«Укроборонпром» представил украинский танк «Оплот»
Концерн «Укроборонпром» опубликовал видео с украинским танком «Оплот», который, по словам авторов ролика, благодаря значительному количеству современных систем и подсистем «способен выполнять боевые задачи в дневное и ночное время суток, а также в сложных климатических и географических условиях в широком диапазоне температур».
Достоинства боевой машины описываются следующим образом: «мощный многотопливный двигатель, трансмиссия с расширенным скоростным диапазоном и комплексной системой управления движением, автономный энергоагрегат для энергообеспечения на стоянке, а также уникальная динамическая защита от тандемных кумулятивных и бронебойных подкалиберных боеприпасов, современный прицельно-наблюдательный комплекс с тепловизором, цифровой баллистический вычислитель и система навигационного обеспечения. У танка есть возможность поражения целей ракетами на расстоянии до 5 км».
Видео комментирует блогер chervonec-001 :
«Хороший мультик. Что нам стоит танк построить, правда? Нарисуем!!!
Украинское танкостроение совершило, не побоюсь этого слова, эпохальный прорыв. От Родика, с его картонными танками, до компьютерного мультика – это колоссальный рывок вперед... Где купить лицензию на кинопрокат ролика?
Если серьезней, то есть подозрение, что завод имени Малышева после 25 лет разрухи теперь способен только на такие вот достижения в области мультипликации, и не более того.
А по поводу перспектив применения машины на Донбассе... Пускай распечатают картинки на принтере и закидают ими ополченцев».
Достоинства боевой машины описываются следующим образом: «мощный многотопливный двигатель, трансмиссия с расширенным скоростным диапазоном и комплексной системой управления движением, автономный энергоагрегат для энергообеспечения на стоянке, а также уникальная динамическая защита от тандемных кумулятивных и бронебойных подкалиберных боеприпасов, современный прицельно-наблюдательный комплекс с тепловизором, цифровой баллистический вычислитель и система навигационного обеспечения. У танка есть возможность поражения целей ракетами на расстоянии до 5 км».
Видео комментирует блогер chervonec-001 :
«Хороший мультик. Что нам стоит танк построить, правда? Нарисуем!!!
Украинское танкостроение совершило, не побоюсь этого слова, эпохальный прорыв. От Родика, с его картонными танками, до компьютерного мультика – это колоссальный рывок вперед... Где купить лицензию на кинопрокат ролика?
Если серьезней, то есть подозрение, что завод имени Малышева после 25 лет разрухи теперь способен только на такие вот достижения в области мультипликации, и не более того.
А по поводу перспектив применения машины на Донбассе... Пускай распечатают картинки на принтере и закидают ими ополченцев».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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