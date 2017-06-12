Истребитель четвертого поколения МиГ-35. Инфографика

МиГ-35 — самый совершенный истребитель корпорации «МиГ». Он относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к боевой машине уже пятого поколения. Широкое применение композитных материалов позволило интегрировать самую современную аппаратуру, а заодно значительно повысить боевую нагрузку.