10:08 13 июня

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый». Инфографика

«Ярослав Мудрый» — сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. Второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб». Корабль предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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