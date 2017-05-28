15:24 28 мая

Северная Корея продемонстрировала кадры испытания новой системы ПВО

Центральное телевидение КНДР продемонстрировало кадры проведенного сегодня испытания новой системы противовоздушной обороны, созданной специалистами национальной Академии военных наук, передает ТАСС сообщение телеканала NHK.

Северная Корея продемонстрировала кадры испытания новой системы ПВО


На видео ( смотреть здесь ) с нескольких ракурсов показан старт ракеты с передвижной установки. Часть ролика снята с наблюдательного пункта, где присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.


Канал отмечает, что «помимо демонстрации кадров испытания системы ПВО северокорейское телевидение подвергло критике планы США провести учение в районе Корейского полуострова с участием двух авианосцев – Ronald Reagan и Carl Vinson».

Ранее в воскресенье «Голос Америки» сообщил, что Пентагон планирует направить к Корейскому полуострову еще один авианосец – Nimitz. Цель всё та же – заставить Пхеньян отказаться от реализации ядерной и ракетной программ.

На завершившемся в субботу в Италии саммите Группы семи было отмечено, что «проблема КНДР является первостепенной для мирового сообщества», поскольку угроза со стороны Пхеньяна «вышла на новый уровень». Главы стран подчеркнули необходимость соблюдения всех резолюций СБ ООН, а также призвали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет.

Использованы фотографии: pixabay.com
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Комментарии 40

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  1. Александр романов Сегодня, 14:29
    Ким в костюме с галстуком.Он научился завязывать галстук-это реальный прогресс laughing
    И всё так Дарвин прав,может обезьяна превратиться в человека laughing
    Александр романов
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:41
      Александр lol -сейчас вас съедят почетатели секты Ына lol Вооружайтесь до зубов, и в бой! !!! hi
      Изгоняющий либероидов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:50
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Александр lol -сейчас вас съедят почетатели секты Ына lol Вооружайтесь до зубов, и в бой! !!! hi

        А вы то в кусты , как обычно...? Романов он хоть не скрывает свои политические предпочтения (за что его уважаю , и где то поддерживаю..) hi
        А вы какой то скользкий и непонятный ..Подколите и в кусты . хихикая ..Таких не уважаю! negative
        ОТДЕЛ
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:56
          Отдел - fool могу ответить , но очень жестко, вчера "выхватил "пятое предупреждение, так что Виталий не провоцируй и сам не будешь справоцирован fool Следи пожалуйста за языком, то есть текстом, и не перегебай палку...
          Изгоняющий либероидов
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:58
            Отдел-покажи мне в моих комментариях где я "хихикаю , или сознайся что ты простой балобол fool
            Изгоняющий либероидов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:55
      Ын пытается защитить свою страну ! У него нет нефти и газа..,но есть национальная идея! И это бесит западные страны жутко ..Голод и нищета , это должно быть при слове КНДР! Ведь так..?
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 15:00
        Цитата: ОТДЕЛ
        У него нет нефти и газа..,но есть национальная идея!

        Где достать рис?
        Александр романов
        1. Arzoo Сегодня, 15:09
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          У него нет нефти и газа..,но есть национальная идея!

          Где достать рис?

          В Китае купить.
          Arzoo
          1. Александр романов Сегодня, 15:11
            Цитата: Arzoo
            В Китае купить.

            А че в КНДР с ним напряг wassat
            Александр романов
            1. Arzoo Сегодня, 15:12
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Arzoo
              В Китае купить.

              А че в КНДР с ним напряг wassat

              Там давно нет голода.
              Arzoo
              1. Александр романов Сегодня, 15:12
                Цитата: Arzoo
                Там давно нет голода.

                Голода нет,риса нет,а что есть?
                Александр романов
                1. Arzoo Сегодня, 15:13
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: Arzoo
                  Там давно нет голода.

                  Голода нет,риса нет,а что есть?

                  Рис есть, но на экспорт не хватит.
                  Arzoo
                  1. Александр романов Сегодня, 15:15
                    Цитата: Arzoo
                    Рис есть, но на экспорт не хватит.

