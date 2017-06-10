08:33 10 июня

Воинские звания и погоны российской армии. Инфографика

В воинских званиях хорошо разбираются лишь те, кто служил, служит или же хотя бы когда-то посещал военную кафедру в вузе. Для остальных же граждан этот вопрос по большей части является весьма непростым. И если лейтенантские погоны всем еще более-менее известны, то звездочки на плечах капитана или же подполковника уже могут вызвать у обывателя определенные затруднения.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. bistrov. Сегодня, 08:14
    А что, курсанты военных училищ уже не носят на погонах курсантские галуны?
    Автор ничего не упомянул,что на полевой форме существуют вставные погончики. У курсантов с буквой "К".Раньше носили 1 погон на груди, С 2013 года опять на плечах.
    bistrov.
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