11:03 28 мая

Ливийская террористическая группировка заявила о самороспуске

Ливийская террористическая группировка «Ансар аш-Шариа», боевики которой взяли на себя ответственность за нападение на американское консульство в Бенгази (2012 год), заявила о своем роспуске, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».

Ливийская террористическая группировка заявила о самороспуске


Согласно информации Генпрокуратуры США, в организации нападения на американское консульство обвиняется один из предполагаемых членов группировки Ахмед Абу Хаталла. Тогда в результате атаки погибли четыре американца, в том числе посол США в Ливии.


Группировка «Ансар аш-Шариа» признана террористической в Соединенных Штатах и в Ливии. Совбез ООН также внес ее в список террористических организаций.

По данным агентства, группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что в настоящее время крайне ослаблена. Так, «лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года», сообщает «Рейтер».

Кроме того, было ликвидировано значительное число полевых командиров группировки.

«Многие приверженцы "Ансар аш-Шариа" после гибели лидера перешли в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)», – добавляет «Франс Пресс».

Использованы фотографии: www.moheet.com
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 08:42
    Трамп бабки зажал smile
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:47
      Цитата: Тралл
      Трамп бабки зажал smile

      laughing С языка сняли, прям сразу такая мысля мелькнула... good
      ОТДЕЛ
      1. VALERIK_097 Сегодня, 08:58
        Да ну их нафиг,сегодня Мой День, День Пограничника!!!!!!!!!!
        VALERIK_097
      2. Монос Сегодня, 09:00
        Пф-ф-ф... Самораспустились... Вот если бы они саморасстрелялись...
        Монос
        1. рич Сегодня, 09:03
          Без "работы" не останутся
          рич
      3. тол100в Сегодня, 09:06
        Цитата: ОТДЕЛ
        С языка сняли, прям сразу такая мысля мелькнула..

        Самораспустилась, Заново обозвалась, И продолжит получать финансирование и оружие из Госдепа!
        тол100в
        1. Partyzan Сегодня, 09:15
          Так под той вывеской им точно ни чего не светило, а так печеньки дадут laughing
          Partyzan
          1. Верба Сегодня, 09:39
            Цитата: Partyzan
            Так под той вывеской им точно ни чего не светило, а так печеньки дадут

            Примкнули так сказать к более обеспеченным группировкам ,приближенным к ЦРУ.
            Верба
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:44
    Чего это они так?Могли бы взять отпуска и смататься в Майами, там отдохнуть между делами! !! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 08:49
      Они пока что документы на пособия для беженцев в Европе оформляют. Потом будут немок за задницы щипать, бухать и бюргеров законам шариата обучать smile

      Отдам бесплатно идею, как срезать Меркель на выборах.
      Найти этого беженца.

      Сделать так, чтобы его уже никогда не нашли, причем причем ликвидировать его необязательно. Потом после очередного терракта в Европе вбросить инфу, что исполнитель он.
      Тралл
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:47
    Самораспустились пополнив ряды других группировок, у которых с финансированием пока проблем нет. "Хрен редьки не слаще" (русская поговорка).
    rotmistr60
  4. Satum Сегодня, 08:48
    Надо было взять её под козырёк , что бы и дальше работала против США wink
    Satum
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:53
    Даждемся ли новости типа "террористическое государство сша заявило о своем самороспуске"??? lol На всякий случай три бояна заготивил lol
    Изгоняющий либероидов
    1. 0255 Сегодня, 09:16
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Даждемся ли новости типа "террористическое государство сша заявило о своем самороспуске"??? lol На всякий случай три бояна заготивил lol

      Читайте побольше кремлёвских пропагандистов - они вам объяснят, что Америка скоро развалится от долга в 19 триллионов $ laughing
      0255
    2. Partyzan Сегодня, 09:17
      не дождетесь, слишком хорошо никогда не бывает, хотя хотелось бы good
      Partyzan
  6. samarin1969 Сегодня, 09:00
    ...И теперь эти "добрые и жизнерадостные люди" займутся мирным трудом и станут гуманистами. laughing
    samarin1969
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:11
      Цитата: samarin1969
      займутся мирным трудом и станут гуманистами.

      Да,как в старом анекдоте : "Уважаемые террористы,уважаемые заложники! Война окончена , всем спасибо,все свободны!" yes
      Paranoid50
  7. bratchanin3 Сегодня, 09:03
    Эту группировку закроют, другую откроют. Для этого (террора) у них народу хватает и все бедолаги.
    bratchanin3
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