Рогозин доложил президенту РФ о первом полете МС-21

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет,

Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут", генеральному директору – генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием,