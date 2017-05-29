Если Россия потеряет Венесуэлу...

Мы не допустим хаоса в Венесуэле и сохраним конституционный строй.

Жало мировой демократии нацелено на новую жертву. Избран этой жертвой президент Венесуэлы Николас Мадуро. Уже который месяц на улицах Каракаса и других крупных венесуэльских городов проходят многотысячные акции протеста, на которые люди выходят не только по собственной воле, но и по призыву венесуэльской непримиримой оппозиции, лидером которой объявил себя Энрике Каприлес Радонски – экс-губернатор штата Миранда и экс-кандидат в президенты, уступивший Мадуро с незначительным отставанием (набрал 49% голосов).Этот результат раскрывает одну из, как принято говорить, глубинных причин венесуэльского протеста. Уступить всего пару процентов при учёте возможной погрешности при ручных подсчётах – никому не по душе. И Каприлесу тоже. 45-летний Энрике, дважды проиграв выборы – сначала Чавесу, потом и Мадуро - затаил к действующей власти неприязнь в душе, и решил, получив одобрение «оттуда», устроить венесуэльскую версию майдана. Тем более что около месяца назад Верховный суд Венесуэлы лишил Каприлеса Радонски права занимать государственные должности на срок 15 лет. «Обида» усилилась, и Каприлес (его дед по материнской линии родился в России, а затем перебрался в Польшу) уже открыто начал призывать венесуэльцев не просто выходить на улицы и выражать свой протест, но и «скинуть» с президентского кресла Николаса Мадуро.При этом Каприлес почувствовал, что момент для его реванша наиболее подходящий. Дело в том, что Венесуэла фактически расколота на два непримиримых лагеря. Причём противников Мадуро в стране становится всё больше, что обусловлено тяжелейшим экономическим кризисом, с которым сталкивается страна и народ. Кризис сказался на гражданах так, как, пожалуй, не сказался ни на одной стране латиноамериканского региона. Основная причина в том, что венесуэльская экономика завязана на экспорте энергоносителей, цены на которые продолжают оставаться на том уровне, которого явно не хватает для пополнения бюджета до нужных объёмов.Государственный долг Венесуэлы перевалил за 67 млрд долларов. Финансовые показатели экспорта таковы, что 90% экспортных доходов поступают в казну от продажи нефти. Мадуро, понимая необходимость экономических реформ по-своему, решил ограничить доступ населения к иностранной валюте. Это привело к тому, что курс национальной валюты (боливара) рухнул. Причём официальный курс отличается от курса на чёрном рынке более чем на треть. Государственные финансовые органы фактически перестали привлекать валютные потоки от бизнеса, уровень инвестиций рухнул до отметки середины 90-х годов, и нефть уже не спасает.При этом оппозиция констатирует, что и Чавес, и Мадуро в годы, когда нефть торговалась на высоких отметках, так и не смогли ничего сделать для снижения зависимости экономики страны от экспорта углеводородов. С этим не поспоришь. Вот только сделал бы что-то Каприлес, получив власть – большой вопрос, который остаётся без ответа.Журнал The Economist пишет о том, что правительство страны вдобавок решило включить печатный станок, полагая решить проблемы так, как это привыкли делать в США. Но что позволено Юпитеру... Печатный станок Венесуэлы привёл к гиперинфляции. Производители стали терять интерес к созданию продукции, включая и продовольствие. Это привело к тотальному дефициту товаров даже в крупных городах страны. И все эти действия будто бы сами повышают среди венесуэльцев авторитет оппозиции, которая, не гнушаясь ударяться в популизм, обещает, что вот Каприлес-то точно выведет страну из тупика, и страна заживёт, шагнут в светлое венесуэльское будущее.Причём здесь нужно отметить, что «друзья Венесуэлы» постарались сделать всё, чтобы Мадуро начал совершать одну экономическую ошибку за другой. В первую очередь речь идёт о введённых США так называемых секторальных санкциях в отношении Венесуэлы. В общем, ровно то, что США пытались и продолжают сделать с Россией – ударить по стратегически важным отраслям экономики, перекрыть возможности для внешнего кредитования, создать протестное движение. И с Россией у США в этом плане пока проблем куда больше, нежели с Венесуэлой...