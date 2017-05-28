15:19 28 мая

«Укроборонпром» представил украинский танк «Оплот»

Концерн «Укроборонпром» опубликовал видео с украинским танком «Оплот», который, по словам авторов ролика, благодаря значительному количеству современных систем и подсистем «способен выполнять боевые задачи в дневное и ночное время суток, а также в сложных климатических и географических условиях в широком диапазоне температур».

«Укроборонпром» представил украинский танк «Оплот»


Достоинства боевой машины описываются следующим образом: «мощный многотопливный двигатель, трансмиссия с расширенным скоростным диапазоном и комплексной системой управления движением, автономный энергоагрегат для энергообеспечения на стоянке, а также уникальная динамическая защита от тандемных кумулятивных и бронебойных подкалиберных боеприпасов, современный прицельно-наблюдательный комплекс с тепловизором, цифровой баллистический вычислитель и система навигационного обеспечения. У танка есть возможность поражения целей ракетами на расстоянии до 5 км».




Видео комментирует блогер chervonec-001 :

«Хороший мультик. Что нам стоит танк построить, правда? Нарисуем!!!

Украинское танкостроение совершило, не побоюсь этого слова, эпохальный прорыв. От Родика, с его картонными танками, до компьютерного мультика – это колоссальный рывок вперед... Где купить лицензию на кинопрокат ролика?

Если серьезней, то есть подозрение, что завод имени Малышева после 25 лет разрухи теперь способен только на такие вот достижения в области мультипликации, и не более того.

А по поводу перспектив применения машины на Донбассе... Пускай распечатают картинки на принтере и закидают ими ополченцев».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 121

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  1. Zibelew Сегодня, 11:29
    20 штук физически поставили в Тайланд по контракту от 2011 года. Еще 5 в пути. 10 танков с 26 по 35-й продемострированы журналистам 25.05.2017 на территории завода имени Малышева. Главный инженер завода заявил, что исполнено 3/4 контракта. Всего изготовлено 35 штук БМ "Оплот Т". На разных стадиях строительства танки с 36 по 49. Срок исполнения контракта конец 2014 года сорван, поставка будет завершена скорее всего в 2018 году.
    Zibelew
    1. рич Сегодня, 11:31
      10 января стало известно о разрыве Министерством обороны Таиланда контракта с Киевом на поставку танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения. Министр обороны королевства Таиланд Правит Вонгсумон заявил, что контракт с Украиной стал основной проблемой перевооружения тайской армии, и военное ведомство больше не может ждать. Заменой станет китайский танк VT-4 hi
      рич
      1. cniza Сегодня, 11:36
        Где купить лицензию на кинопрокат ролика?


        Даже если дарить будут не возьмет никто.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
          Скакуасы уже показали свою "надёжность" как поставщики и исполнители обязательств по контракту . wink
          bouncyhunter
        2. Shurik70 Сегодня, 12:52
          Что-то у них в мультике пластины динамической защиты больно тоненькие.
          Весь смысл этой защиты - подорвать самый близкий к броне пласт ВВ раньше, чем до него доберется кумулятивная струя. Только так можно сбить эту струю. От подрыва внешнего, детонирующего пласта ВВ, до подрыва внутреннего проходит какое-то время, за которое кумулятивная струя проходит несколько сантиметров. То есть, такая пластина не может быть тонкой.
          Shurik70
        3. Tusv Сегодня, 13:34
          Цитата: cniza
          Даже если дарить будут не возьмет никто.

          Почему же. Руль как на феррари, климат контроль. Полый фарш для мирного времени - Катайся не хочу. А для войны. Пушка вроде бы румынская, Биус - стьюдент эдишен. Будем посмотреть
          Tusv
      2. хрыч Сегодня, 11:44
        Цитата: рич
        больше не может ждать

        Вот ведь какие нетерпеливые. Надо было конечно назвать не Оплот, а Тризуб, более как-то посвидомее и пошли бы на расхват
        хрыч
        1. cniza Сегодня, 11:53
          Все лица прямо такие европейские - встречай Европа ...
          cniza
      3. Zibelew Сегодня, 11:44
        Цитата: рич
        10 января стало известно о разрыве Министерством обороны Таиланда контракта с Киевом на поставку танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения. Министр обороны королевства Таиланд Правит Вонгсумон заявил, что контракт с Украиной стал основной проблемой перевооружения тайской армии, и военное ведомство больше не может ждать. Заменой станет китайский танк VT-4 hi

        Представить завода им. Малышева данную информацию опроверг. Де факто танки в рамках контракта действительно производятся. Да и тайцы понимают, что украинцы им предоплату не вернут, придется им домучивать эту историю до конца. В сообщении Тайланда шла речь о намерении покупать танки у других производителей, способных производить более 5 танков в год. О разрыве контракта от 2011 года на поставку БМ "Оплот Т" речи не было, опять СМИ все переврали.
        Zibelew
    2. Зяблицев Сегодня, 11:43
      Я бы написал заголовок так: ""Укроборонпром"" в очередной раз представил модернизированный советский Т-6...,э-э, новейший украинский танк "Оплот"" laughing
      Зяблицев
      1. cariperpaint Сегодня, 12:32
        ну судя по каткам это не 64 конечно на мультике)
        cariperpaint
      2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:33
        А почему он кобру сбивает, а не ка52 или ми28, подозрительно......
        DIVAN SOLDIER
        1. Верба Сегодня, 12:45
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А почему он кобру сбивает, а не ка52 или ми28, подозрительно...

