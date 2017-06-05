12:05 05 июня

Многофункциональный истребитель Су-35. Инфографика

Су-35 — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями, представляющий собой сильно модернизированный истребитель Су-27. Конструкция самолета выполнена с использованием алюминиево-литиевых сплавов. Истребитель обладает непревзойдённой маневренностью: он способен подниматься на огромную высоту, достигать огромной скорости и нести при этом мощную полезную нагрузку.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:53
    Не можно по нескольку раз одно и то-же?Видели.Знаем.Спасибо.
    ВЕРЕСК
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