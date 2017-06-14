11:31 14 июня

Пассажирский лайнер МС-21. Инфографика

Новейший российский лайнер позиционируется как конкурент самым популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737. Он будет летать на расстояние 6000 км, а это один из самых емких сегментов мирового рынка авиаперевозок. Конкурировать российский самолет станет главным образом с американским Boeing 737 MAX 9 и европейским Airbus A321neo.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 7

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:14
    Люблю читать максимальную загрузку пассажиров.Стоя ещё посчитайте.
    Наблюдатель2014
    1. Елена Захарова Сегодня, 09:43
      Цитата: Наблюдатель2014
      Стоя ещё посчитайте.

      Зачем стоя?
      Считают по комфортабельным местам.
      Или что-то не нравится в МС-21?
      Елена Захарова
      1. svp67 Сегодня, 09:53
        Цитата: Елена Захарова
        Или что-то не нравится в МС-21?

        Да не нравиться - то, что их до сих пор нет на линиях наших авиакомпаний.
        svp67
        1. Елена Захарова Сегодня, 10:10
          Цитата: svp67
          Да не нравиться - то, что их до сих пор нет на линиях наших авиакомпаний.

          Москва тоже не сразу строилась, ну а после того развала что нам устроили либерасты, почти полностью уничтожив авиапромышленность, само появление МС-21, и особенно его впечатляющий первый полёт говорит о том, что мы встали на ноги.
          Будут самолёты! Отечественные! Не переживайте так, я тоже хочу этого.
          Елена Захарова
          1. svp67 Сегодня, 10:12
            Цитата: Елена Захарова
            само появление МС-21, и особенно его впечатляющий первый полёт говорит о том, что мы встали на ноги.

            Вот не соглашусь - пока ПОДЫМАЕМСЯ. ВСТАНЕМ, когда этот самолет пойдет серийно в авиакомпании
            svp67
            1. Елена Захарова Сегодня, 10:31
              Вы вольны интерпретировать историю вопроса как вам вам угодно....
              Хотя наверняка сами не знаете, как возможно вот просто так взять и запустить в серию.
              Одних личных хотелок для решения этой задачи мало.
              Наберите в гугле - вакансии ОПК, ну хотя бы... людей не хватает, специалистов, восстанавливать надо всё, практически с нуля.
              Елена Захарова
              1. svp67 Сегодня, 10:36
                Цитата: Елена Захарова
                Наберите в гугле - вакансии ОПК, ну хотя бы... людей не хватает, специалистов, восстанавливать надо всё, практически с нуля.

                Потому и говорю: ПОДЫМАЕМСЯ.
                svp67
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