          Тут есть один плюс , компьютерную графику освоили ,ролики снимать научились ,панты прогнали ,да и ладно..
          Верба
          1. revnagan Сегодня, 15:14
            Цитата: Верба
            панты прогнали

            "пАнты"-это рога у оленя.Деньги вкладываются,машины-производятся.Да,львиная доля бабла при этом "пилится",но как сказал один "парнокопытный":"Процесс пошёл"."Гы-гы" это конечно хорошо,жизнь продлевает ,но не в данном случае...
            revnagan
        2. sabakina Сегодня, 12:45
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А почему он кобру сбивает, а не ка52 или ми28, подозрительно......

          Там ландшафт явно не средне-русской равнины...
          sabakina
        3. vorobey Сегодня, 12:54
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А почему он кобру сбивает, а не ка52 или ми28, подозрительно......


          воспоминания о северном ветре не позволяют.. laughing
          vorobey
        4. svp67 Сегодня, 14:02
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А почему он кобру сбивает, а не ка52 или ми28, подозрительно.....

          А то что танки подбиваете, сильно похожие на "Леклерки" это подозрение не вызывает? Видимо ролик направлен на конкретных покупателей Ближнего Востока
          svp67
      3. ltc22A Сегодня, 14:38
        Цитата: Зяблицев
        Я бы написал заголовок так: ""Укроборонпром"" в очередной раз представил модернизированный советский Т-6...,э-э, новейший украинский танк "Оплот"" laughing

        Вот и я о том же. Сколько можно представлять? Почти каждые полгода. А на самом деле .... Я помню многотопливный двигатель 5ТДФ на Т-64Б1 (служил на таких 5 лет зам.ком.тр по вооружению). Какой он был капризный и сколько "кушал" топлива. И я не думаю, что на 6ТД-2 изжили эти проблемы. Хоть катки умудрились поменять и то слава Богу.
        ltc22A
        1. svp67 Сегодня, 14:53
          Цитата: ltc22A
          Хоть катки умудрились поменять и то слава Богу.
          И не только их, так как корпус 1 в 1 это Т-80...
          svp67
    3. ufpb Сегодня, 12:55
      Ну не делают танки на Украине с нуля. Нет танковой брони, не катают. А Оплот - переделка т80у.
      ufpb
      1. Equalized Сегодня, 12:58
        Оплот это совершенно новый танк и делают его с 0. На украине нет никаких Т-80У.
        На украине были Т-80УД, которые продали в Пакистан. Оставшиеся 5-6 шутк гниют в закроме.
        Equalized
        1. Банный Сегодня, 13:18
          Вах))) как джигит сказал Уася))) как там в Поти погода?)))
          Банный
          1. Equalized Сегодня, 13:19
            Не знаю, пока рановато ехать в те края, море холодное.
            Equalized
            1. Банный Сегодня, 13:21
              Да в этом году весны не было
              Банный
            2. vorobey Сегодня, 13:37
              Цитата: Equalized
              Не знаю, пока рановато ехать в те края, море холодное.


              туда можно ехать не только ради моря... там сам воздух лечебный.. одни эвкалипты чего стоят.. джентльмены hi
              vorobey
        2. opus Сегодня, 13:53
          Цитата: Equalized
          Оплот это совершенно новый танк и делают его с 0. На украине нет никаких Т-80У.

          Танк разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова, на базе советского танка Т-80УД

          Цитата: Equalized
          На украине были Т-80УД, которые продали в Пакистан.


          Украина — 22 T-80БВ и (143 Т-80Б, Т-80БВ, Т-80УД на хранении), по состоянию на 2017 год
          International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2017. p.-228
          Цитата: Equalized
          Оставшиеся 5-6 шутк гниют в закроме.

          угу

          сколько там продали в Пакистан?
          opus
          1. Equalized Сегодня, 14:02
            1) На вашем фото Т-84У он же 478ДУ9 он же первый "Оплот"

            принадлежат они 92-ой мехбригаде ВСУ и в полном порядке. Никто их НЕ перепиливал. Все 6 оставшихся ДУ9 находятся на капремонте для передачи в войска, т.к не использовались с начала 2000х годов.

            2) Т-80Б/БВ НЕ подходят по МТО

            Совершенно другой двигатель и трансмиссия. Эти танки не возможно перепилить в "Оплот" без затрат равносильных сварке нового корпуса. Вы это понимаете?

            3) Все более-менее живые танки Т-80Б уже давно передали в ВСУ. 50 единиц которые были ремонтопригодны, остальные сгнили.

            Так что опусы про то что оплот это перепиленные танки ничем не подтверждены, так еще и бредово звучат от людей которые ничего не знают про сварку броневых корпусов и техническую часть.

            О чем я могу с вами спорить если вы не отличаете 478ДУ9 от Т-80УД?
            Equalized
        3. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:04
          Цитата: Equalized
          Оплот это совершенно новый танк и делают его с 0.

