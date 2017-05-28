Ливийская террористическая группировка заявила о самороспуске
Ливийская террористическая группировка «Ансар аш-Шариа», боевики которой взяли на себя ответственность за нападение на американское консульство в Бенгази (2012 год), заявила о своем роспуске, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
Согласно информации Генпрокуратуры США, в организации нападения на американское консульство обвиняется один из предполагаемых членов группировки Ахмед Абу Хаталла. Тогда в результате атаки погибли четыре американца, в том числе посол США в Ливии.
Группировка «Ансар аш-Шариа» признана террористической в Соединенных Штатах и в Ливии. Совбез ООН также внес ее в список террористических организаций.
По данным агентства, группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что в настоящее время крайне ослаблена. Так, «лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года», сообщает «Рейтер».
Кроме того, было ликвидировано значительное число полевых командиров группировки.
«Многие приверженцы "Ансар аш-Шариа" после гибели лидера перешли в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)», – добавляет «Франс Пресс».
Согласно информации Генпрокуратуры США, в организации нападения на американское консульство обвиняется один из предполагаемых членов группировки Ахмед Абу Хаталла. Тогда в результате атаки погибли четыре американца, в том числе посол США в Ливии.
Группировка «Ансар аш-Шариа» признана террористической в Соединенных Штатах и в Ливии. Совбез ООН также внес ее в список террористических организаций.
По данным агентства, группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что в настоящее время крайне ослаблена. Так, «лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года», сообщает «Рейтер».
Кроме того, было ликвидировано значительное число полевых командиров группировки.
«Многие приверженцы "Ансар аш-Шариа" после гибели лидера перешли в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)», – добавляет «Франс Пресс».
Использованы фотографии: www.moheet.com
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