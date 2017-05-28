В Китае запущена крупнейшая навигационная система
В Китае запущена в работу крупнейшая спутниковая система навигации и позиционирования, которая должна обеспечить более точное определение местоположения, передает РИА Новости сообщение телеканала CGTN.
По данным канала, ссылающегося на замначальника Государственного управления геодезии и картографии КНР (NASG) Ли Вэйсэня, новая «система состоит из 2700 базовых станций спутниковой навигации, одного общенационального и 30-ти провинциальных центров обработки и передачи данных».
Отмечается, что система способна предоставлять услуги по определению местоположения транспорта, скорой помощи, аварийно-спасательной и других городских служб.
Согласно информации, власти Китая рассчитывают не только предоставить наиболее подробный сервис навигации для отдельных пользователей, но и «значительно улучшить организацию и регулирование дорожного движения в населенных пунктах» страны, в особенности, в крупных городах.
В конце марта сообщалось, что с Сичанского космодрома на юго-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» запущен и выведен на намеченную орбиту 17-й спутник нового поколения для китайской глобальной системы навигации и позиционирования «Beidou».
По данным канала, ссылающегося на замначальника Государственного управления геодезии и картографии КНР (NASG) Ли Вэйсэня, новая «система состоит из 2700 базовых станций спутниковой навигации, одного общенационального и 30-ти провинциальных центров обработки и передачи данных».
Отмечается, что система способна предоставлять услуги по определению местоположения транспорта, скорой помощи, аварийно-спасательной и других городских служб.
Согласно информации, власти Китая рассчитывают не только предоставить наиболее подробный сервис навигации для отдельных пользователей, но и «значительно улучшить организацию и регулирование дорожного движения в населенных пунктах» страны, в особенности, в крупных городах.
В конце марта сообщалось, что с Сичанского космодрома на юго-западе Китая с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» запущен и выведен на намеченную орбиту 17-й спутник нового поколения для китайской глобальной системы навигации и позиционирования «Beidou».
Использованы фотографии: http://corsica-gold.by
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