          Отнюдь.
          Танк разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова, на базе советского танка Т-80УД

          https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C_%C2%AB
          %D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
          https://topwar.ru/11197-tanki-oplot-i-yatagan-nad
          ezhda-ukrainskogo-tankoproma.html
          DOCTOR ZLO
          1. Equalized Сегодня, 14:11
            Я имел в виду сборку. То что он разработан на основе Т-80УД я знаю. Точнее 478ДУ9 который сам разработан на основе УД.
            Equalized
        4. svp67 Сегодня, 14:19
          Цитата: Equalized
          Оплот это совершенно новый танк и делают его с 0. На украине нет никаких Т-80У.

          Уважаемый, я бы Вам поверил, если бы не фото с завода Малышева, где отлично видно, что КОРПУСА - переделывают из старых, а они один к одному с Т-80, башни вот да, новые, так как они у "Оплота" собственные... И если танк Т-80УД, одна из модификаций Т-80У, выпускался на этом заводе с 1987 года, то почему этих танков НЕТ на Украине?
          Вот корпус-переделка из Т-80Уд, обратите внимание он ЗЕЛЕНЫЙ, а не КРАСНЫЙ, то есть покрытый суриком, что и говорит о том, что он уже побывал в деле...

          А вот верхняя часть ВЛД, то же без следов сурика...

          А вот теперь сравните все это с башней, где видно, что шахты прицела и не которых смотровых приборов то же из старых
          svp67
          1. Equalized Сегодня, 14:25
            Потому что.

            1) Часть Т-80УД обменяли с РФ в 90х годах на новые БМП-2
            2) Остальную часть Т-80УД продали в Пакистан, в украине осталось всего несколько УДшек. Которые НЕ ТРОНУТЫ!!!!! стоят в отстойнике.

            Логичнее было бы перепилить 478ДУ9 которые полностью совместимы с БМ Оплот по башне, просто поставить новое оборудование. Про них тоже спекулирвоали что перепилили в БМки давно, но как оказалось нет. Они так же гнили и только сейчас те 6 штук возвращают в строй.



            Вот УДшки оставшиеся.




            Так что все ваши домысли насчет сурика/краски и тд просто не вписываются в логику. Корпуса не могут браться из НИОТКУДА.
            Equalized
            1. svp67 Сегодня, 15:07
              Цитата: Equalized
              1) Часть Т-80УД обменяли с РФ в 90х годах на новые БМП-2

              У нас он был ТОЛЬКО в одном соединении - Кантемировской дивизии и получали они их еще в СССР. Современной России они были не нужны, как и Т-64, почему их все быстро вывели из частей и отправили на хранение. Так что, этот Ваш БРЕД оставьте при себе. Нам свой Т-80У не нужен был, а Вы про украинскую машину с его "пилорамой"...
              Цитата: Equalized

              Логичнее было бы перепилить 478ДУ9 которые полностью совместимы с БМ Оплот по башне, просто поставить новое оборудование. Про них тоже спекулирвоали что перепилили в БМки давно, но как оказалось нет. Они так же гнили и только сейчас те 6 штук возвращают в строй.
              Вот УДшки оставшиеся.....Так что все ваши домысли насчет сурика/краски и тд просто не вписываются в логику. Корпуса не могут браться из НИОТКУДА.
              Да они берутся из "запасов" танкоремонтных заводов Украины, где Т-80 было ПРЕДОСТАТОЧНО, но сейчас их количество РЕЗКО сократилось, с чего бы это... Хотя за это время в ВСУ их поступило не более трех-четырех десятков
              svp67
              1. Equalized Сегодня, 15:11
                Да вы дядя упоротый. Можете в своем вымышленном мирке думать что угодно, но никаких запасов Т-80У/УД на ремонтных предприятиях украины нет и не было с начала 2000х :)

                В ВСУ поступило 50 Т-80Б/БВ. Причем тут БВшки к "перепилу" оплота? что вы несете вообще?

                идите читать книги и подтягивать матчасть. Как вы собираетесь перепиливать под новое МТО БВшку?

                , не надо было начинать этот спор.
                Equalized
              2. Equalized Сегодня, 15:18
                И да. Обмен Т-80УД на БМП-2 между РФ и окраиной был в 90х.
                Equalized
      2. svp67 Сегодня, 14:55
        Цитата: ufpb
        Ну не делают танки на Украине с нуля. Нет танковой брони, не катают.

        Да уж - ПЕРЕМОГА, так ПЕРЕМОГА. В СССР в Мариуполе было налажено отличное производство брони и именно для нужд Харькова.
        svp67
        1. Equalized Сегодня, 15:00
          В Мариуполе часть брони и делают. А уже на ЛКМЗ варят корпуса для БТР-4. Кстати именно ЛКМЗ ЕМНИП испортили дело с трещинами в БТР-4.

          Сейчас варят 2 варианта БТР-4. Один с ЛКМЗ, второй из бельгийской стали (которая принадлежит российскому бизнесмену). Те что из бельгийской стали клепают на Житомирщине, а в Харькове из собственной.

          БТР-3 только из бельгийской
          Equalized
  2. Александр романов Сегодня, 11:30
    Нарисуем!!!
    Оплот 2. Автор проекта я.потент мои,бабки мои.Украина не подведи.
    Александр романов
    1. viktor kurganov Сегодня, 11:39
      Цитата: Александр романов
      Нарисуем!!!
      Оплот 2. Автор проекта я.потент мои,бабки мои.Украина не подведи.

