любопытно, а действительно ли приземление топров имело место быть, или же это домыслы наших ура-патриотов? Никаких подтверждений этому, кроме слов Конашенкова, о том, что до Шайрата долетели не все топоры, не было! США в свою очередь утверждают обратное. Есть какая то разноголосица, но ни каких фактов и признаний, что там действительно имело место быть противодействие российских РЭБ. Мне кажется, если бы это было, то американцы бы первые об этом орали.
          Stas157
          1. VALERIK_097 Сегодня, 08:46
            А никто и не скажет))))
            VALERIK_097
            1. Stas157 Сегодня, 08:49
              Американцы визжали бы с пеною рта об этом, мне кажется?
              Stas157
              1. Вас Влад Сегодня, 09:19
                Цитата: Stas157
                Американцы визжали бы с пеною рта об этом, мне кажется?

                Так воюют сверхдержавы,вы постав те себя на место США,сказал А,говори Б!
                Вас Влад
                1. Stas157 Сегодня, 09:47
                  Цитата: Вас Влад
                  Так воюют сверхдержавы,вы постав те себя на место США

                  Как? Тем, что визжат, что Россия придвинула свои границы к американским базам?
                  Цитата: Вас Влад
                  сказал А,говори Б!

                  Это для вас так. А вот для безусловного лидера все равно, что говорить, можно любую букву дальше говорить, или вообще не говорить. Вон Путин вообще на предвыборные дебаты не приходит. Не считает нужным! Зачем ему, если он и так безусловный лидер? Попирает все процедуры! А вы мне тут про какие то А и Б. Не смешите тапочки.
                  Stas157
                  1. Вас Влад Сегодня, 09:54
                    Цитата: Stas157
                    Как? Тем, что визжат, что Россия придвинула свои границы к американским базам?

                    А так, сбили ваши ракеты, так нужно просто это отрицать!Так как если признаешь, лицо потеряешь!
                    Цитата: Stas157
                    Не считает нужным! Зачем ему, если он и так безусловный лидер?

                    Конечно, лучше вместо того чтобы заниматься своими не посредственными делами,странной управлять,он будет лясы точить!
                    Вас Влад
        2. Lancer Сегодня, 08:53
          Конашенков в своей пресс-конференции,больше никто их не приземлял.
          Lancer
        3. Александр романов Сегодня, 10:00
          Цитата: VALERIK_097
          Вы всё правильно отписали,одно но ,кто приземлил половину "топоров"

          Еще бы видео или картинки были,этих приземленных топоров
          Александр романов
      2. Вас Влад Сегодня, 09:14
        Цитата: Stas157
        Мой прогноз, удар по КНДР все таки будет.

        Не будет не какого удара,угрозы будут!Сильно дорого это для США!
        Вас Влад
        1. Stas157 Сегодня, 09:29
          Цитата: Вас Влад
          Не будет не какого удара,угрозы будут!Сильно дорого это будет для США!

          Это даже не вопрос цены, это вопрос развития США, как мирового властителя. Вопрос развития технологий нападения на ядерную державу. У штатов больше всех вооружений, чем во всем мире, вместе взятом. И все это для нападения, для того чтобы держать в узде весь остальной мир, включая ядерные державы. В последнее время некоторые ядерные державы, такие как Россия и Китай, демонстрируют независимое поведение прикрываясь ЯО. США, как мировому диктатору, крайне необходимо поддержать свой пошатнувшийся образ.
          Stas157
          1. Вас Влад Сегодня, 10:53
            Цитата: Stas157
            свой пошатнувшийся образ.

