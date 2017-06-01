Ракетный арсенал армии США. Инфографика
10 мая в СМИ появились новости о том, что США могут этим летом разместить в Прибалтике противоракетные комплексы Patriot. Аналитики считают, что это может быть сделано как ответ на предстоящие в сентябре совместные российско-белорусские учения. Кроме того, в конце апреля США успешно провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, производство которой было запущено еще в 1970 году, однако затем заморожено. Пуск был произведен с базы Ванденберг в Калифорнии.
Какие ракеты сейчас используют Вооруженные силы США, смотрите в нашей инфографике.
Какие ракеты сейчас используют Вооруженные силы США, смотрите в нашей инфографике.
Первоисточник: http://www.aif.ru/
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