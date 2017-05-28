11:01 28 мая

МС-21. Первый полёт

Первый полёт новейшего российского авиалайнера MC-21 состоялся. Накануне первый лётный экземпляр, собранный на Иркутском авиационном заводе, получил разрешение на лётную эксплуатацию. При этом заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин отметил, что полёт должен состояться «до конца весны». Не поспоришь – всё произошло именно так. После прохождения так называемого методического совещания российский МС-21-300 поднялся в воздух.

МС-21. Первый полёт


Сотрудники Иркутского авиазавода опасались, что может подвести погода, и полёт придётся откладывать. Однако метеоусловия для осуществления первого эксплуатационного полёта выдались подходящими.


Кадры полёта МС-21-300 на канале YouTube Алексея Гончарова



Mihail Nixon (YouTube)


Кадры с заходящим на посадку самолётом из YouTube:




Перед своим первым лётным испытанием новейший российский авиалайнер выполнил "упражнения" по рулёжке и пробежке в лётно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Пресс-служба предприятия сообщила, что в рамках подготовки к первому полёта проведена проверка всех систем самолёта, отработаны запуски маршевой и вспомогательной силовой установок.

Использованы фотографии: Таня Костылева (Иркутский авиазавод)
75

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:33
    Ну что с почином))) чистого неба....
    Alex_Rarog
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:36
      Цитата: Alex_Rarog
      Ну что с почином))) чистого неба....

      А я бы на месте Рогозина подождал бы с первым полётом до июня! Май месяц не располагает для начала больших дел. Похоже у него главная задача - отчитаться.
      СРЦ П-15
      1. Тралл Сегодня, 08:38
        Что-то фамилия Рогозина потихоньку начинает напрягать, как когда-то Чубайс...
        Тралл
        1. Архонт Сегодня, 10:41
          эге... если о нем инфу поискать, можно здорово удивиться.
          Архонт
      2. Володин Сегодня, 08:58
        Цитата: СРЦ П-15
        Подождал бы с первым полётом до июня! Май месяц не располагает для начала больших дел

        Странный комментарий.

        Как пример: 9 мая 1945 - День Победы. Хорошо, что не стали "ждать" июня...
        Володин
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:04
          Цитата: Володин
          Странный комментарий.
          Как пример: 9 мая 1945 - День Победы. Хорошо, что не стали "ждать" июня...

          Я ждал этого комментария. 9 Мая было не начинание, а окончание Великой Отечественной! А написал я свой комментарий потому, что есть такая народная примета: "Не женись в мае - всю жизнь маяться будешь!" Я в качестве примера приведу "майские указы" Путина. Как с их исполнением, всё в порядке? А самолёту я желаю долгой жизни и чистого неба! Такой самолёт нам очень нужен, да и вообще гражданскую авиацию нам нужно развивать ускоренными темпами.
          СРЦ П-15
          1. Muvka Сегодня, 09:10
            Было начинание мирной жизни. Отстраиванию страны. И т.д.
            Muvka
          2. Володин Сегодня, 09:24
            Какие-то у Вас сегодня комментарии в стиле лесных суеверий 10 века.
            Цитата: СРЦ П-15
            "Не женись в мае - всю жизнь маяться будешь!"
            Ну я женился в мае, причём ещё и 13-го. Слава богу, не маемся 12-й год.

            Цитата: СРЦ П-15
            было не начинание, а окончание

            Окончание одного есть начинание другого - страну возрождать из руин начали.

            Если мы ещё начнём считать месяцы и лунные фазы, чтобы что-то начать, а что-то закончить, то нам придётся переименовать страну в Папуа-Новую Гвинею (да простят папуасы-новогвинейцы...), а правительство - в Совет верховных жрецов.
            Володин
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:38
              Цитата: Володин
              Ну я женился в мае, причём ещё и 13-го. Слава богу, не маемся 12-й год.

