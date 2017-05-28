Северная Корея продемонстрировала кадры испытания новой системы ПВО
Центральное телевидение КНДР продемонстрировало кадры проведенного сегодня испытания новой системы противовоздушной обороны, созданной специалистами национальной Академии военных наук, передает ТАСС сообщение телеканала NHK.
На видео ( смотреть здесь ) с нескольких ракурсов показан старт ракеты с передвижной установки. Часть ролика снята с наблюдательного пункта, где присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Канал отмечает, что «помимо демонстрации кадров испытания системы ПВО северокорейское телевидение подвергло критике планы США провести учение в районе Корейского полуострова с участием двух авианосцев – Ronald Reagan и Carl Vinson».
Ранее в воскресенье «Голос Америки» сообщил, что Пентагон планирует направить к Корейскому полуострову еще один авианосец – Nimitz. Цель всё та же – заставить Пхеньян отказаться от реализации ядерной и ракетной программ.
На завершившемся в субботу в Италии саммите Группы семи было отмечено, что «проблема КНДР является первостепенной для мирового сообщества», поскольку угроза со стороны Пхеньяна «вышла на новый уровень». Главы стран подчеркнули необходимость соблюдения всех резолюций СБ ООН, а также призвали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет.
На видео ( смотреть здесь ) с нескольких ракурсов показан старт ракеты с передвижной установки. Часть ролика снята с наблюдательного пункта, где присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Канал отмечает, что «помимо демонстрации кадров испытания системы ПВО северокорейское телевидение подвергло критике планы США провести учение в районе Корейского полуострова с участием двух авианосцев – Ronald Reagan и Carl Vinson».
Ранее в воскресенье «Голос Америки» сообщил, что Пентагон планирует направить к Корейскому полуострову еще один авианосец – Nimitz. Цель всё та же – заставить Пхеньян отказаться от реализации ядерной и ракетной программ.
На завершившемся в субботу в Италии саммите Группы семи было отмечено, что «проблема КНДР является первостепенной для мирового сообщества», поскольку угроза со стороны Пхеньяна «вышла на новый уровень». Главы стран подчеркнули необходимость соблюдения всех резолюций СБ ООН, а также призвали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет.
Использованы фотографии: pixabay.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти