Сравнение вооруженных сил Китая и США. Инфографика

Китай активно развивает свои вооруженные силы. В 2017 году Пекин выделил на оборону значительные средства — один триллион юаней, страна при этом заняла второе место в мировом рейтинге по расходам на оборону ($191 млрд). Несмотря на рост в 7% оборонного бюджета Китая, армия которого является самой многочисленной в мире, Пекин вряд ли может включиться в военную гонку против Вашингтона.