10:10 07 июня

Зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит». Инфографика

В настоящее время зенитный ракетный комплекс средней дальности С-300 различных модификаций является основой зенитно-ракетных войск ВВС России. Он используется для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Комплекс способен уничтожать баллистические и ракетные цели.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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