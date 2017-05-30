Страсти вокруг газопровода «Северный поток-2»
В последнее время мировые информационные агентства снова вернулись к противоречиям интересов стран Восточной Европы (в частности, Прибалтики) и строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. На этот раз центральной темой сообщений стало сокращение грузопотоков из России в морские торговые порты Латвии. Как передало британское агентство Reuters, компания «Российские железные дороги» почти полностью прекратила грузоперевозки в порты Латвии. Произошло это, по мнению Reuters, из-за отказа Риги поддержать газопровод «Северный поток-2».
Как из Латвии ушли миллионы евро
Как известно, в апреле Вентспилсский свободный порт Латвии и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток -2». Мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс рассказал журналистам, что указанное предложение предусматривает приём в Вентспилсе труб, необходимых для строительства газопровода трубы, их хранение на площадках порта и доставка в море, к месту прокладки газопровода.
Айвар Лембергс отметил, что в настоящее время порт Вентспилса не имеет такого объёма грузовых площадок, поэтому инвесторы проекта «Северный поток-2» вложат 14 млн. евро, чтобы на семи гектарах обустроить места для хранения и обработки труб для газопровода. Эти площадки предполагалось потом безвозмездно передать Вентспилсскому порту. Расчёты показывали, доходы латвийской экономики от участия в проекте могли составить 25−30 млн. евро.
Сразу вдогонку к сообщению мэра Вентспилса с заявлением выступил министр экономики Латвии Арвил Ашераденс. Он категорически отверг участие его страны в строительстве нового газопровода и подчеркнул, что «правительство уже приняло решение не участвовать в этом проекте ни в каком виде. Представителям государства в совете директоров Свободного порта Вентспилс голосовать против вхождения в проект».
Такую позицию латвийского правительства объяснил в свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Как часто теперь бывает в Риге, позиция эта весьма ирреальна. Ринкевичс утверждает, что российские спецслужбы будут «использовать строительство газопровода в качестве прикрытия для осуществления операций на латвийской территории». Тем временем, латышей в проекте заменили шведы и финны, а грузооборот латвийских портов упал в разы.
Reuters пишет, в марте 2017 года из России в адрес портов Риги и Вентспилса было отправлено 1,2 млн. тонн угля, нефтепродуктов и металлов, в апреле — 750 000 тонн, а с 1 по 15 мая — только 45 700 тонн. Агентство называет резкое падение грузоперевозок «наказанием Латвии за отказ от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Такой же позиции придерживается немецкая Deutsche Welle, но приводит несколько иные цифры: сокращение перевозок российских грузов с 1,3 млн. тонн в марте до 625 000 тонн за 23 дня мая. Немцы тоже не утруждают себя доказательствами связи снижения грузооборота латвийских портов с отказом Риги от участия в проекте строительстве нового газопровода. Потому что для всех очевидно: решение Латвии не экономическое, а чисто политическое. На него ждут и соответствующей реакции.
Латыши это тоже понимают. По мнению мэра Вентспилса, отказавшись от участия в строительстве газопровода, Латвия пожертвовала своими интересами в пользу стран, которые не заинтересованы в прямом газопроводном соединении между Россией и Германией: «Надеюсь, белорусы, украинцы, поляки, чехи и словаки заплатят Латвии. Общий ущерб для народного хозяйства страны составит примерно 100 млн. евро, прямые убытки в бюджете самоуправления — около 150 тыс. евро».
Схожую позицию высказала Deutsche Welle и глава объединения «Балтийская ассоциация — транспорт и логистика» Инга Антане. Она назвала решение латвийских властей отказаться от участия в проекте «Северный поток-2» недальновидным. По мнению Антане, аргументы правительства об угрозе госбезопасности не выдерживают критики. «Непонятно, в чьих интересах государственные должностные лица принимают решения, которые реально вредят отрасли, обеспечивающей работой до сотни тысяч человек и приносящей экономике Латвии более миллиарда евро в год».
Германский газовый транзит
Изначально против строительства второй очереди газопровода «Северный поток» выступили сразу десять стран Восточной Европы — Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Хороводила в этой компании Польша. Тому две причины. Во-первых, «Северный поток-2» ну очень не устраивает старших польских партнёров — американцев, замысливших поставлять в Европу свой сланцевый газ в сжиженном виде. Во-вторых, с некоторых пор Польша возомнила себя вторым центром силы в Евросоюзе и стала при малейшей возможности вставлять своё «фи» планам германской политики. Да и причина для этого была весьма серьёзная.
Германия буквально продавила санкции европейцев против России. Слов поэтому поводу было сказано много, не меньше приводилось аргументов и доводов, главным из которых был «принцип европейской солидарности». Вскоре выяснилось, что от санкций и контрсанкций страны Евросоюза понесли ощутимые экономические потери, а Германия в новых условиях только выиграла.
