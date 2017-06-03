11:31 03 июня

Тактический ракетный комплекс «Точка-У». Инфографика

Ракетный комплекс «Точка-У» создавался для поражения важных объектов в тактическом тылу противника. Ракеты комплекса способны развивать скорость 1100 м/с. Их боевые части могут быть ядерными, химическими и обычными (фугасно-осколочными и кассетными).

Комплекс можно привести в боевую готовность в течение двух минут, и ракета за 136 секунд доставит боевую часть весом 482 килограмма на расстояние до 120 километров. Основным элементом комплекса является твердотопливная баллистическая ракета 9М79М (9М79-1), которая управляется на всем протяжении ее полета, от запуска до поражения цели.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня