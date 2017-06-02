08:58 02 июня

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Инфографика

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц», названный в честь адмирала Владимира Трибуца, был введен в состав ВМФ 15 февраля 1986 года. Как и другие корабли проекта «1155», он составляет основу противолодочных сил ВМФ России и способен действовать в дальней морской и океанской зонах в одиночку и в составе разнородных группировок, корабельных поисково-ударных групп.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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