Конечно, отдельные немецкие фирмы новыми ограничениями в бизнесе были поставлены в сложное положение. Однако в целом экспортноориентированная германская экономика устояла. Больше того, за счёт кратного сокращения стоимости энергоносителей (отчего собственно и пострадала Россия) она дала рост. Внимательные европейские наблюдатели присмотрелись к этому феномену и с удивлением обнаружили: Германия стала бенефициаром антироссийских санкций.
В чём это выразилось? К началу украинских событий Россия по основным экономическим показателям потеснила Германию. По данным Всемирного валютного фонда, на 2014 год валовой внутренний продукт России, исчисленный по паритету покупательной способности, составлял 3828 млрд. американских долларов. Германский ВВП — 3763 миллиарда.
То есть, немецкое экономическое лидерство в Европе оказалось под сомнением. Его не поправили даже возможности ассоциации с Украиной. Небогатая страна несильно повлияла на рост немецкого экспорта. Зато помогли санкции. По итогам 2016 года ВВП Германии по ППС превысил российский на $180 миллиардов. Ещё более контрастной картина стала по долларовому номиналу. Тут разница зашкалила за триллион долларов.
Для Германия это важно. Она так и не смогла конвертировать свои экономические успехи в политическое влияние. За пределами Европы оно остаётся минимальным. Зато в Евросоюзе слово немцев стало определяющим. Оно будет ещё более весомым, когда Германия из крупнейшего потребителя российского газа, превратится в его транзитёра для других стран ЕС.
Оттого нервничает сегодня Польша, принуждая соседей чинить малые и большие препятствия на пути нового газопровода. Об этом прямо сказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс: «Латвийский МИД не хочет, чтобы Латвия участвовала в реализации этого проекта, так как этого не хочет Польша». Эксперты видят причину таких солидарных действий восточных европейцев в недавно появившемся новом стимуле.
Стараниями Германии их отодвинули на вторые роли развивающегося Евросоюза. Для этого даже придумали термин «Европы двух скоростей». Никто не сомневается: инициаторы этой идеи устали от «выравнивания» экономик ЕС. Своё будущее они теперь связывают с ускоренным развитием стран Старой Европы. Им «Северный поток-2» будет серьёзной поддержкой. На страны «второй очереди», похоже махнули рукой, и они теперь защищаются, как могут.
Что до снижения грузопотоков из России в порты Прибалтики, то это отдельная тема, мало связанная со строящимся газопроводом. Её триггером стала беспрецедентная русофобия прибалтийских элит. Россия ответила на это строительством и расширением своих портов на Балтийском море. Только новый морской торговый порт в Усть-Луге оттянул на себя без малого 100 млн. тонн прибалтийского товарооборота. Тенденции эти нарастают. До конца года «Транснефть», например, полностью откажется от нефтяного транзита через Прибалтику. Грузы пойдут на порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Впрочем, это вчерашняя новость. Об таких планах было заявлено ещё в прошлом году…
Как из Латвии ушли миллионы евро
Как известно, в апреле Вентспилсский свободный порт Латвии и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток -2». Мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс рассказал журналистам, что указанное предложение предусматривает приём в Вентспилсе труб, необходимых для строительства газопровода трубы, их хранение на площадках порта и доставка в море, к месту прокладки газопровода.
Айвар Лембергс отметил, что в настоящее время порт Вентспилса не имеет такого объёма грузовых площадок, поэтому инвесторы проекта «Северный поток-2» вложат 14 млн. евро, чтобы на семи гектарах обустроить места для хранения и обработки труб для газопровода. Эти площадки предполагалось потом безвозмездно передать Вентспилсскому порту. Расчёты показывали, доходы латвийской экономики от участия в проекте могли составить 25−30 млн. евро.
Сразу вдогонку к сообщению мэра Вентспилса с заявлением выступил министр экономики Латвии Арвил Ашераденс. Он категорически отверг участие его страны в строительстве нового газопровода и подчеркнул, что «правительство уже приняло решение не участвовать в этом проекте ни в каком виде. Представителям государства в совете директоров Свободного порта Вентспилс голосовать против вхождения в проект».
Такую позицию латвийского правительства объяснил в свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Как часто теперь бывает в Риге, позиция эта весьма ирреальна. Ринкевичс утверждает, что российские спецслужбы будут «использовать строительство газопровода в качестве прикрытия для осуществления операций на латвийской территории». Тем временем, латышей в проекте заменили шведы и финны, а грузооборот латвийских портов упал в разы.
Reuters пишет, в марте 2017 года из России в адрес портов Риги и Вентспилса было отправлено 1,2 млн. тонн угля, нефтепродуктов и металлов, в апреле — 750 000 тонн, а с 1 по 15 мая — только 45 700 тонн. Агентство называет резкое падение грузоперевозок «наказанием Латвии за отказ от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Такой же позиции придерживается немецкая Deutsche Welle, но приводит несколько иные цифры: сокращение перевозок российских грузов с 1,3 млн. тонн в марте до 625 000 тонн за 23 дня мая. Немцы тоже не утруждают себя доказательствами связи снижения грузооборота латвийских портов с отказом Риги от участия в проекте строительстве нового газопровода. Потому что для всех очевидно: решение Латвии не экономическое, а чисто политическое. На него ждут и соответствующей реакции.
Латыши это тоже понимают. По мнению мэра Вентспилса, отказавшись от участия в строительстве газопровода, Латвия пожертвовала своими интересами в пользу стран, которые не заинтересованы в прямом газопроводном соединении между Россией и Германией: «Надеюсь, белорусы, украинцы, поляки, чехи и словаки заплатят Латвии. Общий ущерб для народного хозяйства страны составит примерно 100 млн. евро, прямые убытки в бюджете самоуправления — около 150 тыс. евро».
Схожую позицию высказала Deutsche Welle и глава объединения «Балтийская ассоциация — транспорт и логистика» Инга Антане. Она назвала решение латвийских властей отказаться от участия в проекте «Северный поток-2» недальновидным. По мнению Антане, аргументы правительства об угрозе госбезопасности не выдерживают критики. «Непонятно, в чьих интересах государственные должностные лица принимают решения, которые реально вредят отрасли, обеспечивающей работой до сотни тысяч человек и приносящей экономике Латвии более миллиарда евро в год».
Германский газовый транзит
Изначально против строительства второй очереди газопровода «Северный поток» выступили сразу десять стран Восточной Европы — Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Хороводила в этой компании Польша. Тому две причины. Во-первых, «Северный поток-2» ну очень не устраивает старших польских партнёров — американцев, замысливших поставлять в Европу свой сланцевый газ в сжиженном виде. Во-вторых, с некоторых пор Польша возомнила себя вторым центром силы в Евросоюзе и стала при малейшей возможности вставлять своё «фи» планам германской политики. Да и причина для этого была весьма серьёзная.
Германия буквально продавила санкции европейцев против России. Слов поэтому поводу было сказано много, не меньше приводилось аргументов и доводов, главным из которых был «принцип европейской солидарности». Вскоре выяснилось, что от санкций и контрсанкций страны Евросоюза понесли ощутимые экономические потери, а Германия в новых условиях только выиграла.
Конечно, отдельные немецкие фирмы новыми ограничениями в бизнесе были поставлены в сложное положение. Однако в целом экспортноориентированная германская экономика устояла. Больше того, за счёт кратного сокращения стоимости энергоносителей (отчего собственно и пострадала Россия) она дала рост. Внимательные европейские наблюдатели присмотрелись к этому феномену и с удивлением обнаружили: Германия стала бенефициаром антироссийских санкций.
В чём это выразилось? К началу украинских событий Россия по основным экономическим показателям потеснила Германию. По данным Всемирного валютного фонда, на 2014 год валовой внутренний продукт России, исчисленный по паритету покупательной способности, составлял 3828 млрд. американских долларов. Германский ВВП — 3763 миллиарда.
То есть, немецкое экономическое лидерство в Европе оказалось под сомнением. Его не поправили даже возможности ассоциации с Украиной. Небогатая страна несильно повлияла на рост немецкого экспорта. Зато помогли санкции. По итогам 2016 года ВВП Германии по ППС превысил российский на $180 миллиардов. Ещё более контрастной картина стала по долларовому номиналу. Тут разница зашкалила за триллион долларов.
Для Германия это важно. Она так и не смогла конвертировать свои экономические успехи в политическое влияние. За пределами Европы оно остаётся минимальным. Зато в Евросоюзе слово немцев стало определяющим. Оно будет ещё более весомым, когда Германия из крупнейшего потребителя российского газа, превратится в его транзитёра для других стран ЕС.
Оттого нервничает сегодня Польша, принуждая соседей чинить малые и большие препятствия на пути нового газопровода. Об этом прямо сказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс: «Латвийский МИД не хочет, чтобы Латвия участвовала в реализации этого проекта, так как этого не хочет Польша». Эксперты видят причину таких солидарных действий восточных европейцев в недавно появившемся новом стимуле.
Стараниями Германии их отодвинули на вторые роли развивающегося Евросоюза. Для этого даже придумали термин «Европы двух скоростей». Никто не сомневается: инициаторы этой идеи устали от «выравнивания» экономик ЕС. Своё будущее они теперь связывают с ускоренным развитием стран Старой Европы. Им «Северный поток-2» будет серьёзной поддержкой. На страны «второй очереди», похоже махнули рукой, и они теперь защищаются, как могут.
* * *
Что до снижения грузопотоков из России в порты Прибалтики, то это отдельная тема, мало связанная со строящимся газопроводом. Её триггером стала беспрецедентная русофобия прибалтийских элит. Россия ответила на это строительством и расширением своих портов на Балтийском море. Только новый морской торговый порт в Усть-Луге оттянул на себя без малого 100 млн. тонн прибалтийского товарооборота. Тенденции эти нарастают. До конца года «Транснефть», например, полностью откажется от нефтяного транзита через Прибалтику. Грузы пойдут на порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Впрочем, это вчерашняя новость. Об таких планах было заявлено ещё в прошлом году…
Автор: Геннадий Грановский
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