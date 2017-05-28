15:25 28 мая

В Китае запущена крупнейшая навигационная система

В Китае запущена в работу крупнейшая спутниковая система навигации и позиционирования, которая должна обеспечить более точное определение местоположения, передает РИА Новости сообщение телеканала CGTN.



По данным канала, ссылающегося на замначальника Государственного управления геодезии и картографии КНР (NASG) Ли Вэйсэня, новая «система состоит из 2700 базовых станций спутниковой навигации, одного общенационального и 30-ти провинциальных центров обработки и передачи данных».


Отмечается, что система способна предоставлять услуги по определению местоположения транспорта, скорой помощи, аварийно-спасательной и других городских служб.

Согласно информации, власти Китая рассчитывают не только предоставить наиболее подробный сервис навигации для отдельных пользователей, но и «значительно улучшить организацию и регулирование дорожного движения в населенных пунктах» страны, в особенности, в крупных городах.

В конце марта сообщалось, что с Сичанского космодрома на юго-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» запущен и выведен на намеченную орбиту 17-й спутник нового поколения для китайской глобальной системы навигации и позиционирования «Beidou».

Использованы фотографии: http://corsica-gold.by
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. cniza Сегодня, 11:51
    Согласно информации, власти Китая рассчитывают не только предоставить наиболее подробный сервис навигации для отдельных пользователей, но и «значительно улучшить организацию и регулирование дорожного движения в населенных пунктах» страны, в особенности, в крупных городах.


    В первую очередь выполняются задачи военных , а уже потом все остальное.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 12:02
      У военных приоритет и более точное позиционирование и возможность отключение от нее гражданских
      сообщалось, что с Сичанского космодрома на юго-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» запущен и выведен на намеченную орбиту 17-й спутник

      Не маловато спутников?как то у нас говорили чтобы нормально функционировала система необходимо не менее 20-22 спутников,и одновременно в пределах прямой видимости должны быть как минимум 3 спутника а вообще чем больше тем точнее позиционирование....
      himRa
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:10
        Думаю, при необходимости, выведут на орбиту сколько надо. Китайцы молодцы "тихой сапой" космос осваивают.
        Соломон Кейн
        1. Басарев Сегодня, 12:14
          Так уж и крупнейшая... GPS всё равно никто не переплюнет.
          Басарев
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:16
            Отмечается, что система способна предоставлять услуги по определению местоположения транспорта, скорой помощи, аварийно-спасательной и других городских служб.

            Прям ,как и у нас... bully
            ОТДЕЛ
          2. Tusv Сегодня, 12:27
            Цитата: Басарев
            GPS всё равно никто не переплюнет.

            Да ладно. Спутники Глонасс летают по выше, меньшим количеством покрывают больше. Сейчас китайцы штампуют смартики GPS+ГЛОНАСС. Завтра будут штамповать Beidou + ГЛОНАСС. И хде окажется американский GPS?
            Tusv
            1. grm Сегодня, 14:45
              Цитата: Tusv
              Завтра будут штамповать Beidou + ГЛОНАСС. И хде окажется американский GPS?


              Везде и окажется как и раньше.
              Китаю не выгодно потерять приличный рынок и производства у себя в стране.
              grm
              1. Tusv Сегодня, 15:10
                Цитата: grm
                Китаю не выгодно потерять приличный рынок и производства у себя в стране.

                Вы о чем? Какой рынок Китай потеряет. Мы и США активно размещали производство в Китае. Чито имеем в итоге. На каждый четко выполненный заказ -3 пирата превратились в солидную мировую фирму. И чихать мистеру Си на фсе мировые законы. Китаю не догадались выплатить авторский гонорар за порох, за ракеты, за артилерию. Имеет право тырить
                Tusv
        2. himRa Сегодня, 12:19
          Надо признать что китацы не пошли на сделку с нами в расчете на собственные силы даже когда им было тяжело,наши работают над тем чтобы можно было получать данные с их спутников а они могли получать с нашего глонас
          himRa
        3. рич Сегодня, 12:29
          По количеству спутников какая то ошибка, на орбите не 17, а 21 спутник
          рич
      2. Shurik70 Сегодня, 12:33
        Цитата: himRa
        одновременно в пределах прямой видимости должны быть как минимум 3 спутника а вообще чем больше тем точнее позиционирование....

        Совершенно верно. Если на геостационар подвесить 6 спутников, равномерно над экватором, то достаточно будет ещё 6 на орбите ниже, проходящей над обоими полюсами. Тогда в любой момент будут видны не меньше 4 спутников высоко над горизонтом (по крайней мере в Китае). Это необходимый минимум, но, конечно, чем больше, тем лучше. Спутники не вечны, так что система должна дублироваться. Ну и, конечно, точность позиционирования возрастает с увеличением числа спутников.
        Shurik70
  2. Mole Сегодня, 11:53
    А у нас, к сожалению, проект Ангара по тихому завернули.
    Mole
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:02
      Не помню, кто из Советских военных конструкторов сказал: " Всё, то хорошее, что мы потеряли, обязательно подберут китайцы".
      Соломон Кейн
      1. хрыч Сегодня, 12:09
        Цитата: Соломон Кейн
        что мы потеряли, обязательно подберут китайцы

        и харкнул на асфальт wassat
        хрыч
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:28
          А они не гордые, если надо, всё асфальта подберут...
          Соломон Кейн
    2. sds87 Сегодня, 12:08
      Цитата: Mole
      А у нас, к сожалению, проект Ангара по тихому завернули.

      Ага.
      В конце апреля гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказывал о предложении заменить дорогую "Ангару" (ее разрабатывает центр Хруничева) на более дешевую ракету "Феникс" своей разработки. Он утверждал, что "Феникс" получит экономические преимущества, в том числе, над американской Falcon 9.
      sds87
      1. AlStorm Сегодня, 13:51
        Насколько я понял, не завернули, а отложили. И не весь проект, а только ракету «Ангара-А5П».
        AlStorm
  3. lwxx Сегодня, 12:00
    Молодцы китайцы! Теперь в это плане независимы и от нас и от американцев. Думаю и коммерческая сторона будет очень конкурентноспособна.
    lwxx
  4. болот Сегодня, 12:00
    Ну ждем планшеты-навигаторы,хорошие они выпускают не дорогие.
    Был такой под Джи Пи ЭС,на андроиде да под 2-3Джи.Навителовские карты поддерживал.
    болот
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:18
      Цитата: болот
      Ну ждем планшеты-навигаторы,хорошие они выпускают не дорогие.
      Был такой под Джи Пи ЭС,на андроиде да под 2-3Джи.Навителовские карты поддерживал.

      Ну у вас там китайцы уже давно правят.., пользуйтесь! Потом не обижайтесь...
      ОТДЕЛ
      1. болот Сегодня, 12:24
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну у вас там китайцы уже давно правят.., пользуйтесь! Потом не обижайтесь...

        Ну правят и что?Хотя их я редко встречаю в обычной жизни,они в основном на нефтепромыслах,на заводах и в казино где оставляют свои заработанные деньги,на базарах их кстати единицы и то хозяева бутиков,редко появляющиеся.
        болот
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:55
          Цитата: болот
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну у вас там китайцы уже давно правят.., пользуйтесь! Потом не обижайтесь...

          Ну правят и что?Хотя их я редко встречаю в обычной жизни,они в основном на нефтепромыслах,на заводах и в казино где оставляют свои заработанные деньги,на базарах их кстати единицы и то хозяева бутиков,редко появляющиеся.

          Болот , не обижайся , но скоро они вас выгонят в юрты опять ..И на наших границах на своих танках охранять ВАС будут! Не зря мы погран. заставы строим на ваших границах пустых...И "Искандеры" на позициях устанавливаем.., Подумайте зачем? Наивные вы казахи , мы вам такие территории отдали со всем ..Назарбаев помрет скоро и начнется у вас ..Грызня начнется между американцами и китайцами.., А России окопы рыть будет! soldier А если к вам игил рванет из Сирии убегая , то резня будет жуткая...
          ОТДЕЛ
          1. болот Сегодня, 14:08
            Цитата: ОТДЕЛ
            Болот , не обижайся , но скоро они вас выгонят в юрты опять ..

            Виталий под этовал ты однако,что казахи сильно тебя обидели?
            Цитата: ОТДЕЛ
            мы вам такие территории отдали со всем ..

