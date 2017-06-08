Пистолет системы Токарева. Инфографика

13 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР принял постановление о заказе для войсковых испытаний 1 000 пистолетов системы Токарева под обозначением «7,62-мм пистолет обр. 1930 г.». Серийное производство пистолета наладили только в 1933 году, из-за чего стрелковое оружие иногда именуют «образца 1933 г.». Однако более известен он стал под аббревиатурой ТТ («Тульский Токарева»).