            Вот это главное, он не сам пошатнулся,его пошатнули laughing Если США полезут туда, это плохо для них закончится и они это знают!И кроме того, как гонять туда авианосцы не чего сделать не могут!
            Цитата: Stas157
            Россия и Китай

            Вот кто скоро будет доминировать!И война США с Кореей это ускорит!
            Вас Влад
        2. К-612-О Сегодня, 10:53
          Отнюдь, вероятность весьма высока. Силы и средства для нанесения массированного удара как раз достаточные ( 3 ауг, 100-150 самолётов в Корее, ещё 70-80 на Гуаме) одних томогавков в залпе 3 ауг будет 350-400, а корейцам их сбивать нечем.
          К-612-О
  2. Mike2388 Сегодня, 07:52
    Это тот случай, когда количество НЕ перейдет в качество.
    Mike2388
  3. donavi49 Сегодня, 07:54
    Ну все просто:
    1 - АУГ ничего, давление.
    2 - уже возможны определенные силовые действия.
    3+ - АУГ, это уже группировка для войны.

    С учетом подвода других сил, на месте Кима я бы напрягся. Да и что делать? Ждать как Саддамка в 2003 году - пока соберут все и раскатают? Или попытаться симпровизировать, но тогда точно раскатают, возможно не так разгромно.
    donavi49
    1. Самаритянин Сегодня, 07:59
      Ну все просто:

      А у него есть выбор? Давайте реально смотреть на вещи, Киму ответить (ударить) нечем!
      И позиция Китая понятна:
      Самаритянин
      1. рич Сегодня, 08:13
        Н Китаю, ни России у своих границ, на месте поверженной КНДР, американские ПРО и ВМБ не нужны. И Ын об этом прекрасно знает. Так, что чувствует себя спокойно
        рич
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:46
        Цитата: Самаритянин
        Ну все просто:

        А у него есть выбор? Давайте реально смотреть на вещи, Киму ответить (ударить) нечем!
        И позиция Китая понятна:

        А на фото у китайца рука сверху , это по психологии о многом говорит...Перехитрят китайцы янки!
        США Китаю астрономическую сумму должны (Япония на первом месте..)
        ОТДЕЛ
        1. хрыч Сегодня, 10:15
          Цитата: ОТДЕЛ
          А на фото у китайца рука сверху , это по психологии о многом говорит...Перехитрят китайцы янки!

          Нет, просто у него дальняя рука, если её перевернуть она сломается wassat
          хрыч
    2. Александр романов Сегодня, 10:01
      Цитата: donavi49
      С учетом подвода других сил, на месте Кима я бы напрягся. Да и что делать?

      У него мозги жиром заплыли.Он думает рядом Россия и Китаи ,никто его не тронет.
      Он сам амерам развязывает руки
      Александр романов
  4. iliitchitch Сегодня, 07:55
    Пистон на бочке с порохом , тот бэд бой , а полосатым лишь бы поджечь . Ну так и тов.Цзиньпин отнюдь не аспирин , тот ещё антибиотик в Юго-Восточной Азии , образно так , выражаясь ... Внезапная проверка у нас грядёт в те края , чую , оч.масштабная , к картам Генштаба не ходи .
    iliitchitch
    1. хрыч Сегодня, 08:00
      Цитата: iliitchitch
      Ну так и тов.Цзиньпин отнюдь не аспирин , тот ещё антибиотик , образно так , выражаясь ....

      На пурген и то не тянет laughing
      хрыч
  5. Комментарий был удален.
    1. seal78 Сегодня, 10:38
      Тигр - это кто ? США ? Ну, если только бумажный.
      seal78
  6. perepilka Сегодня, 08:05
    Как бы, подплаву КТОФа везуха. Ну, с одной стороны. Эт как рассматривать, тренировка, иль работомор laughing
    perepilka
  7. Vita VKO Сегодня, 08:11
    заявление МИД Китая:
    Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7
    Зачем тогда Китаю принимать участие в этом сборище? Фактически это тот же саммит НАТО и решения по сути не отличаются. У западных политиков вообще стало традицией собираться и принимать решения в отношении других стран. Видимо, очень удобно назначать врагов и сразу дружить против них. Хотя согласно международному праву прерогатива принятия мер в отношении других стран принадлежит исключительно ООН.
    Vita VKO
    1. Володин Сегодня, 08:14
      Цитата: Vita VKO
      Зачем тогда Китаю принимать участие в этом сборище?

