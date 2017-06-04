12:23 04 июня

Сравнение вооруженных сил Китая и США. Инфографика

Китай активно развивает свои вооруженные силы. В 2017 году Пекин выделил на оборону значительные средства — один триллион юаней, страна при этом заняла второе место в мировом рейтинге по расходам на оборону ($191 млрд). Несмотря на рост в 7% оборонного бюджета Китая, армия которого является самой многочисленной в мире, Пекин вряд ли может включиться в военную гонку против Вашингтона.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 7

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  1. Павел1973 Сегодня, 08:35
    Янки не самоубийцы что бы воевать с Китаем. Лучше бы сравнили Россию и Китай.
    Павел1973
    1. wazza Сегодня, 09:05
      Самоубиваются бывает от тупости, тем более 205 ядерных подарков это смешно, over 4000 их у Китая уже давно.
      wazza
      1. Kurasava Сегодня, 09:43
        да, тоже обратил на это внимание, это в 70ые у них 200 зарядов было.
        Kurasava
        1. wazza Сегодня, 09:47
          В 70-е заведомо больше восьмисот.
          wazza
  2. Ilja2016 Сегодня, 10:25
    Статистика то не правильная. А сколько из американской техники реально боеспособно? Я видел другие цифры
    Ilja2016
  3. Ilja2016 Сегодня, 10:26
    Почему 19 авианосцев? 10
    Или музейные экспонаты тоже засчитываются?
    Ilja2016
    1. Artem115 Сегодня, 12:18

      Их музейные экспонаты выглядят лучше и боеспособней нашего Кузи)
      Artem115
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