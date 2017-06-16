10:24 16 июня

Многоцелевой атомный авианосец проекта 23000 «Шторм». Инфографика

ВМФ РФ планируется усилить новым многоцелевым тяжёлым атомным авианосцем «Шторм». Проектирование этого уникального корабля осуществил Крыловский государственный научно-исследовательский центр. С помощью него российский флот сможет развернуть мобильную базу для большой авиагруппы в самых удалённых частях Мирового океана.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Victor_B Сегодня, 08:36
    Хорошо бы, но ОЧЕНЬ дорого!
    Половину военного бюджета съест.
    Victor_B
  2. ProkletyiPirat Сегодня, 08:39
    при разработке авианосца нужно задать два вопроса
    что дешевле?
    1)разработка и постройка авианосца и авиации под авианосцы +разработка ДВКД\УДК
    2)разработка и постройка ДВКД\УДК +СВВП
    что эффективнее?
    1)один авианосец + четыре ДВКД + авиация
    2)шесть-десять ДВКД + СВВП авиация

    как по мне второе дешевле, и в бою более универсально.
    ProkletyiPirat
  3. Victor_B Сегодня, 08:58
    Цитата: ProkletyiPirat
    как по мне второе дешевле, и в бою более универсально

    Думаю Вы не правы.
    СВВП дороже и менее эффективны чем катапультные.
    То, что американцы городят СВВП F-35 так это тараканы в голове корпуса морской пехоты.
    Ежели помните "Мистрали" шли по цене около миллиарда баксов за штуку - и это без учета авиакрыла и танчиков, которые там будут в нутре.
    А ордер кораблей сопровождения ему не меньший требуется.
    Victor_B
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 09:17
      авианосцу тоже нужен ордер ...
      катапультные ЛА не нужны, у СВВП на море стоят задачи ДРЛО, ПВО(истребители) и ВТА(заброска ССО\ДРГ) все остальные задачи выполняют ВВС\ВКС +дозаправка в воздухе. ДРЛО и ВТА умещаются в тот же Bell V-22 Osprey, а для СВВП-ПВО большая нагрузка не требуется.
      Таким образом можно массово строить универсальные ДВКД\УДК вместо авианосцев.
      а что касается стоимости мистраля то есть варианты и получше и подешевле, лично я вообще склоняюсь к концепции МВТК.
      ProkletyiPirat
  4. Victor_B Сегодня, 09:27
    Цитата: ProkletyiPirat
    катапультные ЛА не нужны, у СВВП на море стоят задачи ДРЛО, ПВО(истребители) и ВТА(заброска ССО\ДРГ)

    Здравствуйте!
    А аббреавиатура АУГ не обозначает-ли ударная?
    Далее покажите мне СВВП ДРЛО! Можете себе представить такое?
    Хокай машинка совсем даже не маленькая, а все потому, что антенна ДРЛО она здоровенная.
    Законы формирования радиолокацоонного сигнала волшебной абб. АФАР не подразумевают маленькую антенну. Чем ниже частота - тем больше антенна, а стелсы надо ловить низкочастотными радарами.
    Вертолет ДРЛО - это от нищеты.

    Только катапульта! Только хардкор!
    Victor_B
  5. Victor_B Сегодня, 09:29
    Цитата: ProkletyiPirat
    авианосцу тоже нужен ордер ...

    АВианосец по определению является защитником этого ордера, а ДКВД сам нуждается в защите, даже с СВВП.
    Victor_B
  6. Сергей-svs Сегодня, 10:20
    Пока всё эти планы на 2025 год можно смело отнести к пустой болтовне, как говорится - вилами на воде писано! yes Восемь лет - это всё же не маленький срок, все планы ещё поменяются раз двадцать пять!
    Сергей-svs
Картина дня