      А Китай и не принимает. Его нет в G7
      Володин
  8. svp67 Сегодня, 08:14
    Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права
    Молодцы китайцы, не нравится - открыто говорят, а не "молчат в тряпочку" как мы. Когда в следующий раз они покажут "кулаки", уже не кто этому не удивится.
    svp67
  9. KIBL Сегодня, 08:18
    Ну что,опять продолжение марлезонского балета?Долго ещё будут гонять туда сюда эти АУГи?Рано или поздно жахнет!А там начнется!Ой бяда!!!!!!!!!!!!
    KIBL
  10. Злой 55 Сегодня, 08:20
    Силы зла формируют ударную группировку..В случае нападения, Кимыч, полагаю, сделает фокус-одним ядерным батоном уложит пол-Японии и половину америГАДского флота на дно морское..
    Злой 55
    1. Александр романов Сегодня, 10:03
      Цитата: Злой 55
      Силы зла формируют ударную группировку..В случае нападения, Кимыч, полагаю, сделает фокус-одним ядерным батоном уложит пол-Японии

      Ну конечно,американцы будут со стороны смотреть ,как Ким будет это делать. Вы реально в это верите? Просто интересно
      Александр романов
  11. rotmistr60 Сегодня, 08:25
    Военное давление, ну и конечно санкции - любимое занятие американцев в промежутке между развязыванием очередной войны. Решатся или не решатся американцы нанести удар по КНДР (тем более по ядерным объектам) сказать трудно, т.к. не известно с какой ноги Трамп встанет утром и с кем первым встретится. Реакция КНР на заявление семерки прогнозируемое. В принципе так должно поступать любое государство считающее себя независимым.
    rotmistr60
  12. FirstNormann Сегодня, 08:28
    китаю не нужны атомные грибочки в соседней северокорейской роще_если вероятность такого события приблизится серьезно к 100 процентам китайские спецслужбы выпишут пухлику пропуск к великим предкам
    FirstNormann
    1. seal78 Сегодня, 10:28
      Проще трампику такой пропуск выписать - всем станет лучше на Земле.
      seal78
      1. FirstNormann Сегодня, 10:50
        неужели есть еще наивные ребята кто серьезно считает что пРезидент сша принимает серьезные решения о судьбах мира?)он лишь визитная карточка одного из правящих кланов США и решения принимает не карточка а тот кто сует ее в банкомат
        FirstNormann
        1. seal78 Сегодня, 10:54
          Ну, я потому и написал трампика с маленькой буквы ,что имел в виду не персонально его, а тех, кого он представляет.
          seal78
  13. Александр С. Сегодня, 08:32
    кндр все дальше и дальше распускает свои щупальца...и совсем скоро она захватит весь мир....поэтому ее просто необходимо героически сдержать.
    Александр С.
  14. Zaurbek Сегодня, 08:49
    Что нужно КНР никто не знает...но менее всего всем нужно объединение двух Корей...
    Zaurbek
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:49
    От изобилия там авианосцев Ыну не холодно и не жарко, он действует как считает нужным -или как ему "подсказывают".
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 10:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      От изобилия там авианосцев Ыну не холодно и не жарко,

      Ну конечно,конечно laughing
      Александр романов
  16. seal78 Сегодня, 10:27
    США направили третий авианосец к берегам Корейского полуострова

    А что стало с первыми двумя ? :)
    seal78
    1. Александр романов Сегодня, 10:54
      Цитата: seal78
      А что стало с первыми двумя ? :)

      Ждут приказа долбануть по КНДР
      Александр романов
  17. Рабинович_007 Сегодня, 10:55
    Сколько там этих авианосцев recourse
    Вот это мощь
    Рабинович_007
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