            Что зависть грызет,могу для тебя участок земли выделить в степи.
            Цитата: ОТДЕЛ
            Назарбаев помрет скоро и начнется у вас ..Грызня начнется между американцами и китайцами..,

            Американцами тут не пахнет,это вы с китайцами схлеснетись,а казахи наберут попкорна.Просто тупо,климатические условия а так же простор тяжко переваривают ваши земляки а китайцы подавно.Сможите хотя бы прожить автономно на одном месте ,без родных в степях хотябы год не фига,сразу своих подтягивать будите.А казах сможет.
            Вот по этому в программу коллонизации планет или вселенной надо включать кочевников,с психологической точки они устойчивы к одиночеству.
            болот
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:20
              Болот ,можно я отвечать не буду...? hi
              ОТДЕЛ
  5. poquello Сегодня, 12:17
    лажа в навигационных данных в 08.08.08 планомерно заканчивается для буржуев отказом стран от их системы, теперь Китай показывает им дулю
    poquello
    1. Lancer Сегодня, 15:06
      Пока что абсолютное большинство пользователей в мире юзает именно GPS.И в обозримом будущем особых изменений не ожидается.
      Lancer
  6. Березин Александр Сегодня, 12:19
    Нам теперь надо самим учиться у китайцев, как они когда-то учились у нас. Они ставят перед собой сложную задачу и шаг за шагом выполняют ее, а не метаются из стороны в сторону. Если кто-то срывает план, то его сурово наказывают, а любителей "пилить" бюджет стреляют на стадионах. История с космодромом "Восточный" в Китае была бы невозможна, как и установка гироскопов в "Протоне" верх ногами.
    Березин Александр
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:32
      Самый эффективный метод в борьбе с коррупцией

      Соломон Кейн
      1. Березин Александр Сегодня, 12:37
        Это в Иране, а китайцы любят показательные расстрелы коррупционеров.
        Березин Александр
  7. Березин Александр Сегодня, 12:28
    Всего 20 лет тому назад над китайскими изделиями смеялись все, десять лет назад на них смотрели с ехидной ухмылкой, а сегодня китайцы уже дышат в спину лидерам и прут вперед без остановки. Пару лет назад я и подумать не мог, что буду пользоваться чисто китайским смартфоном/планшетом, а теперь задумываюсь пересесть на китайский автомобиль. Китайцы повторяют путь, пройденный японцами сорок лет назад, но делают это в разы быстрее. Нисколько не удивлюсь, если КНР экономически задавит Японию и ЮК через 10-15 лет, наводнив мир качественной и относительно недорогой продукцией китайских брендов.
    Березин Александр
    1. болот Сегодня, 12:34
      Цитата: Березин Александр
      а теперь задумываюсь пересесть на китайский автомобиль.

      Не вздумайте,они рассчитаны на 12 лет,далее по китайским законам ждет утилизация.Хоть Великая Стена что и Феррари.
      болот
      1. мордвин 3 Сегодня, 12:40
        Цитата: болот
        Не вздумайте,они рассчитаны на 12 лет,далее по китайским законам ждет утилизация

        Это как? Через 12 лет приедут и отнимут? recourse
        мордвин 3
        1. болот Сегодня, 12:43
          Цитата: мордвин 3
          Это как? Через 12 лет приедут и отнимут?

          Можно сказать так,по этому они не напрягаются по качеству.
          Грузовик ХОВО за три года,если не по жесткому, отбивает кредит -лизинг пять лет на хозяина работает потом откровенный металлолом но выгоднее Камаза.
          болот
      2. Березин Александр Сегодня, 12:41
        Я на нем не собираюсь ездить вечно) Нового японца или немца не потяну, а китайский седан в люксовой комплектации смогу. Пять лет назад китайца бы не взял, но прогресс их автопрома налицо.
        Березин Александр
        1. болот Сегодня, 12:46
          Цитата: Березин Александр
          Я на нем не собираюсь ездить вечно) Нового японца или немца не потяну, а китайский седан в люксовой комплектации смогу. Пять лет назад китайца бы не взял, но прогресс их автопрома налицо.