      Неужели там атомный реактор? И ресурс одиночного плавания под водой- 365 лет? Похоже у него не пушка- двухстволка, а спаренный торпедный аппарат для российского трофейного "Калибра".
      viktor kurganov
      1. Fafnir Сегодня, 12:11
        Поздно! Уже есть "Армата 2"!
        Fafnir
    2. Монос Сегодня, 11:43
      А бочка сзади, это запас ядерного топлива?
      Монос
      1. Александр романов Сегодня, 11:57
        Цитата: Монос
        А бочка сзади, это запас ядерного топлива?

        Там запас Боярышника !
        Александр романов
        1. Zibelew Сегодня, 12:24

          Fahnir, это газоводяная установка Big Wind на базе т 34 с двигателями Миг 21 для тушения пожаров на нефтяных скважинах.
          Zibelew
          1. vorobey Сегодня, 12:36
            Цитата: Zibelew
            Fahnir, это газоводяная установка Big Wind на базе т 34 с двигателями Миг 21 для тушения пожаров на нефтяных скважинах.


            а у нас когда в 90 году вскрыли в средней азии газовое месторождение.. обманывать не хочу просто не помню уже где.. Наманган что ли.. возник пожар на буровой, потушить не могли и тогда обратились к нам в училище и отправили обычный Т62 М на тушение... Тремя выстрелами экипаж свалил буровую и пожарные смогли локализовать пожар.. laughing не стебусь.. реально было..
            vorobey
            1. андрей юрьевич Сегодня, 13:02
              Цитата: vorobey
              Тремя выстрелами экипаж свалил буровую и пожарные смогли локализовать пожар.. не стебусь.. реально было..

              верю безоговорочно Саня,у нас около части лесопосадки загорелись,(ГСВГ) немцы в панике,тушить леса -не умеют, наши тягачём на базе 64го,задраившись как в подводной лодке,ветром пронеслись по пожару с лихими разворотами...осталось из лейки полить... lol
              андрей юрьевич
              1. Николай С. Сегодня, 14:25
                Бывает всяко. Смотря какой пожар. В каких-то случаях пожар на скважине возможно потушить даже аэрозолью или "ветерком" с картинки выше.
                Тушат и артиллерией. С разным успехом. Вот тут артиллерией тушили три года. Проблему решили небольшим ядрёным взрывом: http://www.yaplakal.com/forum28/topic1075354.html
                С 80х годов продвигали идею дистанционного срезания вышки лазерным лучом. Тогда ещё CO2-лазером ЛТ-50 (разработчик Баранов http://www.triniti.ru/Baran.html). Вот более поздняя картинка установки уже доведённой до опытного образца:
                Сейчас для таких установок используют мощный иттербиевый волоконный лазер. И хотя у него не дальний, а ближний ИК-диапазон, тем не менее, излучение конкретно такого лазера имеет меньшую расходимость и позволяет лучше фокусировать его на расстояния в десятки метров более компактной оптической системой.
                При этом КПД всей установки намного выше.
                Тема пожаротушения на скважинах немного обсуждалась уже на ВО в комментариях: https://topwar.ru/108743-v-rossii-vozrozhden-proe
                kt-lazernogo-kompleksa-szhatie.html
                Николай С.
          2. Fafnir Сегодня, 13:50
            Вы не поверите, но я знаю. wink Но согласитесь, вид весьма забавный.
            Fafnir
        2. vorobey Сегодня, 12:25
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Монос
          А бочка сзади, это запас ядерного топлива?

          Там запас Боярышника !


          А когда в Ворлд оф тэнкс украинская ветка появится?
          vorobey
          1. Александр романов Сегодня, 12:29
            Цитата: vorobey
            А когда в Ворлд оф тэнкс украинская ветка появится?

            Уже есть,СССР называется.У них зубы сводят от этого. Жаль.что на 9 мая,на каждый танк разрабы георгиевские ленточки не цепляют.
            Александр романов
          2. opus Сегодня, 13:59
            Цитата: vorobey
            А когда в Ворлд оф тэнкс украинская ветка появится?

            когда Украину (игроков) переведут на евпропейские сервера
            https://worldoftanks.eu/
            я уж в техподдержку прям с декабря 2013 писал и пишу регулярно.
            Чего им томиться с ватниками- пусть в дружную семью европэйских народов вливаются
            Україна - це Європа!

            украинский ангар уже е


            opus
        3. dr.star75 Сегодня, 12:29
          На более умного ответа запаса интеллекта не хватило?
          dr.star75
          1. Александр романов Сегодня, 12:33
            Цитата: dr.star75
            На более умного ответа запаса интеллекта не хватило?

            На более умного комента,что бы поучаствовать в диалоге мозгов не хватило?
            Александр романов
            1. dr.star75 Сегодня, 12:42
              Тут особенность сайта. ответил на Ваш ответ по ядерное топливо. Хотя не ко мне был вопрос.
              dr.star75
              1. Александр романов Сегодня, 13:13
                Цитата: dr.star75
                Тут особенность сайта. ответил на Ваш ответ по ядерное топливо.

                Ну так проходил бы мимо
                Александр романов
                1. dr.star75 Сегодня, 13:19
                  Сам проходи мимо.
                  dr.star75
                  1. Александр романов Сегодня, 13:20
                    Цитата: dr.star75
                    Сам проходи мимо.

                    Очень умный комент
                    Александр романов
                    1. dr.star75 Сегодня, 13:29
                      Да ладно, так просто ответил, даже не нахамил?
                      dr.star75
        4. Монос Сегодня, 12:32
          Цитата: Александр романов
          Там запас Боярышника !

          Какой продуманный проект, однако ! smile
          Монос
    3. Maxom75 Сегодня, 12:51
      а где ракетная установка ПВО для сбивания низколетящих спутников ВКС РФ?))))
      Maxom75
  3. Бензорез Сегодня, 11:31
    Няшка какая. Я бы взял-за пивом гонять. yes
    Бензорез
  4. armata37 Сегодня, 11:34
    Скоро в кинотеатрах?

    А если по-серьезному, то спецам из Украины нужно в Россию перебираться. Ничего с текущей властью они не то чтобы не построят, но даже и не спроектируют.
    armata37
    1. МорякЧФ Сегодня, 11:49
      Построить конечно им тяжело будет при нынешнем положением дел,а вот спроэктировать вполне,дураков там нет,там такие же люди как и мы РУССКИЕ!
      МорякЧФ
  5. Mike2388 Сегодня, 11:38
    Пусть кто нибудь скажет тупым хохлам что сейчас не 2009 год...
    Mike2388
  6. RUSOIVAN Сегодня, 11:38
    можно в Ворлд оф танкс вводить: уровень на 8!)
    RUSOIVAN
  7. Аскет Сегодня, 11:43
    Железный капут 2.0...это Оплот. Булат в зоне АТО первая версия сериала Железный капут 1.0
    Аскет
  8. APASUS Сегодня, 11:43
    Я так и не понял ,это какой по счету «Укроборонпром» представил украинский танк «Оплот»?
    APASUS
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:54
      Цитата: APASUS
      Я так и не понял ,это какой по счету «Укроборонпром» представил украинский танк «Оплот»?

      Ополченцы ДНР тоже все ждут и ждут с РПГ и "Корсаром"..! И в небе никто не летает уже давно...Скучно украинцы ! Денег нет от спонсоров , сочувствуем..
      ОТДЕЛ
    2. cniza Сегодня, 11:55
      Под номером " зеро".
      cniza
  9. Рабинович_007 Сегодня, 11:53
    Не понимаю ваши насмешки. Ведь Украина выпускала танки ещё в военное время. Практически все танки выпущены на Украине, или имеют в себе комплектующие сделанные там.
    В том числе которые стоят на вооружении в России.
    Рабинович_007
    1. sabakina Сегодня, 12:08
      Цитата: Рабинович_007
      Не понимаю ваши насмешки. Ведь Украина выпускала танки ещё в военное время. Практически все танки выпущены на Украине, или имеют в себе комплектующие сделанные там.

      Ведь Украина выпускала танки ещё в военное время.

      Шта???? belay Неужто "Тигры" клепала в Харькове в 1941-1944гг?
      sabakina
      1. Рабинович_007 Сегодня, 12:11
        Ну Тигры нет, но знаменитый Т-34 да.
        Рабинович_007
        1. sabakina Сегодня, 12:16
          Цитата: Рабинович_007
          Ну Тигры нет, но знаменитый Т-34 да.

          В ОККУПАЦИИ? belay belay belay
          sabakina
          1. Рабинович_007 Сегодня, 12:19
            У вас с головой в порядке?
            Почитайте про Харьковское конструкторское бюро машиностроения. Практически все танки там были разработаны в ВОВ. Да и многие современные тоже.
            Рабинович_007
            1. sabakina Сегодня, 12:22
              Цитата: Рабинович_007
              Не понимаю ваши насмешки. Ведь Украина выпускала танки ещё в военное время.

              Твои слова?
              sabakina
            2. svp67 Сегодня, 14:35
              Цитата: Рабинович_007
              Почитайте про Харьковское конструкторское бюро машиностроения. Практически все танки там были разработаны в ВОВ. Да и многие современные тоже.

              А вот тут Вы не правы и повторяете БРЕД украинских "небратьев". Дело в том, что с начала осени 1941 года КБ 183 завода сменило свое местоположение, вместе с заводом. И если ранее его базой был Харьковский Паровозостроительный Завод, то с осени 1941 года это уже Уральский Вагоностроительный Завод, город Нижний Тагил Свердловской области. Номер завода тот же, а вот месторасположение уже иное, к слову оно там и осталось до сих пор. К слову ПОДАВЛЯЮЩЕЕ количество Т-34, различных модификаций выпущено именно на Урале. Уже после войны в Харькове завод создавался ЗАНОВО, и КБ там так же создавалось ЗАНОВО.
              svp67
          2. sabakina Сегодня, 12:21
            Цитата: Рабинович_007
            Практически все танки выпущены на Украине, или имеют в себе комплектующие сделанные там.