              Дай Бог Вам и дальше прожить совместную жизнь безоблачно! - Это от чистого сердца!!!
              Я тоже женился в мае и именно в сегодняшний день - 28 мая, но это было ровно 40 лет назад. И я Вам скажу, примета полностью подтверждается в моей судьбе, да и жены тоже. Во первых: мы потеряли взрослого сына. Во вторых: здоровье нас подводит почти всю совместную жизнь. Я не очень верю в приметы, но тут она полностью подтвердилась! Поэтому я и написал, что можно было подождать несколько дней до полёта нового авиалайнера. Что решали эти несколько дней? Ничего, а Рогозину лишь бы пораньше отчитаться.
              Я хотел ещё написать про развал нашей страны, но не буду углубляться.
              СРЦ П-15
              1. Комментарий был удален.
              2. Володин Сегодня, 09:42
                Цитата: СРЦ П-15
                Во первых: мы потеряли сына. Во вторых: здоровье нас подводит почти всю совместную жизнь.

                Примите мои искренние соболезнования. Только я не могу согласиться с тем, что это хоть как-то связано с месяцем Вашей с супругой свадьбы
                Володин
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:46
                  Цитата: Володин
                  Примите мои искренние соболезнования. Только я не могу согласиться с тем, что это хоть как-то связано с месяцем Вашей с супругой свадьбы

                  Вот видите, Вы после написанного мною, даже не поздравили меня с Рубиновой свадьбой - похоже в чём-то я прав. Бывает даже самый незначительный случай круто меняет судьбу!
                  СРЦ П-15
                  1. bulvas Сегодня, 10:01
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Вот видите, Вы после написанного мною, даже не поздравили меня с Рубиновой свадьбой - похоже в чём-то я прав. Бывает даже самый незначительный случай круто меняет судьбу!


                    Давайте, я Вас поздравлю от всей души, желаю Вам с супругой еще не меньше отмерять!
                    Надеюсь, здесь многие присоединяться к поздравлению.

                    По поводу самолета -
                    поздравления всем, кто его создавал,
                    хочется надеяться, что он оправдает надежды, и конкуренты подвинуться не только на нашем рынке, но и на остальных.

                    Буду ждать, когда смогу подняться на борт этого самолета (пассажиром)
                    bulvas
                  2. Володин Сегодня, 10:11
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Вот видите, Вы после написанного мною, даже не поздравили меня с Рубиновой свадьбой

                    Извините. Конечно, поздравляю! Желаю, чтобы Ваша дальнейшая совместная жизнь с супругой поспособствовала вашему переубеждению в том, что месяц бракосочетания в этой жизни что-то реально решает.
                    Володин
            2. andrewTSO Сегодня, 10:39
              Мои родители поженились в мае - 43 года прожили (отец умер, царствия ему небесного). Брат 13 мая родился, ничуть не мается:) Теперь вон дочка моя 10 дней назад родилась - по-вашему нельзя ей было давать родиться (всю жизнь маяться будет?)?
              andrewTSO
          3. фигвам Сегодня, 09:56
            УРА! Они сделали это!

            фигвам
            1. perepilka Сегодня, 10:54
              Цитата: фигвам
              УРА! Они сделали это!


              Суровый немного, хмурый такой, насупленый, не, работяга по ходу what Свой!
              perepilka
      3. rJIiOK Сегодня, 08:58
        Как вы умудряетесь измазать в грязи даже такое радостное событие?
        rJIiOK
      4. Alex_Rarog Сегодня, 10:18
        Ну может вы еще по гороскопам живете)))
        Alex_Rarog
      5. perepilka Сегодня, 10:20
        Цитата: СРЦ П-15
        А я бы на месте Рогозина подождал бы с первым полётом до июня!

