МС-21. Первый полёт
Первый полёт новейшего российского авиалайнера MC-21 состоялся. Накануне первый лётный экземпляр, собранный на Иркутском авиационном заводе, получил разрешение на лётную эксплуатацию. При этом заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин отметил, что полёт должен состояться «до конца весны». Не поспоришь – всё произошло именно так. После прохождения так называемого методического совещания российский МС-21-300 поднялся в воздух.
Сотрудники Иркутского авиазавода опасались, что может подвести погода, и полёт придётся откладывать. Однако метеоусловия для осуществления первого эксплуатационного полёта выдались подходящими.
Кадры полёта МС-21-300 на канале YouTube Алексея Гончарова
Mihail Nixon (YouTube)
Кадры с заходящим на посадку самолётом из YouTube:
Перед своим первым лётным испытанием новейший российский авиалайнер выполнил "упражнения" по рулёжке и пробежке в лётно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Пресс-служба предприятия сообщила, что в рамках подготовки к первому полёта проведена проверка всех систем самолёта, отработаны запуски маршевой и вспомогательной силовой установок.
Сотрудники Иркутского авиазавода опасались, что может подвести погода, и полёт придётся откладывать. Однако метеоусловия для осуществления первого эксплуатационного полёта выдались подходящими.
Кадры полёта МС-21-300 на канале YouTube Алексея Гончарова
Mihail Nixon (YouTube)
Кадры с заходящим на посадку самолётом из YouTube:
Перед своим первым лётным испытанием новейший российский авиалайнер выполнил "упражнения" по рулёжке и пробежке в лётно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Пресс-служба предприятия сообщила, что в рамках подготовки к первому полёта проведена проверка всех систем самолёта, отработаны запуски маршевой и вспомогательной силовой установок.
Использованы фотографии: Таня Костылева (Иркутский авиазавод)
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