            Уральцы, сталинградцы, ленинградцы, омичи закурили самосад и задумались, что ж такое они выпускали в ВОВ?
            sabakina
            1. Рабинович_007 Сегодня, 12:27
              Ну так вы мне скажите, какие танки там были разработаны.
              Рабинович_007
              1. sabakina Сегодня, 12:34
                Цитата: Рабинович_007
                Ну так вы мне скажите, какие танки там были разработаны.

                Впервые в мире концепция быстроходного среднего танка с противоснарядной броневой защитой и мощным вооружением была реализована в 1934 году, в опытном танке Т-29 (проект КБ Ленинградского завода). К концу 1936 года было очевидно[кому?], что Т-29 в серию не пойдёт. Одной из причин такого решения было несоответствие проекта чертежам конструкции танка, разработанным на Ленинградском заводе.[стиль]. В то время наркома Г. К. Орджоникидзе беспокоила напряжённая обстановка в Танковом отделе Харьковского завода, сложившаяся на фоне проблем модернизации серийного быстроходного лёгкого танка БТ-7. Танки Т-29 и БТ-7 имели сходный колёсно-гусеничный движитель с опорными катками большого диаметра[источник не указан 396 дней].

                Колёсно-гусеничный движитель танка Т-29 имел катки большого диаметра с независимой торсионной подвеской (в отличие от пружинной подвески танка БТ)[источник не указан 396 дней]. Торсионные валы изготовленные по технологии Ленинградского завода в условиях движения танка Т-29 по пересечённой местности работали неудовлетворительно[источник не указан 396 дней]. Тем не менее, конструктор М. И. Кошкин являлся сторонником применения на быстроходном среднем танке катков большого диаметра — основного элемента обеспечения быстроходности танка, при условии последующей доработки торсионной подвески[источник не указан 396 дней].
                В декабре 1936 года нарком тяжёлой промышленности СССР — Г. К. Орджоникидзе, нашёл и направил с Ленинградского опытного завода, на Харьковский завод талантливого конструктора — самородка — Михаила Ильича Кошкина.
                Учись, студент.
                sabakina
                1. Рабинович_007 Сегодня, 13:04
                  Цитата: sabakina
                  Учись, студент

                  sad
                  Рабинович_007
            2. svp67 Сегодня, 14:37
              Цитата: sabakina
              Уральцы, сталинградцы, ленинградцы, омичи закурили самосад и задумались, что ж такое они выпускали в ВОВ?

              Видимо это было горьковское "Красное Сормово"... Не зря же их, даже Сталин называл "уродцами"... Теперь понятно почему
              svp67
        2. мордвин 3 Сегодня, 12:20
          Цитата: Рабинович_007
          знаменитый Т-34 да.

          До сентября месяца.
          мордвин 3
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:17
      Рабинович, не путайте Советскую Украину с этим бандитским позором fool
      Изгоняющий либероидов
      1. Рабинович_007 Сегодня, 12:21
        Технологии остались и спецы же.
        Рабинович_007
        1. vorobey Сегодня, 12:46
          Цитата: Рабинович_007
          Технологии остались и спецы же.


          тока танков нету... request
          vorobey
    3. svp67 Сегодня, 14:27
      Цитата: Рабинович_007
      Ведь Украина выпускала танки ещё в военное время. Практически все танки выпущены на Украине, или имеют в себе комплектующие сделанные там.

      Вы в какой школе учились и когда? И кто у Вас был учителем истории? Грубо говоря с осени 1941 года, по лето 1943 года вся территория Украины была утеряна и находилась под оккупацией Германии, это ж какие комплектующие от туда поступали?
      Цитата: Рабинович_007
      В том числе которые стоят на вооружении в России.

      Во времена СССР даже это было лишь частично, старались для кооперации привлекать близлежащие заводы, так что Вы не правы.
      svp67
  10. sds87 Сегодня, 11:54
    Ролик хорош. Интересно: музыка оригинальная или позаимствована откуда-нибудь? А Тайланду сделали боо-ольшую скидку или еще как смогли уговорить купить 20 танков? Или им были продемонстрированы реальные танки на полигоне? Злорадствовать не буду, но лучше бы выложили ролики с реальными испытаниями танка. Вот сравнение Арматы и Оплота:
    sds87
    1. Lars971A Сегодня, 13:00
      Ну сравнивать Оплот и Армату не корректно, потому-что Оплот это глубокая модернизация Т-80УД, а Армата это совершенно новая машина, новая концепция.Оплот нужно сравнивать с Т-90
      Lars971A
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 11:58
    Опять продать в Африку хотят , и никто не покупает ? Сочувствую...
    ОТДЕЛ
  12. seregatara1969 Сегодня, 12:04
    А по поводу перспектив применения машины на Донбассе... Пускай распечатают картинки на принтере и закидают ими ополченцев».-будет чем пользоваться в туалете
    seregatara1969
  13. Equalized Сегодня, 12:04
    Свежее видео с завода в Харькове. В цеху примерно 10 танков "Оплот" для Тайланда + новый вариант бортовой ДЗ.

