11:06 28 мая

Лидер КНДР приказал запустить в серию новые комплексы ПВО

Глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытательных стрельбах системы ПВО «нового типа» и остался доволен результатами, передает РИА Новости сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).



Ким Чен Ын выразил благодарность военному руководству и отметил, что «по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объектов».


Повысился процент попадания в цель,
констатировал лидер государства.

Он дал указание «производить новую систему в максимальном количестве». Комплексов необходимо столько, чтобы «они покрывали всю страну, как лес».

Необходимо «уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе», добавил Ким Чен Ын.

По данным агентства, стрельбы были организованы академией национальной обороны. Их цель – испытание новой системы противовоздушной обороны. В программу испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотных летательных аппаратов противника.

Каких-либо характеристик новой системы ЦТАК не приводит.

Использованы фотографии: http://www.sbnl.eu
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Комментарии 51

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  1. Тралл Сегодня, 08:14
    Правильный лидер
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:51
      Цитата: Тралл
      Правильный лидер

      Не то слово , знает как остановить агрессию американской военщины..США привыкли бомбить безнаказанно! Надеюсь наши помогли в технологиях разработки и кое что подкинули Ыну..
      ОТДЕЛ
      1. Верба Сегодня, 09:36
        Цитата: ОТДЕЛ
        Не то слово , знает как остановить агрессию американской военщины..США привыкли бомбить безнаказанно! Надеюсь наши помогли в технологиях разработки и кое что подкинули Ыну..

        Ын видал эту америку ,собака лает ,а караван идёт. И правильно делает иначе сожрут.
        Верба
        1. просто экспл Сегодня, 09:58
          народ , тут вообще то не Ын обсуждается , а ЗРК .
          и тут вопрос , а собственно что из себя представляет этот самый ЗРК и каковы его ТТХ ?
          просто экспл
          1. Александр романов Сегодня, 10:10
            Цитата: просто экспл
            и тут вопрос , а собственно что из себя представляет этот самый ЗРК и каковы его ТТХ ?

            Новый ЗРК способен сбивать кукурузники пачками . Короче ,Киму хана! Хренова,что на ДВ это отразиться .
            Александр романов
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:17
              Цитата: Александр романов
              Новый ЗРК способен сбивать кукурузники пачками . Короче ,Киму хана! Хренова,что на ДВ это отразиться .

              Не трусь Романов, Урал прикроет если что... soldier А янков нужно проучить, как и раньше в Корее..Дали мы им там по полной! soldier
              ОТДЕЛ
              1. Александр романов Сегодня, 10:38
                Цитата: ОТДЕЛ
                Не трусь Романов, Урал прикроет если что..

                Что с дивана встанешь и прикроешь?
                Цитата: ОТДЕЛ
                А янков нужно проучить

                Тебе я смотрю ,вообще начхать.сколько тысяч кореицев погибнет.Главное,что бы было удовлетворено твоё либидо
                Цитата: ОТДЕЛ
                .Дали мы им там по полной!

                Кто мы? Медаль себе купи за взятие Берлина. А лучше сразу Вашингтона
                Александр романов
                1. karish Сегодня, 10:43
                  Цитата: Александр романов
                  Кто мы? Медаль себе купи за взятие Берлина. А лучше сразу Вашингтона

                  karish
                  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:00
                    Цитата: Александр романов
                    Тебе я смотрю ,вообще начхать.сколько тысяч кореицев погибнет.Главное,что бы было удовлетворено твоё либидо

                    Израиль смотрю тебя активно поддерживает...Как у них на службе то..? laughing
                    Не обижайся. я все понимаю ...Отрабатывай дальше!
                    ОТДЕЛ
                    1. Александр романов Сегодня, 11:06
                      Цитата: ОТДЕЛ
                      ..Как у них на службе то..?

                      Это тебе от Кима,за поддержку. Честно заработал Приятного аппетита.
                      Александр романов
          2. Вежливый Лось Сегодня, 10:49
            Цитата: просто экспл
            и тут вопрос , а собственно что из себя представляет этот самый ЗРК и каковы его ТТХ ?

            Даже, если предположить, что этот его ЗРК не хуже С-400, то все равно
            Цитата: Александр романов
            Короче ,Киму хана!

            Ибо времени на насыщение войск ПВО новым комплексом у Ына нет. П-сы 3-й авианосец к берегам СК двинули. Если замес начнется, то новый ЗРК никак не повлияет на развитие ситуации. Ыну на пару лет раньше надо было начинать чесаться.
            Вежливый Лось
            1. Александр романов Сегодня, 11:00
              Цитата: Вежливый Лось
              Даже, если предположить, что этот его ЗРК не хуже С-400,

              Такое предположить невозможно laughing
              Цитата: Вежливый Лось
              , то все равно

              КНДР сотрут с лица земли.
              Цитата: Вежливый Лось
              Ыну на пару лет раньше надо было начинать чесаться.

