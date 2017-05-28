Минобороны Грузии: военные расходы страны должны превышать 2 % ВВП
Военное командование Грузии работает над тем, чтобы оборонный бюджет республики составлял боле 2 процентов ВВП, передает Интерфакс заявление главы Минобороны Левана Изория.
Изория напомнил главное требование НАТО: страны-члены альянса должны иметь оборонный бюджет в размере 2% ВВП.
По его словам, «на фоне ближайших и долгосрочных вызовов, идет работа над тем, чтобы выделяемый министерству обороны бюджет превышал 2% ВВП».
Изория отметил, что приоритетом будет создание противотанковой, а также противовоздушной систем и модернизация авиации, оснащение войск современной артиллерией, соответствующей стандартам НАТО и, естественно, усиление возможностей разведки.
В свою очередь начальник Генштаба Владимир Чачибая заявил, что короткая война 2008 года показала все недочеты, существующие в грузинской армии, которые необходимо исправлять.
Он отметил, что сегодня вооруженные силы, находящиеся в процессе реформирования, «стараются изменить принципы ведения боевых действий»
По словам начальника Генштатба, в настоящее время «при подготовке вооруженных сил учитываются опасности, стоящие перед Грузией».
На заседании было отмечено также, что если кто-то решит осуществить новую агрессию против Грузии, то должен хорошо осознать, какой урон получит от грузинской армии.
Изория напомнил главное требование НАТО: страны-члены альянса должны иметь оборонный бюджет в размере 2% ВВП.
Мы удовлетворяем это требование, хотя, хочу сказать, что для нас (Грузии) этот процентный показатель должен быть еще большим, исходя из того, что по наследству нам досталась старая советская техника, которая еще больше требует перевооружения,сказал министр на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Тбилиси.
По его словам, «на фоне ближайших и долгосрочных вызовов, идет работа над тем, чтобы выделяемый министерству обороны бюджет превышал 2% ВВП».
Изория отметил, что приоритетом будет создание противотанковой, а также противовоздушной систем и модернизация авиации, оснащение войск современной артиллерией, соответствующей стандартам НАТО и, естественно, усиление возможностей разведки.
В этом контексте в рамках именно первостепенного стратегического направления особая роль придается существующему пакету НАТО-Грузия, который был принят на Уэльском саммите альянса и предусматривает активность по 15 направлениям,сказал он.
В свою очередь начальник Генштаба Владимир Чачибая заявил, что короткая война 2008 года показала все недочеты, существующие в грузинской армии, которые необходимо исправлять.
Он отметил, что сегодня вооруженные силы, находящиеся в процессе реформирования, «стараются изменить принципы ведения боевых действий»
Эти принципы должны быть приемлемы для такой страны,как Грузия, сказал Чачибая.
По словам начальника Генштатба, в настоящее время «при подготовке вооруженных сил учитываются опасности, стоящие перед Грузией».
На заседании было отмечено также, что если кто-то решит осуществить новую агрессию против Грузии, то должен хорошо осознать, какой урон получит от грузинской армии.
Использованы фотографии: Reuters
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