    Equalized
    1. Zibelew Сегодня, 12:17
      Спасибо за видео. Я про фактическое исполнение контракта на БМ "Оплот Т" и написал в первом комментарии.
      Zibelew
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 12:45
      А что, у "Арматы" башня универсальная, что для 125 мм, что для 152 мм? Отдача то отличается значительно.
      Чёрный Полковник
    3. ltc22A Сегодня, 14:51
      Посмотрел я на люк мехвода и пожалел его. Как же ему забираться на свое место? Норматив посадки в машину летит к черту.
      ltc22A
  14. Equalized Сегодня, 12:05
    ДЗ дуплет на бортах

    Equalized
  15. iliitchitch Сегодня, 12:06
    Хреновину пенопластувую снимите , а . И что ? Что-то напоминает . А мы ещё над китайскими , типа , ниппонскими "jakkuzza" музыкальными центрами прикалывались ... Типа , подделка . Вот ОН , прикол .
    По жилому дому шакал стрельнет , да , если подтянуть тягачиком . Украмата , ё . 404-е . Ой , чё у него с башней-то случится-то при выстреле нужном из РПГ... В лобешник снесёт башню , не парясь . Заодно башню наточняк тому , кто туда залез , а чтоб не ххадили , урроды hi
    iliitchitch
    1. Equalized Сегодня, 12:10
      Что это за поток сознания? ничего не понятно. Какой пенопласт? Что не так с башней?
      это сайт с военной тематикой или сайт для таких непонятных комментов?

      Все у него с башней нормально, на ней ДЗ "Дуплет" (Нож в два слоя) и пробить ее будет как минимум не просто. Другое дело это то что иногда украинская ДЗ производит избыточной силы взрыв и возможно снесет половину оптики с башни.
      Equalized
  16. FirstNormann Сегодня, 12:07
    уж сколько было срачей на тему хорош ли оплот или фекаль подзаборная или что лучше оплот или т 90_для ответа надо всего лишь включить логику и сразу откроется хороший танк оплот ибо смотри точку производства и страну происхождения(имеется ввиду завод малышева и ссср) и поэтому ничья в матче т 90 против оплота_а вот когда появится какой нить чисто укртанк тогда можно будет порассуждать о его национальных достоинствах и с арматой сравнить
    FirstNormann
    1. Equalized Сегодня, 12:19
      Это смотря с каким Т-90 сравнивать. Есл с Т-90А то у "Оплота" есть 2 плюса

      1) Какой-никакой но есть панорамный прицел ПНК-6, хоть и огромный в виде ведра. У Т-90 его нет.
      2) Трансмиссия у оплота вроде бы лучше Т-90 будет, реверсивная. Задний ход быстрее, да и в целом танк шустрее. Вроде автомат коробка.


      Мощность двигателя 1200 л/с 6ТД-2 против 1000 л/с В-92С2.

      Хотя 6ТД-2 может быть сложнее в обслуживании чем двигатель Т-90, который надежнее, насколько я знаю. Так что здесь 50/50
      Equalized
      1. Александр романов Сегодня, 13:24
        Цитата: Equalized
        1) Какой-никакой но есть панорамный прицел ПНК-6, хоть и огромный в виде ведра. У Т-90 его нет.

        Это что?
        Цитата: Equalized
        2) Трансмиссия у оплота вроде бы лучше Т-90 будет, реверсивная. Задний ход быстрее, да и в целом танк шустрее. Вроде автомат коробка.

        Основное слово ВРОДЕ
        Александр романов
        1. Equalized Сегодня, 13:32
          Не знаю что на вашем фото, но это не СЕРИЙНЫЙ Т-90А :)
          на серийных нет панорамы.

          Есть только на биатлоновских Т-72Б3 (тоже не серийные) и Т-90МС/АМ
          Equalized
          1. Александр романов Сегодня, 14:02
            Цитата: Equalized
            Есть только на биатлоновских Т-72Б3

            Ну тебе виднее. На фото Т 72 БЗ,фоток тебе дать?
            Александр романов
        2. Equalized Сегодня, 13:34
          Да, на вашем фото биатлоновский Б3 а не Т-90. И такие танки не закупают по соображениям экономии.

          Equalized
          1. Александр романов Сегодня, 14:04
            Цитата: Equalized
            Да, на вашем фото биатлоновский Б3 а не Т-90. И такие танки не закупают по соображениям экономии.

            Мне бы бутылочку Боржоми к утру
            Александр романов
            1. Equalized Сегодня, 14:05
              Уважаемый, где там панорама? нет никакой панорамы на этой фотке. Подтягивайте матчасть, что ли?

              Сначала выдаете мне Т-72Б3 с биатлона специальный за Т-90, теперь выдаете мне Т-90 без панорамы
              Equalized
              1. Александр романов Сегодня, 14:23
                Цитата: Equalized
                Сначала выдаете мне Т-72Б3 с биатлона специальный за Т-90, т

                Фото т 90 из Сирии,достаточно прозреть. Выше фото Т 72 БЗ,с панорамным прицелом,поступают воиска с 2016 года. Учим мат.часть
                По словам Терликова, новая модификация Т-72Б3 получила также танковый дизельный двигатель мощностью 1130 л.с. «Механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом», – добавил представитель «Уралвагонзавода». «Эта модификация зарекомендовала себя с наилучшей стороны», – подчеркнул Терликов.

                Так же поставляемые Т 90 ,все с панорамным прицелом. Хотя из Грузии наверное виднее.
                Александр романов
                1. Equalized Сегодня, 14:31
                  На фото из Сирии нет никакой панорамы. Протрите глаза.

