Истребитель четвертого поколения МиГ-35. Инфографика
МиГ-35 — самый совершенный истребитель корпорации «МиГ». Он относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к боевой машине уже пятого поколения. Широкое применение композитных материалов позволило интегрировать самую современную аппаратуру, а заодно значительно повысить боевую нагрузку.
Первоисточник: http://www.aif.ru/
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