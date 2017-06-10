Воинские звания и погоны российской армии. Инфографика

В воинских званиях хорошо разбираются лишь те, кто служил, служит или же хотя бы когда-то посещал военную кафедру в вузе. Для остальных же граждан этот вопрос по большей части является весьма непростым. И если лейтенантские погоны всем еще более-менее известны, то звездочки на плечах капитана или же подполковника уже могут вызвать у обывателя определенные затруднения.