          Не советую,если деньги не позволяют возьмите рено,шкоду -лучше-тот же фольц-или ладу.
          Китаец через пять лет сыпаться начинает.Любая машина что легковая,автобус или грузовик.
          болот
          1. Березин Александр Сегодня, 13:02
            У нас не найти в продаже LADA Vesta, а VW не потяну (Polo мне не нравится), поэтому присматриваюсь к азиатам. Множество знакомых катаются на китайских авто, никто пока не жаловался на особую ломкость, хотя пять-шесть лет назад такую машину мало бы кто купил. Дешевые модели у них не очень, но средний ценовой сегмент собран на довольно приличном уровне, хотя стоит дешевле конкурентов в своем классе.
            Березин Александр
            1. болот Сегодня, 13:15
              Цитата: Березин Александр
              У нас не найти в продаже LADA Vesta, а VW не потяну (Polo мне не нравится), поэтому присматриваюсь к азиатам. Множество знакомых катаются на китайских авто, никто пока не жаловался на особую ломкость, хотя пять-шесть лет назад такую машину мало бы кто купил.

              А где вы живете,регион подскажите,судя по флажку Д,Л НР,в Харькове брат живет то он на китайце,марку забыл что то вроде Митцубы Паджерика,с японским к стати движком.За 5 лет отъездил всего 40 тысяч,не показатель.Дорого.
              Ладу весту если не тянете возьмите гранту.А так в Украине не плохие ранние америка-корейские машины собирались,те к стати не плохие.Движок под 500т до капиталки да ходовка не плохая ,как раз под херовые дороги.У нас этим славится Деу,Шевролет,-Нексия.Тот же Опель.
              Сам в 300 км от Китая живу,но машины в основном Тойоты,Мерседесы,Ауди и Фольцы и кое что из корейцев.
              На владельца китайской легковой машины смотрим сочувственно,ведь потом не продать.
              А мерены кабаны и бухи 1992-96 года они у нас у одной части болшенство,другие тойоты предпочитают и те что на немцах мечтают пересесть на тойоту.Ходовые Камри,и Прадо а так же 200.
              болот
    2. voyaka uh Сегодня, 13:22
      "Китайцы повторяют путь, пройденный японцами сорок лет назад,"////

      Вы совершенно правы.
      Китайцы потеснят (уже теснят) и США, и Европу абсолютно во всех отраслях
      промышленности и науки.
      Но и уровень жизни там вырастет настолько, что это уже не будет
      мировая фабрика ширпотреба. Такие производства уйдут в другие страны.
      Как и грязные производства: химия и металлургия.
      voyaka uh
      1. болот Сегодня, 13:36
        Цитата: voyaka uh
        Китайцы потеснят (уже теснят) и США, и Европу абсолютно во всех отраслях
        промышленности и науки.

        А у вас в Израиле много ли китайского?что то не заметил,хотя детские вещи ваши и немцы покупают на наших базарах а так же и оптику,этот товар оказывается дорог для обывателей Германии и Израиля.
        болот
        1. voyaka uh Сегодня, 14:08
          Ширпотреб весь китайский.
          Но это пустяки. Они начали ощутимо теснить наши
          высокотехнологичные отрасли. И скупать наши фирмы
          по научной электронике, по ПО.
          voyaka uh
          1. болот Сегодня, 14:11
            Цитата: voyaka uh
            Ширпотреб весь китайский.

            Ну это уже понятно но сам что то явное не встречал.
            Цитата: voyaka uh
            Но это пустяки. Они начали ощутимо теснить наши
            высокотехнологичные отрасли. И скупать наши фирмы
            по научной электронике, по ПО.

