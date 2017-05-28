Рогозин доложил президенту РФ о первом полете МС-21
Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал Владимира Путина о первом полете среднемагистрального самолета МС-21. Президент поздравил с этим событием коллектив предприятия-производителя, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что до 2037 года может быть выпущено около 1 тысячи самолетов МС-21.
По его словам, «выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволят выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года».
Мантуров отметил, что новый самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12-15% по сравнению с лайнерами аналогичного класса, и на 6-7%, если сравнивать с их модернизированными версиями.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет,сказал Песков.
Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут", генеральному директору – генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием,добавил он.
В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что до 2037 года может быть выпущено около 1 тысячи самолетов МС-21.
По его словам, «выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволят выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года».
Мантуров отметил, что новый самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12-15% по сравнению с лайнерами аналогичного класса, и на 6-7%, если сравнивать с их модернизированными версиями.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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