        Дык его прошлый год в июне как раз и выкатили laughing
        А нонче, дай Бог, чтоб Иркут в серию, Ба-альшую-пребальшую! fellow
        Привет, разведка drinks
        perepilka
        1. perepilka Сегодня, 10:37
          Цитата: perepilka
          Привет, разведка drinks

          Ну, ж не знал, посему тебе и жонке твоей здоровьичка и не печалится за прожитое
          perepilka
      6. Berkut24 Сегодня, 10:22
        Май месяц не располагает для начала больших дел

        Это "большое дело" началось много лет назад. Сейчас уже к окончанию подходит.
        Berkut24
      7. Архонт Сегодня, 10:46
        можно начинать когда угодно. с контролем и ресурсами все получится всегда. хоть 13 в пятницу, хоть ҡогда. а суеверия - они или от страхов, или от незнания. кстати, суеверия есть у почти всех людей, даже у животных и птиц, это в нашей природе.
        Архонт
    2. RASKAT Сегодня, 09:48
      Ура блин дождались, Желаю чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Ура товарищи. drinks
      Теперь ждем ПД-14.
      RASKAT
  2. Satum Сегодня, 08:35
    Буингу и другим европейским авиа строительным корпорациям будет на рынке не сладко wink
    Satum
    1. Комментарий был удален.
    2. polev66 Сегодня, 08:57
      для начало надо господдержку и массовое производство не только самолетов, но и запчастей и техобслуживание наладить, тогда и сбыт будет, и заказы... а на одних заявках от государства не выедешь
      polev66
    3. donavi49 Сегодня, 09:12
      Эм? У Боинга все супер, как и Арбуза. У них кстати новые борты вводят.
      Тех же НЕО - уже 5000 твердых заказов и за год с небольшим 100 бортов отгружено заказчикам (фактически за год закрыли все твердые заказы МС-21 для сравнения).

      И что ОАК, что Иркут - пока не могут мечтать о таких заказчиках как Люфтганза, АирАзия, БритишАирвейс, Куантос.

      Пока Арбуз и Боинг в другой лиге.
      donavi49
      1. Muvka Сегодня, 09:17
        Где вы 5000 заказов увидели? Я почему то вижу всего 2000. Что со мной не так?
        Muvka
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        2. bulvas Сегодня, 10:09
          Цитата: donavi49
          Эм? У Боинга все супер, как и Арбуза. У них кстати новые борты вводят.
          Тех же НЕО - уже 5000 твердых заказов и за год с небольшим 100 бортов отгружено заказчикам (фактически за год закрыли все твердые заказы МС-21 для сравнения).


          Похоже, здесь есть кто-то умнее всех?
          Слава богу, подсказали, мы же ничего не понимаем
          bulvas
      2. donavi49 Сегодня, 09:32
        Да где угодно.

        В арбузовской табличке.

        Или в Вики английской с разбивкой по АК.
        https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Airbus_A320
        neo_family_orders_and_deliveries#cite_note-4
        donavi49
        1. Muvka Сегодня, 09:38
          А почему вы считаете, что все эти заказы твердые? Да еще и с опционом. Тогда на МС-21 под 300 твердых заказов, что для самолета, который еще не полетел - отличный показатель. Даже очень. Ибо нео - всего лишь модификация существующего самолета, а МС-21 - с ноля разработан.
          Muvka
      3. saturn.mmm Сегодня, 09:46
        Цитата: donavi49
        Пока Арбуз и Боинг в другой лиге.

        Мс-21 180 заказано 110 опцион, для начала неплохо.
        saturn.mmm
      4. Stas157 Сегодня, 10:08
        Цитата: donavi49
        Пока Арбуз и Боинг в другой лиге.

        А китайский Comac C919? На него уже твердых заказов 570 шт.. Понятно уже, что если китайцы доведут самолет, а на этот раз доведут, то количество заказов может одной тысячей не отделаться. Чем же не высшая лига, судя по вашим словам? А ведь китайский самолет по ряду характеристик хуже нашего МС-21!
        Stas157
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:35
    Дай то Бог чтобы все прошло нормально, чтобы он пошел в производство! drinks hi
    Изгоняющий либероидов
  4. svp67 Сегодня, 08:39
    Это просто праздник!!! Прошедшая неделя явно - авиационная. КА-62, теперь МС-21. Молодцы. Жду тех времен, когда "русские крылья" вновь заполнят небо над Россией. СПАСИБО АВИАСТРОИТЕЛИ!!! good good good good good hi drinks
    svp67
    1. aleksfill Сегодня, 08:42
      На двигунах Прат энд Уитни, интересно, что в нём, МС-21, ещё российского?
      aleksfill
      1. Басарев Сегодня, 08:49
        Да и сам он, говорят, лишь модернизированный Як-40, советский. До созданного с нуля российского самолёта как до края галактики пешком.
        Басарев
        1. donavi49 Сегодня, 09:07
          Як-242(П) - это не Як-40.
          donavi49
          1. Басарев Сегодня, 10:08
            Да какая разница? Всё одно доработанный реликт советский. С кучей иностранщины внутри.
            Басарев
      2. svp67 Сегодня, 08:49
        Цитата: aleksfill
        На двигунах Прат энд Уитни, интересно, что в нём, МС-21, ещё российского?

        А "черное крыло" - то же зарубежное? Вы смотрите на все с позиции - отторжения, а что плохого в том, что этот самолет собирается у нас и по нашему проекту. И покажите мне ХОТЬ одну страну мира, которая при производстве таких самолетов на 100% его комплектующие делает сама...
        svp67
        1. sa-ag Сегодня, 09:28
          Цитата: svp67
          И покажите мне ХОТЬ одну страну мира, которая при производстве таких самолетов на 100% его комплектующие делает сама...

          СССР:-)
          sa-ag
          1. svp67 Сегодня, 09:45
            Цитата: sa-ag
            СССР:-)

            Да то же не 100%, была кооперация СЭВ...
            svp67
          2. фигвам Сегодня, 10:17
            Например Боинг 787 строит весь прозападный мир, но он считается американский, потому что это их разработка.
            фигвам
            1. фигвам Сегодня, 10:50
              А в начале этого месяца взлетел китайский С-919, разрабатывался 10 лет и он на половину из иностранных комплектующих, что не помешало китайцам гордится своей разработкой.
              фигвам
      3. Вас Влад Сегодня, 08:51
        Цитата: aleksfill
        На двигунах Прат энд Уитни, интересно, что в нём, МС-21, ещё российского?

        Вы же знаете что, Российский среднемагистральный самолет МС-21 получит первый новейший российский двигатель ПД-14 до конца 2017 года, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
        "Поставки первых двигателей ПД-14 корпорации "Иркут" для проведения испытаний МС-21 с российскими силовыми установками ожидаются до конца 2017 года"
        Вас Влад
        1. aleksfill Сегодня, 09:08
          Доля импортных комплектующих в «Суперджете» составляет 72 процента, в МС-21 — около 40, если оборудовать его разрабатываемым ОДК двигателем ПД-14 (с американским Pratt&Whitney процент отечественных агрегатов будет меньше),По МС-21, первый испытательный полет которого состоится весной 2017 года, лишь восемь из 35 видов комплектующих должны быть полностью российскими.Лента.ру.
          aleksfill
          1. Muvka Сегодня, 09:12
            ССЖ 50 на 50 наш. Не врите.
            Muvka
          2. Комментарий был удален.
      4. Комментарий был удален.
      5. истопник Сегодня, 10:20
        Цитата: aleksfill
        На двигунах Прат энд Уитни, интересно, что в нём, МС-21, ещё российского?


        Самое главное. Разработка и производство. Какое дело сделали!
        истопник
    2. saturn.mmm Сегодня, 08:55
      Цитата: svp67
      Это просто праздник!!!

