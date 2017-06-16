Многоцелевой атомный авианосец проекта 23000 «Шторм». Инфографика
ВМФ РФ планируется усилить новым многоцелевым тяжёлым атомным авианосцем «Шторм». Проектирование этого уникального корабля осуществил Крыловский государственный научно-исследовательский центр. С помощью него российский флот сможет развернуть мобильную базу для большой авиагруппы в самых удалённых частях Мирового океана.
Первоисточник: http://www.aif.ru/
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