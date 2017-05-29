Хотели по ИГ – получилось как всегда: Вашингтон обстрелял мирных сирийцев

ВВС международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудар по сирийскому городу Меядин в провинции Дэйр-эз-Зор. В результате обстрела погибло не менее 35 мирных жителей.Имея за своими плечами почти 15-летний опыт войны на Ближнем Востоке, американские орлята так и не могут (или не хотят – прим. ред.) освоить технику точной стрельбы. Согласно информации из открытых источников, за последние три недели трагедия в населенном пункте Меядин стала по меньшей мере пятым «промахом» военно-воздушных сил коалиции. Двумя неделями ранее безуспешные бомбардировки имели место в селении Шанина – погибло четверо мирных жителей - и Ар-Румейл, где было убито 5 семей. Кроме того, неудачным обстрелам подверглись города Эль-Курия и Ас-Сахалия – 5 и 11 жертв.Стрельбы США и их союзников по принципу «абы куда, лишь бы летело в ту сторону» также регулярно ведутся по территории Ирака, где, как выясняется, только за один инцидент число «убитых по ошибке» может достигать трехзначной цифры. На этой неделе Пентагон признал вину в гибели 105 мирных жителей, которые стали жертвами бомбардировки, совершенной 17 марта американскими ВВС. 36 гражданских лиц, находившихся в непосредственной близости от места удара, числятся пропавшими без вести. Причиной такой статистики стало попадание одно из боеприпасов в здание, в котором террористы ИГ (запрещена в России) хранили взрывчатые вещества.Необходимо подчеркнуть, расположение военных объектов в густонаселенных кварталах является для боевиков обычной практикой, что военные специалисты при подготовке спецопераций должны принимать к сведению. Получается, планирование является не самой сильной стороной наших «партнеров», если учесть, что в здании, в котором погибли более ста граждан, помимо взрывчатки, находилось всего 2 террориста? Возможно, однако более правдоподобной кажется версия, что череда ошибок и совпадений заокеанских коллег не случайна, возвращаясь к вопросу политики двойных стандартов, в котором Вашингтон зарекомендовал себя как истинный «мастер игры».Очевидно, для нанесения точных ударов по местам дислокации террористов, необходима серьезная работа разведки и тщательная проверка полученных данных. Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, в большинстве районов, по которым наносятся авиаудары, силы коалиции не имеют таких возможностей.Представляется, Соединенные Штаты догадываются, что для достижения успеха в иракском Мосуле при минимальных потерях невинных людей, помимо сверхточной техники, необходимо использовать человеческий фактор, в части касающейся разведдеятельности и переговоров со всеми сторонами конфликта, о чем свидетельствует успешно проведенная операция по освобождению Алеппо. Тем не менее, международная коалиция во главе с Вашингтоном на этот счет имеет другое мнение и тактика «выжженной земли» кажется предпочтительнее. Впрочем, если ставить для себя цель продолжать эскалацию военного конфликта, американский метод более чем эффективен.