                    Не хватает на экспорт,какои прожорливый народ.Хотя глядя на его шлемку.я понимаю.почему не хватает laughing Кто то слишком много ест
                    Александр романов
                    1. Arzoo Сегодня, 15:17
                      Цитата: Александр романов
                      Цитата: Arzoo
                      Рис есть, но на экспорт не хватит.

                      Не хватает на экспорт,какои прожорливый народ.Хотя глядя на его шлемку.я понимаю.почему не хватает laughing Кто то слишком много ест

                      А ты не пробовал в чужой рот не смотреть?
                      Arzoo
                      1. Александр романов Сегодня, 15:17
                        Цитата: Arzoo
                        А ты не пробовал в чужой рот не смотреть?

                        Ты пытаешься оправдать Кима,за то,что он слишком много ест?
                        Александр романов
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:09
        Отдел! !!!!!-аллее гараж! !!!! am приведи мне мои комментарии с хихиканьем! !!! fool Балобол! !!!!!
        Изгоняющий либероидов
    3. андрей юрьевич Сегодня, 15:01
      Цитата: Александр романов
      Ким в костюме с галстуком.Он научился завязывать галстук-это реальный прогресс

      ты -следующий... yes
      андрей юрьевич
      1. Александр романов Сегодня, 15:02
        Цитата: андрей юрьевич
        ты -следующий..

        Я его научился завязывать ,когда мне было 23. А вот Юрьевич.могу спорить делать этого не могешь.
        Александр романов
        1. Arzoo Сегодня, 15:10
          Цитата: Александр романов
          Цитата: андрей юрьевич
          ты -следующий..

          Я его научился завязывать ,когда мне было 23. А вот Юрьевич.могу спорить делать этого не могешь.

          Я не удивлен в отношении Вас, я научился завязывать в 15 лет.
          Arzoo
          1. Александр романов Сегодня, 15:11
            Цитата: Arzoo
            Я не удивлен в отношении Вас, я научился завязывать в 15 лет.

            Это все твои достижения?
            Александр романов
            1. Arzoo Сегодня, 15:12
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Arzoo
              Я не удивлен в отношении Вас, я научился завязывать в 15 лет.

              Это все твои достижения?

              Нет, все не опишешь.
              Arzoo
              1. Александр романов Сегодня, 15:13
                Цитата: Arzoo
                Нет, все не опишешь.

                Это не описуемо говорил Шарик,бегая вокруг бао баба
                Александр романов
                1. Arzoo Сегодня, 15:15
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: Arzoo
                  Нет, все не опишешь.

                  Это не описуемо говорил Шарик,бегая вокруг бао баба

                  А Вы читать и писать в каком возрасте научились? Предполагаю, что где-то в возрасте 25 лет?
                  Arzoo
                  1. Александр романов Сегодня, 15:16
                    Цитата: Arzoo
                    Предполагаю, что где-то в возрасте 25 лет?

                    Предполагаю,что твоему Киму,скоро наступит большой амбец.
                    Александр романов
                    1. Arzoo Сегодня, 15:18
                      Цитата: Александр романов
                      Цитата: Arzoo
                      Предполагаю, что где-то в возрасте 25 лет?

                      Предполагаю,что твоему Киму,скоро наступит большой амбец.

                      Такая мысль пришла тебе в голову до идеи об ударе томагавками по флоту или после?
                      Arzoo
  2. ИмПерц Сегодня, 14:29
    Кадры могут показать все. Вон Голливуд в 2014 показал убийство Ким Чен Ына, а те в ответ разрушили Белый дом)))
    Да и в США давно пользуются бронированными костюмами для морпехов с возможностью выхода в открытый космос)))
    ИмПерц
  3. De Laert Сегодня, 14:30
    Корейцы упорно ускоряют процесс принятия решения о нанесении по ним удара.
    De Laert
    1. svp67 Сегодня, 14:42
      Цитата: De Laert
      Корейцы упорно ускоряют процесс принятия решения о нанесении по ним удара.

      Да, Вы видимо всегда считаете, что ЖЕРТВА САМА ВИНОВАТА...
      svp67
    2. Александр романов Сегодня, 14:47
      Цитата: De Laert
      Корейцы упорно ускоряют процесс принятия решения о нанесении по ним удара.