            Не уж то в Израиле?
            болот
            1. voyaka uh Сегодня, 14:30
              С этим невозможно бороться.
              Они перебивают всех в тендерах, платя налом.
              Китайские банки стали крупнейшими в мире, обогнав американские.
              Владельцы стартапов или обычных фирм в течение часа - банковский перевод -
              становятся мульти-миллионерами.
              Да и не надо бороться (закрывать свой рынок). . Надо входить на их гигантский рынок
              в качестве суб-подрядчиков, и полученные от них деньги вкладывать в
              следующие инновации.
              voyaka uh
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 14:26
        На днях смотрел репортаж из Китая, с их биржи труда. Трудящийся без образования меньше чем на тысячу баксов не согласен ни на какую работу. Выпускник ВУЗа меньше чем за две тысячи долларов (по пересчету с юаня) работать не желает.
        Похоже, китайские производства потекут не только во Вьетнам и Северную Корею, но и в Россию.
        Капитан Пушкин
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:30
    Вообще то все эти системы палка о двух концах, и еще неизвестно какой урон понесет тот же Китай в случае войны, когда данную систему противник просто подавит.
    Изгоняющий либероидов
  9. Березин Александр Сегодня, 12:34
    Конкуренция - это всегда хорошо, поэтому китайцев можно поздравить с очередным успехом. КНР стала третьей страной, которая запустила человека в космос и создала свою навигационную систему. России следует приложить усилия, чтобы наша ГЛОНАСС превосходила конкурентов по покрытию и точности, чтобы не упустить рынок.
    Березин Александр
  10. mahoney Сегодня, 12:59
    Вроде минимум для нормальной работы нужно 24 спутника....
    Да и про точность позиционирования ничего не известно.
    Погрешность какая?
    для GPS это 10 метров для гражданского пользования
    для военных -то 1-2 метра
    Чем больше спутников, тем точнее будет. пока что это китайский ГЛОНАСС....дальше будем посмотреть
    mahoney
  11. voyaka uh Сегодня, 13:00
    О!
    Welcome to the club.
    Китайцы сделали свой GPS.
    voyaka uh
    1. Tusv Сегодня, 13:44
      Цитата: voyaka uh
      Welcome to the club.
      Китайцы сделали свой GPS.

      Ви таки не правы. ГЛОНАСС старше GPS. Так что велкам в наш клуб
      Tusv
  12. Владимир Постников Сегодня, 13:01
    Не удивлен. Немного грустно.
    В 1985 году я, тогда еще робко, но пытался пропагандировать опыт югославского рыночного социализма. Когда в одном зале выступавший партийный экономист зачитал мою записку об этом, он сделал огромные глаза, и обращаясь в зал, задал вопрос, как бы мне, знаю ли я что инфляция в Югославии за 1984 год составила 8%? После чего он добавил, что даже не собирается это обсуждать.
    Потом был 1991 год, когда громили Югославию. Мало кто знает, что основной целью был именно опыт рыночного социализма Югославии. Именно из-за него Югославия была уничтожена.
    В 1991 году я написал концепцию экономического развития СССР на базе конверсии ОПК и опыта югославского рыночного социализма. Не уничтожения ОПК, а конверсии избыточных мощностей, оборудования, специалистов на выпуск гражданской продукции. Я категорически был против дикой приватизации 1992 и последующих годов. Но, подавляющее большинство граждан в то время обезумело от идеи отхватить что-либо лично себе "на халяву". Любые аргументы тонули
    Дальше было то, что было.
    В 2005 году я написал концепцию полигона экономического развития "Шестидесятая широта" и разослал ее по электронной почте во все федеральные и многие региональные органы власти.
    http://way60.narod.ru
    В течение лета-осени 2005 года я пытался пропагандировать мою идею государственного инвестиционного фонда, описанного в "Шестидесятой широте" в противовес планировавшемуся ведомством Г. Грефа проекту государственного инвестиционного фонда, черновой вариант которого был опубликован в августе 2005 года.
    Я отправлял свои аргументы в адрес президента Владимира Путина. А кто еще был выше Германа Грефа тогда?
    Когда я понял, что мои попытки безнадежны, я опубликовал публицистическую статью "Пузырь для дураков".
    Пророческая оказалась статья, как и концепция "Шестидесятая широта".
    Сегодня я уже начинаю подводить итоги моей жизни. Я пытался, но у меня не получилось. Но получилось у китайцев. Я рад за них. Они целенаправленно и планово работали. Либеральное развитие могли себе позволить только США, когда у них не было конкурентов. Сейчас и США будет вынуждено отойти от "чистой" либеральной модели, потому что любое плановое развитие с централизованными государственными инвестициями гораздо эффективнее. Что и доказал опыт развития Китая.
    Искренне поздравляю руководителей Китая с еще одним очередным достижением.
    Владимир Постников
  13. mvg Сегодня, 13:33
    Цитата: Tusv
    Цитата: Басарев
    GPS всё равно никто не переплюнет.

