09:56 09 июня

Пассажирский самолет Ил-86. Инфографика

Ил-86 — первый и самый массовый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Лайнер использовался для внутренних регулярных рейсов средней протяженности (до 3800 км) и принимал на борт до 350 пассажиров. Конструкция фюзеляжа позволяла поставить в один ряд девять кресел с двумя проходными путями, ширина которых была больше, чем в зарубежных аналогах. Другой особенностью самолета было то, что пассажиры могли подниматься на борт вместе со всем своим багажом.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. Инжeнeр Сегодня, 08:43
    Хороший был самолет. Движки конечно бы ему заменить надо было со временем, но в ельцинскую эпоху думали о другом. Челноки их в 90е обожали из-за "особенностей багажной системы", потому самолеты летали перегруженные, но аварий не было. Хотя в то время из-за перегруза регулярно были аварии с Ил-76 и даже с Русланами. Там конечно перегружали серьезнее - грузовые все же, но факт есть факт - машина очень надежная.
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