              Ему надо сворачивать свою ядерную программу и желательно сделать это на этой недели.
              Александр романов
    2. Самаритянин Сегодня, 10:52
      Видео от России 24
      Самаритянин
  2. perepilka Сегодня, 08:16
    Оптимист, чо laughing
    perepilka
    1. рич Сегодня, 08:21
      ПВО еще никому не мешали. Американцы должны знать,что любое поползновение на независимость КНДР дорого им обойдется. Надо бы помочь товарищу Киму десятком с 300-400,ведь это наши общие берега.
      рич
      1. karish Сегодня, 08:24
        Цитата: рич
        ПВО еще никому не мешали. Американцы должны знать,что любое поползновение на независимость КНДР дорого им обойдется. Надо бы помочь товарищу Киму десятком с 300-400,ведь это наши общие берега.

        ни десятков , а сотней.
        общие не только берега - деньги то же
        karish
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:42
          Только если вы вместе с Ричем оплатите поставку комплексов Ыну!!! laughing
          Изгоняющий либероидов
          1. Tusv Сегодня, 09:46
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Только если вы вместе с Ричем оплатите поставку комплексов Ыну!!! laughing

            Куда им. Дивизион С-400 лярд зелени стоит hi
            Tusv
            1. Александр романов Сегодня, 10:12
              Цитата: Tusv
              Куда им. Дивизион С-400 лярд зелени стоит

              Ну это же не его деньги,потому такие смешные суммы его не смущают.
              Александр романов
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      3. Tusv Сегодня, 09:29
        Цитата: рич
        Надо бы помочь товарищу Киму десятком с 300-400,ведь это наши общие берега.

        Снять 10 дивизионов со своей границы и отправить охранять чужую? И учитывая напряженность, со своим личным составом fool
        Tusv
      4. Александр романов Сегодня, 10:11
        Цитата: рич
        Надо бы помочь товарищу Киму десятком с 300-400,ведь это наши общие берега.

        Так покупаи и дари Киму,что хочешь.
        С какои легкостью государственное добро раздает.
        Александр романов
  3. AID.S Сегодня, 08:19
    «они покрывали всю страну, как лес».

    Комплекс "Березовый" только против поляков срабатывает.
    AID.S
  4. KIBL Сегодня, 08:29
    Всё правильно,США бомбит только тех, у кого нет сильного ПВО!Вот только все упирается в деньги и время.А этих факторов у КНДР большой дефицит.
    KIBL
    1. Zaurbek Сегодня, 08:47
      Сегодня ПВО может быть сильным, завтра отстал и все-слабое. На Корее хотят опробовать концепцию быстрого , обезоруживающего удара.. Потом на очереди Иран. А зрители РФ и Китай.
      Zaurbek
      1. Dashout Сегодня, 09:02
        Ну вот! Вам самое время начинать выгонять из Греции американские базы!
        Dashout
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:33
    «они покрывали всю страну, как лес».

    Это конечно хорошо, но все упрется в финансы. Да и на производство нужно время, а американские авианосцы уже под дверью. Значит пока придется обходиться тем, что есть и уповать на то, что американцы блефуют.
    rotmistr60
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:39
    Ын am !!!Тебе не стыдно fool ?Ты там выкабеливаешься, а у нас на сайте Александр романов ночами не спит lol , из за того что ты можешь свои баллистические питарды Саньку во двор уронить, ибо у тебя ракеты все время летят туда, куда дует ветер!!!! fool Ты это заканчивай человека пугать!!!! lol
    Изгоняющий либероидов
  7. Zaurbek Сегодня, 08:44
    Парикмахер у него четкий парень!
    Zaurbek
    1. Александр романов Сегодня, 10:14
      Цитата: Zaurbek
      Парикмахер у него четкий парень!

      Они друг друга стоят
      Александр романов
  8. aleksfill Сегодня, 08:47
    Третий авианосец к берегам КНДР, не маловато ли будет? А Ын строит ракеты ии пуляет, себе,
    ими когда захочет, молоток Ын, так держать.
    aleksfill
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 08:57
    Думаю если замес начнется, войска КНДР рванут к Сеулу и вряд ли кто их остановит А бомбить крупный мегаполис с заводами и фабриками (подчиненных США) это очень накладно. Ына не напугать , как и корейский народ!
    ОТДЕЛ
    1. Александр романов Сегодня, 10:15
      Цитата: ОТДЕЛ
      Думаю если замес начнется, войска КНДР рванут к Сеулу

      Если только с поднятыми руками,размахивая белыми тряпками wassat
      Цитата: ОТДЕЛ
      Ына не напугать

      Каддафи с Садамом сейчас ржут,над твоим коментом.
      Александр романов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:38
        Цитата: Александр романов
        Цитата: ОТДЕЛ
        Думаю если замес начнется, войска КНДР рванут к Сеулу

        Если только с поднятыми руками,размахивая белыми тряпками wassat
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ына не напугать

        Каддафи с Садамом сейчас ржут,над твоим коментом.

