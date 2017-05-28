11:03 28 мая

Минобороны Грузии: военные расходы страны должны превышать 2 % ВВП

Военное командование Грузии работает над тем, чтобы оборонный бюджет республики составлял боле 2 процентов ВВП, передает Интерфакс заявление главы Минобороны Левана Изория.



Изория напомнил главное требование НАТО: страны-члены альянса должны иметь оборонный бюджет в размере 2% ВВП.


Мы удовлетворяем это требование, хотя, хочу сказать, что для нас (Грузии) этот процентный показатель должен быть еще большим, исходя из того, что по наследству нам досталась старая советская техника, которая еще больше требует перевооружения,
сказал министр на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Тбилиси.

По его словам, «на фоне ближайших и долгосрочных вызовов, идет работа над тем, чтобы выделяемый министерству обороны бюджет превышал 2% ВВП».

Изория отметил, что приоритетом будет создание противотанковой, а также противовоздушной систем и модернизация авиации, оснащение войск современной артиллерией, соответствующей стандартам НАТО и, естественно, усиление возможностей разведки.

В этом контексте в рамках именно первостепенного стратегического направления особая роль придается существующему пакету НАТО-Грузия, который был принят на Уэльском саммите альянса и предусматривает активность по 15 направлениям,
сказал он.

В свою очередь начальник Генштаба Владимир Чачибая заявил, что короткая война 2008 года показала все недочеты, существующие в грузинской армии, которые необходимо исправлять.

Он отметил, что сегодня вооруженные силы, находящиеся в процессе реформирования, «стараются изменить принципы ведения боевых действий»

Эти принципы должны быть приемлемы для такой страны,
как Грузия, сказал Чачибая.

По словам начальника Генштатба, в настоящее время «при подготовке вооруженных сил учитываются опасности, стоящие перед Грузией».

На заседании было отмечено также, что если кто-то решит осуществить новую агрессию против Грузии, то должен хорошо осознать, какой урон получит от грузинской армии.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 23

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  1. vorobey Сегодня, 10:02
    Улыбнуло... . но дело не в в 2%

    vorobey
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:09
      Цитата: vorobey
      Улыбнуло... Минобороны работает над увеличением. но дело не в в 2%

      После 08.08.08 притихли робкие грузины и своего лидера ,что то не вспоминают Мишико ,вора ,наркомана и развратника (ставленника сша)..А как гремели раньше на весь мир..)))
      Мы вам еще все припомним , помните наших миротворцев расстрелянных на заставе ?
      Мы еще вернемся господа..
      ОТДЕЛ
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:18
        ОТДЕЛ hi
        Мы еще вернемся господа..
        Коллега вот это не нужно.Не нужно нам к ним .А им к нам.Они (почитайте) сколько раз в истории, то к нам когда жизнь прижмёт. То русским в спину стрелять.А, насчёт
        Мы вам еще все припомним , помните наших миротворцев расстрелянных на заставе ?
        Припомнили ещё в 2008м.Такого унижения и избиения грузины не ожидали.Драпали аж пятки в опу влипали.
        Наблюдатель2014
        1. Владимир 38 Сегодня, 10:24
          Грызуны жаждут реванша) Им мало показалось, теперь думают у них Эвропа за спиной им поможет. Ничего обезьян не учит. Вот когда то, спасли целый народ от геноцида, а спустя несколько веков этот народ нам в спину стреляет.
          Цитата: Наблюдатель2014
          Припомнили ещё в 2008м.Такого унижения и избиения грузины не ожидали.Драпали аж пятки в опу влипали.
          Владимир 38
      2. vorobey Сегодня, 10:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мы вам еще все припомним

        Цитата: ОТДЕЛ
        Мы еще вернемся господа..


        Нет Виталя... дело не в Грузинах как таковых.. нормальные мужики. дело в долб.. бах которые мозги перепрошивают... а их как видим везде с избытком...
        vorobey
    2. Зяблицев Сегодня, 10:28
      Увеличим грузинский военный хор до приемлемых стандартов НАТО... laughing
      Зяблицев
      1. vorobey Сегодня, 10:49
        Цитата: Зяблицев
        Увеличим грузинский военный хор до приемлемых стандартов НАТО... laughing


        я бы записался... там обязательно будет киндзмараули, цинандали,хванчкара, чача и жаренное мясо... рассказывал уже как то помните?

        Грузинский вояка долго и с упоением будет тебе рассказывать как он будет тебя резать (главное не перебивать и выслушать чтоб выдохся) а потом обязательно спросит вино будешь? и все .. заканчивается мясом и песнями..
        vorobey
        1. Зяблицев Сегодня, 10:55
          Что и говорить - грузины гостеприимные ребята!
          Зяблицев
      2. рич Сегодня, 11:00
        Минобороны Грузии: военные расходы страны должны превышать 2 % ВВП

        Если экономика Грузии может это позволить, то почему нет. Тем более это всего порядка 250-300 миллионов долларов
        рич
  2. Горный стрелок Сегодня, 10:08
    Да вам, генацвале, даже в 20% от ВВП бюджет - не поможет! Смею заверить, воевать по натовским стандартам научиться можно. Побеждать по ним - нельзя. Поскольку они никого никогда НЕ ПОБЕЖДАЛИ! В реальном бою.
    Горный стрелок
    1. Верба Сегодня, 10:24
      Цитата: Горный стрелок
      Да вам, генацвале, даже в 20% от ВВП бюджет - не поможет! Смею заверить, воевать по натовским стандартам научиться можно. Побеждать по ним - нельзя. Поскольку они никого никогда НЕ ПОБЕЖДАЛИ! В реальном бою.

      Полностью с вами согласен . О какой армии может идти речь если они от военной авиации отказались и куда пойдут эти больше 2 % ВВП ,на новые штаны генералов?!
      Верба
      1. vorobey Сегодня, 10:37
        Цитата: Верба
        куда пойдут эти больше 2 % ВВП ,на новые штаны генералов?!


        ВВП Грузии за 2016 год составил более 14,3 миллиарда долларов.

        Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/economy/20170327/23536
        3287/VVP-v-Gruzii-za-2016-god-vyros-na-27.html

        таким образом 2% составит сумму в 286 миллионов долларов

        К примеру Нигерия тратит 2 лярда 300лямов на оборону, Кения 595 лямов..

        так что Вы близки к истине... ну может еще два уазика Патриот в России купят
        vorobey
        1. Tusv Сегодня, 10:57
          таким образом 2% составит сумму в 286 миллионов долларов

          Точно, проще купить уазики Патриот, а то на один Пэтриот три года копить. Надо сразу покупать два Ф-35. Во будет моща laughing
          Tusv
      2. polev66 Сегодня, 10:40
        сложный вопрос - были бы деньги, своровать куда всегда найдется
        polev66
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:11
    Минобороны Грузии: военные расходы страны должны превышать 2 % ВВП
    Да хоть 100%.Главное уже не за наш счёт.В прямом смысле слова.
    Наблюдатель2014
    1. polev66 Сегодня, 10:40
      ну грызунов в РФ много барыжит... на другую работу они не способны
      polev66
  4. APASUS Сегодня, 10:17
    Грузины сами себя загнали в ловушку,НАТО им не видать как своих ушей.Как то не принято в некоторых странах вспоминать что явилось прологом поражения и слова Гамсахурдия : Про Грузия для грузин.А вот быть пушечным мясом для НАТО грузины вполне сгодятся ,вот похоже готовятся?Не удивлюсь если нам члены НАТО готовят 080808 во втором варианте.
    APASUS
    1. vorobey Сегодня, 10:20
      Цитата: APASUS
      Не удивлюсь если нам члены НАТО готовят 080808 во втором варианте.


      обратно в Союз хотят?
      vorobey
      1. APASUS Сегодня, 10:56
        Цитата: vorobey
        обратно в Союз хотят?

        Да ,ехали 080808 обратно Ю Осетию в союз брать
        APASUS
  5. Berkut24 Сегодня, 10:17
    ...да нет проблем. Надо сократить им ВВП, а расходы на армию пусть оставляют на прежнем уровне.
    Berkut24
  6. iliitchitch Сегодня, 10:33
    Прогиб засчитан , куда уж глубже то принять . Агрессия России , кругом агрессия . А мы без этой грузии ну никак . У вас из достижений только Данелия и вино . Неплохо , кстати . У прибалтов Банионис и Юрмала laughing Достижения величайшие drinks Гироскопы у челов клинит уже от "кругом агрессия" . Мы их чего , уже окружили ? А Шойгу и не знает . Сколько там по допуску по ГОСТу в гироскопах , чтобы нам ответку не включить ? Чтобы заткнуть их ротик . Делов-то на полдня с этими вояками . Ещё один прыщ . На теле здоровом весьма .
    Южную Осетию забыли , паразиты ? А мы - нет . В день Олимпиады . Дикари , древние греки , алкаши-рабовладельцы , и то себе такого не позволяли .
    iliitchitch
  7. polev66 Сегодня, 10:37
    где деньги взять, кацо ?)))) странно желать повышения расходов, если доходов нет


    П.С. всех ПОГРАНЦОВ с праздником... ЗА ПВ )))
    polev66
  8. фа2998 Сегодня, 10:50
    Свыше 2%-это конечно хорошо для военных.Но это при работающей экономике, а при разваленной 20% Маловато! Особенно при перевооружении армии - гроши. hi
    фа2998
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