    Да ладно. Спутники Глонасс летают по выше, меньшим количеством покрывают больше. Сейчас китайцы штампуют смартики GPS+ГЛОНАСС. Завтра будут штамповать Beidou + ГЛОНАСС. И хде окажется американский GPS?

    Это китайцы так сказали? Или больное воображение подсказывает? Может подскажете, во сколько раз америко-китайский товарооборот больше российско-китайского? И нафига им ГЛОНАСС? Уря-патриотизм или ити.тизм вместо разума говорит?
    mvg
    1. болот Сегодня, 13:52
      Цитата: mvg
      И нафига им ГЛОНАСС? Уря-патриотизм или ити.тизм вместо разума говорит?

      Ставят китайцы,на те же навигатрах,на телефонах -смартфонах,планшетах, то же есть.Китайцам не проблема.
      Даже на армейских СУО.Есть вообще которые поддерживают четыре,Карл-Четыре,спутниковые навигационные системы.
      болот
  14. mvg Сегодня, 14:13
    Цитата: болот
    Цитата: Березин Александр
    а теперь задумываюсь пересесть на китайский автомобиль.

    Не вздумайте,они рассчитаны на 12 лет,далее по китайским законам ждет утилизация.Хоть Великая Стена что и Феррари.

    Стесняюсь спросить, а Жигули на сколько рассчитаны? И Вы когда последний раз на LADA садились за руль? А сколько у нас в России собственных брендов легковых автомобилей? А модельный ряд так же широк, как и в Китае? Ничего, что на Весте и Икс-Рэй'е мотор Ниссан? Открою секрет, что ни одна западная иномарка, современная, не рассчитана на 12 лет, это Вам не Пассат Б3 и ни Ауди С4. Я с удовольствием года через 3-4 пересяду на китайца, так же, как в свое время с немца на корейца. А вот на Жигули у меня не "стоит", ни сейчас, ни в обозримом будущем.
    mvg
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:30
      Цитата: mvg
      Цитата: болот
      Цитата: Березин Александр
      а теперь задумываюсь пересесть на китайский автомобиль.

      Не вздумайте,они рассчитаны на 12 лет,далее по китайским законам ждет утилизация.Хоть Великая Стена что и Феррари.

      Стесняюсь спросить, а Жигули на сколько рассчитаны? И Вы когда последний раз на LADA садились за руль? А сколько у нас в России собственных брендов легковых автомобилей? А модельный ряд так же широк, как и в Китае? Ничего, что на Весте и Икс-Рэй'е мотор Ниссан? Открою секрет, что ни одна западная иномарка, современная, не рассчитана на 12 лет, это Вам не Пассат Б3 и ни Ауди С4. Я с удовольствием года через 3-4 пересяду на китайца, так же, как в свое время с немца на корейца. А вот на Жигули у меня не "стоит", ни сейчас, ни в обозримом будущем.

      Интересно читать таких . которые ругаются по поводу марки машин..! Потребительство и накопление у них в мозгах...Они за новую модель тачки , маму продадут (про Родину молчу..) Берите кредиты и больше и больше (рекламу такая постоянно).. Чем будете расплачиваться рабы-покемоны..?
      ОТДЕЛ
      1. болот Сегодня, 14:59
        Цитата: ОТДЕЛ
        Интересно читать таких . которые ругаются по поводу марки машин..! Потребительство и накопление у них в мозгах...Они за новую модель тачки , маму продадут (про Родину молчу..) Берите кредиты и больше и больше (рекламу такая постоянно).. Чем будете расплачиваться рабы-покемоны..?

        Взять Казахстан,Виталик,расстояния между населенными пунктами огромное,по этому к качеству машин мы придирчевы.Мало купить, например продукты а еще может и в больницу или роды.Это хорошо жить в городе где инфраструктура работает на жителей а в селе,без машины полная филейная часть.Да и в городе проще в пробке в своей машине стоять с комфортом не желе в переполненном автобусе да и в жару.
        По этому надо правильно подойти к выбору автомобиля,да пешеходам не понять . laughing
        болот
    2. болот Сегодня, 14:44
      Цитата: mvg
      Стесняюсь спросить, а Жигули на сколько рассчитаны? И Вы когда последний раз на LADA садились за руль?