        Ын учел этот горький опыт , и с США заигрывать не намерен, понимая чем все это грозит его народу..А ты Романов паникер прям , и много там на дальнем востоке таких "испуганных" ? А то прям за Дальний Восток тревожно..Ты это брось панику разводить!
        Молодежь читает тут нас все же..
        P.S.У меня там родственники живут , у них никакой паники и страха нет..
        ОТДЕЛ
        1. Александр романов Сегодня, 10:48
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ын учел этот горький опыт

          Это он тебе в личку написал?
          Цитата: ОТДЕЛ
          и с США заигрывать не намерен, понимая чем все это грозит его народу.

          Судя по происходящему,с точностью до наоборот.
          Цитата: ОТДЕЛ
          и много там на дальнем востоке таких "испуганных" ?

          Ты дальний восток то ,с первого раза на карте наидешь? Судя по всему ,не только в КНДР для тебя мясо,но и жители ДВ России для тебя расходный материал ,твои заоблачных фантазий
          Цитата: ОТДЕЛ
          P.S.У меня там родственники живут , у них никакой паники и страха нет..

          Ну если они такие ,как и ты,в этом нет ничего удивительного.
          Александр романов
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:05
            Цитата: Александр романов
            Ты дальний восток то ,с первого раза на карте наидешь? Судя по всему ,не только в КНДР для тебя мясо,но и жители ДВ России для тебя расходный материал ,твои заоблачных фантазий

            Успокойся Саш , эдак тебя понесло то! Все будет хорошо , я тебе это обещаю..Хватит уже панику разводить, на радость некоторым товарищам! Если что , на Урале всех примем...Но не сдадимся. laughing
            ОТДЕЛ
    2. Самаритянин Сегодня, 10:55
      Цитата: ОТДЕЛ
      Думаю если замес начнется, войска КНДР рванут к Сеулу и вряд ли кто их остановит А бомбить крупный мегаполис с заводами и фабриками (подчиненных США) это очень накладно. Ына не напугать , как и корейский народ!

      До России ближе...
      Самаритянин
  10. RussKamikadZE Сегодня, 09:04
    Как хочется всех "уря-патриотов" засунуть в КНДР. Правильный лидер - единственный толстый северный кореец. Страна в полной ж... Секта. Давно уже пора Китаю, США и РФ покончить с этими идиотами. Пока своей "ФАУ-2" случайно на нашу территорию попали.
    RussKamikadZE
    1. Dashout Сегодня, 09:07
      Откуда столько злобы??
      Dashout
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:59
        Цитата: Dashout
        Откуда столько злобы??

        Потому что КНДР скоро по своим технологиям в космос полетят, а по их мнению корейцы должны голодать и гуманитарку по всему миру выпрашивать ..Вот и злоба , ведь их соседи штампуют по 12 часов в день для запада машины , микросхемы и т.д.Они рабы и роботы просто и все!
        ОТДЕЛ
        1. RussKamikadZE Сегодня, 10:12
          Вот это достижение ! В 21 веке в космос полетят ( на самом деле нет, ибо видим как мбр летают). Забавная страна КНДР.
          RussKamikadZE
        2. Александр романов Сегодня, 10:17
          Цитата: ОТДЕЛ
          а по их мнению корейцы должны голодать и гуманитарку по всему миру выпрашивать

          Это по мнению Кима
          Цитата: ОТДЕЛ
          Они рабы

          Как ты смеешь строителеи чучхе рабами обзывать
          Александр романов
      2. RussKamikadZE Сегодня, 10:06
        А как иначе ?
        RussKamikadZE
    2. revnagan Сегодня, 09:34
      Цитата: RussKamikadZE
      Страна в полной ж... Секта.

