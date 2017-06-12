11:54 12 июня

Истребитель четвертого поколения МиГ-35. Инфографика

МиГ-35 — самый совершенный истребитель корпорации «МиГ». Он относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к боевой машине уже пятого поколения. Широкое применение композитных материалов позволило интегрировать самую современную аппаратуру, а заодно значительно повысить боевую нагрузку.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 09:03
    Если посмотреть на предложенную таблицу, то во многом становится понятным почему Ф-16 самый распространенный сейчас легкий боевой самолет.
    svp67
  2. Герат Сегодня, 11:26
    рафаль просто лошадь,больше чем су34 тащщит.
    Герат
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