Проблема для Венесуэлы именно в том, что без поддержки США этот Каприлес, как говорится, никто и звать его никак. А потому в его речах можно постоянно услышать тезис о необходимости «восстановить доверие между Каракасом и Вашингтоном». А уж о том, что у «дружбы» США есть строго определённый интерес, говорить – лишнее. Уже сейчас Венесуэлу запрудили всевозможные общественные «правозащитные» организации, для которых экономические проблемы Венесуэлы и рядовых венесуэльцев – лишь то, что они готовы рассматривать с точки зрения интересов США. Сейчас Вашингтону венесуэльцы интересны только потому, что с их помощью можно поменять власть в нефтеносной стране на ту, которая будет вытягиваться в струнку только при одном упоминании о Соединённых Штатах Америки и их «большой дружбе».Западные СМИ активно публикуют материалы о венесуэльских «онижедетях», которые «противостоят репрессивной машине Мадуро». Тот факт, что Мадуро согласился идти на определённые уступки оппозиции и созвать Учредительное собрание, которое рассмотрит возможность политической трансформации в стране, западных пропагандистов нисколько не волнует.Несмотря на то, что в минувшую пятницу Мадуро распорядился остудить пыл протестующих водомётами, ситуация вряд ли успокоится в ближайшее время. Американский Конгресс уже принял законопроект об оказании Венесуэле «гуманитарной помощи». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, США выделяют 20 млн долларов на «поддержку демократии» в этой стране. Другими словами, венесуэльской оппозиции подкидывают деньжат на то, чтобы она смогла в течение ближайшего времени поддерживать протест и по возможности малыми средства сместить Мадуро, не отличающегося братской любовью по отношению к Штатам. В общем, «онижедетям» разойтись с улиц, чтобы продолжить учиться и работать, точно не дадут. К ним подтягиваются и местные радикалы, которые за американские деньги способны на всё.Армия и полиция пока на стороне действующего президента. И вот здесь, пожалуй, стоит рассмотреть вопрос о том, а каким местом ситуация может повернуться в сторону России, если случится очередная «демократическая перемога» - теперь и в Венесуэле – на фоне гипотетической возможности перехода силовиков на сторону протестующих на американские средства.Сразу же стоит сказать о том, что рассчитывать на лояльность возможного нового руководства к России не приходится. Тому же Каприлесу, даже если у его и есть желание не рвать контакты с РФ, попросту не дадут такое желание реализовать. За морковку в виде отмены санкций против Венесуэлы и президентского кресла Каприлес будет попросту вынужден боготворить США, что тренирует в себе уже сейчас. А ведь у Венесуэлы по-настоящему внушительный парк военной техники российского производства, приобретённой в последние годы. Мало того, Венесуэла является стабильным заказчиком новых российских вооружений, пополняя бюджет российских промышленных предприятий на миллиарды долларов. Потерять такого крупного заказчика вооружений и военной техники означает уступить традиционный рынок американским «партнёрам».Кстати, что из российской/модернизированной советской техники имеется в венесуэльском арсенале?Это поставленные Каракасу самоходные гаубицы «Мста-С», зенитно-ракетные комплексы «Печора-2М» (С-125-2М), С-300ВМ («Антей-2500»), Бук-2МЭ, автоматизированные комплексы управления огнём «Машина-М», истребители Су-30МКВ, военные транспортники Ил-76МД-90, топливозаправщик Ил-78МК, различные российские вертолёты (Ми-17В5, Ми-26Т2, многоцелевые Ми-35М). Ведутся переговоры о поставках Венесуэле новейших российских истребителей Су-35, патрульных катеров.Потеря Венесуэлы Россией не просто отбрасывает нашу страну с этого впечатляющего рынка и лишает возможности зарабатывать ещё и на техническом обслуживании поставленной техники, но и лишает наличия важного партнёра не только в военно-промышленной сфере, но и в сфере регулирования рынка углеводородов. Выстраиваемые годами контакты рискуют сойти на нет. При этом для самой Венесуэлы есть существенные риски окунуться в жерло гражданской войны. Идеологов хаоса хватает.Из заявления министерства обороны Венесуэлы:Хочется надеяться, что это действительно так. Как хочется надеяться и на то, что и в Москве, и в Каракасе сегодня понимают цену поражения от тех сил, для которых реальные интересы граждан Венесуэлы – лишь оболочка для перевода страны в ручное управление Вашингтоном. Нужно понимать ещё и то, что только «палкой» проблему не решить, а потому без экономических реформ Венесуэле в качестве единого государства с огромными потенциалами попросту не выстоять – политические гиены дождутся своего часа и растащат на куски.