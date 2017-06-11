Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1». Инфографика

ЗРПК «Тунгуска» — дитя локальных конфликтов времён холодной войны. Данный комплекс пришёл на смену знаменитой зенитной установке «Шилка», принятой на вооружение в 1962 году. Эти ЗСУ Советский Союз поставлял по всему миру, поддерживая тем самым ориентированные на Москву социалистические силы. Во время боевых действий в странах Азии, Африки и Ближнего Востока «Шилка» показала свою большую эффективность в борьбе с авиацией США и их союзников.