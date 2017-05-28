Британская полиция опубликовала кадры с предполагаемым террористом из Манчестера

Британская полиция публикует кадры с Салманом Абеди, которого считают исполнителем теракта в Манчестере. В прессе появились фотографии Абеди с концерта на Манчестер Арене, на которой выступала американская певица Ариана Гранде. Абеди, как видно по фотографии, ничем не привлекал к себе внимания. Он был одет в тёмную куртку, джинсы, на голове его была кепка.За спиной Абеди был рюкзак, в котором, по версии британского следствия, и могла находиться бомба. По другой версии, бомба могла быть привязана за спиной 22-летнего выходца из Ливии, а рюкзак использовался, чтобы взрывное устройство прикрыть.Напомним, что в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, включая семерых несовершеннолетних. Более 110 человек получили ранения различной степени тяжести. Состояние по меньшей мере 12 из них оценивается как тяжёлое. Ответственность за взрыв на Манчестер Арене взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (*запрещено в РФ).Известно, что Салман Абеди вернулся в Британию из Ливии за четыре дня до совершения теракта. При этом его путь пролегал через Стамбул и Дюссельдорф. Спецслужбы Британии выясняют, были ли у Абеди сообщники в этих городах.