      Удачи и всего наилучшего !
      saturn.mmm
  5. Zaurbek Сегодня, 08:44
    А сколько проходят испытания? Мы полетать успеем на нем?
    Zaurbek
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:51
      Судя по вашему комментарию вы и не очень рветесь полетать на нем. Всему свое время.
      rotmistr60
      1. Zaurbek Сегодня, 08:54
        На ССЖ летал уже... люблю авиацию. И по работе прилично летаю. Я про временные сроки испытаний. 5-10 лет?
        Zaurbek
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:02
          А вот по срокам трудно сказать. Одно дело планы, а другое реальность. Если не ошибаюсь, то первый полет планировался на март, а сегодня конец мая (правда пара месеце большой роли не играет).
          rotmistr60
          1. Alekseits Сегодня, 10:06
            Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будут эксплуатироваться 50 МС-21. В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.

            https://www.aex.ru/news/2017/5/28/170147/
            Alekseits
    2. Tusv Сегодня, 09:03
      Цитата: Zaurbek
      А сколько проходят испытания? Мы полетать успеем на нем?

      Что испытания. Главное сертификация. Суперджета три года мурыжили
      Tusv
    3. donavi49 Сегодня, 09:08
      За испытаниями идет сертификация.

      Если не будет косяков - то первый коммерческий лет через 5.
      donavi49
      1. Stas157 Сегодня, 09:13
        Цитата: donavi49
        Если не будет косяков - то первый коммерческий лет через 5.

        Суперджет через три года полетел.
        Stas157
    4. Комментарий был удален.
  6. Dashout Сегодня, 08:59
    Поздравляю всех! Очень приятно, что есть такие яркие моменты! Пусть их будет больше!
    Dashout
  7. НЕКСУС Сегодня, 08:59
    На этот самолет многие возлагают большие надежды .По сути,МС-21 должен возродить наше гражданское авиастроение и вернуть позиции в мире,которые мы так бездарно отдали боингам и аэрбасам.
    НЕКСУС
    1. Касым Сегодня, 09:19
      Для просторов России (ЕАЭС) аналог "Кукурузника" (Ан-2) помог бы авиастроению. Массовый. Чтоб под тысячу штук. Кадры пополнить, подучить - лучших на более сложные производства.
      А Яковлев живой! Молодцы! Мои поздравления! 130 на нем еще. hi
      Касым
    2. Вас Влад Сегодня, 10:04
      Цитата: НЕКСУС
      На этот самолет многие возлагают большие надежды .

      В мировой гражданской авиации есть всего три самолёта, у которых крылья изготовлены из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Это Boeing B787 Dreamliner, Airbus A350 XWB и Bombardier CSeries. Совсем недавно компанию этой тройке составил и российский МС-21.И насколько я помню у нас технология на порядок дешевле! hi
      Вас Влад
      1. Вас Влад Сегодня, 10:30
        МС-21 — лайнер с «чёрным» крылом!

        Препреги и технология автоклавного формования будут использоваться на "КАПО-Композит" в Казани - совместном предприятии ЗАО "Аэрокомпозит" и австрийской FACC AG. Здесь будут производиться обтекатели, элементы механизации крыла: элероны, спойлеры, закрылки, а также рули высоты и направления.