                  Не знаю что там по словам Терликова, но биатлонные Т-72Б3 с панорамой в войска таки НЕ ПОШЛИ! Из за экономии.

                  На новом Т-72Б3 поменяли схему ДЗ, поставив на борт. Все. Предполагаемой панорамы НЕТ.

                  Стыдно должно быть что я из грузии знаю больше о российской армии чем вы.

                  Equalized
  17. OSTup bender Сегодня, 12:16
    Фу срач какой.администрации и статье минус.
    OSTup bender
  18. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:27
    А как же заказ ополченцев на сотню новых танков lol ?
    Изгоняющий либероидов
  19. Equalized Сегодня, 12:30
    Похоже что этот "Оплот" с бортовой ДЗ оснащен двигателем 6ТД-3 с 1500лс и готовится для отправки в Пакистан на участние в тендере против Китайца.



    Equalized
  20. 31rus4 Сегодня, 12:38
    Уважаемые,не смотря не на что,школа осталась,т-84 "Оплот",хороший современный танк,благодаря назначенной все ракурсной брони довольно серьезный противник,как для танков,так и для расчетов птк,Т-90захваченный боевиками в Сирии,воют против нас,но это не значит ,что танк плохой
    31rus4
    1. Equalized Сегодня, 12:41
      У него есть одна проблема. Украина не выпускает новых танковых БОПС. Оплоты оснащаются "Манго", а это слабый подкалиберный против современных танков.

      Зато украина выпускает танковые УР "Комбат", которые могут применяться БМ Оплот на расстоянии до 5км (в лучшем случае, конечно). Управляемые по лазерному лучу, аналогично ПТРК скиф.

      Так что отсутствие современных подкалиберных снарядов конечно можно компенсировать ТУР против танков, но как то дороговато, я считаю.
      Equalized
      1. vorobey Сегодня, 13:09
        Цитата: Equalized
        Так что отсутствие современных подкалиберных снарядов конечно можно компенсировать ТУР против танков, но как то дороговато, я считаю.


        и не эффективно... простая "туча" своим облаком может дезоринтировать наводчика не говоря уже про ТДА..
        vorobey
  21. cariperpaint Сегодня, 12:44
    да отличный танк. 80 в хорошем тюнинге. чего разошлись то
    cariperpaint
  22. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:51
    Нарисовать можно все что угодно, и даже сделать танк может любая страна (заказывай комплектующие да собирай у себя), вопрос только стоимости такой машины... Сможет ли Украина содержать танкостроительную отрасль у себя в стране, большой вопрос... Ведь чтобы сделать танк нужно содержать и завод и всю инфраструктуру... Делать для себя много танков они не смогут, просто не на что, искать иностранного заказчика после позора с Таиландом и Ираком будет затруднительно, ну и самое главное сколько будет стоить этот новый украинский танк, сможет ли он составить конкуренцию другим машинам?! Не думаю...
    Ratmir_Ryazan
  23. Altona Сегодня, 12:58
    Еще одно насилие над советским танкопромом.
    Altona
  24. Moskovit Сегодня, 12:58

    Реальность завода им. Малышева.
    Мультик на конкурс фантастических фильмов.
    Moskovit
  25. mahoney Сегодня, 13:03
    В танках не эксперт, но чем он хуже отечественного т-90?
    Т-90 это считай т-72 БУ вроде...
    "оплот" это т-80
    Так объективно чем он хуже? Тем что он украинский? Не аргумент....
    mahoney
    1. Equalized Сегодня, 13:07
      Т-80УД -> Обьект478ДУ9 (Т-84У) он же первый "Оплот". БМ Оплот или Оплот-М это ДУ9-1, продолжение семейства Т-84.

      Отличие в полностью новой башне, электронике, элементах ходовой и трансмиссии. От оригинального 80УД там точно так же как в 90 от 72.
      Equalized
      1. vorobey Сегодня, 13:46
        Цитата: mahoney
        В танках не эксперт, но чем он хуже отечественного т-90?
        Т-90 это считай т-72 БУ вроде...
        "оплот" это т-80
        Так объективно чем он хуже? Тем что он украинский? Не аргумент....


        дело не в том что хуже или лучше... речь о том.. что и Бразилию и Индию можно назвать танковыми державами.. Южную Корею и даже Японию... но.. разница вот в чем.. Рекламный ролик расчитан на внешнего пользователя.. Украина декларирует себя как поставщика вооружений на внешний рынок.. но увы реально выполнить контракты не может... как например те же оплоты для Таиланда или БТР для Ирака... есть разница штучные экземпляры для собственных оборонных нужд - Бразилия, Южная Корея. Япония или массовое производство на экспорт..США, Россия, Германия.
        vorobey
  26. Alekseits Сегодня, 13:16
    laughing Шо опять! Пора уже менять новость.
    Alekseits
  27. Березин Александр Сегодня, 13:26
    Новейший украинский танк "Заглот" - гроза Т-90 и Т-14, гордость армии Таиланда, нагибатор "Абрамса".
    Березин Александр
  28. Злой 55 Сегодня, 14:33
    Хотелось бы узнать, сколько под этот очередной "Заплёт" урофашики попытаются бабосов у рядовых налогоплательщиков и америГАДцев выпросить..
    Злой 55
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