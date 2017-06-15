10:20 15 июня

Истребитель пятого поколения Т-50. Инфографика

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА*) призван заменить в российских ВКС истребители Су-27 и МиГ-29. Восьмой борт опытной партии, который в ближайшее время должен совершить первый полёт, в отличие от предыдущих самолетов серии, полностью укомплектован всем оборудованием и системами, прописанными в техническом задании. И именно с испытанием этого истребителя можно будет говорить о том, что Т-50 как боевая единица наконец завершил все тесты и уже полностью готов к серийному производству.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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