Лидер КНДР приказал запустить в серию новые комплексы ПВО
Глава КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытательных стрельбах системы ПВО «нового типа» и остался доволен результатами, передает РИА Новости сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын выразил благодарность военному руководству и отметил, что «по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объектов».
Он дал указание «производить новую систему в максимальном количестве». Комплексов необходимо столько, чтобы «они покрывали всю страну, как лес».
Необходимо «уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе», добавил Ким Чен Ын.
По данным агентства, стрельбы были организованы академией национальной обороны. Их цель – испытание новой системы противовоздушной обороны. В программу испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотных летательных аппаратов противника.
Каких-либо характеристик новой системы ЦТАК не приводит.
Ким Чен Ын выразил благодарность военному руководству и отметил, что «по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объектов».
Повысился процент попадания в цель,констатировал лидер государства.
Он дал указание «производить новую систему в максимальном количестве». Комплексов необходимо столько, чтобы «они покрывали всю страну, как лес».
Необходимо «уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе», добавил Ким Чен Ын.
По данным агентства, стрельбы были организованы академией национальной обороны. Их цель – испытание новой системы противовоздушной обороны. В программу испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотных летательных аппаратов противника.
Каких-либо характеристик новой системы ЦТАК не приводит.
Использованы фотографии: http://www.sbnl.eu
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