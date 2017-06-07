Зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит». Инфографика

В настоящее время зенитный ракетный комплекс средней дальности С-300 различных модификаций является основой зенитно-ракетных войск ВВС России. Он используется для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Комплекс способен уничтожать баллистические и ракетные цели.