Тактический ракетный комплекс «Точка-У». Инфографика

Ракетный комплекс «Точка-У» создавался для поражения важных объектов в тактическом тылу противника. Ракеты комплекса способны развивать скорость 1100 м/с. Их боевые части могут быть ядерными, химическими и обычными (фугасно-осколочными и кассетными).Комплекс можно привести в боевую готовность в течение двух минут, и ракета за 136 секунд доставит боевую часть весом 482 килограмма на расстояние до 120 километров. Основным элементом комплекса является твердотопливная баллистическая ракета 9М79М (9М79-1), которая управляется на всем протяжении ее полета, от запуска до поражения цели.