        Подавляющее превосходство западной авиационной индустрии в технологиях, технической оснащенности, уровне свойств применяемых конструкционных материалов, эффективности подходов к организации процессов проектирования и производства обеспечивает американским и европейским гражданским самолётам конкурентные качества, которые до сегодняшнего дня не могли быть реализованы в изделиях отечественного авиапрома. Изменить сложившуюся ситуацию должны такие перспективные проекты, как МС-21, призванные стать "локомотивами" комплексной модернизации гражданского самолётостроения России. Уже в процессе проведения опытных работ на этапе рабочего проектирования участниками Программы МС-21 был создан задел для формирования современного производства, ориентированного на самые передовые технологии.
        [media=http://aviation21.ru/ms-21-lajner-s-chyorn
        ym-krylom/]
        Вас Влад
  8. Alekseits Сегодня, 09:04
    Радостный день! good drinks drinks
    Alekseits
  9. bratchanin3 Сегодня, 09:08
    Как говорится - в добрый час!
    bratchanin3
  10. den.perfiljew Сегодня, 09:17
    Реально радость присутствует))) а на счет мая! фигня все это.
    den.perfiljew
  11. KnightRider Сегодня, 09:32
    Отличная новость! Удачи всем, кто к этому причастен drinks
    KnightRider
  12. Горный стрелок Сегодня, 09:34
    Первая ласточка! Реально первый российский самолёт, для России. Чистого неба тебе, красавец!
    Горный стрелок
    1. KnightRider Сегодня, 09:48
      Цитата: Горный стрелок
      Первая ласточка! Реально первый российский самолёт, для России. Чистого неба тебе, красавец!

      Не первый. Первым был Як-130. Потом полетели ССЖ-100, Т-50...
      KnightRider
      1. Alekseits Сегодня, 10:11
        Як-130 и Т-50 это военные, ССЖ-100 делался в кооперации.
        МС-21 же первый российския ПАССАЖИРСКИЙ самолет.
        Alekseits
  13. KIBL Сегодня, 09:42
    Хватит злословить!Взлетел,полетал, благополучно сел!Что ,вам ещё надо?!
    KIBL
  14. Berkut154 Сегодня, 09:47
    Первый шаг долгожданного ребенка!! Удачи опериться и встать на крыло! Поздравления всему трудовому коллективу и конструкторам!!!
    Berkut154
  15. мичман Сегодня, 09:51
    Удачи и чистого неба. Пусть число взлетов всегда будет равно числу посадок.
    По гражданской авиации был членом Госкомиссии по испытаниям Ил-76. Также наблюдали тогда за первыми полетами. АО "ВНИИРА" (Гл. Конструктор Бабуров В.И.) для этого самолета создали и поставили часть бортового навигационного и посадочного оборудования. Поздравляю и его.
    С праздником пограничники России!
    Честь имею.
    мичман
  16. niksan2002 Сегодня, 09:56
    Ура!Товарищи.Ура! fellow
    niksan2002
    1. каштак Сегодня, 10:04
      Цитата: niksan2002
      Ура!Товарищи.Ура! fellow

      не хочу портить вам радость, но с ура подожду до тех пор когда эта машина в значимых количествах выйдет на рейсы.
      каштак
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:10
        Цитата: каштак
        до тех пор когда эта машина в значимых количествах выйдет на рейсы.

        Пакет проавансированных заказов на новый российский самолет МС-21 составляет 185 машин. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
        "185 твердых заказов всего до момента первого полета", - сказал он.
        НЕКСУС
  17. Kgv Kgv Сегодня, 10:01
    ну и ладушки , на месте не стоим , а это уже хорошо
    Kgv Kgv
  18. APASUS Сегодня, 10:03
    Первый шаг для возрождения нашего авиационного комплекса пожалуй сделан,теперь стоит не отступать надо срочно делать второй!!!
    Пора создавать внутреннюю авиакомпанию ,для полетов в Крым,для связи с Дальним востоком и Севером .Конечно государство должно выступить гарантом и купить 100 машин для такого проекта.
    Думаю только в данном случае у производства и данной машины будет перспектива побороться за мировой рынок
    APASUS
  19. ydjin Сегодня, 10:20
    В добрый путь!
    ydjin
  20. Nait Сегодня, 10:37
    Побольше бы таких новостей,
    все-таки после проведенной почти полной де-индустриализации страны,
    первый полет МС-21 - это супер-событие!
    Nait
    1. KnightRider Сегодня, 10:56
      Цитата: Nait
      все-таки после проведенной почти полной де-индустриализации страны,

      Это вы про какую страну сейчас написали?
      KnightRider
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