      Была копейка 79 года в 2000х продали пробег 167 тысяч,при 120 полный капремонт движка сделал,поменял крылья и все,москвич 412 был 88 года,через три года пороги сгнили,пришлось менять а так же синхронизаторы на коробке,вторая передача не вкючалась.Так же на ниве 86 года ездил,машина убивайка для охоты,08 была ,зубило вот тачка не плохая а так же на УАЗ буханке ездил ,родственники до сих пор юзают в крестьянском хозяйстве хоть тойота хайлюкс есть.

      Цитата: mvg
      А сколько у нас в России собственных брендов легковых автомобилей? А модельный ряд так же широк, как и в Китае? Ничего, что на Весте и Икс-Рэй'е мотор Ниссан? Открою секрет, что ни одна западная иномарка, современная, не рассчитана на 12 лет, это Вам не Пассат Б3 и ни Ауди С4. Я с удовольствием года через 3-4 пересяду на китайца, так же, как в свое время с немца на корейца. А вот на Жигули у меня не "стоит", ни сейчас, ни в обозримом будущем.

      Да новые машины что с Европы что с Японии долговечностью не отличают,раф-4 есть с салона 14 года фаршированая,кое какие нарикания есть.Но эти машины переживут свой срок отличии от китайца.
      Блин,у нас даже таксисты под лизинг не берут китайские машины,это все го на год.В основном корейцы и лады.И эти кредитные но отбивают свои деньги,даже на вторичке на них спрос есть не желе на китайцев,мало того что с покупки гнить начинают но и сыпятся.
      У самого Тойота Прадо,Раф-4,и Шкода Фабия-ранние занимался доставкой машин из ОАЭ,Европы,Японии и США.
      болот
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:21
        Цитата: болот
        Цитата: mvg
        Стесняюсь спросить, а Жигули на сколько рассчитаны? И Вы когда последний раз на LADA садились за руль?

        Была копейка 79 года в 2000х продали пробег 167 тысяч,при 120 полный капремонт движка сделал,поменял крылья и все,москвич 412 был 88 года,через три года пороги сгнили,пришлось менять а так же синхронизаторы на коробке,вторая передача не вкючалась.Так же на ниве 86 года ездил,машина убивайка для охоты,08 была ,зубило вот тачка не плохая а так же на УАЗ буханке ездил ,родственники до сих пор юзают в крестьянском хозяйстве хоть тойота хайлюкс есть.
        Цитата: mvg
        А сколько у нас в России собственных брендов легковых автомобилей? А модельный ряд так же широк, как и в Китае? Ничего, что на Весте и Икс-Рэй'е мотор Ниссан? Открою секрет, что ни одна западная иномарка, современная, не рассчитана на 12 лет, это Вам не Пассат Б3 и ни Ауди С4. Я с удовольствием года через 3-4 пересяду на китайца, так же, как в свое время с немца на корейца. А вот на Жигули у меня не "стоит", ни сейчас, ни в обозримом будущем.

        Да новые машины что с Европы что с Японии долговечностью не отличают,раф-4 есть с салона 14 года фаршированая,кое какие нарикания есть.Но эти машины переживут свой срок отличии от китайца.
        Блин,у нас даже таксисты под лизинг не берут китайские машины,это все го на год.В основном корейцы и лады.И эти кредитные но отбивают свои деньги,даже на вторичке на них спрос есть не желе на китайцев,мало того что с покупки гнить начинают но и сыпятся.
        У самого Тойота Прадо,Раф-4,и Шкода Фабия-ранние занимался доставкой машин из ОАЭ,Европы,Японии и США.

        Эх болот, вам только что все товарищ voyaka uh объяснял...А вы мне все про машинки..Наивные вы казахи, уж не обижайтесь обманут вам скоро (надеюсь без крови..)
        ОТДЕЛ
    3. лис Сегодня, 15:12
      Цитата: mvg
      Ничего, что на Весте и Икс-Рэй'е мотор Ниссан

      ничего,что мозга немного нет? у Весты приоровский перепиленный моторчик. коробка рено.ниссал НЕ ПОСТАВЛЯЕТ моторы.
      лис
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