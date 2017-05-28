11:03 28 мая

Британская полиция опубликовала кадры с предполагаемым террористом из Манчестера

Британская полиция публикует кадры с Салманом Абеди, которого считают исполнителем теракта в Манчестере. В прессе появились фотографии Абеди с концерта на Манчестер Арене, на которой выступала американская певица Ариана Гранде. Абеди, как видно по фотографии, ничем не привлекал к себе внимания. Он был одет в тёмную куртку, джинсы, на голове его была кепка.

Британская полиция опубликовала кадры с предполагаемым террористом из Манчестера


За спиной Абеди был рюкзак, в котором, по версии британского следствия, и могла находиться бомба. По другой версии, бомба могла быть привязана за спиной 22-летнего выходца из Ливии, а рюкзак использовался, чтобы взрывное устройство прикрыть.


Напомним, что в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, включая семерых несовершеннолетних. Более 110 человек получили ранения различной степени тяжести. Состояние по меньшей мере 12 из них оценивается как тяжёлое. Ответственность за взрыв на Манчестер Арене взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (*запрещено в РФ).

Известно, что Салман Абеди вернулся в Британию из Ливии за четыре дня до совершения теракта. При этом его путь пролегал через Стамбул и Дюссельдорф. Спецслужбы Британии выясняют, были ли у Абеди сообщники в этих городах.

Использованы фотографии: https://inews.co.uk
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Комментарии 8

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  1. рич Сегодня, 08:17
    В Британии опубликовали фото террориста из Манчестера, сделанное до взрыва. Важное уточнение, ага. Очевидно, скоро выложат фото террориста из Манчестера, сделанное после взрыва. Далее цитируем Лаврова.
    рич
    1. Тралл Сегодня, 08:27
      Ждем селфи во время взрыва
      Тралл
  2. Satum Сегодня, 08:24
    Эти теракты всегда будут выгодны стране где они происходят .Так как народ положительно будет относится к расположению войск во враждебной стране.
    Satum
    1. Тралл Сегодня, 08:31
      Британцы выступили единым фронтом против ИГИЛ smile
      Тралл
  3. KIBL Сегодня, 08:25
    По ходу давай выкладывайте полную фотосессию этого упыря с момента зачатия,ясли,школа,делишки в Ливии,как свинчивал СВУ,момент взрыва и как сейчас отдыхает где нибудь на Мальдивах!
    KIBL
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:29
    Ну выложили фото и что? Отчитываются о проделанной работе? Так это не отчет, а имитация кипучей деятельности. Где были спецслужбы если террорист, как они говорят был у них "на карандаше". Европа, Европа ни что и ни чему ее не учит.
    rotmistr60
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:47
    Это походу для самоупокоения, типа вот мы работаем? Сейчас они предполагают, а почему же тогда хреново сработали на опережение? ???
    Изгоняющий либероидов
  6. Чадан Хемчикский Сегодня, 10:19
    На фото,вылитый семит.
    Чадан Хемчикский
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