Пассажирский самолет Ил-86. Инфографика

Ил-86 — первый и самый массовый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Лайнер использовался для внутренних регулярных рейсов средней протяженности (до 3800 км) и принимал на борт до 350 пассажиров. Конструкция фюзеляжа позволяла поставить в один ряд девять кресел с двумя проходными путями, ширина которых была больше, чем в зарубежных аналогах. Другой особенностью самолета было то, что пассажиры могли подниматься на борт вместе со всем своим багажом.