      Россия -богатейшая страна.С огромными ресурсами,плодородной землёй,международной торговлей.Но даже у неё после введения западных санкций, "просел" уровень жизни граждан.Что же говорить о маленькой Северной Корее,у которой таких ресурсов и близко нет,удушаемой со всех сторон сторонниками "демократии"?И ведь Россия - тоже в их рядах!А к Вас хватает наглости утверждать,что страна в ж... по вине её лидера.Не стыдно?
      revnagan
      1. RussKamikadZE Сегодня, 10:01
        Да да, без проклятущих загнивающих западников там бы уже коммунизм построили !;) КНДР сидела до 60-ых на дотациях СССР, потом до 80-ых на китайских дотациях.Страна паразит, которая постоянно угрожает развязать войну в важнейшем экономическом регионе.
        P.S. Не стыдно ли вам Россию в один ряд с из КНДР ставить ?
        RussKamikadZE
      2. Александр романов Сегодня, 10:18
        Цитата: revnagan
        !А к Вас хватает наглости утверждать,что страна в ж... по вине её лидера.Не стыдно?

        Раньше КНДР жили хорошо,там даже мерсы выпускали. А потом пришел Ким прошлыи и начал угрожать постоянно Сеулу.
        Кого винить?
        Александр романов
  11. Dashout Сегодня, 09:06
    Ким, конечно, молодец!
    Но сколько времени пройдет от его приказа до реальных установок ПВО в необходимом количестве? Наверное много.. Хотя, американцы подождут, им уже торопиться некуда...
    Dashout
  12. Старый26 Сегодня, 09:27
    Цитата: рич
    Надо бы помочь товарищу Киму десятком с 300-400,ведь это наши общие берега.

    Господи! Да что же вы всем хотите помогать? Собираетесь выставить Россию посмешищем и страной, с которой нельзя иметь никаких дел? А именно на этом вы и настаиваете. Что называется одной рукой мы голосуем за санкции, распространяющиеся в первую очередь на оружие, а другой "подсоваваем " десятком С-300 - С-400? Только из-за того, что у нас общие берега? Так давайте "подсунем" десяток таких комплексов Эстонии? А чо? Общие берега же. Не нравится эстония - давайте Финляндии или Грузии? И та и другая не входит в НАТО, если вам Эстония не нравится. Хотя такой НАТОвской стране, как Турция вроде бы как собираемся продать С-400. Будьте же хотя бы до конца логичными.

    Цитата: KIBL
    Всё правильно,США бомбит только тех, у кого нет сильного ПВО!Вот только все упирается в деньги и время.А этих факторов у КНДР большой дефицит.

    У Ирака для начала 90-х было сильное ПВО и что? НЕ бомбили? У Ливии тоже было ПВО не из последних. Даже опыт сшибать американские самолеты был? Тоже не бомбили?. Можно отдельно взятой стране третьего мира поставить любую сверхсовременную систему ПВО, но если ее потенциал несравним с потенциалом нападающей стороны - ПВО "вынесут"... С потерями, но "вынесут"

    Цитата: Dashout
    Но сколько времени пройдет от его приказа до реальных установок ПВО в необходимом количестве? Наверное много.. Хотя, американцы подождут, им уже торопиться некуда...

    Никто не знает, во-1, что это за новые установки. НА параде очередной раз показали комплексы ПВО очень отдаленно напоминающие наши С-300, скорее даже не наши, а китайские клоны. Камрад ватник даже приводил их обозначение. Но если внешне эта установка и напоминает нашу С-300, то по комплексу средств (РЛС различного назначения) - это отнюдь не аналог С-300. Насколько она помехозащищенная покажет (не дай бог) только конфликт на полуострове. Но что-то подсказывает, что помехозащищенность у нее очень низкая.
    Старый26
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:38
      Старый26 drinks потреотизм у людей просто зашлаливает, добрые они за народные деньги fool
      Изгоняющий либероидов
  13. демотиватор Сегодня, 10:43
    Очень правильные и своевременные меры. В том районе США уже имеют целых три авианосные группы. Авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan. В мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе. А мощь сразу трех авианосцев США в разы перекрывает силы Северной Кореи. Значит, американцами, что-то этакое там готовится. Да и просто сам по себе выход в данную часть Тихого океана сразу трех авианосных групп США является грандиозной провокацией войны. Потому Ким и принимает меры.
    демотиватор
    1. Александр романов Сегодня, 10:52
      Цитата: демотиватор
      . А мощь сразу трех авианосцев США в разы перекрывает силы Северной Коре

      Плюс Креисера и Эсминцы с топорами. Плюс авиация в Японии и в Южной Кореи .Плюс дальняя авиация. Плюс подлодки 6-8 штук .
      Через 6-7 часов будет полыхать вся КНДР.
      Александр романов
  14. Рабинович_007 Сегодня, 10:54
    судьба каддафи
    Рабинович_007
    1. Александр романов Сегодня, 11:02
      Цитата: Рабинович_007
      судьба каддафи

      Судьба Каддафи ,из за одного жирного барана ,ждет весь народ КНДР. Хотя некоторым на это наплевать.
      Александр романов
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