      Скоро будем читать коменты Михана и Ко. на фото горящего Пхеньяна .,О том,что еще чуть -чуть и пухлый король идей чучхе переидет в наступление. И всё таки вдарит по Вашингтону своими гордыми ракетами чучхе.
      Александр романов
    3. просто экспл Сегодня, 14:47
      а американцы тоже разрабатывают ядерное и ракетное оружие , у них есть программы по этим темам покруче , давайте будем бомбить США ?
      ведь если Северную Корею за разработку оружия можно уничтожить , то и США тоже можно.
      это ведь будет справедливо .
      просто экспл
    4. Tusv Сегодня, 15:01
      Цитата: De Laert
      Корейцы упорно ускоряют процесс принятия решения о нанесении по ним удара

      Тут Чухченцы трудятся не покладая рук. Вспомним с пакта М-Р до ВОВ. До пакта Ишачки, Чайки Да Бэшки в воздухе, на земле модернизированные Викерсы, да Картонные БТэшки. Супере -пупер Т-35. После. Пошло поехало. Т-34, КВ-1, Ил-2, Як-1, ЛАГГ -3, Миг-3, Катюша. Если в этом смысле, то янки надо наносить удар вчера завтра будет поздно
      Tusv
      1. Александр романов Сегодня, 15:06
        Цитата: Tusv
        Если в этом смысле, то янки надо наносить удар вчера завтра будет поздно

        Незамедлительно передам вашу информацию мистеру Президенту.
        Ким,прими мои соболезнования. Молодой ведь совсем,а мог бы еще жить и жить crying
        Александр романов
        1. Tusv Сегодня, 15:20
          Цитата: Александр романов
          Ким,прими мои соболезнования. Молодой ведь совсем,а мог бы еще жить и жить

          Ну пациент скорее жив, чем мертв. У ЫНа очень злобные соседи. Что Китайцы, так и мы Могем потопить втихаря несколько американских посудин и нам за это ни чего не будет,
          Tusv
  4. Tusv Сегодня, 14:49
    И чё тут в новом поколении? Ракета, как ракета.Одноступенчатая, то есть максимум 100 по длине 12 по высоте. неконтролируемого полета На нашего Буншу Бука похожа.
    Tusv
  5. Дмитрий Романов Сегодня, 14:50
    Ну пока я вижу что-то подобное С-200... Далековато они от мировых брэндов, особенно от наших...
    Дмитрий Романов
  6. iliitchitch Сегодня, 15:02
    Ваше , блин , какое собачье дело , а ? Ну не стрельнет тов. Ын по вам , чесалки не доросли пока . Дорастут скоро уже , узбагойтесь , примите , это данность , не отменишь . Не , массаракш , мы напряг создадим России и Китаю , и , чего ? Чего лезем со "своим перчигом в чужой супчег ?" . Не иначе , поймать охота дуплетом по ржавой гриве . После "Калибров" "нимицы" свои на иголки нахрен пускай , и яйцами тухлыми не тряси , воняет , образно выражаясь , америгой .
    iliitchitch
    1. Александр романов Сегодня, 15:03
      Цитата: iliitchitch
      Ваше , блин , какое собачье дело , а ? Ну не стрельнет тов. Ын по вам , чесалки не доросли пока . Дорастут скоро уже , узбагойтесь , примите , это данность , не отменишь .

      Понимаю,День пограничника.
      Но злоупотреблять,всё таки не стоит.
      Александр романов
  7. андрей юрьевич Сегодня, 15:03
    Цитата: Александр романов
    А вот Юрьевич.могу спорить делать этого не могешь.

    да даже "бабочку"...мелко плаваешь Романов. и запомни на всякий случай: галстуки -повязывают... ага..
    андрей юрьевич
    1. Александр романов Сегодня, 15:07
      Даваи в скаипе покажешь .Хочу это увидеть лично
      Александр романов
  8. sabakina Сегодня, 15:18
    Знаете, что меня бесит, когда показывают кадры с Северной Кореи? Как они по театральному радуются каждому пуку! Ну пожми руку, ну обнимись... нет, улыбка от уха до уха и руками махают, как древком без флага!
    sabakina
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