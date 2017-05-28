15:24 28 мая

Рогозин доложил президенту РФ о первом полете МС-21

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал Владимира Путина о первом полете среднемагистрального самолета МС-21. Президент поздравил с этим событием коллектив предприятия-производителя, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет,
сказал Песков.


Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут", генеральному директору – генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием,
добавил он.

В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что до 2037 года может быть выпущено около 1 тысячи самолетов МС-21.

По его словам, «выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволят выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года».

Мантуров отметил, что новый самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12-15% по сравнению с лайнерами аналогичного класса, и на 6-7%, если сравнивать с их модернизированными версиями.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Комментарии 48

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  1. anjey Сегодня, 13:46
    нам разум дал стальные руки-крылья!
    anjey
    1. Александр романов Сегодня, 14:08
      Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал Владимира Путина о первом полете
      Президент ждал звонка Рогозина с докладом, о первом полете МС 21. Президент уже знал,что МС 21 провел успешно,свои первый полет и не понимал,почему ему до сих пор не позвонил Рогозин.
      Александр романов
      1. dr.star75 Сегодня, 14:20
        Очевидно, Рогозин забыл предупредить Вас hi .
        dr.star75
        1. Александр романов Сегодня, 14:42
          Цитата: dr.star75
          Очевидно, Рогозин забыл предупредить Вас

          Я смотрю ты мимо моих коментов проити спокоино не можешь. Когда же романов новый комент напишет.
          Жить скучно или приключений на пятую точку ищешь?
          Александр романов
          1. dr.star75 Сегодня, 14:48
            А что, боися?Не пиши фигни, я не буду доматываться. Про пятую точку..Давай поищем! bully
            dr.star75
            1. Александр романов Сегодня, 14:51
              Цитата: dr.star75
              А что, боися?Не пиши фигни, я не буду доматываться

              Слушаи,да иди ты в баню. У тебя еще не спросил.что мне писать,а что нет.
              Че за люди существуют,нет что бы спокоино сидеть на саите,надо до кого то докапаться.
              Иди со своим другом Миханом общаися и делаите там друг другу комплименты.
              Александр романов
              1. dr.star75 Сегодня, 15:01
                Ну Михан специфический партнер, у него свои взгляды. Про баню, не совсем интеллигентно посылать.У Вас похоже, нет постоянных партнеров, плохо!
                dr.star75
                1. Александр романов Сегодня, 15:09
                  Цитата: dr.star75
                  .У Вас похоже, нет постоянных партнеров, плохо!

                  Всё свободен!
                  Александр романов
          2. Ст.пропорщик Сегодня, 15:08
            Романов, Эт я Ваши коменты читаю очень вынимательно, Ваши , порой хамовато- уличные высказывания как то напрягают.
            Ст.пропорщик
            1. Александр романов Сегодня, 15:10
              Цитата: Ст.пропорщик
              Ваши , порой хамовато- уличные высказывания как то напрягают

              Есть одна тонкость,они ответные. Я вот этого,вообще не трогал,но он уже в трех темах мимо меня проити не может.
              Александр романов
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:40
        Президент ждал звонка Рогозина с докладомДа ладно,Саня.Обмыть надо было.А самолёт-красава.Ливрею ему,как на проспектах рекламных.
        ВЕРЕСК
        1. Александр романов Сегодня, 14:54
          Цитата: ВЕРЕСК
          Президент ждал звонка Рогозина с докладом

          Я помню время,когда я говорил.что Рогозин редкое трепло,меня минусами облепливали и кричали.что я нихрена не понимаю .Прошло пару лет и тот,кто мне лепил минусы,начали писать,что он трепло. Вот как их не тролить?
          Цитата: ВЕРЕСК
          Да ладно,Саня.Обмыть надо было.А самолёт-красава

          Да,самолет хорош,но вот дядя по фамилии Рогозин,мало имеет к его созданию .
          Александр романов
          1. Ст.пропорщик Сегодня, 15:15
            Согласен Романов , с таким округлым выражением лица Рогозиг на труженника мало похож. Причем характерный овал он приобрел не сильно давно. С другой стороны бригадир , вроде как видит как чел трудится.
            Ст.пропорщик
            1. Александр романов Сегодня, 15:19
              Цитата: Ст.пропорщик
              Согласен Романов , с таким округлым выражением лица Рогозиг на труженника мало похож

              Дело не в лице,достаточно набрать в гугле,где и какие должности он занимает. Возникает вопрос,он вообще спит?
              Александр романов
      3. Комментарий был удален.
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:11
      Сейчас ругать и пинать начнут и все же это Победа! Хватит уже позориться закупая б\у западные Мы ведь сами можем строить самолеты и не плохие...Не получилось у запада уничтожить нашу авиапромышленность ..Посмотрим , кто кого еще господа!
      ОТДЕЛ
      1. Улан Сегодня, 15:00
        Ну пусть поругаются кому хочется. Они на полет комара найдут на что ушат грязи вылить.
        Есть факт - МС-21 совершил первый полет . СМИ было обязаны сообщить эту новость и сообщили.
        Хорошо или плохо что МС-21 полетел? Для России хорошо.
        То что с задержкой- не очень хорошо, но и у американцев их Дримлайнер, несколько раз полет задерживался и А-380.
        В современной авиации это дело обычное, слишком сложная техника.
        Я бы поздравил наших конструкторов, инженеров, рабочих , летчиков...всех кто причастен к этому событию с несомненным успехом.
        Их трудами, авиапромышленность в России жива, хотя конечно хотелось бы большего.
        Вообщем удачи всем нам и возрождения нашей авиации.
        Улан
        1. Монос Сегодня, 15:19
          Почитал его характеристики и не понял почему вокруг него столько шумихи, ликования и фанфар. Что за победа? Ну, кроме того, что этот проект позволяет сохранить рабочие места и наше гражданское самолётостроение.
          Монос
  2. Tusv Сегодня, 13:48
    Мы тут уже по винтикам первый полет МС-21 разобрали, а Дима только доложил президенту. Долго спите Дмитрий Олегович
    Tusv
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:56
      Ну я так думаю это нлаости на топавар приходят с задержкой дикой))))
      Alex_Rarog
      1. Tusv Сегодня, 14:01
        Цитата: Alex_Rarog
        Ну я так думаю это нлаости на топавар приходят с задержкой дикой

        Ой ё, а на РИА эту новость опубликовали в 12.06. Тут Топвар рулит
        Tusv
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:14
          Цитата: Tusv
          Ой ё, а на РИА эту новость опубликовали в 12.06. Тут Топвар рулит

          Это специально ,для таких как вы. когда уже от лая хрипеть начинаете...)))
          А мы спокойно обсудим и все..))) hi
          ОТДЕЛ
          1. Tusv Сегодня, 14:20
            Цитата: ОТДЕЛ
            Это специально ,для таких как вы. когда уже от лая хрипеть начинаете...

            Мне тут до одури кричать ни к чему. Тут гуд флай, а не скатерьтю дорога, но сначала безопастность пасажировов, а потом уря
            Tusv
        2. Самаритянин Сегодня, 14:19
          На Сделано у нас новость в 7. 06 уже была:))) и я сюда запостил видео, но админ удалили. am
          Самаритянин
    2. Govorun Сегодня, 14:06
      А вы это судите по тому как ВО новости выкладывает??? "Интелектом" от вас пахнуло,что бы по этому судить Рогозина...
      Govorun
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:49
    Блин, самолет только "на крыло становится "а уже гремят фанфары! ! belay
    Изгоняющий либероидов
    1. Vita VKO Сегодня, 14:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      фанфары!

      Это реклама, причем не дешевая.
      В военных системах есть такая традиция как установка систем защиты от "дурака", хорошо бы и на новые гражданские самолеты устанавливать подобные интеллектуальные системы, обеспечивающие безопасность даже при грубых ошибках экипажа.
      Vita VKO
      1. Александр романов Сегодня, 14:13
        Цитата: Vita VKO
        Это реклама, причем не дешевая.

        Недешевая реклама на Украинском Коре. Там 1600 коментов уже ,рваные пуканы разлетаются в радиусе до полукилометра.
        Александр романов
    2. Tusv Сегодня, 14:05
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Блин, самолет только "на крыло становится "а уже гремят фанфар

      Ему еще сертификацию проходить. Те еще жучары. Ох и дотошный муж подруги моей жены. Если бы не давление сверху, до сих пор Суперджету пассажиров не возить
      Tusv
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:50
    Сейчас придет ОТДЕЛ и отделает всех с ним несогласных как бог черепаху am
    Изгоняющий либероидов
    1. dr.star75 Сегодня, 14:09
      Виталик конечно придёт.НО, то, что мы начнем производить самолеты, это дорого стоит
      dr.star75
    2. андрей юрьевич Сегодня, 14:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Сейчас придет ОТДЕЛ и отделает всех с ним несогласных как бог черепаху am

      просто -Виталик... yes он мужик не плохой,но у него болезнь "флюгера"...быстро переобувается,и орёт: " мужики!!!"... tongue laughing
      андрей юрьевич
  5. 31rus4 Сегодня, 13:50
    С днем пограничника ,уважаемые! Хорошая новость,действительно молодцы,хочется пожелать что бы все планы по выпуску сбылись
    31rus4
  6. perepilka Сегодня, 13:50
    О первом полёте?
    А в прошлом годе чо было, минус первый, чолича belay . Тка эта, не списывайте на журналистов, мол не знали и приказали. Ага, СС тоже приказали во 2МВ
    Эт, каким лопухом надо быть, чтоб поКОПЕТАСТВОВАТЬ belay
    perepilka
    1. Dart2027 Сегодня, 14:22
      Цитата: perepilka
      А в прошлом годе чо было

      А что было? Сейчас первый пробный полет.
      Dart2027
      1. Улан Сегодня, 14:52
        Товарисч путает "выкатку" с первым полетом. Бывает.
        Улан
    2. Самаритянин Сегодня, 14:22
      Цитата: perepilka
      О первом полёте?
      А в прошлом годе чо было, минус первый, чолича belay . Тка эта, не списывайте на журналистов, мол не знали и приказали. Ага, СС тоже приказали во 2МВ
      Эт, каким лопухом надо быть, чтоб поКОПЕТАСТВОВАТЬ belay

      Самаритянин
  7. Рабинович_007 Сегодня, 13:55
    Красивый самолёт.
    Рабинович_007
  8. Владимир Постников Сегодня, 14:03
    Рогозин доложил президенту РФ о первом полете МС-21

    И никак иначе озаглавить эту новость было невозможно?
    Ну никак не обойтись без этого технически неграмотного доктора технических наук.
    Что, уже совсем никак?
    Владимир Постников
    1. Govorun Сегодня, 14:08
      Обоснуй теперь,что он неграмотный,или брехло?
      Govorun
      1. Владимир Постников Сегодня, 14:12
        Цитата: Govorun
        Обоснуй

        Лесом. Если не поняли почему Вас послали "лесом", то поинтересуйтесь у других.
        Владимир Постников
        1. Вас Влад Сегодня, 14:32
          Цитата: Владимир Постников
          то поинтересуйтесь у других.

          Да тут и интересоваться не надо, все согласны laughing
          Цитата: Govorun
          брехло
          Вас Влад
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:17
      Цитата: Владимир Постников
      Что, уже совсем никак?

      Тоже коробит немного..Ну тут уж так у нас ,кто первый доложит! laughing
      ОТДЕЛ
  9. Александр War Сегодня, 14:06
    Не по теме Самоходный миномёт на базе СБМ Тигр-М
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 14:07
      С 25 по 27 мая 2017 года на полигоне НИИ «Геодезия» в подмосковном Красноармейске проходит научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов». На нём был замечен самоходный 120мм миномёт на базе СБМ Тигр-М.
      Александр War
  10. Александр War Сегодня, 14:08
    Работа КА-52 ВКС РФ по технике "ИГИЛ" на юго-востоке Пальмиры с записью переговоров экипажей
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 14:10
      Наши в Сирии
      Александр War
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 14:38
    Вот и куплеты сложились в Песню.Всего наилучшего машине и тем,кто его строит.Хотя на рекламном проспекте ливрея-куда симпатичнее.
    ВЕРЕСК
  12. Улан Сегодня, 14:46
    Ну наконец-то. Приятная новость, а тут еще Бжезинский подоспел. lol
    Улан
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